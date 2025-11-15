Новини
Свят »
САЩ »
Тръмп: Днес спрях войната

Тръмп: Днес спрях войната

15 Ноември, 2025 09:35 4 037 44

  • доналд тръмп-
  • камбоджа-
  • тайланд-
  • саудитска арабия-
  • сащ-
  • f-35

Американският президент уточни, че е разговарял по телефона с премиерите на Камбоджа и Тайланд

Тръмп: Днес спрях войната - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Американският президент Доналд Тръмп снощи заяви, че обмисля сделка за доставка на произведените от „Локхийд Мартин“ изтребители Ф-35 на Саудитска Арабия, предаде Ройтерс, съобщи БТА.

„Те искат да купят много самолети“, каза Тръмп пред журналисти на борда на президентския самолет „Еър Форс 1“, докато пътуваше за имението си „Мар а Лаго“ във Флорида, където ще прекара уикенда. Новината за потенциалната сделка идва преди планираното посещение на саудитския престолонаследник принц Мохамед бин Салман в Белия дом следващата седмица, когато се очаква да бъдат подписани споразумения в областта на икономиката и отбраната.

Американският президент заяви също, че успешно е понижил напрежението между Камбоджа и Тайланд, с което е успял да запази договореното преди това с посредничеството на САЩ примирие, което е било напът да бъде нарушено.

„Днес спрях война“, каза Тръмп.

Американският президент уточни, че е разговарял по телефона с премиерите на двете страни. Териториалните спорове за това къде точно преминава границата между двете южноазиатски съседни страни доведоха до петдневен въоръжен конфликт в края на юли, при който бяха убити десетки войници и мирни граждани.

Тръмп заплаши да отнеме търговските привилегии на двете държави, ако не спрат боевете, което доведе до временно прекратяване на конфликта. Споразумението беше потвърдено с повече подробности миналия месец, когато американският президент взе участие в срещата на върха на АСЕАН в Малайзия.

Примирието беше напът да бъде нарушено тази седмица, след като камбоджанският премиер Хун Манер каза, че жител на погранично село е бил убит, а трима души ранени, когато тайландски войници открили стрелба срещу тях.


САЩ
Поставете оценка:
Оценка 2.3 от 16 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Боруна Лом

    32 2 Отговор
    КОЯ ВОЙНА,БЕ? КЪДЕТО ВИЕ Я ЗАПАЛИХТЕ!

    09:37 15.11.2025

  • 3 Хахахаха

    6 28 Отговор
    Видяхте ли новият Хуманоиден робот на Русия??
    Показател за цялата Страна
    Каквито са им технологиите такава им е и армията

    Коментиран от #6, #29

    09:38 15.11.2025

  • 4 Слава на СаЩ

    1 34 Отговор
    Велики силни
    Страхотни
    Най великата нация във човешката история

    Коментиран от #15, #17, #23

    09:38 15.11.2025

  • 5 си дзън

    5 27 Отговор
    Освен войната Тръмпи спря и руския петрол. В момента стотици руски танкери чакат
    натоварени да идат нанякъде ама... санкции.

    09:39 15.11.2025

  • 6 си дзън

    11 25 Отговор

    До коментар #3 от "Хахахаха":

    Руският робот беше пиян. Водката не прощава и на роботите.

    Коментиран от #22, #32

    09:40 15.11.2025

  • 7 Ночко

    25 1 Отговор
    Едноухия пак говори глупости,една война спира,друга започва,трета отлага....изобщо достоен кандидат за Нобелова награда!

    09:42 15.11.2025

  • 8 🇧🇬 Б А Й Х @ Й‼️

    3 20 Отговор
    Рижия сутеньор и бункерния с ботокса ще изгният до живот в затвора‼️

    09:42 15.11.2025

  • 9 стоян георгиев

    24 0 Отговор
    Днес времето ще бъде слънчево и топло,защото Дони каза така. Неговата власт е неограничена над време и пространство.

    09:42 15.11.2025

  • 10 Kaлпазанин

    5 19 Отговор
    И тръмпи най накрая разбра, че без да унищожи блатния хаганат няма да вземе Нобел!

    Коментиран от #14

    09:43 15.11.2025

  • 11 Колко пъти ще я спира

    16 1 Отговор
    тази война?

    Коментиран от #36

    09:44 15.11.2025

  • 12 дядо поп

    14 0 Отговор
    Ще ти ги платят кеш , в кокосови орехи!

    09:44 15.11.2025

  • 13 Последния Софиянец

    3 18 Отговор
    Ще има томахавки по калния бункер, онова страхливото за това се е скрило зад урал!

    09:44 15.11.2025

  • 14 дядо поп

    14 0 Отговор

    До коментар #10 от "Kaлпазанин":

    Само , че Нобела нито ще има къде , нито на кого да го връчат.

    Коментиран от #25

    09:46 15.11.2025

  • 15 ШЕФА

    18 0 Отговор

    До коментар #4 от "Слава на СаЩ":

    Ти си най-големият ид..от Бе !!!

    09:50 15.11.2025

  • 16 Мишел

    14 0 Отговор
    Това е осмият път, когато спира тази война.
    Тръмп не изброява поименно войните , които е спрял, за да не умрем от смях.

