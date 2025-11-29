Новини
Напускането на Ермак ще насърчи Киев да бъде по-сговорчив
  Тема: Украйна

Напускането на Ермак ще насърчи Киев да бъде по-сговорчив

29 Ноември, 2025 14:05 1 233 52

  • андрий ермак-
  • украйна-
  • сащ-
  • напускане-
  • позиция

В САЩ е имало рядък двупартиен консенсус, че Ермак се смята за „дразнещ и политически злодей“

Напускането на Ермак ще насърчи Киев да бъде по-сговорчив - 1
Снимка: ЕРА/БГНЕС
Милена Богданова Милена Богданова Автор във Fakti.bg

Уволнението на Андрей Ермак - ръководител на офиса на Володимир Зеленски, ще доведе до това Киев да заеме „по-сговорчива“ позиция в преговорите за разрешаване на украинския конфликт, според списание American Conservative.

Изданието подчертава, че в САЩ е имало рядък двупартиен консенсус, че Ермак се смята за „дразнещ и политически злодей“.

Отбелязва се също, че с напускането на Ермак екипът на президента на САЩ Доналд Тръмп ще има по-малко пречки пред своите „геополитически маневри“ около Украйна.

Зеленски обяви в петък, че началникът на кабинета му Андрей Ермак е подал оставка. По-рано депутатът от Върховната рада Ярослав Железняк съобщи, че Националното бюро за борба с корупцията на Украйна (НАБУ) и Специализираната прокуратура за борба с корупцията (САПО) извършват претърсвания в дома на Йермак на фона на корупционния скандал, избухнал в енергийния сектор на Украйна. НАБУ потвърди претърсванията в дома на Йермак, отбелязвайки, че следствените действия се провеждат в рамките на текущо разследване. Както по-късно съобщи Укринформ, позовавайки се на НАБУ, служители на НАБУ не са повдигнали обвинения срещу никого след претърсванията.


Поставете оценка:
Оценка 4.3 от 13 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Последния Софиянец

    27 1 Отговор
    Фашистка Европа капитулира и ще плаща 80 години репарации.

    Коментиран от #19

    14:06 29.11.2025

  • 2 казано честно

    19 0 Отговор
    ме боли в слабините за територия 404

    14:07 29.11.2025

  • 3 значи ,

    24 0 Отговор
    Не вярвам на нищо , свързано с украинците , зеления и Украйна !

    14:08 29.11.2025

  • 4 къде са 30% от всичките помощи ?

    28 0 Отговор
    да питат и зелю !!!

    14:08 29.11.2025

  • 5 стоян георгиев

    3 25 Отговор
    Дано разбрахте сега за какво е целия цирк.рижата иска да отслаби екипа на зеленски .няма да стане обаче!

    Коментиран от #26

    14:08 29.11.2025

  • 6 Ако Киев не заеме „по-сговорчива“

    20 0 Отговор
    позиция в преговорите за разрешаване на украинския конфликт, ще изгори още някой бушон и така докато малкия разбере, че трябва да слуша големия брат. Нищо ново под слънцето.

    14:10 29.11.2025

  • 8 ХиХи

    19 0 Отговор
    Руските войски в Покровск Купянск и Запорожие ще го насърчат още повече

    14:11 29.11.2025

  • 9 СъBeтckияT пПeHиc аkp0бат

    16 1 Отговор
    Следващият ше е зелю иначе пак мейданче, ха ха

    14:12 29.11.2025

  • 11 Тоя вермахт

    14 0 Отговор
    Да го дадат на руснаците малко да си поиграят с него

    14:14 29.11.2025

  • 12 СъBeтckияT пПeHиc аkp0бат

    10 0 Отговор
    Руски хакери публикуваха данни, за които казват, че са от хакната база данни на Генералния щаб на въоръжените сили на Украйна. Файлът твърди, че съдържа информация за загубите на украинската армия от началото на СВО: Над 1 700 000 убити и изчезнали.
    Динамиката по години изглежда така:
    2022 - 118,5 хиляди
    2023 - 405,4 хиляди
    2024 - 595 хиляди
    2025 - 621 хиляди
    Всеки файл съдържа пълно име, снимка, обстоятелства на смъртта или изчезването, местоположение, контакти на роднини.

