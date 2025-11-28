Новини
Байерн Мюнхен финализира преговорите с Хари Кейн

28 Ноември, 2025 13:57 355 0

Клубните шефове и представителите на Кейн ще седнат на масата за детайлни разговори в началото на годината

Снимка: БГНЕС
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Ръководството на Байерн Мюнхен е твърдо решено да финализира възможно най-скоро преговорите за удължаването на договора на голмайстора Хари Кейн. Според източници, сериозните разговори за нов контракт ще започнат още през януари.

Клубните шефове и представителите на Кейн ще седнат на масата за детайлни разговори в началото на годината. Този момент не е избран случайно – клаузата за освобождаване на играча изтича в края на януари. Успешното финализиране на преговорите преди този срок би бетонирало оставането на англичанина в баварския гранд.

Новината е отлична за феновете на Байерн и вероятно не толкова добра за привържениците на Тотнъм Хотспър, "Барселона" и другите клубове, които се надяваха да привлекат английския нападател.

Въпреки това, очаква се удължаването на договора да бъде краткосрочно. Кейн, който в момента е на 32 години, вероятно ще изкара до края на настоящия си договор (до 2027 г.) и ще подпише удължаване само за още една или две години, но не повече.

И двете страни вероятно ще бъдат предпазливи относно оставането му в Германия след навършване на 35-годишна възраст.


