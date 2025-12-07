Новини
Арестуван мъж след инцидент с лютив спрей на летище „Хийтроу“

Арестуван мъж след инцидент с лютив спрей на летище „Хийтроу“

7 Декември, 2025 13:26

Група хора беше нападната в подземния паркинг на Терминал 3, пострадалите са без опасност за живота

Арестуван мъж след инцидент с лютив спрей на летище „Хийтроу“ - 1
Снимкa: БГНЕС
Ели Стоянова

Мъж бе арестуван днес в Лондон, след като група хора беше напръскана с лютив спрей в подземния паркинг на летище „Хийтроу“, съобщават световните агенции, предава БТА.

Пострадалите бяха откарани в болница, като според лондонската полиция състоянието им не е сериозно.

Инцидентът се е случил в паркинга под Терминал 3 след спор между две групи, които се познавали.

Полицията уточни, че не се води разследване за тероризъм и все още издирва други заподозрени, които са избягали от мястото на инцидента.


Великобритания
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 ха-ха

    3 2 Отговор
    Тия вече не смеят да пишат за тероризъм , че станаха за майтап .

    13:42 07.12.2025

  • 2 Жоро Ломския-Американчето

    2 2 Отговор
    Същият ефект се получи като минавах през ЕлЕй - Хийтроу - София и бях ял много лютива мексиканска храна предишния ден и като се изцепих яко 2-3 пъти на Хийтроу и на хората около мен взеха да им сълзят очите ,но пък аз тарикатски и деликатно се оттеглих на момента от сцената на престъплението .

    Коментиран от #3

    13:48 07.12.2025

  • 3 и накрая .....

    4 0 Отговор

    До коментар #2 от "Жоро Ломския-Американчето":

    ,,Потърпевщите ,, те намерили и те напердашили , защото си помислили , че си терорист . Ама това не си го признаваш за пред аудиторията , нали?!

    Коментиран от #4

    13:52 07.12.2025

  • 4 Жоро Ломския-Американчето

    1 0 Отговор

    До коментар #3 от "и накрая .....":

    Не бе разминах се като им показах американския паспорт в който съм вписан като George и на момента се успокоиха ,а и наблизо имаше един германец който ме подкрепи и каза че в Германия си пррррр дяллли на воля и нищо престъпно нямало в това 😂😂😂 .

    14:29 07.12.2025

