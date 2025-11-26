Новини
Съдия разреши сваляне на обвиненията срещу Тръмп в Джорджия

26 Ноември, 2025 21:45

Прокурорът поиска отхвърляне на 39 обвинения за опит за отмяна на изборните резултати през 2020 г.

Съдия разреши сваляне на обвиненията срещу Тръмп в Джорджия - 1
Снимкa: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Съдия се е съгласил да отмени обвиненията срещу бившия президент на САЩ Доналд Тръмп и неговите съюзници за предполагаем опит да променят резултатите от президентските избори през 2020 г. в щата Джорджия, показват съдебни документи, цитирани от Ройтерс, предава БТА.

Прокурорът Питър Скандалакис поиска отхвърляне на 39 обвинения, включително за рекет, срещу Тръмп и групата му, като заяви, че продължаването на делото би било „непродуктивно“.

„Разбирам, че предвид дълбоките политически разделения в страната, това решение няма да бъде популярно“, посочи Скандалакис, който по-рано този месец замени окръжния прокурор на окръг Фултън, Фани Уилис, след като тя беше отстранена миналата година.

Адвокатът на Тръмп, Стив Садоу, приветства отхвърлянето на обвиненията и подчерта, че делото никога не е трябвало да бъде заведено.

Това дело е едно от четирите наказателни преследвания, с които Тръмп се сблъска след загубата си на изборите през 2020 г. от демократа Джо Байдън. От тях само делото в Ню Йорк за подкуп на порнозвезда по време на кампанията му през 2016 г. е стигнало до съд, като Тръмп беше признат за виновен, но поиска прекратяването му.


САЩ
Поставете оценка:
Оценка 2.3 от 3 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Факт

    3 0 Отговор
    Това за телевизионното му изявление ли е?

    21:50 26.11.2025

  • 2 Шопо

    1 4 Отговор
    Тръмп постави краен срок на зеленски.
    Времето изтича.
    Какво ли е подготвил за клоуна ?

    Коментиран от #4, #6, #11

    21:51 26.11.2025

  • 3 Копей-Злодей

    3 2 Отговор
    Краснов трябва да бъде заточен в каторга и да чука камъни! Дърт хюм...

    21:51 26.11.2025

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Копей-Злодей

    3 2 Отговор
    Предстои да гръмне и друга новина!!! Казваю ви я, пък вие ще черпите. До края на седмицата ще изскочат компромати със аудио и видео материал в които Путин е главно действащо лице заедно с Тръмп в компанията на малки момченца на острова на Епщайн, лека му пръст! Само гледайте...

    Коментиран от #7

    21:56 26.11.2025

  • 6 Папи

    2 2 Отговор

    До коментар #2 от "Шопо":

    Бялото знаме е приготвил🫣

    Коментиран от #8

    22:02 26.11.2025

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Шопо

    1 0 Отговор

    До коментар #6 от "Папи":

    Ако нема бело знаме може ли бели гащи ?

    Коментиран от #12

    22:19 26.11.2025

  • 9 стоян георгиев

    0 1 Отговор
    Това решение е напълно неадекватно.тръмп трябва да е в затвора както и хората които го прикриват като този съдия.

    22:24 26.11.2025

  • 10 12345

    0 0 Отговор
    Престрелки в Белия Дом.
    Достъпът до него е блокиран от военни и полиция

    Коментиран от #13

    22:25 26.11.2025

  • 11 стоян георгиев

    0 2 Отговор

    До коментар #2 от "Шопо":

    Санкции срещу лукойл и роснефт.и няколко милиарда в оръжие.

    22:25 26.11.2025

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 12345

    0 0 Отговор

    До коментар #10 от "12345":

    2 гвардейски войника са загинали от нападението

    Коментиран от #14

    22:34 26.11.2025

  • 14 12345

    0 0 Отговор

    До коментар #13 от "12345":

    Нападателят е заловен но е тежко ранен.

    22:49 26.11.2025