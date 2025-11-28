Молдова с решителен ход срещу Русия

Молдовският парламент гласува за затварянето на Руския център за наука и култура в Кишинев, съобщава Ройтерс. Мярката се разглежда като поредна стъпка за ограничаване на руското влияние в страната и беше приета ден след като руският посланик беше привикан във връзка с нови нахлувания на дронове, определени от Кишинев като неприемливи, предава News.bg.
Общо 57 депутати от 101-членния парламент подкрепиха решението. Управляващата проевропейска Партия на действието и солидарността на президента Мая Санду разполага с мнозинство в законодателния орган.
Правителството аргументира решението си с опасения, че центърът може да бъде използван за разпространение на послания и наративи, които застрашават националната сигурност на Молдова. Въпреки това, поради правни ограничения, той ще продължи да функционира до юли 2026 г. Темата за закриването му се обсъжда от месеци.
Избрана за президент през 2020 г., Мая Санду последователно защитава курса на страната към присъединяване към Европейския съюз до края на десетилетието. Тя осъжда руската война в Украйна и обвинява Москва в опити за дестабилизация и манипулиране на общественото мнение в бившата съветска република, разположена между Украйна и Румъния.
Министърът на културата Кристиан Джордан заяви, че от 2021 г. насам правителството не е получило яснота за дейността на центъра, тъй като той не е реализирал нито един съвместен проект или публично събитие.
От своя страна, опозиционните партии с проруски позиции критикуваха решението, като подчертаха, че властите не са представили нито един конкретен случай на незаконна дейност.
Молдовското външно министерство отправи за първи път призив за затварянето на центъра след поредица от прониквания на дронове в молдовското въздушно пространство по-рано тази година. В сряда ведомството осъди и последния инцидент, при който в страната са навлезли шест руски дрона, определени като „сериозно нарушение на суверенитета на Молдова и пряка заплаха за националната и регионалната сигурност“.
Руският посланик в Кишинев Олег Озеров постави под съмнение автентичността на един от дроновете, изложени пред външното министерство, и предположи, че случаят цели допълнително да влоши и без това напрегнатите отношения между Москва и Кишинев.
Русия от своя страна обвинява Молдова, че провежда „русофобска“ политика, насочена срещу Москва. В последните месеци двете държави взаимно експулсираха дипломати, като последният подобен случай е от април.
1 Пчеличката мая
08:05 28.11.2025
3 факуса
08:11 28.11.2025
4 Хо Хо хо
08:12 28.11.2025
5 чикчирик
08:13 28.11.2025
6 Прокажена русия
08:14 28.11.2025
7 Трол
08:17 28.11.2025
8 Някой
Коментиран от #25
08:18 28.11.2025
9 Бойкот на алчния сайт О.Л.Х.
Явно след капитулацията на Бандерайна това ще е новият опит за отслабване на Русия...
08:18 28.11.2025
10 Факт
Коментиран от #12, #14, #21
08:19 28.11.2025
11 Молдованците
08:20 28.11.2025
13 Гориил
08:26 28.11.2025
14 Демократ
До коментар #10 от "Факт":Основна демократична ценност е да се считат руснаците и русофилите за иzроди.
Коментиран от #22
08:28 28.11.2025
15 Хохо Бохо
08:29 28.11.2025
16 Ех тази Расия
Коментиран от #26
08:31 28.11.2025
17 владѝмир
08:32 28.11.2025
18 дрън - зи
08:33 28.11.2025
19 Възмутен
Фашизмът се завръща в Европа с пълна сила - реални обвинения няма но видиш ли "можело" и се "опасявали".
08:34 28.11.2025
20 Точно
Означава център на ФСБ КГБ
Свърталище на Агенти Шпиони
Диверсанти
И Пропагандни Латерни .
Годишния Бюджет на Кремъл
За Пропаганда и фалшиви новини
Надхвърля 1 Милиард и 500 милиона
Долара .
Ръсят Руската Измет по целия свят .
08:34 28.11.2025
21 Алоууу
До коментар #10 от "Факт":Кукуууу ти пак ли си тук бе 💩.
08:35 28.11.2025
22 Защо да ги считат
До коментар #14 от "Демократ":Рушляка си е изрод
Отвсякъде .
08:36 28.11.2025
23 Елементарно
08:36 28.11.2025
25 Наука и Култура
До коментар #8 от "Някой":Наука и Култура
И Руски Пияндурници.
Нещо не се връзва .
Хаха хахахахаха хахахахаха
08:39 28.11.2025
26 Антитрол
До коментар #16 от "Ех тази Расия":"всеки я шамари,бие и подритва като мръсно коте"
Ха ха ха в Украйна се вижда колко шамарите и биете Русия ама като нищо не можете да им направите на нея в безсилна злоба разрушавате символите им при вас.
Както казах всички тези "действия" като събарянето на паметници и закриване на културни центрове издават безсилна злоба - все едно някой ви е ошамарил а вие защото сте слабаци друго не можете да направите освен да надраскате или скъсате снимката му.
Направо жалка работа.
08:41 28.11.2025