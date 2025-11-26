Съдия разреши сваляне на обвиненията срещу Тръмп в Джорджия

Съдия се е съгласил да отмени обвиненията срещу бившия президент на САЩ Доналд Тръмп и неговите съюзници за предполагаем опит да променят резултатите от президентските избори през 2020 г. в щата Джорджия, показват съдебни документи, цитирани от Ройтерс, предава БТА.
Прокурорът Питър Скандалакис поиска отхвърляне на 39 обвинения, включително за рекет, срещу Тръмп и групата му, като заяви, че продължаването на делото би било „непродуктивно“.
„Разбирам, че предвид дълбоките политически разделения в страната, това решение няма да бъде популярно“, посочи Скандалакис, който по-рано този месец замени окръжния прокурор на окръг Фултън, Фани Уилис, след като тя беше отстранена миналата година.
Адвокатът на Тръмп, Стив Садоу, приветства отхвърлянето на обвиненията и подчерта, че делото никога не е трябвало да бъде заведено.
Това дело е едно от четирите наказателни преследвания, с които Тръмп се сблъска след загубата си на изборите през 2020 г. от демократа Джо Байдън. От тях само делото в Ню Йорк за подкуп на порнозвезда по време на кампанията му през 2016 г. е стигнало до съд, като Тръмп беше признат за виновен, но поиска прекратяването му.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Факт
21:50 26.11.2025
2 Шопо
Времето изтича.
Какво ли е подготвил за клоуна ?
Коментиран от #4, #6, #11
21:51 26.11.2025
3 Копей-Злодей
21:51 26.11.2025
5 Копей-Злодей
Коментиран от #7
21:56 26.11.2025
6 Папи
До коментар #2 от "Шопо":Бялото знаме е приготвил🫣
Коментиран от #8
22:02 26.11.2025
8 Шопо
До коментар #6 от "Папи":Ако нема бело знаме може ли бели гащи ?
Коментиран от #12
22:19 26.11.2025
9 стоян георгиев
22:24 26.11.2025
10 12345
Достъпът до него е блокиран от военни и полиция
Коментиран от #13
22:25 26.11.2025
11 стоян георгиев
До коментар #2 от "Шопо":Санкции срещу лукойл и роснефт.и няколко милиарда в оръжие.
22:25 26.11.2025
13 12345
До коментар #10 от "12345":2 гвардейски войника са загинали от нападението
Коментиран от #14
22:34 26.11.2025
14 12345
До коментар #13 от "12345":Нападателят е заловен но е тежко ранен.
22:49 26.11.2025