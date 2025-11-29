Напускането на Ермак ще насърчи Киев да бъде по-сговорчив

Уволнението на Андрей Ермак - ръководител на офиса на Володимир Зеленски, ще доведе до това Киев да заеме „по-сговорчива“ позиция в преговорите за разрешаване на украинския конфликт, според списание American Conservative.
Изданието подчертава, че в САЩ е имало рядък двупартиен консенсус, че Ермак се смята за „дразнещ и политически злодей“.
Отбелязва се също, че с напускането на Ермак екипът на президента на САЩ Доналд Тръмп ще има по-малко пречки пред своите „геополитически маневри“ около Украйна.
Зеленски обяви в петък, че началникът на кабинета му Андрей Ермак е подал оставка. По-рано депутатът от Върховната рада Ярослав Железняк съобщи, че Националното бюро за борба с корупцията на Украйна (НАБУ) и Специализираната прокуратура за борба с корупцията (САПО) извършват претърсвания в дома на Йермак на фона на корупционния скандал, избухнал в енергийния сектор на Украйна. НАБУ потвърди претърсванията в дома на Йермак, отбелязвайки, че следствените действия се провеждат в рамките на текущо разследване. Както по-късно съобщи Укринформ, позовавайки се на НАБУ, служители на НАБУ не са повдигнали обвинения срещу никого след претърсванията.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Последния Софиянец
Коментиран от #19
14:06 29.11.2025
2 казано честно
14:07 29.11.2025
3 значи ,
14:08 29.11.2025
4 къде са 30% от всичките помощи ?
14:08 29.11.2025
5 стоян георгиев
Коментиран от #26
14:08 29.11.2025
6 Ако Киев не заеме „по-сговорчива“
14:10 29.11.2025
8 ХиХи
14:11 29.11.2025
9 СъBeтckияT пПeHиc аkp0бат
14:12 29.11.2025
11 Тоя вермахт
14:14 29.11.2025
12 СъBeтckияT пПeHиc аkp0бат
Динамиката по години изглежда така:
2022 - 118,5 хиляди
2023 - 405,4 хиляди
2024 - 595 хиляди
2025 - 621 хиляди
Всеки файл съдържа пълно име, снимка, обстоятелства на смъртта или изчезването, местоположение, контакти на роднини.
Коментиран от #23, #29, #47
14:15 29.11.2025
13 СъBeтckияT пПeHиc аkp0бат
Фидел Кастро 1992 г.
14:15 29.11.2025
14 СъBeтckияT пПeHиc аkp0бат
Припомням, че китайците реагираха грубо на справедливата конфискация на активите им в Европа, като спряха да доставят чипове на европейската автомобилна индустрия.
Няколко месеца по-късно Европа беше принудена да направи отстъпки на „изнудвачите“
14:15 29.11.2025
15 ДА ТРЪМПАКА ДОСТА
14:15 29.11.2025
19 сладкопоен чучулиг
До коментар #1 от "Последния Софиянец":Тя вече ги плаща.
Ама на сащ.
Кукувицата урсула на шотландското голф игрище ти го съобщи.
600 милиарда това, 300 милиарда онова, мита еди как си.
14:18 29.11.2025
20 не може да бъде
14:20 29.11.2025
21 ха-ха
Коментиран от #41
14:22 29.11.2025
22 Ами ДА...!
До коментар #10 от "Лудият от портиерната":Наскоро Зеленски заяви:
,,С Ермак дойдохме във властта!
С Ермак и ще си отидем!"...!
Остава и да го изпълни,а не като наш Бочко,само да пуща театрални фитили...!
14:22 29.11.2025
23 ДАНО ДА НЕ Е ВЯРНО
До коментар #12 от "СъBeтckияT пПeHиc аkp0бат":ТОВА. МНОГО ЖЕРТВИ МЛАДИ ХОРА. ТРАГЕДИЯ. А пълководците техни ЗАТЪНАЛИ В КОРУПЦИЯ. ПИРУВАТ КОГА ДРУГИТЕ БЕДНИТЕ УМИРАТ В ОКОПИТЕ. МИСЛЯ, ЧЕ ШЕФЧЕТАТА ОТ EU СЪЩО СА ВЪВ ИГРАТА
14:22 29.11.2025
24 АМАH OT ИДИOTИ
УKPOHАЦИCTИТЕ ЩЕ СТАНАТ ИЗКЛЮЧИТЕЛНО СГОВОРЧИВИ
😝😆🤣
14:23 29.11.2025
25 сладкопоен чучулиг
Специални?
