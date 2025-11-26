Вучич още веднъж призова САЩ да дадат лиценз на НИС

Сръбският президент Александър Вучич отправи нов призив към американското правителство да издаде лиценз на националната петролна компания НИС, за да може тя да продължи работа по време на преговорите за продажба на мажоритарния руски дял, предаде агенция ТАНЮГ, цитирана от БТА.
„Все още не знам какво е американското решение. Призовавам ги още веднъж да вземат положително решение“, каза Вучич пред граждани на митинг в Мионица, Западна Сърбия, където на 30 ноември ще се проведат местни избори.
През януари САЩ обявиха санкции срещу НИС заради войната в Украйна и „вторичния риск“, изисквайки пълното излизане на руския капитал от компанията. Руската страна обяви едва преди дни готовност да продаде своя дял. Вучич заяви, че иска да предостави на руската страна срок от 50 дни за продажбата на мажоритарния дял в НИС.
Сръбската държава притежава 29,9% от акциите на НИС, докато основен собственик остава „Газпром нефт“ с 44,9%. В края на септември базираната в Санкт Петербург компания „Интелиджънс“ (Intelligence), свързана с „Газпром“, придоби 11,3% от акциите на компанията-майка „Газпром“.
НИС бе поставена под санкции на 10 януари, които влязоха в сила на 9 октомври след осем отлагания. От вчера рафинерията в Панчево, близо до Белград, работи на т. нар. „тих режим“, който според експерти може да продължи само още четири дни преди съоръжението да спре, ако НИС не получи лиценз за дейността си.
По-рано днес министърът на минното дело и енергетиката Дубравка Джедович Ханданович заяви, че очакват американското правителство да предостави лиценз на НИС до часове.
