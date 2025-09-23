Новини
Путин за първи път създава резервна армия
Путин за първи път създава резервна армия

23 Септември, 2025 12:24 1 437 46

Путин не се стреми към бърз край на войната, в противен случай би изпратил всички новобранци на фронта възможно най-бързо

Путин за първи път създава резервна армия - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Русия изгражда стратегически резерв от нови войници от юли 2025 г. Това съобщава американският Институт за изследване на войната (ISW), позовавайки се на руски източник, пише focus.de.

Според информацията 292 000 нови попълнения са подписали договори с руската армия между началото на 2025 г. и средата на септември. Много от тези новобранци обаче няма да бъдат изпратени веднага на фронта – както в други години – а ще бъдат поставени в стратегически резерв. Източникът не уточни точно от колко войници ще се състои този резерв.

Още новини от Украйна

Русия може би в момента е в състояние да си позволи да изгради стратегически резерв, защото по-малко войници биват ранявани или убивани на бойното поле. Украинският Генерален щаб съобщава, че между януари и юли 2025 г. е имало между 32 000 и 48 000 руски жертви на месец. Тези числа са намалели през август (29 000) и септември (13 000 до средата на месеца).

Експертите пишат, че това може да е убедило военните на Путин, че могат да изградят стратегически резерв, докато едновременно с това напредват по фронтовата линия. Сега руснаците се опитват да напредват на малки групи и да се инфилтрират в украинските линии.

Руският лидер се придържа към целите си на бойното поле. Той не се стреми към бърз край на войната, в противен случай би изпратил всички новобранци на фронта възможно най-бързо. Руският президент се надява, че руските войски ще продължат бавно да постигат териториални придобивки. По този начин Путин възнамерява да спечели войната на изтощение срещу Украйна.

Путин се нуждае от стратегически резерв, за да планира евентуални нови, големи офанзивни атаки срещу Украйна. И това би могло да бъде част от неговите съображения не само да провокира допълнително НАТО, но и да го атакува в бъдеще. Последното се подкрепя и от неотдавнашното разширяване на програмата на Русия за набиране на военни.


