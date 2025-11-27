Новини
Русия подготвя нова антитерористична стратегия на ОДКС

27 Ноември, 2025 14:22 859 33

  • русия-
  • антитерористична-
  • стратегия-
  • одкс-
  • путин

Владимир Путин обяви засилени мерки срещу екстремизма, киберзаплахите и наркотрафика

Русия подготвя нова антитерористична стратегия на ОДКС - 1
Снимкa: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

В рамките на председателството си на Организацията на Договора за колективна сигурност (ОДКС) Русия възнамерява да започне съвместна подготовка на нова антитерористична стратегия на военния блок. Това заяви руският президент Владимир Путин по време на заседание на Съвета за колективна сигурност на ОДКС в разширен състав, цитиран от ТАСС, предава БТА.

„В рамките на председателството си планираме да започнем съвместна подготовка на нова антитерористична стратегия на ОДКС. Ще се стремим да направим всичко необходимо за по-нататъшното решително противодействие на екстремизма“, каза Путин.

Руският президент допълни, че Москва, заедно с партньорите си в организацията, ще продължи да работи за откриване и ликвидиране на международни терористични групировки и техните клетки, както и за прекъсване на каналите за тяхното финансиране.

Сред най-важните приоритети в дейността на организацията руският лидер открои и информационната сигурност. „Руската страна е готова за тясно сътрудничество със съюзниците си за възпрепятстване на разпространението на радикални идеи сред младежта. Смятаме за необходимо да бъдат взети допълнителни мерки за защита на общото информационно пространство от подобни заплахи“, заяви Путин.

Той отбеляза още, че Русия ще положи всички усилия за по-нататъшно засилване на взаимодействието в борбата с наркотрафика. „Ще продължим да осъществяваме операция „Канал“ за борба с наркотиците, включвайки заинтересованите международни участници“, обобщи руският президент.


Русия
  • 1 Ганя Путинофила

    12 17 Отговор
    Руски плъх!

    14:23 27.11.2025

  • 2 Маскалският терорист

    12 14 Отговор
    щял да бори тероризма!

    14:25 27.11.2025

  • 3 Ъъъъъъъъ

    4 10 Отговор
    Ъъъъъъъъъ

    Коментиран от #8

    14:25 27.11.2025

  • 4 честен ционист

    5 10 Отговор
    Сопот е центъра на тероризма.

    14:26 27.11.2025

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Медведев Атома

    19 6 Отговор
    Бат Вова, дай да ги задумкаме с малко атом и да видиш,как ше се кротнат.Глей японците,станаха първи приятели със САЩ.

    Коментиран от #10

    14:27 27.11.2025

  • 7 az СВО Победа 80

    11 11 Отговор
    Накратко
    1.Русия е на първо място в света по употреба на твърд хероин
    2.Русия е на второ място по заболяемост от СПИН.
    😂😂😂

    Коментиран от #11, #16

    14:27 27.11.2025

  • 8 Ъхъ я

    9 4 Отговор

    До коментар #3 от "Ъъъъъъъъ":

    И тук ли ти го туриха

    14:28 27.11.2025

  • 9 Човекът с мустачките

    4 12 Отговор
    Не му стигнаха силите да ви изтреби като хлебарките!

    Коментиран от #12

    14:28 27.11.2025

  • 10 Ъъъъъъъъ

    2 8 Отговор

    До коментар #6 от "Медведев Атома":

    Ъъъъъъъъъ

    Коментиран от #15

    14:28 27.11.2025

  • 11 Коцето със 100 бона напред

    9 5 Отговор

    До коментар #7 от "az СВО Победа 80":

    Статистиката на Факултето ли гледаш?

    14:29 27.11.2025

  • 12 Шеф Ангелов

    9 4 Отговор

    До коментар #9 от "Човекът с мустачките":

    Човекът с мустачките безславно завърши в април 1945 г. като силно препечено по баварски ,чак загорено.

    14:31 27.11.2025

  • 13 СъBeтckияT пПeHиc аkp0бат

    13 3 Отговор
    Европейската комисия ще плати на Прибалтика за загубите от санкциите срещу Русия
    Финансова подкрепа със сигурност ще получат Литва, Латвия и Естония. Те усетиха по-силно от другите спад в туризма, намаляване на инвестициите и смущения в търговията след санкциите срещу Русия, съобщава Politico.
    Помощ е предвидена и за Финландия, където ограниченията също удариха икономиката, забавяйки търговията

    14:32 27.11.2025

  • 14 Много се извинявам, ама...

