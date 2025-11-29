Новини
Свят »
САЩ »
Бомбена заплаха спря работата на международното летище във Филаделфия

Бомбена заплаха спря работата на международното летище във Филаделфия

29 Ноември, 2025 03:40, обновена 29 Ноември, 2025 03:44 457 0

  • филаделфия-
  • летище-
  • бомбена заплаха

Градската полиция съобщи за инцидент на борда на един от самолетите

Бомбена заплаха спря работата на международното летище във Филаделфия - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Международното летище във Филаделфия временно преустанови дейността си на 28 ноември поради инцидент на борда на един от самолетите си, съобщи градската полиция.

„На международното летище Филаделфия беше наложено краткосрочно спиране на полетите. Това се дължи на инцидент на борда на самолета, който изискваше намесата на полицията на Филаделфия. Самолетът получи разрешение за излитане и спирането на полетите беше отменено“, съобщиха служители на реда.

По-рано Федералната авиационна администрация обяви, че летище Филаделфия временно е преустановило всички излитания и кацания на самолети поради бомбена заплаха. Впоследствие дейността на летището беше възобновена.


САЩ
Поставете оценка:
Оценка 3 от 1 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