    Коментиран от #23, #29, #47

    14:15 29.11.2025

  • 13 СъBeтckияT пПeHиc аkp0бат

    11 0 Отговор
    Следващата война в Европа ще е между Русия и фашизма, само фашизма ще се нарича демокрация.
    Фидел Кастро 1992 г.

    14:15 29.11.2025

  • 14 СъBeтckияT пПeHиc аkp0бат

    8 0 Отговор
    Корпоративният рейд срещу Nexperia се провали. Нидерландия връща контрола над компанията на китайците.
    Припомням, че китайците реагираха грубо на справедливата конфискация на активите им в Европа, като спряха да доставят чипове на европейската автомобилна индустрия.
    Няколко месеца по-късно Европа беше принудена да направи отстъпки на „изнудвачите“

    14:15 29.11.2025

  • 15 ДА ТРЪМПАКА ДОСТА

    13 0 Отговор
    ГО ЧАКА ТОЯ ПРОСЕЩ КЛОУН. ПРОСТО ЗНАЕШЕ ВСИЧКИ КРАЖБИ И ДАЛАВЕРИ НЕГОВИ. ЗАПОЧВА ОТ НЕГОВИТЕ ДРУЖКИ ЗА ДА НАСИЛИ МАЛКО НЕЩАТА ДА НАПРАВЯТ МИРА. НОРКОТО ОТ СЕДМИЦА НЕ СЕ Е ПОКАЗАЛ НЕ Е ПРИКАЗВАЛ И НЕ Е ХОДИЛ НА РАЗХОДКИ ДА ПРОСИ. И ВИНАГИ ОТ МЕСЕЦИ ГОДИНИ ПИША ДО КАТО НЕ ИМ ИЗКАРАТ КОРУПЦИЯТА ТЯХНА. МИР НЯМА ДА ИМА. ТЯХНОТО Е ПИР ПО ВРЕМЕ НА ЧУМА. Психиката морала е такъв там.

    14:15 29.11.2025

  • 19 сладкопоен чучулиг

    12 0 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    Тя вече ги плаща.
    Ама на сащ.
    Кукувицата урсула на шотландското голф игрище ти го съобщи.
    600 милиарда това, 300 милиарда онова, мита еди как си.

    14:18 29.11.2025

  • 20 не може да бъде

    9 0 Отговор
    Напускането на Йермак е политическо земетресение от порядъка на 6-7 степен по скалата на Рихтер!?Последствията са тежки но ще бъдат разгласени по -късно!?Какво може да каже сега -под въпрос е поставена тезата на суверенна Украйна на основание на важни подвъпроси - целесъобразността на войната на помощта от САЩ и ЕС на същността на украинското управление на легитимността на Зеленски на това кой ще представлява Украйна в преговорите -ако има такива!?Тази оставка ще има особено тежки последствия в преговорите -сега руснаците получиха непобедим коз в позицията за руските земи.....та даже за Одеса и Николаев !?Призовавам да се запомни това -за да се види как руснаците ще действат за да си приберат Одеса и Николаев ...даже може да избегнат необходимостта от военни действия!?

    14:20 29.11.2025

  • 21 ха-ха

    13 0 Отговор
    От украинец освен бандит , друго нищо не става !

    Коментиран от #41

    14:22 29.11.2025

  • 22 Ами ДА...!

    15 0 Отговор

    До коментар #10 от "Лудият от портиерната":

    Наскоро Зеленски заяви:
    ,,С Ермак дойдохме във властта!
    С Ермак и ще си отидем!"...!
    Остава и да го изпълни,а не като наш Бочко,само да пуща театрални фитили...!

