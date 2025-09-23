Путин за първи път създава резервна армия

Русия изгражда стратегически резерв от нови войници от юли 2025 г. Това съобщава американският Институт за изследване на войната (ISW), позовавайки се на руски източник, пише focus.de.
Според информацията 292 000 нови попълнения са подписали договори с руската армия между началото на 2025 г. и средата на септември. Много от тези новобранци обаче няма да бъдат изпратени веднага на фронта – както в други години – а ще бъдат поставени в стратегически резерв. Източникът не уточни точно от колко войници ще се състои този резерв.
Русия може би в момента е в състояние да си позволи да изгради стратегически резерв, защото по-малко войници биват ранявани или убивани на бойното поле. Украинският Генерален щаб съобщава, че между януари и юли 2025 г. е имало между 32 000 и 48 000 руски жертви на месец. Тези числа са намалели през август (29 000) и септември (13 000 до средата на месеца).
Експертите пишат, че това може да е убедило военните на Путин, че могат да изградят стратегически резерв, докато едновременно с това напредват по фронтовата линия. Сега руснаците се опитват да напредват на малки групи и да се инфилтрират в украинските линии.
Руският лидер се придържа към целите си на бойното поле. Той не се стреми към бърз край на войната, в противен случай би изпратил всички новобранци на фронта възможно най-бързо. Руският президент се надява, че руските войски ще продължат бавно да постигат териториални придобивки. По този начин Путин възнамерява да спечели войната на изтощение срещу Украйна.
Путин се нуждае от стратегически резерв, за да планира евентуални нови, големи офанзивни атаки срещу Украйна. И това би могло да бъде част от неговите съображения не само да провокира допълнително НАТО, но и да го атакува в бъдеще. Последното се подкрепя и от неотдавнашното разширяване на програмата на Русия за набиране на военни.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Град Козлодуй
Коментиран от #17, #18, #29
12:27 23.09.2025
2 Няма вече жива сила в раша
Коментиран от #21, #28
12:28 23.09.2025
3 Руски войник
Коментиран от #6, #7
12:29 23.09.2025
4 Космос
12:29 23.09.2025
5 гейнерал събев
Коментиран от #9
12:30 23.09.2025
6 Миризлив руски палячо -крепостен
До коментар #3 от "Руски войник":Нали Путин ни каза, че като победим, живота ни ще стане прекрасен, и ще станем много богати!
12:30 23.09.2025
7 Пепи Волгата
До коментар #3 от "Руски войник":Не знам и не ме интересува!Аз избрах ЕВРОТО!
Коментиран от #11
12:30 23.09.2025
8 Това е невъзможно
12:31 23.09.2025
9 Копей,
До коментар #5 от "гейнерал събев":Пак се излагаш!Не се отклонявай от темата!Ще бъдеш изритан от дискусията!
12:32 23.09.2025
10 Фейк на часа
Коментиран от #13
12:32 23.09.2025
11 Коцето Копейкин
До коментар #7 от "Пепи Волгата":Пепи,друго си е еврото,пък на нашите ще им хвърлим,пак прах в очите!
12:33 23.09.2025
12 ха ха ха
12:34 23.09.2025
13 Копей,
До коментар #10 от "Фейк на часа":Не се разсейвай.
12:34 23.09.2025
14 На Мара глупостите
Това е украинският клон на американския институт!
12:34 23.09.2025
15 Този коментар е премахнат от модератор.
16 Копейки,
Коментиран от #19
12:36 23.09.2025
17 Това е намек
До коментар #1 от "Град Козлодуй":Да се готовим за запас у нас.
12:36 23.09.2025
18 Механик
До коментар #1 от "Град Козлодуй":Абе и на мен Артилериста ми наду главата че Русия била някаква сила.
12:37 23.09.2025
19 Уби го дежурния санитар
До коментар #16 от "Копейки,":в твоята клиника.
12:37 23.09.2025
20 Иван Танев
Коментиран от #31, #37, #40
12:37 23.09.2025
21 Булба67
До коментар #2 от "Няма вече жива сила в раша":Е , и? През 1939 Сталин разстреля 39 висши военни ! И какво ? Опердаши залцбурският малумник!
12:37 23.09.2025
22 Пасивен Кремълски педофил с токчета
12:38 23.09.2025
23 !!!?
Коментиран от #33
12:39 23.09.2025
24 И Киев е Руски
12:42 23.09.2025
25 Пусин е най-npoZтото жуже на света
Ами няма мисъл бе, в тази празна kpaтyна няма нищо, ако имаше нещо нямаше да е портиер и пиколо в КГБ и таксиметров шофьор и дребен бандит в цивилния живот .
12:42 23.09.2025
26 604
12:43 23.09.2025
27 Мдаа!🤔
Коментиран от #36
12:46 23.09.2025
28 пешо
До коментар #2 от "Няма вече жива сила в раша":натовските колко са
12:47 23.09.2025
29 пешо
До коментар #1 от "Град Козлодуй":смени това лепило
12:47 23.09.2025
30 Бг Копейка-руска подлога
12:47 23.09.2025
31 !!!?
До коментар #20 от "Иван Танев":Всичко в България е инфилтрирано от Копейки...и от коментарите тук се вижда, че 2/3 са кремълски опорки на Копейки, но това не означава, че са мнозинство сред българския народ !
12:48 23.09.2025
32 Проблемът е , че
За 3 години мъки и 1 милион убити и осакатени руснаци не може да превземе 30%от Донбас...
12:49 23.09.2025
33 пиночет
До коментар #23 от "!!!?":От малки са с промити мозъци,да отиват да умират за Путин!
12:50 23.09.2025
34 Медведев танцъора
12:52 23.09.2025
35 Ще създава ами,
12:53 23.09.2025
36 касата
До коментар #27 от "Мдаа!🤔":Всички знаят, че джендърите и обратните са в Кремъл, начело с пасивен педофил!
Коментиран от #46
12:55 23.09.2025
37 Дебилингкет
До коментар #20 от "Иван Танев":И други порно сайтове имат голямо одобрение, положителни отзиви и много лайкове, но в бг хората не ги харесват.
12:55 23.09.2025
38 Монголоиден ботоксов педофил с токчета
12:57 23.09.2025
39 Хотел Адлон
12:58 23.09.2025
40 Чебурашка
До коментар #20 от "Иван Танев":Няма как да е "достоен" един пълен б@.к.лук!!!
12:59 23.09.2025
41 Кажи честно ... 🤣
7 между 32 000 и 48 000 руски жертви на месец. Средно 40 000 или 280 000
За август имаме 29 000 и до 15.09 още 13К
Ами тя сметката е 324 000 могилници срещу 292 000 нови попълнения.
И тези като наша теменушка не знаят какво е дефицит и какво е излишък . 🤣🤣🤣
12:59 23.09.2025
42 Вие пък
13:00 23.09.2025
43 Мдаа
Той се оказа едно силносмъртоносно недоносче! 🤣
13:05 23.09.2025
44 Баце ЕООД
13:05 23.09.2025
45 ПЕНКО
13:05 23.09.2025
46 Поп киро КГБ-то
До коментар #36 от "касата":Страхувам се, че сте в грешка - там нямат пол (джендър), там са или безполови мekoтели, или npocто neдpazи .
13:05 23.09.2025