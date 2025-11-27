Простреляха двама войници от Националната гвардия на САЩ край Белия дом, задържан е афганистанец ВИДЕО

Двама войници от Националната гвардия на САЩ бяха простреляни в центъра на Вашингтон, близо до Белия дом, съобщи секретарят на Службата за вътрешна безопасност Кристи Ноем.

Началникът на Пентагона Пит Хегсет заяви, че те са в критично състояние. Губернаторът на Западна Вирджиния Патрик Мориси по-рано заяви, че ранените са починали в болницата, но по-късно уточни, че има противоречиви съобщения за съдбата им.

Полицията обяви ареста на заподозрян. Местопрестъплението беше отцепено, пристигнали са и федерални агенти.

„Животното също е сериозно ранено, но въпреки това ще плати много висока цена“, написа Доналд Тръмп в Truth Social, който е отлетял за Флорида, но е бил информиран за извънредната ситуация.

Тръмп също така отбеляза, че държавните служители са били хоспитализирани в две различни болници.

Вицепрезидентът на САЩ Джей Ди Ванс заяви, че властите все още не знаят мотива на нападателя. Според Джеф Карол, помощник-началник на полицията за специални операции в Столичното полицейско управление, той е действал сам.

Инцидентът е станал в район, в който се помещават дипломатически мисии. Очевидци съобщават, че са чули два изстрела.

Районът на Белият дом е отцепен след стрелбата, а мерките за сигурност са засилени.

Ръководителят на Пентагона обяви, че във Вашингтон ще бъдат разположени допълнителни 500 войници от Националната гвардия.

ФБР смята, че е идентифицирало заподозрения за стрелбата, съобщиха пред CNN няколко служители на реда, информирани по случая.

Пръстовите отпечатъци, взети от задържания, съвпадат с тези на мъж от щата Вашингтон, за когото се твърди, че е имигрирал в САЩ от Афганистан през 2021 г., съобщиха източници на телевизионната мрежа. Един от източниците каза пред CNN, че разследващите все още работят по допълнително потвърждение.

Няколко служители на реда съобщиха пред CBS News, че заподозреният е 29-годишният афганистански гражданин Рахманула Лаканвал, който е влязъл в САЩ през 2021 г. Двама от източниците на телевизионната мрежа добавиха, че стрелецът е използвал пистолет.

Източници на ABC News съобщиха, че ФБР в момента разследва стрелбата като потенциален акт на международен тероризъм.

Американските власти ще проверят всички афганистански граждани, влезли в страната по времето на бившия президент на САЩ Джо Байдън, обяви Тръмп след стрелбата.

Президентът на САЩ заяви, че заподозреният е влязъл в Съединените щати през септември 2021 г. по време на администрацията на неговия предшественик. „Сега трябва да проверим всички, които са пристигнали в страната ни от Афганистан по времето на Байдън“, каза Тръмп.