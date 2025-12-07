Арестуван мъж след инцидент с лютив спрей на летище „Хийтроу“

Мъж бе арестуван днес в Лондон, след като група хора беше напръскана с лютив спрей в подземния паркинг на летище „Хийтроу“, съобщават световните агенции, предава БТА.

Пострадалите бяха откарани в болница, като според лондонската полиция състоянието им не е сериозно.

Инцидентът се е случил в паркинга под Терминал 3 след спор между две групи, които се познавали.

Полицията уточни, че не се води разследване за тероризъм и все още издирва други заподозрени, които са избягали от мястото на инцидента.