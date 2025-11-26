Новини
Вучич още веднъж призова САЩ да дадат лиценз на НИС

26 Ноември, 2025 22:15 598 21

Сръбската петролна компания работи на „тих режим“, докато се решава съдбата на руския дял

Вучич още веднъж призова САЩ да дадат лиценз на НИС - 1
Снимкa: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Сръбският президент Александър Вучич отправи нов призив към американското правителство да издаде лиценз на националната петролна компания НИС, за да може тя да продължи работа по време на преговорите за продажба на мажоритарния руски дял, предаде агенция ТАНЮГ, цитирана от БТА.

„Все още не знам какво е американското решение. Призовавам ги още веднъж да вземат положително решение“, каза Вучич пред граждани на митинг в Мионица, Западна Сърбия, където на 30 ноември ще се проведат местни избори.

През януари САЩ обявиха санкции срещу НИС заради войната в Украйна и „вторичния риск“, изисквайки пълното излизане на руския капитал от компанията. Руската страна обяви едва преди дни готовност да продаде своя дял. Вучич заяви, че иска да предостави на руската страна срок от 50 дни за продажбата на мажоритарния дял в НИС.

Сръбската държава притежава 29,9% от акциите на НИС, докато основен собственик остава „Газпром нефт“ с 44,9%. В края на септември базираната в Санкт Петербург компания „Интелиджънс“ (Intelligence), свързана с „Газпром“, придоби 11,3% от акциите на компанията-майка „Газпром“.

НИС бе поставена под санкции на 10 януари, които влязоха в сила на 9 октомври след осем отлагания. От вчера рафинерията в Панчево, близо до Белград, работи на т. нар. „тих режим“, който според експерти може да продължи само още четири дни преди съоръжението да спре, ако НИС не получи лиценз за дейността си.

По-рано днес министърът на минното дело и енергетиката Дубравка Джедович Ханданович заяви, че очакват американското правителство да предостави лиценз на НИС до часове.


Сърбия
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    6 3 Отговор
    който се е захванал с Магучая , не е прокопсал

    Коментиран от #7

    22:17 26.11.2025

  • 2 Последния Софиянец

    6 3 Отговор
    Протестът се окървави.Откараха с линейки полицаи и хора.

    Коментиран от #5

    22:17 26.11.2025

  • 3 СМУ4и4

    1 4 Отговор
    СМУ4и4 целото СРЪБИ ще бъдеет изклани... СОм МООООРРР

    22:20 26.11.2025

  • 4 СМУ4и4

    4 3 Отговор
    смъртт за СРЪБСКИТЕТЕ СИ ГА Ни...... СМЪъРТТ ЗА сму4и4

    22:21 26.11.2025

  • 5 Шопо

    2 1 Отговор

    До коментар #2 от "Последния Софиянец":

    Прав си полицаите не са хора.

    Коментиран от #14

    22:22 26.11.2025

  • 6 12345

    3 0 Отговор
    Престрелки в Белия Дом.
    Достъпът до него е блокиран.

    Коментиран от #13

    22:23 26.11.2025

  • 7 Зелленски

    5 1 Отговор

    До коментар #1 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":

    Затова пък ние "прокопсахме" с янките.

    22:24 26.11.2025

  • 9 Боби

    5 1 Отговор
    Нали си дружка на Путин, ко се молиш на янките, палячо?! 🤣🤣🤣

    22:27 26.11.2025

  • 10 стоян георгиев

    2 3 Отговор
    Нали сваляхте американски самолети? Що се молите сега?нека путлер да ви телепортира нефт .

    Коментиран от #12

    22:30 26.11.2025

  • 11 Докато се молите на САЩ

    1 0 Отговор
    Все САЩ ще ви ползва като господар към роб.

    22:32 26.11.2025

  • 12 Ами ще свалят бе стоенчо

    3 1 Отговор

    До коментар #10 от "стоян георгиев":

    Ко правят американски самолети над Сърбия.

    Коментиран от #15

    22:33 26.11.2025

  • 13 12345

    3 0 Отговор

    До коментар #6 от "12345":

    2 гвардейски войника са загинали от нападението

    Коментиран от #20

    22:33 26.11.2025

  • 14 Така ли щеше

    3 2 Отговор

    До коментар #5 от "Шопо":

    да говориш, ако баща ти бе полицай? Да не говорим и ако го осакатят докато е на работа.

    Коментиран от #16

    22:34 26.11.2025

  • 15 Шопо

    2 1 Отговор

    До коментар #12 от "Ами ще свалят бе стоенчо":

    Американските бомби са демократични.
    Тези на Израел също.

    22:36 26.11.2025

  • 16 Боби

    3 1 Отговор

    До коментар #14 от "Така ли щеше":

    Когато е решил да стане полицай е знаел че ще го бият, това си е негов избор.

    Коментиран от #18

    22:38 26.11.2025

  • 17 по време

    1 2 Отговор
    на войната тоя е стрелял блуждаещи пешеходци със снайпер По устните му се чете че си е чист съдист

    22:43 26.11.2025

  • 18 Това е професия

    1 1 Отговор

    До коментар #16 от "Боби":

    не да те бият. Къде ви намират?

    22:44 26.11.2025

  • 19 оня с коня

    0 1 Отговор
    Ама нали според Русофилите Сърбия била "Независима" за разлика от Нас,пък гледа в очите САЩ за да изпълни Заповедите им ОЩЕ ПРЕДИ да са дадени?Ама били "Първи приятели" Вучич и Путин-що не разчита и Грам на Русия за каквато и да е помощ - военна,Енергийна и т.н.?

    Коментиран от #21

    22:49 26.11.2025

  • 20 12345

    0 0 Отговор

    До коментар #13 от "12345":

    Нападателят е заловен но е тежко ранен

    22:50 26.11.2025

  • 21 Щото САЩ

    0 0 Отговор

    До коментар #19 от "оня с коня":

    те брои за роб и така е поставил институциите в света. Не случайно света се разделя и отърсва от тази хегемония.

    22:56 26.11.2025

