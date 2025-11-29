Новини
Тръмп отменил всички документи, подписани с автописалка при управлението на Байдън

29 Ноември, 2025 03:00, обновена 29 Ноември, 2025 03:04 1 036 20

  • тръмп-
  • байдън-
  • автописалка-
  • сащ-
  • президент

Хората, които са я управлявали, са действали незаконно, заяви американският президент

Тръмп отменил всички документи, подписани с автописалка при управлението на Байдън - 1
Снимка: ЕПА/БГНЕС
БТА БТА

Президентът на САЩ Доналд Тръмп обяви, че "е отменил" всички документи, подписани с автописалка при управлението на предшественика си Джо Байдън, съобщиха агенциите.

"По този начин всеки документ, подписан от заспалия Джо Байдън с автописалка, а това прави приблизително 92% от всички, е отменен и обявен за нищожен и недействителен", посочи републиканецът в социалните мрежи. "С настоящото решение отменям всички укази и всичко останало, което не е подписано лично от нечестния Джо Байдън, защото хората, които са управлявали автописалката, са действали незаконно."

Темата за използването на автописалката от Байдън е често повдигана от Тръмп, като ходът му от снощи бележи ескалация по нея, отбелязват агенциите. Той често твърди, че демократът е използвал автописалката, за да подписва помилвания, укази и други книжа – и го обвинява, че е бил твърде сенилен, за да управлява.

Обвиненията от страна на милиардера обаче са оспорвани от правна гледна точка. Предишни президенти също са използвали това средство, което представлява механичен помощник за подписване на документи, но според Тръмп употребата на устройството от Байдън доказва, че той е бил умствено непригоден да управлява и че не е контролирал Белия дом.

Байдън беше на 82 години, когато напусна президентстския пост, а Тръмп е на 79, като мандатът му приключва през 2029 г.

Консервативният юридически коментатор Ед Уилън написа в социалните мрежи, че Тръмп има право да отменя укази без значение дали Байдън ги е подписал лично, или не.

"Но той няма това право по отношение на "всичко останало" (напр. законопроекти, приети от Конгреса, и помилвания – бел. на Уилън), което Байдън е наредил да бъде подписано с автописалката", посочи той.

През 2005 г. Министерството на правосъдието на САЩ заяви, че президентът не е длъжен да подписва всичко собственоръчно и че може да нареди на официален служител "да положи президентски подпис под подобен законопроект, например с автописалка".

През 2011 г. "Ню Йорк таймс" съобщи, че Барак Обама е станал първият президент, подписал законопроект с автописалка, докато е бил в Европа. Понякога все още хартиени варианти се доставят на президента със самолет, за да може да ги подпише.

В последните си дни на поста Байдън помилва хора, които Тръмп бе взел на мушката си – сред тях бяха синът на Байдън, конгресмени, разследвали Тръмп, военен генерал, критикувал Тръмп, и водещият американски експерт по ковид.


САЩ
Поставете оценка:
Оценка 4.1 от 7 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Точно така трябва са се действа и унас!

    9 5 Отговор
    Всички договори без участието на народа, да си смятат за НЕВАЛИДНИ!

    Коментиран от #8, #12

    06:53 29.11.2025

  • 3 Гошо

    5 1 Отговор
    Супер!...Прави ги да хъркат!

    Коментиран от #10

    06:54 29.11.2025

  • 4 побърканяк

    6 0 Отговор
    Какво е автописалка ?

    Коментиран от #7

    06:59 29.11.2025

  • 5 Ама то и нашите уроди

    10 3 Отговор
    Дори и лично да са подписвали договори със САЩ, укази и ала- бала също са незаконни, защото не са избрани легитимно!
    Купените избори са противоконституционни!
    Късай и в коша, заедно с последната гавра- бюджета!

    07:02 29.11.2025

  • 6 Епа, нещо като

    2 1 Отговор
    Автобюджет!

    07:06 29.11.2025

  • 7 Наблюдател

    2 0 Отговор

    До коментар #4 от "побърканяк":

    Това се нарича автоподпис чрез устройство, известно като autopen (на български често: автопен или факсимилен подпис).

    Autopen е машина, която механично пресъздава предварително записан подпис. Американски президенти от десетилетия го използват, особено за голям обем документи или когато са физически отсъстващи.

    Коментиран от #14

    07:09 29.11.2025

  • 8 Данко Харсъзина

    0 0 Отговор

    До коментар #2 от "Точно така трябва са се действа и унас!":

    Що е то народ? Ако смяташ, че беднотията е "народа" си в грешка. Те са част от народа. По лошата част. Но така ни учеха комунистите вв училище. Бедняците са народа, а другите са бивши хора.

    07:10 29.11.2025

  • 9 Джефри Епстийн

    1 1 Отговор
    Рижака нали щеше да публикува
    Всичко по делото
    И списъкът на Епстийн.

    Пак взе да се ослушва .

    Защо ли ?

    Пак Байдън ли му в виновен ?

    07:10 29.11.2025

  • 10 Данко Харсъзина

    3 2 Отговор

    До коментар #3 от "Гошо":

    Така ще направи и с бункерното с ботокса, ще хърка до виси от башнята закачено!

    07:10 29.11.2025

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Данко Харсъзина

    1 0 Отговор

    До коментар #7 от "Наблюдател":

    Познавам един директор на голяма фирма, който го мързеше да подписва, и си поръча един печат с подписа си. И караше секретарката си да буха по цял ден с печата. Всъщност тя нищо друго не вършеше. Е правеше и още нещо, но за него предпочитам да не пиша.

    07:15 29.11.2025

  • 15 Ами да

    1 0 Отговор
    И ей ай ще ги подписва скоро. Нема да се притеснявате.

    07:16 29.11.2025

  • 16 Гориил

    4 1 Отговор
    Тръмп иска да изгради мостове с Русия и да покаже на Китай какво предпочита Москва. Трябва да се признае, че половината от лидерите на Кремъл са убедени западняци (включително руският президент)..

    Коментиран от #19

    07:20 29.11.2025

  • 17 Данко Харсъзина

    2 1 Отговор
    Бай Дончо прилича на сърдито старче на тази снимка. Симпатяга.

    07:20 29.11.2025

  • 18 Хаха

    1 3 Отговор
    Нали все пак документите не са сливи, че да ги обира от земята машина. Предполага се, че онзи, който ги подписва следва като минимум да е запознат с тяхното съдържание лично.

    Коментиран от #20

    07:20 29.11.2025

  • 19 Данко Харсъзина

    0 0 Отговор

    До коментар #16 от "Гориил":

    Бай Дончо няма и друг избор. Ако остави Москва и Пекин да се съешат както си трябва, САЩ изпадат от каруцата.

    07:23 29.11.2025

  • 20 Данко Харсъзина

    0 2 Отговор

    До коментар #18 от "Хаха":

    Документите минават през суматия народ, преди да стигнат до големото баро. Те четат и коригират та пушек се вдига. За това вземат големи заплати.

    07:27 29.11.2025