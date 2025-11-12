Кения заяви, че повече от 200 нейни граждани се бият за Путин

Кения заяви днес, че повече от 200 нейни граждани се бият на страната на Русия във войната в Украйна и че агенции за набиране на бойци все още работят активно, за да привлекат още кенийци за участие в конфликта, предаде Ройтерс, съобщи БТА.
Миналата седмица Киев каза, че повече от 1400 граждани на близо 30 африкански държави са в състава на руските сили в Украйна, като някои от тях са били привлечени чрез измама.
Русия подмамва африканци да подписват договори, които украинският външен министър Андрий Сибига описа като "равнозначни на смъртно наказание". Той призова властите в африканските държави да предупредят гражданите си.
"Усилията за набиране на войници в Русия, както се предполага, са се разширили и включват африкански граждани, включително кенийци", каза Министерството на външните работи на Кения.
"Над 200 кенийци може да са се присъединили към руската армия [...] мрежите за набиране все още са активни както в Кения, така и в Русия", се допълва в изявлението.
Руското посолство в Найроби засега не е отговорило на запитванията на Ройтерс за коментар по темата.
Според кенийското външно министерство посолството на Кения в Москва е регистрирало ранени сред някои от привлечените, на които, както се предполага, са били обещани до 18 000 долара за покриване на разходите за визи, транспорт и настаняване.
Операция, проведена близо до Найроби през септември, е спасила от заминаване 21 кенийци, които, по думите на министерството, са били подготвяни за изпращане за участие във войната в Украйна. Един човек е бил арестуван и ще бъде изправен пред съд във връзка със случая.
Министерството посочи, че спасените са били заблудени за характера на работата си и са смятали, че ще бъдат привлечени за небойни задачи като сглобяване на дронове, работа с химикали и боядисване, посочва Ройтерс.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Наблюдател
21:54 12.11.2025
2 ЖЕКО
Коментиран от #28
21:55 12.11.2025
3 Азиатец
21:56 12.11.2025
4 🧸🎈🍯
Коментиран от #6, #8, #11
21:56 12.11.2025
5 Pyccкий Карлик
Превърна Русия в разнебитена кочина, а руския мир в Ислямски ))
Коментиран от #12, #18
21:57 12.11.2025
6 Хаха
До коментар #4 от "🧸🎈🍯":Като гледам тази нинджа на снимката май не 🎃
21:58 12.11.2025
7 НИКО
21:59 12.11.2025
9 Фидан
22:00 12.11.2025
11 Pyccкий Карлик
До коментар #4 от "🧸🎈🍯":"...Тези мамуни знаят ли как да държат пушката..."
Абсолютно същото си казваха и pyccкие маладци влизайки 24 февруари в Украйна. За тяхна огромна изненада укрите знаеха много неща.
Коментиран от #14
22:00 12.11.2025
13 ЛИЛИ
22:02 12.11.2025
14 Тизе
До коментар #11 от "Pyccкий Карлик":Па много знаеш как се държи пушка помпа! И помпаш, помпаш, докато смазката не ти изпръска у очите!
22:03 12.11.2025
15 Жеко
А синът на шефа на цру и той ли е измамен .
Човека си е дал живота за Русия .
Загиналият на фронта в Украйна американец, син на заместник-директора на ЦРУ Майкъл Александър Глос, се е сражавал на страната на Русия...
22:04 12.11.2025
16 Смотльо,
Коментиран от #23, #40
22:05 12.11.2025
17 хан Кубрат
Как е великата, 36 годишна, свобода и демокрация в условията на див капитализъм?
Наядохте ли са на банани...?
Подготвехте ли са за едно яку повишение на цените, ама наистина яку, след като след десетина дни Нефтохима, който руснаците построиха, ша спре да работи?
Горива ша внесат, ама нале ни си мислите, че там откъдето ги внесат, ша са по-евтинки от там от където ги внасят?
Коментиран от #32
22:05 12.11.2025
19 Копейкиииии
Коментиран от #24, #30
22:06 12.11.2025
20 Джо
22:06 12.11.2025
21 Име
22:06 12.11.2025
22 епилиран нежен ляв демократ атлантик
Коментиран от #33, #48
22:06 12.11.2025
23 Pyccкий Карлик
До коментар #16 от "Смотльо,":"....които бъркат пушка с пиш...а..."
Той не бърка ....😁😁😁
Коментиран от #34
22:07 12.11.2025
24 скъсан козяк
До коментар #19 от "Копейкиииии":А ти като даяниш тук за две банички .....
