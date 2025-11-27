Русия подготвя нова антитерористична стратегия на ОДКС

В рамките на председателството си на Организацията на Договора за колективна сигурност (ОДКС) Русия възнамерява да започне съвместна подготовка на нова антитерористична стратегия на военния блок. Това заяви руският президент Владимир Путин по време на заседание на Съвета за колективна сигурност на ОДКС в разширен състав, цитиран от ТАСС, предава БТА.

„В рамките на председателството си планираме да започнем съвместна подготовка на нова антитерористична стратегия на ОДКС. Ще се стремим да направим всичко необходимо за по-нататъшното решително противодействие на екстремизма“, каза Путин.

Руският президент допълни, че Москва, заедно с партньорите си в организацията, ще продължи да работи за откриване и ликвидиране на международни терористични групировки и техните клетки, както и за прекъсване на каналите за тяхното финансиране.

Сред най-важните приоритети в дейността на организацията руският лидер открои и информационната сигурност. „Руската страна е готова за тясно сътрудничество със съюзниците си за възпрепятстване на разпространението на радикални идеи сред младежта. Смятаме за необходимо да бъдат взети допълнителни мерки за защита на общото информационно пространство от подобни заплахи“, заяви Путин.

Той отбеляза още, че Русия ще положи всички усилия за по-нататъшно засилване на взаимодействието в борбата с наркотрафика. „Ще продължим да осъществяваме операция „Канал“ за борба с наркотиците, включвайки заинтересованите международни участници“, обобщи руският президент.