    9 1 Отговор
    Продавам BMW 320i , 1500 лв барабар с циганина в него!

    Коментиран от #17

    14:32 27.11.2025

  • 15 Брачед

    6 3 Отговор

    До коментар #10 от "Ъъъъъъъъ":

    Извади си го и тогава коментирай,за да разберем какво има да казваш

    14:34 27.11.2025

  • 16 ха-ха

    4 2 Отговор

    До коментар #7 от "az СВО Победа 80":

    Нормално - голяма страна е .....И ние не сме много назад в класацията .....

    14:36 27.11.2025

  • 17 стоян георгиев

    2 1 Отговор

    До коментар #14 от "Много се извинявам, ама...":

    Капарирам го веднага и го купувам утре .бмв то за мен .а чавето да забавлява жената Десислава че слана попари тазгодишният праз и в къщи стана срашно оттогава ...хахах.

    Коментиран от #31

    14:36 27.11.2025

  • 18 Попечител

    5 7 Отговор
    Путлер да се подготвя за срещата с Жириновски

    14:39 27.11.2025

  • 19 Атина Палада

    1 3 Отговор
    Да се готви! Ние чукаме на вратата

    14:39 27.11.2025

  • 20 си дзън

    6 6 Отговор
    Световният терорист Русия подготвя нова терористична стратегия ...

    14:40 27.11.2025

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 Путин гол до кръста на пони

    4 4 Отговор
    Искам да ви кажа, че превзех Покровск!

    Коментиран от #23

    14:42 27.11.2025

  • 23 Атина Палада

    4 5 Отговор

    До коментар #22 от "Путин гол до кръста на пони":

    Браво, ПутQin! Утре Киев!

    14:43 27.11.2025

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 Путин гол до кръста на пони

    5 3 Отговор
    Днес ми докладваха за палажението на фронта. Спецяльна аперация с толкоз мнохо жертви!!! Добре, че не е война, че ще останем без ватенки!

    14:46 27.11.2025

  • 26 Хаха

    3 3 Отговор
    Антитерористичната стратегия на Русия е да напада други държави и да извършва убийства и военни престъпления, докато Путлер не бъде обезглавен.

    Коментиран от #28

    14:48 27.11.2025

  • 27 Путин гол до кръста на пони

    0 2 Отговор
    Задунайци! Никой ли не се радва, че превзех Покровск? Ще ви загрея вратовете! Я натиснете клавиатурите!

    14:50 27.11.2025

  • 28 Путин гол до кръста на пони

    0 2 Отговор

    До коментар #26 от "Хаха":

    Кой ще ме обезглави? Ти ли хахахаха? ОК. Ще бъда Конникът без глава!

    14:51 27.11.2025

  • 29 гумата

    2 2 Отговор
    В този съюз са Ташкент Армения, Казахстан, Киргизия, Русия, Таджикистан и Узбекистан. Всъщност с това заявление се казва, че тези държавици ще се подчинят на Русия и ще дават достъп до териториите си за неутрализирането на всеки, к ойто според Кремъл е обявен за терорист. Иначе казано след Украйна да му мислят изброените! Ако са луди да си партнират с такъв партньор може би ще извадят от цилиндъра не заек , а направо слон!

    Коментиран от #32

    14:51 27.11.2025

  • 30 Плaмeн

    1 0 Отговор
    Според ОДКС русия беше длъжна да помогне на Армения .

    14:58 27.11.2025

  • 31 Много се извинявам, ама...

    1 0 Отговор

    До коментар #17 от "стоян георгиев":

    Има сделка,...щом искаш да зарадваш жената,как да не се съглася, а и трагедията с праза е лошо нещо...дано поне сланинка да имаш , с варен картоф и сиренце става пак👍🤣

    14:58 27.11.2025

  • 32 Огледален образ

    1 0 Отговор

    До коментар #29 от "гумата":

    Същата схема,само,че вместо САЩ, името е Русия

    15:00 27.11.2025

  • 33 Я пък тоя

    0 0 Отговор
    Да ги натопя:
    Макрон, Стармър, Мерц и Зеленски са в мрежата за наркотици. 🤣🤣🤣
    Започни с тях!

    15:01 27.11.2025

Новини по държави:
