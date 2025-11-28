Новини
Дъщерята на бившия президент на Южна Африка е обвинена, че е набирала войници за армията на Путин
  Тема: Украйна

Дъщерята на бившия президент на Южна Африка е обвинена, че е набирала войници за армията на Путин

28 Ноември, 2025

Тя напусна парламента на фона на обвинения, че е примамила 17 мъже да се бият на страната на Русия

Дъщерята на бившия президент на Южна Африка е обвинена, че е набирала войници за армията на Путин - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Дудузиле Зума-Самбудла, дъщеря на бившия президент на Република Южна Африка Джейкъб Зума, напусна парламента на фона на обвинения, че е примамила 17 мъже да се бият на страната на Русия в Украйна, съобщи днес нейната партия, цитирана от Ройтерс, предаде БТА.

Зума-Самбудла беше депутат от опозиционната партия Умконто уе Сизве (MK), ръководена от баща ѝ. Представители на MK заявиха, че тя е подала оставка доброволно и че напускането ѝ от Националното събрание и всички други публични постове влиза в сила незабавно.

Нати Нхлеко, национален организатор на партията MK, заяви пред репортери, че тази политическа сила не е участвала в привличането на мъжете да се бият на страната на Русия и че оставката на Зума-Самбудла не е признание за вина, но добави, че MK ще помогне за подкрепата на семействата на мъжете.

Зума-Самбудла присъстваше на пресконференция по въпроса, но не взе думата и не отговори публично на обвиненията.

Правителството на Южна Африка заяви този месец, че 17 от неговите граждани са блокирани в украинския регион Донбас, след като са били измамени да се бият като наемници под претекст за изгодни трудови договори. То заяви, че работи за връщането им у дома и разследва как са се озовали там.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Атина Палада

    8 20 Отговор
    след края на СВО,Владко ще бяга в ЮАР

    Коментиран от #7, #8, #9

    16:04 28.11.2025

  • 2 българин

    8 13 Отговор
    Груз 200 върви с пълна сила няма ора владко е опрял до печките.

    Коментиран от #10

    16:08 28.11.2025

  • 3 Сила

    4 15 Отговор
    Някой чувал ли е за черен инжинер ,учен , математик , шахматист , писател ( известен !) ....въобще някой черен да е създал нещо за прогреса на човечеството ...и блуса пак белите го направиха музика !!!

    Коментиран от #5, #13

    16:08 28.11.2025

  • 4 1488

    15 6 Отговор
    уйрогеьовете са тотално отчаяни вече

    16:09 28.11.2025

  • 5 Чувал съм за бели неграмотници

    12 2 Отговор

    До коментар #3 от "Сила":

    ИнжЕнер се пише.

    Коментиран от #17

    16:11 28.11.2025

  • 6 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    11 1 Отговор
    ХЕХЕ, А РУМЕН ГОЦОВ НИКОЛОВ ПАШАТА ОТ СИК
    Е СЪСОБСТВЕНИК В ЛИДЛ БЪЛГАРИЯ :)
    ......
    ГАДЕН Е ПУТИН:)

    16:11 28.11.2025

  • 7 Не мисля

    10 5 Отговор

    До коментар #1 от "Атина Палада":

    Колко ви плащат за да сте българофоби?

    16:13 28.11.2025

  • 8 Учуден

    10 5 Отговор

    До коментар #1 от "Атина Палада":

    "Владко ще бяга в ЮАР"

    А нашите козячета на къде ще бягат - господарите им не ги искат.

    16:13 28.11.2025

  • 9 Лудият от портиерната

    10 5 Отговор

    До коментар #1 от "Атина Палада":

    След края на ес ти ще ближжеш салама на владко

    16:14 28.11.2025

  • 10 Украинец

    9 4 Отговор

    До коментар #2 от "българин":

    "владко е опрял до печките"

    За Владко Зеленски ли става дума че там цялата колумбийска мафия е на фронта. Да не говорим за "съветниците" от запада.

    16:15 28.11.2025

  • 11 Йеронимус БОШ

    8 0 Отговор
    Това какво значи ? Подсъдно ли е ? Незаконно ? Или ще я наградят с медал ?

    16:15 28.11.2025

  • 12 Ааааха,ха,ха

    8 3 Отговор
    Кукуригуууу! Тотално изкукуригахте! Ще се пукна от смях...

    16:17 28.11.2025

  • 13 Историк

    9 2 Отговор

    До коментар #3 от "Сила":

    "нещо за прогреса на човечеството"

    Така е те бели създадоха гилотината, горенето на вещици на клада или пък учени, инквизицията, лагерите на смъртта - абе все прогресивни неща. Черни няма как да измислят такъв прогрес.

    Коментиран от #19

    16:18 28.11.2025

  • 14 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    6 1 Отговор
    ГАДНИЯ ПУТИН НАКАРАЛ
    ДИРЕКТОР НА ОД НА МВР
    2 ГОДИНИ ДА Е СЪДРУЖНИК ВЪВ ФИРМА
    С УПРАВИТЕЛЯ НА КАЗИНАТА НА ЗЛАТКО БАРЕТАТА :)

    16:19 28.11.2025

  • 15 Pyccкий Карлик

    4 6 Отговор
    "...Дудузиле Зума-Самбудла...."

