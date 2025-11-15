Тръмп: Днес спрях войната

Американският президент Доналд Тръмп снощи заяви, че обмисля сделка за доставка на произведените от „Локхийд Мартин“ изтребители Ф-35 на Саудитска Арабия, предаде Ройтерс, съобщи БТА.
„Те искат да купят много самолети“, каза Тръмп пред журналисти на борда на президентския самолет „Еър Форс 1“, докато пътуваше за имението си „Мар а Лаго“ във Флорида, където ще прекара уикенда. Новината за потенциалната сделка идва преди планираното посещение на саудитския престолонаследник принц Мохамед бин Салман в Белия дом следващата седмица, когато се очаква да бъдат подписани споразумения в областта на икономиката и отбраната.
Американският президент заяви също, че успешно е понижил напрежението между Камбоджа и Тайланд, с което е успял да запази договореното преди това с посредничеството на САЩ примирие, което е било напът да бъде нарушено.
„Днес спрях война“, каза Тръмп.
Американският президент уточни, че е разговарял по телефона с премиерите на двете страни. Териториалните спорове за това къде точно преминава границата между двете южноазиатски съседни страни доведоха до петдневен въоръжен конфликт в края на юли, при който бяха убити десетки войници и мирни граждани.
Тръмп заплаши да отнеме търговските привилегии на двете държави, ако не спрат боевете, което доведе до временно прекратяване на конфликта. Споразумението беше потвърдено с повече подробности миналия месец, когато американският президент взе участие в срещата на върха на АСЕАН в Малайзия.
Примирието беше напът да бъде нарушено тази седмица, след като камбоджанският премиер Хун Манер каза, че жител на погранично село е бил убит, а трима души ранени, когато тайландски войници открили стрелба срещу тях.
