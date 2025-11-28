Новини
Киев съобщава за удари по рафинерия в Саратов и авиобаза в Крим
28 Ноември, 2025 12:43

Киев съобщава за удари по рафинерия в Саратов и авиобаза в Крим - 1
Снимкa: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Украинските въоръжени сили обявиха, че през нощта са нанесли удари по рафинерията в руския град Саратов, както и по военновъздушната база „Саки“ на окупирания Кримски полуостров, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

Според съобщението на украинската армия в района на рафинерията са били регистрирани серия от експлозии, последвани от пожар. Военните добавиха, че са поразили и складове за гориво и смазочни материали в окупираните от Русия части на Източна Украйна.

Междувременно Руското министерство на отбраната заяви, че през последната седмица неговите сили са прочистили от украински войски 6585 сгради в град Покровск на фона на ожесточени боеве.

Руският президент Владимир Путин заяви вчера, че силите на Москва са обкръжили Покровск и вече контролират около 70% от града. От Киев обаче подчертават, че украинските части оказват сериозна съпротива и че в центъра продължават тежки сражения.

Руското военно ведомство съобщи още, че през последната седмица са били отблъснати 54 опита на украинските сили да пробият обръча около града.

Ройтерс отбелязва, че не може да потвърди тези данни за обстановката на бойното поле чрез независими източници.


  • 1 Архимандрисандрит Бибиян

    16 5 Отговор
    Новини от оня ден

    Коментиран от #16

    12:46 28.11.2025

  • 2 Гук

    4 15 Отговор
    Радвам се.

    12:49 28.11.2025

  • 3 Жеко

    36 6 Отговор
    Киев съобщава , ама никой други не съобщава такова нещо .

    12:49 28.11.2025

  • 4 Червената шапчица

    33 1 Отговор
    Изстрелването на „Союз МС-28/74С“ с тричленния руско-американски екипаж премина нормално. Космическият кораб успешно се скачи с Международната космическа станция (МКС), а екипажът – космонавтите Сергей Куд-Сверчков и Сергей Микаев от Роскосмос и астронавтът на НАСА Кристофър Уилямс – е в добро здраве.

    12:49 28.11.2025

  • 5 А украинските медии съобщават

    30 8 Отговор
    "От носа на Зеленски хвърчат цели буци..бЕло...."

    До кога ще ме принуждават да слушам глупостите на тази 0.тр€.пк.@ и на Урсула - една изк.£яла бабичка, която му е като майка!

    Коментиран от #8

    12:50 28.11.2025

  • 6 Сашо Кадриев

    28 7 Отговор
    Ревете с крокодилски сълзи, зомбирани жендъри Така и не разбрахте, че розовите сънища са нещо много различно от действителността. Естествено, че Русия побеждава. Няма друг вариант. Драскайте и бършете сълзи и сополи.

    12:51 28.11.2025

  • 7 8888

    30 6 Отговор
    Това което Украйна може да достигне и атакува като рафинерии е 2 процента от всичко което Русия има, защото основната им локация за добив и преработка е Сибир.
    Украйна атакува незначителни рафинерии за да покаже на света колко силно се бие, докато хиляди украинци заврякани на сила на болното поле умират всеки ден...

    12:51 28.11.2025

  • 8 Това видео обиколи света

    20 4 Отговор

    До коментар #5 от "А украинските медии съобщават":

    Коментарите под него да брутални за наркоса.

    12:52 28.11.2025

  • 9 Само питам

    23 5 Отговор
    Тая снимка от преди половин година .
    Нещо по ново няма ли ударено ?

    12:53 28.11.2025

  • 10 пешо

    16 2 Отговор
    не свършиха ли тия рафинерии всеки ден по две , три

    12:56 28.11.2025

  • 11 Стига с тая

    15 2 Отговор
    Украйна, бе! Не виждате ли, че при нас има много по-важни проблеми!!!

    12:57 28.11.2025

  • 12 всекидневник

    13 3 Отговор
    Путин кара ски, шейна, моторница, тръшка джудист и свири на пиано ..
    ...а урсулето какво прави .....

    Коментиран от #13

    12:57 28.11.2025

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 всекидневник

    6 2 Отговор

    До коментар #13 от "Пий си":

    Хапчетата си ги пий сам , това са реалностите .

    13:05 28.11.2025

  • 15 Бедствено положение

    14 0 Отговор
    В 4 области но не в Украйна а в България ! Нали?

    13:07 28.11.2025

  • 16 И какво?

    15 1 Отговор

    До коментар #1 от "Архимандрисандрит Бибиян":

    Нищо хубаво не следва от тези хвалби, ударили били рафинерия. Нищо добро не следва, нито за Европа, нито за Украйна. Русия ще издържи. А ние готови ли сме да плащаме за чужда война?

    13:08 28.11.2025

  • 17 АБВ

    17 2 Отговор
    Тази рафинерия в Саратов за кой път е бомбят и тя продължава да си работи ? Летището в Енгелс за кой път го бомбят, но то си функционира ? Самолетите на него истински ли са, или са макети ? Кой хвърля ФАБ-овете ? С прашки ли ги изстрелват ?
    Украйнците така и не разбраха, че терористичният подход на медийно ефектни, но безсмислени от военна гледна точка удари, просто не работи.

