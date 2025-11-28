Киев съобщава за удари по рафинерия в Саратов и авиобаза в Крим

Украинските въоръжени сили обявиха, че през нощта са нанесли удари по рафинерията в руския град Саратов, както и по военновъздушната база „Саки“ на окупирания Кримски полуостров, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.
Според съобщението на украинската армия в района на рафинерията са били регистрирани серия от експлозии, последвани от пожар. Военните добавиха, че са поразили и складове за гориво и смазочни материали в окупираните от Русия части на Източна Украйна.
Междувременно Руското министерство на отбраната заяви, че през последната седмица неговите сили са прочистили от украински войски 6585 сгради в град Покровск на фона на ожесточени боеве.
Руският президент Владимир Путин заяви вчера, че силите на Москва са обкръжили Покровск и вече контролират около 70% от града. От Киев обаче подчертават, че украинските части оказват сериозна съпротива и че в центъра продължават тежки сражения.
Руското военно ведомство съобщи още, че през последната седмица са били отблъснати 54 опита на украинските сили да пробият обръча около града.
Ройтерс отбелязва, че не може да потвърди тези данни за обстановката на бойното поле чрез независими източници.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Архимандрисандрит Бибиян
Коментиран от #16
12:46 28.11.2025
2 Гук
12:49 28.11.2025
3 Жеко
12:49 28.11.2025
4 Червената шапчица
12:49 28.11.2025
5 А украинските медии съобщават
До кога ще ме принуждават да слушам глупостите на тази 0.тр€.пк.@ и на Урсула - една изк.£яла бабичка, която му е като майка!
Коментиран от #8
12:50 28.11.2025
6 Сашо Кадриев
12:51 28.11.2025
7 8888
Украйна атакува незначителни рафинерии за да покаже на света колко силно се бие, докато хиляди украинци заврякани на сила на болното поле умират всеки ден...
12:51 28.11.2025
8 Това видео обиколи света
До коментар #5 от "А украинските медии съобщават":Коментарите под него да брутални за наркоса.
12:52 28.11.2025
9 Само питам
Нещо по ново няма ли ударено ?
12:53 28.11.2025
10 пешо
12:56 28.11.2025
11 Стига с тая
12:57 28.11.2025
12 всекидневник
...а урсулето какво прави .....
Коментиран от #13
12:57 28.11.2025
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 всекидневник
До коментар #13 от "Пий си":Хапчетата си ги пий сам , това са реалностите .
13:05 28.11.2025
15 Бедствено положение
13:07 28.11.2025
16 И какво?
До коментар #1 от "Архимандрисандрит Бибиян":Нищо хубаво не следва от тези хвалби, ударили били рафинерия. Нищо добро не следва, нито за Европа, нито за Украйна. Русия ще издържи. А ние готови ли сме да плащаме за чужда война?
13:08 28.11.2025
17 АБВ
Украйнците така и не разбраха, че терористичният подход на медийно ефектни, но безсмислени от военна гледна точка удари, просто не работи.
Коментиран от #21, #22
13:09 28.11.2025
18 Някой
Трябва си нашокване на канчетата на улеите и менторите им от Великобритания.
13:13 28.11.2025
19 Така и трябва!
13:14 28.11.2025
20 Този коментар е премахнат от модератор.
21 Ъъъъъъъъъъъъ
До коментар #17 от "АБВ":Ъъъъъъъъъъъъъ
13:15 28.11.2025
22 А пък
До коментар #17 от "АБВ":рускитеСвине мрат.
13:17 28.11.2025
23 Ццц
Коментиран от #30
13:21 28.11.2025
24 ДА БЕ ДА
13:22 28.11.2025
25 коко
Коментиран от #35
13:26 28.11.2025
26 Шопо
Коментиран от #36, #37
13:27 28.11.2025
27 Бойкот на алчния сайт О.Л.Х.
Даже и бедна България, която не е във война при това, не си държи самолетите направо на пистата...
13:37 28.11.2025
28 Дилема
13:38 28.11.2025
29 Миролюб Войнов, пилот ВВС
Киев твърди, ма България прави !!!
Нощес F-16 Block 70 ударихме военно летище Саки, Крим. Задача - поразяване самолета на Путин, тайна лаборатория самольот А-60 със секретно лазерно оръжие, Звездата на смъртта !!! Адски кофти време, мъгла, силен страничен вятър, стелт режим, тъмно лазерозащитно фолио на шлема, пилотаж на сляпо строго по уреди, спуснати заслонки на двигателите, крейсерски 900км/ч бръснещ полет ниско под хоризонта на радарите, височина 65 метра над морето, на прицела "граждански самольот" с купол отгоре, пуск - две ракети Сайдуинд въздух-земя разцепват руското небе прихващат целта - А60 па русски "прикрит" с някакви стари гуми и картони, БАМ - взрив, огън, целта поразена, десетина солдати с кофи се хвърлят да гасят отломките, безполезно. Вираж и пълен форсаж към България. Рапорт даден, рапорт приет - мисия изпълнена 😁👍
Коментиран от #31, #33
13:39 28.11.2025
30 плевен
До коментар #23 от "Ццц":Даа! Снимката е от 22- година. Цялата авиация в района е в подземни бункери. И руската и украинската. А тази аФторка е просто некомпетентна. Но вече сме й свикнали.
Коментиран от #32
13:41 28.11.2025
31 Доктор коко
До коментар #29 от "Миролюб Войнов, пилот ВВС":Не е лошо личния ти лекар да ти даде направление за психиатър.
Коментиран от #34
13:42 28.11.2025
32 Снимката е илюстративна
До коментар #30 от "плевен":Прави се в болшинството случаи...
13:43 28.11.2025
33 мара ба , джудж !
До коментар #29 от "Миролюб Войнов, пилот ВВС":Как дела ?
13:45 28.11.2025
34 Миролюб Войнов, пилот ВВС
До коментар #31 от "Доктор коко":Тъй вярно
Личния военен лекар ми даде направление Крим.
Служа на България !!! 👍
13:45 28.11.2025
35 Орк
До коментар #25 от "коко":И за какво му тази европа? За да ви изплаща дълговите? Че друго нямате.
13:54 28.11.2025
36 Върви
До коментар #26 от "Шопо":Помагай, кога тръгваш? Хайде че закъсняваш
13:58 28.11.2025
37 Този коментар е премахнат от модератор.