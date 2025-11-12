Новини
Кения заяви, че повече от 200 нейни граждани се бият за Путин
Кения заяви, че повече от 200 нейни граждани се бият за Путин

12 Ноември, 2025 21:53

Миналата седмица Киев каза, че повече от 1400 граждани на близо 30 африкански държави са в състава на руските сили

Кения заяви, че повече от 200 нейни граждани се бият за Путин - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Кения заяви днес, че повече от 200 нейни граждани се бият на страната на Русия във войната в Украйна и че агенции за набиране на бойци все още работят активно, за да привлекат още кенийци за участие в конфликта, предаде Ройтерс, съобщи БТА.

Миналата седмица Киев каза, че повече от 1400 граждани на близо 30 африкански държави са в състава на руските сили в Украйна, като някои от тях са били привлечени чрез измама.

Русия подмамва африканци да подписват договори, които украинският външен министър Андрий Сибига описа като "равнозначни на смъртно наказание". Той призова властите в африканските държави да предупредят гражданите си.

"Усилията за набиране на войници в Русия, както се предполага, са се разширили и включват африкански граждани, включително кенийци", каза Министерството на външните работи на Кения.

"Над 200 кенийци може да са се присъединили към руската армия [...] мрежите за набиране все още са активни както в Кения, така и в Русия", се допълва в изявлението.

Руското посолство в Найроби засега не е отговорило на запитванията на Ройтерс за коментар по темата.

Според кенийското външно министерство посолството на Кения в Москва е регистрирало ранени сред някои от привлечените, на които, както се предполага, са били обещани до 18 000 долара за покриване на разходите за визи, транспорт и настаняване.

Операция, проведена близо до Найроби през септември, е спасила от заминаване 21 кенийци, които, по думите на министерството, са били подготвяни за изпращане за участие във войната в Украйна. Един човек е бил арестуван и ще бъде изправен пред съд във връзка със случая.

Министерството посочи, че спасените са били заблудени за характера на работата си и са смятали, че ще бъдат привлечени за небойни задачи като сглобяване на дронове, работа с химикали и боядисване, посочва Ройтерс.


  • 1 Наблюдател

    24 3 Отговор
    Крадеца вика дръжте крадеца!

    21:54 12.11.2025

  • 2 ЖЕКО

    28 4 Отговор
    БОРБАТА СЪС СВЕТОВНИЯ ФАШИЗЪМ Е СВЕТОВНО ДЕЛО

    Коментиран от #28

    21:55 12.11.2025

  • 3 Азиатец

    31 5 Отговор
    И какво от това, че 200 кенийци се бият за Русия ? Да са живи и здрави и дълго да млатят бандеровците. Слава на кенийците !

    21:56 12.11.2025

  • 4 🧸🎈🍯

    5 19 Отговор
    Тези мамуни знаят ли как да държат пушката.

    Коментиран от #6, #8, #11

    21:56 12.11.2025

  • 5 Pyccкий Карлик

    6 18 Отговор
    Путин маладец.....
    Превърна Русия в разнебитена кочина, а руския мир в Ислямски ))

    Коментиран от #12, #18

    21:57 12.11.2025

  • 6 Хаха

    6 6 Отговор

    До коментар #4 от "🧸🎈🍯":

    Като гледам тази нинджа на снимката май не 🎃

    21:58 12.11.2025

  • 7 НИКО

    17 5 Отговор
    ДО СКОРО СЪЩИТЕ ТЕЗИ КЕНИИЦИ БЯХА РОБИ НА ЕВРОФАШИСТИТЕ

    21:59 12.11.2025

  • 9 Фидан

    1 8 Отговор
    Дано го Уважава повече от Руснаците които той сам нарича Измет!!

    22:00 12.11.2025

  • 11 Pyccкий Карлик

    4 14 Отговор

    До коментар #4 от "🧸🎈🍯":

    "...Тези мамуни знаят ли как да държат пушката..."

    Абсолютно същото си казваха и pyccкие маладци влизайки 24 февруари в Украйна. За тяхна огромна изненада укрите знаеха много неща.

