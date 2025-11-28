FT: Зетят на Тръмп ще заеме ключова роля в преговорите за Украйна

Според информация на Financial Times Джаред Кушнер – зет на американския президент Доналд Тръмп, е сред фаворитите да поеме поста на специален представител на САЩ за Украйна на мястото на Сивън Уиткоф. Кушнер, който е съпруг на Иванка Тръмп от 2009 г., от години изпълнява едни от най-сложните и чувствителни дипломатически мисии по възлагане на своя тъст, предава Фокус.

По време на първия президентски мандат на Тръмп именно Кушнер оглавяваше усилията за нормализиране на отношенията между Израел и редица арабски държави. В най-ново време той бе включен и в посредническите преговори между Израел и „Хамас“ в Газа. Там 20-точковият план, носещ името на американския президент, доведе до крехко примирие и до освобождаването на останалите заложници.

След този дипломатически пробив Уиткоф и Кушнер насочват усилията си към Украйна. Двамата работят дискретно по изготвянето на първоначален проект за мирно споразумение, който според европейските съюзници на Киев е опасно близък до руските искания и крие риск от фактическа капитулация.

През следващата седмица дипломатическият тандем може да отпътува за среща с руския президент Владимир Путин с цел „финализиране“ на мирния план, обяви Тръмп във вторник. Очаква се това да бъде първата визита на Уиткоф в Кремъл, придружен от още един пратеник на американския президент.

„Винаги се обръщаме към Джаред, когато търсим сделка. Понякога просто ни трябва неговият ум“, заяви Тръмп в реч пред израелския парламент през октомври, докато Кушнер наблюдаваше от балкона. Американски служител го описа като човек, който „умее много добре да структурира и формулира идеите си на хартия“.