    14:22 29.11.2025

  • 23 ДАНО ДА НЕ Е ВЯРНО

    13 0 Отговор

    До коментар #12 от "СъBeтckияT пПeHиc аkp0бат":

    ТОВА. МНОГО ЖЕРТВИ МЛАДИ ХОРА. ТРАГЕДИЯ. А пълководците техни ЗАТЪНАЛИ В КОРУПЦИЯ. ПИРУВАТ КОГА ДРУГИТЕ БЕДНИТЕ УМИРАТ В ОКОПИТЕ. МИСЛЯ, ЧЕ ШЕФЧЕТАТА ОТ EU СЪЩО СА ВЪВ ИГРАТА

    14:22 29.11.2025

  • 24 АМАH OT ИДИOTИ

    14 1 Отговор
    KATO ПAДНЕ OДECA,
    УKPOHАЦИCTИТЕ ЩЕ СТАНАТ ИЗКЛЮЧИТЕЛНО СГОВОРЧИВИ
    😝😆🤣

    14:23 29.11.2025

  • 25 сладкопоен чучулиг

    7 0 Отговор
    Тайни операции ли?
    Специални?
    Военни?
    А международното право де го????

    Коментиран от #49

    14:25 29.11.2025

  • 26 Лошото е,че...

    15 0 Отговор

    До коментар #5 от "стоян георгиев":

    ...,,рижата" няма да те пита...,защото си...
    ,,Г-н Никой"...😝😂🤣!

    Коментиран от #35

    14:25 29.11.2025

  • 27 гръмовержецът

    10 0 Отговор
    Украинците отдавна да са вдигнали байрака , но все още слушат и изпълняват каквото им нареждат ЕС ! Няма смисъл да повтаряме думите на Тръмп , Путин и предишния папа - те си го знаят и без това .

    14:27 29.11.2025

  • 28 Началото на края

    13 0 Отговор
    Укрите не се усетиха много по-рано да застанат срещу бандерите и спасят децата си от месомелачката на безсмислената война. Същите мъpши са като нас - всеки знае, че България ще фалира с това управление, а на протестите ходят по 300-400 човека. Цените в България на всичко са надути, няколко пъти по-високи от тези на запад, а българина трае. Следващата година отново увеличават заплатите на полицаите, за сметка на това цената на водата ще стане като в С. Арабия. Правят се безумни дългове, които до края на следващата година ще доведат до държавен фалит.

    14:28 29.11.2025

  • 29 не може да бъде

    5 2 Отговор

    До коментар #12 от "СъBeтckияT пПeHиc аkp0бат":

    Има някакъв украинец Руслан Татаринов -блогър - който живее някъде в Европа защото е опозиционно настроен и се страхува от репресии!Този Татаринов си е направил някакъв информационен канал в който регистрира некролозите на украински военни загинали във войната -според руски медии които официално се позовават на неговия блог -досега са регистрирани 699000 и малко некролози!? Отделно са безследно изчезналите !?Разбира се всичко това се нуждае от проверка -но според източниците става дума за реални некролози и реални хора загинали във войната -имена селища дати и т.н.!?

    14:28 29.11.2025

  • 31 дрън - зи

    10 0 Отговор
    Величаят напразно украинците - щели да станат по-сговорчиви , видите ли на .......Какво има да са сговорчиви , като нямат карти и ги бият по всички направления .Държавата им се тресе от корупция и скандали , просят пари и оръжия и накрая едва ли не ще им се молят да склонят за мир......Ай, нема нужда от такива пасквили !

    14:33 29.11.2025

  • 33 Смешник

    8 0 Отговор
    Колко по сговорчив То Путин им каза при какви условия ще Сво Иначе бой до последния украинец

    14:35 29.11.2025

  • 34 Хм...

