Бомбена заплаха спря работата на международното летище във Филаделфия

Международното летище във Филаделфия временно преустанови дейността си на 28 ноември поради инцидент на борда на един от самолетите си, съобщи градската полиция.

„На международното летище Филаделфия беше наложено краткосрочно спиране на полетите. Това се дължи на инцидент на борда на самолета, който изискваше намесата на полицията на Филаделфия. Самолетът получи разрешение за излитане и спирането на полетите беше отменено“, съобщиха служители на реда.

По-рано Федералната авиационна администрация обяви, че летище Филаделфия временно е преустановило всички излитания и кацания на самолети поради бомбена заплаха. Впоследствие дейността на летището беше възобновена.