    Коментиран от #14

    22:00 12.11.2025

  • 13 ЛИЛИ

    17 3 Отговор
    СОРОСИ И КОЗЯЦИ АКО ВИ Е МЪЧНО ЗА ВАШАТА ЗАГИВАЩА БАНДЕРИЯ МАРШ НА ФРОНТА ДА Я ЗАЩИТАВАТЕ НО СТЕ СМЕЛИ САМО В САИТОВЕТЕ

    22:02 12.11.2025

  • 14 Тизе

    11 2 Отговор

    До коментар #11 от "Pyccкий Карлик":

    Па много знаеш как се държи пушка помпа! И помпаш, помпаш, докато смазката не ти изпръска у очите!

    22:03 12.11.2025

  • 15 Жеко

    14 2 Отговор
    И кой казва че чуждите бойци воюват за Русия чрез измама ? Укрите ли ?
    А синът на шефа на цру и той ли е измамен .
    Човека си е дал живота за Русия .

    Загиналият на фронта в Украйна американец, син на заместник-директора на ЦРУ Майкъл Александър Глос, се е сражавал на страната на Русия...

    22:04 12.11.2025

  • 16 Смотльо,

    9 0 Отговор
    Със сигурност повече от хора като теб които бъркат пушка с пиш...а

    Коментиран от #23, #40

    22:05 12.11.2025

  • 17 хан Кубрат

    11 3 Отговор
    БълГария - Велик Абсурдистан ко стаа ве...
    Как е великата, 36 годишна, свобода и демокрация в условията на див капитализъм?
    Наядохте ли са на банани...?
    Подготвехте ли са за едно яку повишение на цените, ама наистина яку, след като след десетина дни Нефтохима, който руснаците построиха, ша спре да работи?
    Горива ша внесат, ама нале ни си мислите, че там откъдето ги внесат, ша са по-евтинки от там от където ги внасят?

    Коментиран от #32

    22:05 12.11.2025

  • 19 Копейкиииии

    2 12 Отговор
    18 0000 долари кога сте виждали бе?Ха ха.Газ на фронта при новите ви братя кенийците.хах .нещастници.ха ха

    Коментиран от #24, #30

    22:06 12.11.2025

  • 20 Джо

    2 9 Отговор
    Масоите отдавна не са 200,ако са 20 останали....

    22:06 12.11.2025

  • 21 Име

    7 1 Отговор
    Приятни сънища!

    22:06 12.11.2025

  • 22 епилиран нежен ляв демократ атлантик

    10 4 Отговор
    Братя...не сте много тука във форума но на Украйна и трябва помощ. Хайде към фронта. Да помагаме на киевските евроатлантици. Знам че сте смели хора които са готови да умрат за Америка. Нали така пишеме по коментарите? Утре в 10 вечерта ви чакам на Нос Калиакра. От там ще потеглим с гумените лодки подарени на българският военно морски флот от САЩ, и ще ударим омразните руснаци в гръб през Крим! Тази изненадваща атака ще шашне руснаците и те ще дислоцират силите от Авдеевка в нащо направление и така ще дадем глътка въздух на ВСУ! Не забравяйте да минете през сексшопа да си вземете оръжия и други артикули от първа необходимост. Чакам ви!!!

    Коментиран от #33, #48

    22:06 12.11.2025

  • 23 Pyccкий Карлик

    2 7 Отговор

    До коментар #16 от "Смотльо,":

     "....които бъркат пушка с пиш...а..."

    Той не бърка ....😁😁😁

    Коментиран от #34

    22:07 12.11.2025

  • 24 скъсан козяк

    6 3 Отговор

    До коментар #19 от "Копейкиииии":

    А ти като даяниш тук за две банички .....

    22:07 12.11.2025

  • 26 козляците си фъфлят тука

    12 3 Отговор
    А укрите в чувалите се гърчат от глад и студ .