    09:53 15.11.2025

  • 17 Мишел

    16 2 Отговор

    До коментар #4 от "Слава на СаЩ":

    Единственото велико на САЩ е външния им дълг.

    09:55 15.11.2025

  • 18 Pyccкий Карлик

    5 8 Отговор
    В Русия :

    - Сегодня отворихме първото в Света изтрезвително за роботи 😁👍

    09:59 15.11.2025

  • 19 В В.П.

    8 1 Отговор
    Тоя клесс е последния президент на САЩ...Педофил и мегаломан..

    09:59 15.11.2025

  • 20 Смешник

    8 1 Отговор
    Каква война е спрял като се готви да нападне Венецуела Това ли е кандидата за Нобелова награда за мир

    10:01 15.11.2025

  • 21 Сатана Z

    7 0 Отговор
    Бай Дончо уверено тъпче по стъпките на наш Тиквун с неговата прословута скромност:
    - "Аз дадох"

    10:02 15.11.2025

  • 22 0001

    1 0 Отговор

    До коментар #6 от "си дзън":

    Коледни пости са! Никакво месо в устата!

    10:03 15.11.2025

  • 23 Толкова велики

    6 0 Отговор

    До коментар #4 от "Слава на СаЩ":

    Че избраха двама поредни изкукали олигофрени за президент

    10:06 15.11.2025

  • 24 Сатана Z

    2 5 Отговор
    А казаха ли от бункера кога ще пускат бензин в блатата!

    10:07 15.11.2025

  • 25 Мишел

    1 5 Отговор

    До коментар #14 от "дядо поп":

    Важно е томахавки да летят по калното мазе и ботокса да фулира памперса през час, Нобела не е толкова важен!

    10:08 15.11.2025

  • 26 В В.П.

    1 5 Отговор
    Но ще му простим всичко като даде томахоук и Зеленски забрули ватите кака си трябва!

    10:09 15.11.2025

  • 27 Американският президент

    4 0 Отговор
    Как се изходи тази сутрин?
    Борисов, одобри ли го?

    10:10 15.11.2025

  • 28 Смешник

    1 5 Отговор
    Вместо да напада мадура, по добре да подпука бакшиша с импантите и токчетата, мадуро сам ще си подаде оставката след това!

    10:11 15.11.2025

  • 29 Pyccкий Карлик

    2 8 Отговор

    До коментар #3 от "Хахахаха":

    "...Видяхте ли новият Хуманоиден робот на Русия??...

    AлкоБот - клонинг на Путин, Медведев, Захарова и 140млн руснака. Но по-добър 🥂😄

    Коментиран от #31, #38

    10:12 15.11.2025

  • 30 Механик

    1 4 Отговор
    Мадяр и тая нощ е налагал санкции на блатните клошаре!

    10:12 15.11.2025

  • 31 Др.Тодор Живков 🇧🇬

    2 3 Отговор

    До коментар #29 от "Pyccкий Карлик":

    Какви 140, алкохолиците отдавна са под 100 милиона!

    Коментиран от #33

    10:13 15.11.2025

  • 32 ХА ХА

    0 3 Отговор

    До коментар #6 от "си дзън":

    Ми да, руснака сега го учи да кърка а после да "асвабаждава".

    10:17 15.11.2025

  • 33 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 34 не може да бъде

    7 0 Отговор
    Считам че в най-скоро време г-н Тръмп ще надмине по геройства Чък Норис и ще му остане да се състезава за такива неща само с г-н Борисов!?

    10:20 15.11.2025

  • 35 Ми той Покровск и бездруго

    5 0 Отговор
    нямаше никакво стратегическо значение.

    10:21 15.11.2025

  • 36 колкото пъти се сетят за нея

    4 0 Отговор

    До коментар #11 от "Колко пъти ще я спира":

    Склерозата не прощава.

    10:21 15.11.2025

  • 37 Pyccкий Карлик

    3 6 Отговор
    Нощес Русия свали 68 украински дрона !!!
    Рязанска област гори 😁👍

    10:23 15.11.2025

  • 38 Да...

    1 2 Отговор

    До коментар #29 от "Pyccкий Карлик":

    A-idiot май се казваше. Дано не го направят управител на Лукойл.

    10:28 15.11.2025

  • 39 Сандо

    4 0 Отговор
    Тръмпича колекционира спиране на войни както аз колекционирам марки.

    10:29 15.11.2025

  • 40 дядото

    4 0 Отговор
    то че бай дън не бе добре- ясно,но и този много не го слуша главата.

    10:36 15.11.2025

  • 41 Сандо

    1 3 Отговор
    А бункерното колекционира мужици в чували, над милион вата замина при кабзона!

    10:37 15.11.2025

  • 42 Атина Палада

    1 2 Отговор
    Пак е спрял тока в блатната територия с менделеевата таблица, всьо па план!

    10:38 15.11.2025

  • 43 Исторически романи

    0 0 Отговор
    И този го хвана деменцията...

    10:58 15.11.2025

  • 44 Спрял я

    0 0 Отговор
    До следващият път.

    10:59 15.11.2025