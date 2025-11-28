Дъщерята на бившия президент на Южна Африка е обвинена, че е набирала войници за армията на Путин

Дудузиле Зума-Самбудла, дъщеря на бившия президент на Република Южна Африка Джейкъб Зума, напусна парламента на фона на обвинения, че е примамила 17 мъже да се бият на страната на Русия в Украйна, съобщи днес нейната партия, цитирана от Ройтерс, предаде БТА.
Зума-Самбудла беше депутат от опозиционната партия Умконто уе Сизве (MK), ръководена от баща ѝ. Представители на MK заявиха, че тя е подала оставка доброволно и че напускането ѝ от Националното събрание и всички други публични постове влиза в сила незабавно.
Нати Нхлеко, национален организатор на партията MK, заяви пред репортери, че тази политическа сила не е участвала в привличането на мъжете да се бият на страната на Русия и че оставката на Зума-Самбудла не е признание за вина, но добави, че MK ще помогне за подкрепата на семействата на мъжете.
Зума-Самбудла присъстваше на пресконференция по въпроса, но не взе думата и не отговори публично на обвиненията.
Правителството на Южна Африка заяви този месец, че 17 от неговите граждани са блокирани в украинския регион Донбас, след като са били измамени да се бият като наемници под претекст за изгодни трудови договори. То заяви, че работи за връщането им у дома и разследва как са се озовали там.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Атина Палада
Коментиран от #7, #8, #9
16:04 28.11.2025
2 българин
Коментиран от #10
16:08 28.11.2025
3 Сила
Коментиран от #5, #13
16:08 28.11.2025
4 1488
16:09 28.11.2025
5 Чувал съм за бели неграмотници
До коментар #3 от "Сила":ИнжЕнер се пише.
Коментиран от #17
16:11 28.11.2025
6 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ
Е СЪСОБСТВЕНИК В ЛИДЛ БЪЛГАРИЯ :)
......
ГАДЕН Е ПУТИН:)
16:11 28.11.2025
7 Не мисля
До коментар #1 от "Атина Палада":Колко ви плащат за да сте българофоби?
16:13 28.11.2025
8 Учуден
До коментар #1 от "Атина Палада":"Владко ще бяга в ЮАР"
А нашите козячета на къде ще бягат - господарите им не ги искат.
16:13 28.11.2025
9 Лудият от портиерната
До коментар #1 от "Атина Палада":След края на ес ти ще ближжеш салама на владко
16:14 28.11.2025
10 Украинец
До коментар #2 от "българин":"владко е опрял до печките"
За Владко Зеленски ли става дума че там цялата колумбийска мафия е на фронта. Да не говорим за "съветниците" от запада.
16:15 28.11.2025
11 Йеронимус БОШ
16:15 28.11.2025
12 Ааааха,ха,ха
16:17 28.11.2025
13 Историк
До коментар #3 от "Сила":"нещо за прогреса на човечеството"
Така е те бели създадоха гилотината, горенето на вещици на клада или пък учени, инквизицията, лагерите на смъртта - абе все прогресивни неща. Черни няма как да измислят такъв прогрес.
Коментиран от #19
16:18 28.11.2025
14 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ
ДИРЕКТОР НА ОД НА МВР
2 ГОДИНИ ДА Е СЪДРУЖНИК ВЪВ ФИРМА
С УПРАВИТЕЛЯ НА КАЗИНАТА НА ЗЛАТКО БАРЕТАТА :)
16:19 28.11.2025
15 Pyccкий Карлик
Майко мила докъде изпадна Малкия Хитлер ....
Кумира му за една година стигна Москва и Сталинград,
Вовата Четири Года се ришка с лопатка в пясъка пред Покровск..😄😄😄
Коментиран от #21
16:20 28.11.2025
16 Зевзек
И аз се чудех защо укрите отстъпват пък то виж какво било - тези 17 южноафриканци са дали превес и са решили изхода от войната. Ако не бяха те до сега укрите да са си върнали Крим и да са на подстъпите на Москва. Даже може и Владивосток да са стигнали.
16:21 28.11.2025
17 Сила
До коментар #5 от "Чувал съм за бели неграмотници":ЕнжЕнер.... ей , перничаните не го научихте тоя език бе !!!
16:23 28.11.2025
19 Сила
До коментар #13 от "Историк":Печка , ти ли си бе ...?!
Коментиран от #24
16:25 28.11.2025
20 Георгиев
16:26 28.11.2025
21 Запознат
До коментар #15 от "Pyccкий Карлик":"Кумира му за една година стигна Москва и Сталинград"
Е стигна ама се върна "бавно" за 4 години и се наложи да се самоубива - ти някаква бърза работа ли имаш - я къде е по-добре така да ви пече на бавен огън. Ето "богатия" запад няма пари да подпомогне зеления наркоман че щели да крадат парите на "бедна" Русия.
Пък и какво ще правите ако Путин бързо превземе Украйна - по кого ще плюете и как ще защитавате златните тоалетни на зеления клоун.
16:27 28.11.2025
22 4 години
Коментиран от #28
16:30 28.11.2025
23 Втарая
Коментиран от #25, #26
16:30 28.11.2025
24 Историк
До коментар #19 от "Сила":Те печки са твоите братчеди от маалата където им казваме козячета (не съвсем черни ама леко опушени). Обаче те се обиждат и си мислят че са към белите.
16:31 28.11.2025
25 Антитрол
До коментар #23 от "Втарая":"щом до африканци опря"
Е друго си е да привлечеш колумбийската мафия нали както зеления.
Коментиран от #27
16:32 28.11.2025
26 Нормално
До коментар #23 от "Втарая":ВСУ под караха вторият милион утилизирани ватенки.
16:33 28.11.2025
27 Трол
До коментар #25 от "Антитрол":Ако джуджето не беше направи тридневната сво още светът щеше да си мисли, че Русия е Втарая армия. .
😀
Коментиран от #30
16:36 28.11.2025
28 Военен
До коментар #22 от "4 години":"Руски позор"
Дай боже всекиму такъв позор - да се биеш срещу цялото НАТО и да завладееш територии по-големи от България.
Позор е когато господарите ти се биеха срещу талибаните на които никой не помагаше и накрая избагаха съвсем позорно като зарязаха даже и оръжията си - най-силната армия в света да избяга от едни козари въоръжени с калашници.
Позор беше и във Виетнам
16:37 28.11.2025
29 Я пък тоя
16:39 28.11.2025
30 Антитрол
До коментар #27 от "Трол":"светът щеше да си мисли, че Русия е Втарая армия"
Е така де, а сега светът вече ще знае че е първата армия - Русия сама разказа играта на цялото НАТО - Путин до сега не е молил за мир а всичките ти господари се изредиха да съставят мирни планове.
16:40 28.11.2025
31 Тежко е
17:17 28.11.2025