Президентът на САЩ призова Япония да се въздържа от конфронтация с Китай

Американският президент Доналд Тръмп е призовал японския министър-председател Санае Такаичи да не допуска по-нататъшна ескалация на напрежението с Китай, съобщи Ройтерс, предава БТА.

Дипломатическото напрежение рязко се изостри, след като по-рано този месец Такаичи заяви в парламента, че евентуално китайско нападение срещу Тайван, което би представлявало заплаха и за Япония, може да оправдае военен отговор от Токио. Това изказване предизвика остра реакция в Пекин, който дори предупреди гражданите си да избягват пътуванията до Япония.

По информация от японски източници, по време на телефонен разговор във вторник Тръмп е подчертал пред Такаичи, че не желае допълнително обостряне на спора. На редовна пресконференция главният правителствен секретар Минору Кихара отказа да навлиза в подробности около „дипломатическия разговор“.

Контактът между Тръмп и японския премиер е осъществен, след като американският президент проведе разговор и с китайския лидер Си Цзинпин. По данни на агенция Синхуа Си е заявил, че връщането на Тайван е сред основните цели във визията на Пекин за световния ред. Демократично управляваният Тайван обаче отхвърля претенциите на Китай за суверенитет.

Междувременно Китайското министерство на отбраната отправи директно предупреждение към Япония. Говорителят на ведомството Цзян Бин заяви, че Токио ще плати „болезнена цена“, ако прекрачи границата по въпроса за Тайван. „Народоосвободителната армия разполага с мощни способности и надеждни средства да победи всеки враг, който предприеме инвазия. Ако японската страна дръзне да прекрачи линията дори с половин стъпка, ще си създаде сериозни проблеми и неизбежно ще плати висока цена“, подчерта той.