    22:08 12.11.2025

  • 27 Рус Чист Българин на име Гьобелс

    10 3 Отговор
    Гледаме Кенийците , а не питаме за изтребените над 500 Колумбийци , биещи се за Кокаинчика?
    Това е то пропаганда и двоен стандарт. Ама ще дойде време за разплата както се случи на свинете от BBC

    22:09 12.11.2025

  • 28 КЗББ и ДП

    9 2 Отговор

    До коментар #2 от "ЖЕКО":

    От утре чакаме добри новини за 3 града в Украйна

    22:09 12.11.2025

  • 29 Така е

    4 7 Отговор
    ВСУ изтреби толкова много окупатори, че диктатора се чуди откъде да намери още живо месо за фронта в Украйна.

    Коментиран от #46

    22:10 12.11.2025

  • 31 Джефри Епстийн

    5 0 Отговор
    който се самоуби в ареста, след като бе арестуван по обвинения в сексуални престъпления, е заявил, че чичо Дони е знаел за непълнолетните момичета .

    Цялата олигархия на щатите ползва малолетки.

    22:11 12.11.2025

  • 33 Ултра розов жълтопаветник маке

    5 0 Отговор

    До коментар #22 от "епилиран нежен ляв демократ атлантик":

    Хвала тебе брате

    22:13 12.11.2025

  • 34 Тизе

    4 0 Отговор

    До коментар #23 от "Pyccкий Карлик":

    Бъркаш пушка с пиш.а бре, не он!

    22:13 12.11.2025

  • 35 кой какъв е

    10 0 Отговор
    80% от щаба на Сюлейман паша и Вейсел паша срещу Шипка и Шейново са били от дедите на днешните натовци- англичани ,французи,поляци и германци. Те са издавали заповедите ,с който са убивани нашите опълченци и братушките на Орлово гнездо и Шайново.
    От западно европейците само италианците са били винаги на наша страна и са ни помагали колкото могат- от априлското въстание до балканските войни.

    22:14 12.11.2025

  • 37 кадри от Покровск

    5 1 Отговор
    Кадрите са показателни. Няма никаква съпротива от украинска страна, чак изглежда неистинско. По принцип с такива возила се движат много бързо и на много малки групи. Тук все едно са тръгнали на сватба, явно са заглушили дроновете, или са елиминирали операторите. Явно града е паднал.

    22:15 12.11.2025

  • 38 три милиона укри при Кобзон

    8 2 Отговор
    тоя запис ше втресе от ужас цяла Европа.

    22:15 12.11.2025

  • 39 тия новини от украйна са показни

    5 0 Отговор
    Такова масово изтъпяване на живеещите там в такива мащаби, просто е невертоятно. А и си вярват на измислиците си.
    После се чудят, що вървят устремно надолу.
    Деградира ли са, не стават вече. То щом не може пола си да определи, много зле.

    22:16 12.11.2025

  • 41 Хи хи

    2 10 Отговор
    Втарая допре до кенийци.Резилът е пълен.

    Коментиран от #44, #49

    22:18 12.11.2025

  • 42 Бай Бисан

    7 1 Отговор
    Щом и Кенийците са срещу украйна , какво да си говорим тогава ?!
    Наемници от 30 африкански държави ??!
    А общо колко държави от останалите континенти участват на страната на Русия ? 120 ??
    Че кой тогава подкрепя потника ?!

    22:19 12.11.2025

  • 43 Бандероид

    5 2 Отговор
    Слава Кении!

    22:19 12.11.2025

  • 45 въздушен ас

    6 2 Отговор
    Бе какво стана с нашите Ф16 за два вагона пари ? Ще фъркат ли най после ?

    22:20 12.11.2025

  • 46 Ами

    0 8 Отговор

    До коментар #29 от "Така е":

    Путин призова рускините да раждат по 7,8.,Може и непълнолетни.Бетер тсиганките

    Коментиран от #47

    22:21 12.11.2025

  • 47 Саманта

    7 0 Отговор

    До коментар #46 от "Ами":

    А тук никой не ражда .
    Ами то жендър до жендър - кой да ражда в тая територия бе ?!

