Инцидент със самолет на истанбулското летище „Сабиха Гьокчен“

Самолет по линията Прищина – Истанбул е излязъл от пътеката за рулиране след кацане на истанбулското летище "Сабиха Гьокчен" и е бил спрян на края на пистата, съобщава вестник "Коха диторе", като се позовава на съобщение на косовското посолство в Анкара, предаде БТА.

Според официалната информация всички пътници са били евакуирани без проблеми и няма ранени.

От самолетната компания "ЕйДжет" (AJet) заявиха, че самолетът се е приземил нормално, но по време на движението по пътеката за рулиране е излязъл на мек терен заради поройните дъждове.

Инцидентът е довел до временно преустановявяне на използването на пистата на истанбулското летище, като е имало до 60-минутно забавяне както за заминаващите, така и за пристигащите полети, предава турската "Халк ТВ". Самолетът е бил безопасно отстранен от мястото.