    Коментиран от #21, #22

    13:09 28.11.2025

  • 18 Някой

    10 1 Отговор
    Гледам, укрите не са се засилили много за мир и преговори. Макар да се съмнявам, че просто се хвалят.
    Трябва си нашокване на канчетата на улеите и менторите им от Великобритания.

    13:13 28.11.2025

  • 19 Така и трябва!

    3 11 Отговор
    Удри копейката с лопатата!

    13:14 28.11.2025

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Ъъъъъъъъъъъъ

    2 0 Отговор

    До коментар #17 от "АБВ":

    Ъъъъъъъъъъъъъ

    13:15 28.11.2025

  • 22 А пък

    4 12 Отговор

    До коментар #17 от "АБВ":

    рускитеСвине мрат.

    13:17 28.11.2025

  • 23 Ццц

    10 3 Отговор
    Тая снимка и догодина може да се ползва за трети път. Тоя път от успешен украински удар по руската база в Киев 🤣🤣🤣

    Коментиран от #30

    13:21 28.11.2025

  • 24 ДА БЕ ДА

    6 3 Отговор
    ОЩЕ МАЛКО И ПАРАД НА ПОБЕДАТА.

    13:22 28.11.2025

  • 25 коко

    7 7 Отговор
    Украинците са един героичен народ който се намира между чука и наковалнята. Никой не очакваше че те ще устоят срещу мощната руска армия толкова дълго. Но има една подробност- Русия е огромна страна която е невъзможно да бъде победена в продължителна война. Единствения шанс за достоен мир беше проигран заради това че помощта от ЕС беше символична, много приказки ,целувки и прегръдки от кокошките в Брюксел и малко старо оръжие с ограничения за ползване. С две думи им сложиха динена кора за да проливат кръвта си на вятъра срещу празни обещания. А Путин иска цялата Украйна ,ако успее ще поиска и части от Източна Европа. А каква прекрасна територия е Задунайска губерния...

    Коментиран от #35

    13:26 28.11.2025

  • 26 Шопо

    6 6 Отговор
    С помощ от ЕС и България Зеленски може да победи Русия.

    Коментиран от #36, #37

    13:27 28.11.2025

  • 27 Бойкот на алчния сайт О.Л.Х.

    6 3 Отговор
    Тъпите укри пак са ударили макетите.
    Даже и бедна България, която не е във война при това, не си държи самолетите направо на пистата...

    13:37 28.11.2025

  • 28 Дилема

    4 3 Отговор
    Спорно е дали рашистите лъжат повече от русофилите 🤔, но и едните и другите го правят нелепо и елементарно

    13:38 28.11.2025

  • 29 Миролюб Войнов, пилот ВВС

    4 4 Отговор
    "...Киев твърди..."

    Киев твърди, ма България прави !!!
    Нощес F-16 Block 70 ударихме военно летище Саки, Крим. Задача - поразяване самолета на Путин, тайна лаборатория самольот А-60 със секретно лазерно оръжие, Звездата на смъртта !!! Адски кофти време, мъгла, силен страничен вятър, стелт режим, тъмно лазерозащитно фолио на шлема, пилотаж на сляпо строго по уреди, спуснати заслонки на двигателите, крейсерски 900км/ч бръснещ полет ниско под хоризонта на радарите, височина 65 метра над морето, на прицела "граждански самольот" с купол отгоре, пуск - две ракети Сайдуинд въздух-земя разцепват руското небе прихващат целта - А60 па русски "прикрит" с някакви стари гуми и картони, БАМ - взрив, огън, целта поразена, десетина солдати с кофи се хвърлят да гасят отломките, безполезно. Вираж и пълен форсаж към България. Рапорт даден, рапорт приет - мисия изпълнена 😁👍

    Коментиран от #31, #33

    13:39 28.11.2025

  • 30 плевен

    3 2 Отговор

    До коментар #23 от "Ццц":

    Даа! Снимката е от 22- година. Цялата авиация в района е в подземни бункери. И руската и украинската. А тази аФторка е просто некомпетентна. Но вече сме й свикнали.

    Коментиран от #32

    13:41 28.11.2025

  • 31 Доктор коко

    4 2 Отговор

    До коментар #29 от "Миролюб Войнов, пилот ВВС":

    Не е лошо личния ти лекар да ти даде направление за психиатър.

    Коментиран от #34

    13:42 28.11.2025

  • 32 Снимката е илюстративна

    3 2 Отговор

    До коментар #30 от "плевен":

    Прави се в болшинството случаи...

    13:43 28.11.2025

  • 33 мара ба , джудж !

    3 1 Отговор

    До коментар #29 от "Миролюб Войнов, пилот ВВС":

    Как дела ?

    13:45 28.11.2025

  • 34 Миролюб Войнов, пилот ВВС

    1 2 Отговор

    До коментар #31 от "Доктор коко":

    Тъй вярно
    Личния военен лекар ми даде направление Крим.
    Служа на България !!! 👍

    13:45 28.11.2025

  • 35 Орк

    2 0 Отговор

    До коментар #25 от "коко":

    И за какво му тази европа? За да ви изплаща дълговите? Че друго нямате.

    13:54 28.11.2025

  • 36 Върви

    0 0 Отговор

    До коментар #26 от "Шопо":

    Помагай, кога тръгваш? Хайде че закъсняваш

    13:58 28.11.2025

  • 37 Този коментар е премахнат от модератор.