    22:23 12.11.2025

  • 48 Киев за два дня.

    0 5 Отговор

    До коментар #22 от "епилиран нежен ляв демократ атлантик":

    Лепилар гладен.

    Коментиран от #56, #57

    22:23 12.11.2025

  • 49 Pyccкий Карлик

    2 4 Отговор

    До коментар #41 от "Хи хи":

    "...Втарая допре до кенийци...."

    Има и мното Сенегалци, Гвинейци, Джабутийци, също и много съплеменици на Джар-Джар и ония малките мечета от Междузвездни войни 😁

    22:24 12.11.2025

  • 50 Дон Чичо

    6 0 Отговор
    Тука някой още броят селата и чекат трите деня!?
    Още не са вденали, че никой не му дреме за села и паланки...нито дори за градове - целта е да се трепят бандерята...
    После вече кат се опразни от тех, лесно се ходи - кеф ти Харков, Одеса или Киев...нема да има кой да се пречка...
    Нали ви каза Медински в Стамбуля - ако требе ще продължи и 20 години, кат Петър с шведите...ще издаяните ли!?

    22:24 12.11.2025

  • 51 Ха-ха-ха

    7 0 Отговор

    До коментар #40 от "Pyccкий Карлик":

    Нищо няма да ти стане да отидеш за малко да видиш и пак да се върнеш, нали?. Едно време така не ни даваха да ходим на запад и вярвахме на слуховете какъв рай било на запад. Затова Винаги е добре от първа ръка да видиш.

    22:24 12.11.2025

  • 52 пешо

    7 0 Отговор
    колко колумбции за наркомана

    22:25 12.11.2025

  • 53 Уеуеее пиуе със зеуе

    8 0 Отговор
    Е те сега вече на какво да верваме, а!
    На тъпа укропропаганда или на тъпа укропропаганда копирана от западни де били!
    Объркан съм....

    22:25 12.11.2025

  • 54 1488

    1 1 Отговор
    у беге сме 6 млн

    22:26 12.11.2025

  • 55 зеленчука

    6 0 Отговор
    Преди три дни сичку е пудКонтрол, ся тежко, утре не е стратегически вече, то май не остана кой да оди нанпо добри позиции

    22:26 12.11.2025

  • 56 ко викаш

    8 0 Отговор

    До коментар #48 от "Киев за два дня.":

    Според украинската армия около 300 руски войници
    !?
    Дрогирани нещастници..150 хилки са около Покровск и пуцат бандерите на гюме....

    22:27 12.11.2025

  • 57 кака Мара

    8 0 Отговор

    До коментар #48 от "Киев за два дня.":

    Това го вярва и знае всеки жълтопаветник демократ с увреден от родната демократично образователна система мозък

    22:28 12.11.2025

  • 58 е па

    6 0 Отговор
    А в кийофф е хладничко, нема ток :)

    22:31 12.11.2025

  • 59 Ха-ха-ха

    6 0 Отговор
    И какъв е проблема? Какво като имало 500 кенийци. Я кажете колко са колумбийците, поляците, французите в украинската армия? Наркокартелите изпратиха сума ти народ да придобият боен опит при укронацистите.

    22:37 12.11.2025

  • 60 Контрактници

    0 0 Отговор
    Имат двойно гражданство и са сключили контракт. Плащат им. Какъв е проблема? С чужди граждани не се сключват контракти.

    22:52 12.11.2025

  • 61 Атина Палада

    0 0 Отговор
    По инфо на британския "Телеграф" , дезертиралите украински войници са 400 хиляди.
    Сега воюващи на страната на Русия срещу чуждите наемници наричани в пресата ВСУ !
    Така,че няма да е пресилено да кажем,че Украйна и Русия воюват срещу чужди наемници на колективния Запад

    22:53 12.11.2025

  • 62 Баааа. 18 0000

    0 0 Отговор
    Копейки,това са 3 чувала рубли.

    22:55 12.11.2025

  • 66 Ка пей ки Со

    0 0 Отговор
    Кай те Ко ка

    23:06 12.11.2025