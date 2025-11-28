Ермак: Докато Зеленски е президент, той няма да отстъпи територия

Водещ сътрудник на президента на Украйна Володимир Зеленски заяви в интервю за американското списание „Атлантик“, че Зеленски няма да предаде земя на Русия в замяна на мир, предаде Ройтерс.

"Докато Зеленски е президент, никой не трябва да разчита, че той ще предаде територия. Той няма да преотстъпи територия“, заяви Андрий Ермак, началникът на канцеларията на украинския държавен глава.

Още новини от Украйна

Премиерът на Белгия Барт де Вевер заяви, че използването на замразени руски активи може да извади от релсите процеса за постигане на споразумение за мир в Украйна, предаде Ройтерс.

„Прибързаното придвижване към предлаганата схема за репарационен заем може да има странични вреди", предупреди Де Вевер в писмо, адресирано до председателката на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен, с което се е запознало финансовото издание „Файненшъл таймс“.

Европейските лидери се опитаха на срещата си на върха миналия месец да се споразумения по план за използване на 140 милиарда евро (162 милиарда долара) от замразените руски активи, за да отпуснат заем на Киев, но не получиха тогава подкрепа от Белгия, в която се съхранява по-голямата част от тези средства.

ЕК се надява, че ще разсее белгийските опасения в проектопредложение, което ще бъде представено тази седмица и което ще касае използването на замразени руски активи в подкрепа на Киев през 2026 г. и 2027 г. , заявиха европейски представители.

Русия взе решение да определи като „терористична организация“ група в изгнание, създадена от съюзници на починалия опозиционен лидер Алексей Навални, предаде Франс прес.

Москва засили атаките си срещу опозиционни групи, свързаните с Навални, дори след като той почина при неизяснени обстоятелства в затвор през 2024 г.

Навални – харизматичен антикорупционен активист – беше основният съперник на президента Владимир Путин в Русия, който успяваше да привлече стотици хиляди хора към инициативи и протести срещу Кремъл и редовно беше арестуван и преследван от властите.

Върховният съд на Русия обяви, че е постановил Фондацията за борба с корупцията, регистрирана в Съединените щати и управлявана от бивши сътрудници на Навални, да бъде дефинирана като „терористична организация“, забранявайки дейността ѝ. В решението на съда се казва, че организацията „насърчаване, оправдава и подкрепа на тероризма“.

Навални и неговите организации преди това бяха дефинирани като „екстремистки“ – обозначение, което носи правни последици, като забранява и дейността им в Русия.

Кремъл редовно използва подобни формулировки, за да атакува опонентите си, принуждавайки ги да прекратят своята дейност или да заминат в изгнание.

В отговор на решението на Върховния съд Фондацията за борба с корупцията заяви: „Истинските терористи са Владимир Путин и неговите съучастници – хората, които започнаха войната, убиват цивилни и политически опоненти и затварят хора“.

Фондацията заяви, че това е "политическа тактика“ за потискане на опозицията и предупреди, че други независими медии и правозащитни групи скоро ще ги сполети същата съдба.

През октомври, когато делото беше заведено в руски съд, правозащитната организация „Амнести Интернешънъл“ каза, че решението „може да отприщи масови репресии“.

Русия сериозно засили кампанията си за заглушаване на критиците, откакто започна офанзивата си в Украйна през февруари 2022 г.

Съюзниците на Навални твърдят, че непубликувани лабораторни тестове показват, че той е бил отровен и убит в затвора. Москва отхвърли всякакви твърдения, че Навални е бил убит.