Дъщерята на бившия президент на Южна Африка е обвинена, че е набирала войници за армията на Путин

Дудузиле Зума-Самбудла, дъщеря на бившия президент на Република Южна Африка Джейкъб Зума, напусна парламента на фона на обвинения, че е примамила 17 мъже да се бият на страната на Русия в Украйна, съобщи днес нейната партия, цитирана от Ройтерс, предаде БТА.

Зума-Самбудла беше депутат от опозиционната партия Умконто уе Сизве (MK), ръководена от баща ѝ. Представители на MK заявиха, че тя е подала оставка доброволно и че напускането ѝ от Националното събрание и всички други публични постове влиза в сила незабавно.

Нати Нхлеко, национален организатор на партията MK, заяви пред репортери, че тази политическа сила не е участвала в привличането на мъжете да се бият на страната на Русия и че оставката на Зума-Самбудла не е признание за вина, но добави, че MK ще помогне за подкрепата на семействата на мъжете.

Зума-Самбудла присъстваше на пресконференция по въпроса, но не взе думата и не отговори публично на обвиненията.

Правителството на Южна Африка заяви този месец, че 17 от неговите граждани са блокирани в украинския регион Донбас, след като са били измамени да се бият като наемници под претекст за изгодни трудови договори. То заяви, че работи за връщането им у дома и разследва как са се озовали там.