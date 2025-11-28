FT: Зетят на Тръмп ще заеме ключова роля в преговорите за Украйна

Според информация на Financial Times Джаред Кушнер – зет на американския президент Доналд Тръмп, е сред фаворитите да поеме поста на специален представител на САЩ за Украйна на мястото на Сивън Уиткоф. Кушнер, който е съпруг на Иванка Тръмп от 2009 г., от години изпълнява едни от най-сложните и чувствителни дипломатически мисии по възлагане на своя тъст, предава Фокус.
По време на първия президентски мандат на Тръмп именно Кушнер оглавяваше усилията за нормализиране на отношенията между Израел и редица арабски държави. В най-ново време той бе включен и в посредническите преговори между Израел и „Хамас“ в Газа. Там 20-точковият план, носещ името на американския президент, доведе до крехко примирие и до освобождаването на останалите заложници.
След този дипломатически пробив Уиткоф и Кушнер насочват усилията си към Украйна. Двамата работят дискретно по изготвянето на първоначален проект за мирно споразумение, който според европейските съюзници на Киев е опасно близък до руските искания и крие риск от фактическа капитулация.
През следващата седмица дипломатическият тандем може да отпътува за среща с руския президент Владимир Путин с цел „финализиране“ на мирния план, обяви Тръмп във вторник. Очаква се това да бъде първата визита на Уиткоф в Кремъл, придружен от още един пратеник на американския президент.
„Винаги се обръщаме към Джаред, когато търсим сделка. Понякога просто ни трябва неговият ум“, заяви Тръмп в реч пред израелския парламент през октомври, докато Кушнер наблюдаваше от балкона. Американски служител го описа като човек, който „умее много добре да структурира и формулира идеите си на хартия“.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Пич
Преговорите - това за вас , това за нас , това за вас , това за вас.....
Коментиран от #6, #8
08:33 28.11.2025
2 Адали
Коментиран от #4, #10
08:35 28.11.2025
3 Да обобщим
08:36 28.11.2025
4 Мдаа
До коментар #2 от "Адали":на Монсанто.
08:37 28.11.2025
5 ха-ха
08:37 28.11.2025
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 кен-зо
08:39 28.11.2025
8 Работите не са толкова елементарни
До коментар #1 от "Пич":Това не ти е като Киев за два дня и все.🤣🤣🤣
08:39 28.11.2025
9 си дзън
ще ядат пасти.
08:40 28.11.2025
10 Прав си
До коментар #2 от "Адали":Интересът на САЩ се обяснява съвсем просто: в Украйна има 31,1 милиона хектара обработваема земя в частна собственост, от които 17 милиона хектара са собственост на три големи американски мултинационални корпорации. Тези данни бяха споделени от Australian National Review .
Авторите на материала отбелязват, че компаниите Cargill, Dupont и Monsanto са закупили повече селскостопански земи в Украйна, отколко изобщо има в цяла Италия.
08:41 28.11.2025