22:07 12.11.2025
26 козляците си фъфлят тука
22:08 12.11.2025
27 Рус Чист Българин на име Гьобелс
Това е то пропаганда и двоен стандарт. Ама ще дойде време за разплата както се случи на свинете от BBC
22:09 12.11.2025
28 КЗББ и ДП
До коментар #2 от "ЖЕКО":От утре чакаме добри новини за 3 града в Украйна
22:09 12.11.2025
29 Така е
Коментиран от #46
22:10 12.11.2025
31 Джефри Епстийн
Цялата олигархия на щатите ползва малолетки.
22:11 12.11.2025
33 Ултра розов жълтопаветник маке
До коментар #22 от "епилиран нежен ляв демократ атлантик":Хвала тебе брате
22:13 12.11.2025
34 Тизе
До коментар #23 от "Pyccкий Карлик":Бъркаш пушка с пиш.а бре, не он!
22:13 12.11.2025
35 кой какъв е
От западно европейците само италианците са били винаги на наша страна и са ни помагали колкото могат- от априлското въстание до балканските войни.
22:14 12.11.2025
37 кадри от Покровск
22:15 12.11.2025
38 три милиона укри при Кобзон
22:15 12.11.2025
39 тия новини от украйна са показни
После се чудят, що вървят устремно надолу.
Деградира ли са, не стават вече. То щом не може пола си да определи, много зле.
22:16 12.11.2025
41 Хи хи
Коментиран от #44, #49
22:18 12.11.2025
42 Бай Бисан
Наемници от 30 африкански държави ??!
А общо колко държави от останалите континенти участват на страната на Русия ? 120 ??
Че кой тогава подкрепя потника ?!
22:19 12.11.2025
43 Бандероид
22:19 12.11.2025
45 въздушен ас
22:20 12.11.2025
46 Ами
До коментар #29 от "Така е":Путин призова рускините да раждат по 7,8.,Може и непълнолетни.Бетер тсиганките
Коментиран от #47
22:21 12.11.2025
47 Саманта
До коментар #46 от "Ами":А тук никой не ражда .
Ами то жендър до жендър - кой да ражда в тая територия бе ?!
22:23 12.11.2025
48 Киев за два дня.
До коментар #22 от "епилиран нежен ляв демократ атлантик":Лепилар гладен.
Коментиран от #56, #57
22:23 12.11.2025
49 Pyccкий Карлик
До коментар #41 от "Хи хи":"...Втарая допре до кенийци...."
Има и мното Сенегалци, Гвинейци, Джабутийци, също и много съплеменици на Джар-Джар и ония малките мечета от Междузвездни войни 😁
22:24 12.11.2025
50 Дон Чичо
Още не са вденали, че никой не му дреме за села и паланки...нито дори за градове - целта е да се трепят бандерята...
После вече кат се опразни от тех, лесно се ходи - кеф ти Харков, Одеса или Киев...нема да има кой да се пречка...
Нали ви каза Медински в Стамбуля - ако требе ще продължи и 20 години, кат Петър с шведите...ще издаяните ли!?
22:24 12.11.2025
51 Ха-ха-ха
До коментар #40 от "Pyccкий Карлик":Нищо няма да ти стане да отидеш за малко да видиш и пак да се върнеш, нали?. Едно време така не ни даваха да ходим на запад и вярвахме на слуховете какъв рай било на запад. Затова Винаги е добре от първа ръка да видиш.
22:24 12.11.2025
52 пешо
22:25 12.11.2025
53 Уеуеее пиуе със зеуе
На тъпа укропропаганда или на тъпа укропропаганда копирана от западни де били!
Объркан съм....
22:25 12.11.2025
54 1488
22:26 12.11.2025
55 зеленчука
22:26 12.11.2025
56 ко викаш
До коментар #48 от "Киев за два дня.":Според украинската армия около 300 руски войници
!?
Дрогирани нещастници..150 хилки са около Покровск и пуцат бандерите на гюме....
22:27 12.11.2025
57 кака Мара
До коментар #48 от "Киев за два дня.":Това го вярва и знае всеки жълтопаветник демократ с увреден от родната демократично образователна система мозък
22:28 12.11.2025
58 е па
22:31 12.11.2025
59 Ха-ха-ха
22:37 12.11.2025
60 Контрактници
22:52 12.11.2025
61 Атина Палада
Сега воюващи на страната на Русия срещу чуждите наемници наричани в пресата ВСУ !
Така,че няма да е пресилено да кажем,че Украйна и Русия воюват срещу чужди наемници на колективния Запад
22:53 12.11.2025
62 Баааа. 18 0000
22:55 12.11.2025
66 Ка пей ки Со
23:06 12.11.2025