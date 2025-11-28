Новини
Молдова с решителен ход срещу Русия

28 Ноември, 2025 08:02

Решението идва на фона на напрежение с Москва и поредица от инциденти с дронове

Молдова с решителен ход срещу Русия - 1
Снимкa: БГНЕС
Ели Стоянова

Молдовският парламент гласува за затварянето на Руския център за наука и култура в Кишинев, съобщава Ройтерс. Мярката се разглежда като поредна стъпка за ограничаване на руското влияние в страната и беше приета ден след като руският посланик беше привикан във връзка с нови нахлувания на дронове, определени от Кишинев като неприемливи, предава News.bg.

Общо 57 депутати от 101-членния парламент подкрепиха решението. Управляващата проевропейска Партия на действието и солидарността на президента Мая Санду разполага с мнозинство в законодателния орган.

Правителството аргументира решението си с опасения, че центърът може да бъде използван за разпространение на послания и наративи, които застрашават националната сигурност на Молдова. Въпреки това, поради правни ограничения, той ще продължи да функционира до юли 2026 г. Темата за закриването му се обсъжда от месеци.

Избрана за президент през 2020 г., Мая Санду последователно защитава курса на страната към присъединяване към Европейския съюз до края на десетилетието. Тя осъжда руската война в Украйна и обвинява Москва в опити за дестабилизация и манипулиране на общественото мнение в бившата съветска република, разположена между Украйна и Румъния.

Министърът на културата Кристиан Джордан заяви, че от 2021 г. насам правителството не е получило яснота за дейността на центъра, тъй като той не е реализирал нито един съвместен проект или публично събитие.

От своя страна, опозиционните партии с проруски позиции критикуваха решението, като подчертаха, че властите не са представили нито един конкретен случай на незаконна дейност.

Молдовското външно министерство отправи за първи път призив за затварянето на центъра след поредица от прониквания на дронове в молдовското въздушно пространство по-рано тази година. В сряда ведомството осъди и последния инцидент, при който в страната са навлезли шест руски дрона, определени като „сериозно нарушение на суверенитета на Молдова и пряка заплаха за националната и регионалната сигурност“.

Руският посланик в Кишинев Олег Озеров постави под съмнение автентичността на един от дроновете, изложени пред външното министерство, и предположи, че случаят цели допълнително да влоши и без това напрегнатите отношения между Москва и Кишинев.

Русия от своя страна обвинява Молдова, че провежда „русофобска“ политика, насочена срещу Москва. В последните месеци двете държави взаимно експулсираха дипломати, като последният подобен случай е от април.


Молдова (Република)