Военни?
А международното право де го????
Коментиран от #49
14:25 29.11.2025
26 Лошото е,че...
До коментар #5 от "стоян георгиев":...,,рижата" няма да те пита...,защото си...
,,Г-н Никой"...😝😂🤣!
Коментиран от #35
14:25 29.11.2025
27 гръмовержецът
14:27 29.11.2025
28 Началото на края
14:28 29.11.2025
29 не може да бъде
До коментар #12 от "СъBeтckияT пПeHиc аkp0бат":Има някакъв украинец Руслан Татаринов -блогър - който живее някъде в Европа защото е опозиционно настроен и се страхува от репресии!Този Татаринов си е направил някакъв информационен канал в който регистрира некролозите на украински военни загинали във войната -според руски медии които официално се позовават на неговия блог -досега са регистрирани 699000 и малко некролози!? Отделно са безследно изчезналите !?Разбира се всичко това се нуждае от проверка -но според източниците става дума за реални некролози и реални хора загинали във войната -имена селища дати и т.н.!?
14:28 29.11.2025
31 дрън - зи
14:33 29.11.2025
33 Смешник
14:35 29.11.2025
34 Хм...
14:36 29.11.2025
35 стоян георгиев
До коментар #26 от "Лошото е,че...":Мен да пита рижата? Ти сериозно ли!???хахах....аз да не съм като вас дето си говорите директно с путин бе другар...хаха...
Коментиран от #43
14:36 29.11.2025
37 Архимандрисандрит Бибиян
14:36 29.11.2025
38 Ти пак избяга
До коментар #30 от "Pyccкий Карлик":Да идват санитарите, ама бързо!
14:37 29.11.2025
39 Тагарев от Московската Военна Академия!
До коментар #30 от "Pyccкий Карлик":ОК,Джуджи!
НО!
Нашият ,,Ф"-16, блок 70 ,вход ,,А",апартамент 24...не може да излети!
Оказа се -грешка в софтуера и вече втори месец чакаме американските братя да отстранят проблема...😓😨😮💨🙄🫢!
Коментиран от #50
14:37 29.11.2025
40 Не се сещам за оставки в кочината ЕС
До коментар #32 от "Само в бг кочината":Даже нейният председател Урсула Фон дер Лайен има тежки обвинения в корупция в особенно големи размери. Първият й корупционен скандал е като военен министър на Германия, а вторият корупционен скандал е свързан с фирмата Файзер, където нейният съпруг заема голям пост.
14:40 29.11.2025
42 Нищо подобно
14:41 29.11.2025
43 Оценявам опита ти за оригиналничене!
До коментар #35 от "стоян георгиев":Но -слабо...!
Дерзай!
Още можеш,докато стигнеш поне оценка Среден(3)...😂🤣😂!
14:41 29.11.2025
45 дедо
14:44 29.11.2025
47 А още колко
До коментар #12 от "СъBeтckияT пПeHиc аkp0бат":ще загинат не е ясно ! Направиха военни гробища, после ги разшириха, а сега подготвят новш ! И това всичко за кефа на англичаните кокурижещи ги, че ще спечелят войната ! Явно не разбират, че вече не става дума и за КАПИТУЛАЦИЯ ! Става дума вече за ЛИКВИДАЦИЯ на Украйна и кой от съседите и каквото гепи !
Не напразно е казано, че когато Господ иска да накаже някой, първо му взима акъла !!!
14:58 29.11.2025
48 не може да бъде
14:58 29.11.2025
49 Международното право
До коментар #25 от "сладкопоен чучулиг":е при Косово нали?
15:01 29.11.2025
50 Джуджито
До коментар #39 от "Тагарев от Московската Военна Академия!":"...Нашият ,,Ф"-16, блок 70 ,вход ,,А",апартамент 24...не може да излети!..."
Ми де да знам....
Аз си излитам, летя и кацам !!!
Не знам кви ги вършат колегите, вероятно бъркат управлението с това на MиГ-29 😁
15:07 29.11.2025
