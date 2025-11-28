Киев съобщава за удари по рафинерия в Саратов и авиобаза в Крим

Украинските въоръжени сили обявиха, че през нощта са нанесли удари по рафинерията в руския град Саратов, както и по военновъздушната база „Саки“ на окупирания Кримски полуостров, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

Според съобщението на украинската армия в района на рафинерията са били регистрирани серия от експлозии, последвани от пожар. Военните добавиха, че са поразили и складове за гориво и смазочни материали в окупираните от Русия части на Източна Украйна.

Междувременно Руското министерство на отбраната заяви, че през последната седмица неговите сили са прочистили от украински войски 6585 сгради в град Покровск на фона на ожесточени боеве.

Руският президент Владимир Путин заяви вчера, че силите на Москва са обкръжили Покровск и вече контролират около 70% от града. От Киев обаче подчертават, че украинските части оказват сериозна съпротива и че в центъра продължават тежки сражения.

Руското военно ведомство съобщи още, че през последната седмица са били отблъснати 54 опита на украинските сили да пробият обръча около града.

Ройтерс отбелязва, че не може да потвърди тези данни за обстановката на бойното поле чрез независими източници.