    Майко мила докъде изпадна Малкия Хитлер ....
    Кумира му за една година стигна Москва и Сталинград,
    Вовата Четири Года се ришка с лопатка в пясъка пред Покровск..😄😄😄

    Коментиран от #21

    16:20 28.11.2025

  • 16 Зевзек

    5 3 Отговор
    "17 мъже да се бият на страната на Русия"

    И аз се чудех защо укрите отстъпват пък то виж какво било - тези 17 южноафриканци са дали превес и са решили изхода от войната. Ако не бяха те до сега укрите да са си върнали Крим и да са на подстъпите на Москва. Даже може и Владивосток да са стигнали.

    16:21 28.11.2025

  • 17 Сила

    1 0 Отговор

    До коментар #5 от "Чувал съм за бели неграмотници":

    ЕнжЕнер.... ей , перничаните не го научихте тоя език бе !!!

    16:23 28.11.2025

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Сила

    1 4 Отговор

    До коментар #13 от "Историк":

    Печка , ти ли си бе ...?!

    Коментиран от #24

    16:25 28.11.2025

  • 20 Георгиев

    4 4 Отговор
    Ако събираше наемници за Киев, щеше да е добре. Но за Москва - не е добре. Така ли? Нали са в Брикс? А и какъв е проблема? Морален? Урсула и НАТО сложиха морала под чергата. Бизнес, далавера, това е тази война. И най важното е, че не се бият ЕС и НАТО със жива сила срещу Русия, а ползват руснаци от бившата УССР и настояща Окраина. Морал!

    16:26 28.11.2025

  • 21 Запознат

    5 3 Отговор

    До коментар #15 от "Pyccкий Карлик":

    "Кумира му за една година стигна Москва и Сталинград"

    Е стигна ама се върна "бавно" за 4 години и се наложи да се самоубива - ти някаква бърза работа ли имаш - я къде е по-добре така да ви пече на бавен огън. Ето "богатия" запад няма пари да подпомогне зеления наркоман че щели да крадат парите на "бедна" Русия.

    Пък и какво ще правите ако Путин бързо превземе Украйна - по кого ще плюете и как ще защитавате златните тоалетни на зеления клоун.

    16:27 28.11.2025

  • 22 4 години

    4 4 Отговор
    Руски позор.

    Коментиран от #28

    16:30 28.11.2025

  • 23 Втарая

    3 4 Отговор
    го закъса тотално, щом до африканци опря след 4 катастрофални години в Донбас... Хотели как лучше, получилась как всегда

    Коментиран от #25, #26

    16:30 28.11.2025

  • 24 Историк

    4 3 Отговор

    До коментар #19 от "Сила":

    Те печки са твоите братчеди от маалата където им казваме козячета (не съвсем черни ама леко опушени). Обаче те се обиждат и си мислят че са към белите.

    16:31 28.11.2025

  • 25 Антитрол

    4 3 Отговор

    До коментар #23 от "Втарая":

    "щом до африканци опря"

    Е друго си е да привлечеш колумбийската мафия нали както зеления.

    Коментиран от #27

    16:32 28.11.2025

  • 26 Нормално

    3 3 Отговор

    До коментар #23 от "Втарая":

    ВСУ под караха вторият милион утилизирани ватенки.

    16:33 28.11.2025

  • 27 Трол

    10 4 Отговор

    До коментар #25 от "Антитрол":

    Ако джуджето не беше направи тридневната сво още светът щеше да си мисли, че Русия е Втарая армия. .
    😀

    Коментиран от #30

    16:36 28.11.2025

  • 28 Военен

    5 10 Отговор

    До коментар #22 от "4 години":

    "Руски позор"

    Дай боже всекиму такъв позор - да се биеш срещу цялото НАТО и да завладееш територии по-големи от България.

    Позор е когато господарите ти се биеха срещу талибаните на които никой не помагаше и накрая избагаха съвсем позорно като зарязаха даже и оръжията си - най-силната армия в света да избяга от едни козари въоръжени с калашници.

    Позор беше и във Виетнам

    16:37 28.11.2025

  • 29 Я пък тоя

    4 2 Отговор
    Че защо да не набира вийни, какво и кой и забранява?

    16:39 28.11.2025

  • 30 Антитрол

    4 11 Отговор

    До коментар #27 от "Трол":

    "светът щеше да си мисли, че Русия е Втарая армия"

    Е така де, а сега светът вече ще знае че е първата армия - Русия сама разказа играта на цялото НАТО - Путин до сега не е молил за мир а всичките ти господари се изредиха да съставят мирни планове.

    16:40 28.11.2025

  • 31 Тежко е

    7 0 Отговор
    Войниците на Путлер рязко намаляха в последните седмици .. Особено около Покровск .

    17:17 28.11.2025