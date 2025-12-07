Арестуван мъж след инцидент с лютив спрей на летище „Хийтроу“

Мъж бе арестуван днес в Лондон, след като група хора беше напръскана с лютив спрей в подземния паркинг на летище „Хийтроу“, съобщават световните агенции, предава БТА.
Пострадалите бяха откарани в болница, като според лондонската полиция състоянието им не е сериозно.
Инцидентът се е случил в паркинга под Терминал 3 след спор между две групи, които се познавали.
Полицията уточни, че не се води разследване за тероризъм и все още издирва други заподозрени, които са избягали от мястото на инцидента.
Поставете оценка:
Оценка 2.3 от 3 гласа.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 ха-ха
13:42 07.12.2025
2 Жоро Ломския-Американчето
Коментиран от #3
13:48 07.12.2025
3 и накрая .....
До коментар #2 от "Жоро Ломския-Американчето":,,Потърпевщите ,, те намерили и те напердашили , защото си помислили , че си терорист . Ама това не си го признаваш за пред аудиторията , нали?!
Коментиран от #4
13:52 07.12.2025
4 Жоро Ломския-Американчето
До коментар #3 от "и накрая .....":Не бе разминах се като им показах американския паспорт в който съм вписан като George и на момента се успокоиха ,а и наблизо имаше един германец който ме подкрепи и каза че в Германия си пррррр дяллли на воля и нищо престъпно нямало в това 😂😂😂 .
14:29 07.12.2025