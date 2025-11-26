Съдия разреши сваляне на обвиненията срещу Тръмп в Джорджия

Съдия се е съгласил да отмени обвиненията срещу бившия президент на САЩ Доналд Тръмп и неговите съюзници за предполагаем опит да променят резултатите от президентските избори през 2020 г. в щата Джорджия, показват съдебни документи, цитирани от Ройтерс, предава БТА.

Прокурорът Питър Скандалакис поиска отхвърляне на 39 обвинения, включително за рекет, срещу Тръмп и групата му, като заяви, че продължаването на делото би било „непродуктивно“.

„Разбирам, че предвид дълбоките политически разделения в страната, това решение няма да бъде популярно“, посочи Скандалакис, който по-рано този месец замени окръжния прокурор на окръг Фултън, Фани Уилис, след като тя беше отстранена миналата година.

Адвокатът на Тръмп, Стив Садоу, приветства отхвърлянето на обвиненията и подчерта, че делото никога не е трябвало да бъде заведено.

Това дело е едно от четирите наказателни преследвания, с които Тръмп се сблъска след загубата си на изборите през 2020 г. от демократа Джо Байдън. От тях само делото в Ню Йорк за подкуп на порнозвезда по време на кампанията му през 2016 г. е стигнало до съд, като Тръмп беше признат за виновен, но поиска прекратяването му.