    6 0 Отговор
    Дали ана борисовна вече въсна от 4о4? Ако още не е драснал значи е по глупав и от бившия си началник.

    14:36 29.11.2025

  • 35 стоян георгиев

    0 8 Отговор

    До коментар #26 от "Лошото е,че...":

    Мен да пита рижата? Ти сериозно ли!???хахах....аз да не съм като вас дето си говорите директно с путин бе другар...хаха...

    Коментиран от #43

    14:36 29.11.2025

  • 37 Архимандрисандрит Бибиян

    0 7 Отговор
    Оценка една петолъчка,щото сте пробити комунгели фатмакти

    14:36 29.11.2025

  • 38 Ти пак избяга

    7 0 Отговор

    До коментар #30 от "Pyccкий Карлик":

    Да идват санитарите, ама бързо!

    14:37 29.11.2025

  • 39 Тагарев от Московската Военна Академия!

    11 0 Отговор

    До коментар #30 от "Pyccкий Карлик":

    ОК,Джуджи!
    НО!
    Нашият ,,Ф"-16, блок 70 ,вход ,,А",апартамент 24...не може да излети!
    Оказа се -грешка в софтуера и вече втори месец чакаме американските братя да отстранят проблема...😓😨😮‍💨🙄🫢!

    Коментиран от #50

    14:37 29.11.2025

  • 40 Не се сещам за оставки в кочината ЕС

    12 0 Отговор

    До коментар #32 от "Само в бг кочината":

    Даже нейният председател Урсула Фон дер Лайен има тежки обвинения в корупция в особенно големи размери. Първият й корупционен скандал е като военен министър на Германия, а вторият корупционен скандал е свързан с фирмата Файзер, където нейният съпруг заема голям пост.

    14:40 29.11.2025

  • 42 Нищо подобно

    1 9 Отговор
    Само умствено ограничени индивиди може да си направят подобен извод. Напускането на Ермак няма да се отрази по никакъв начин на политиката на Украйна.

    14:41 29.11.2025

  • 43 Оценявам опита ти за оригиналничене!

    6 0 Отговор

    До коментар #35 от "стоян георгиев":

    Но -слабо...!
    Дерзай!
    Още можеш,докато стигнеш поне оценка Среден(3)...😂🤣😂!

    14:41 29.11.2025

  • 45 дедо

    8 0 Отговор
    плъховете напускат потъващият кораб

    14:44 29.11.2025

  • 47 А още колко

    4 0 Отговор

    До коментар #12 от "СъBeтckияT пПeHиc аkp0бат":

    ще загинат не е ясно ! Направиха военни гробища, после ги разшириха, а сега подготвят новш ! И това всичко за кефа на англичаните кокурижещи ги, че ще спечелят войната ! Явно не разбират, че вече не става дума и за КАПИТУЛАЦИЯ ! Става дума вече за ЛИКВИДАЦИЯ на Украйна и кой от съседите и каквото гепи !
    Не напразно е казано, че когато Господ иска да накаже някой, първо му взима акъла !!!

    14:58 29.11.2025

  • 48 не може да бъде

    4 0 Отговор
    Има още един въпрос от изключителна важност -според мен!?Как трябва да постъпи Йермак в ситуацията в която се отзовал - първо той знае много -почти цялата информация е с него и въпросът е доколко е опасна тази информация -и за самия него разбира се!?Вторият въпрос е той самият доколко е замесен в далаверите и каква е опасността той да стане изкупителната жертва -е тогава за него има екзистенциален проблем -къде е по-добре -на фронта или в затвора!?А трето може и да не стигне до затвор -тези важни фигури които са набъркани в .т.ч и от"партньорски" държави и за тях Йермак има "чувствителна "информация може да се постараят той да не стигне до затвора ...но също така и до фронта!?

    14:58 29.11.2025

  • 49 Международното право

    5 0 Отговор

    До коментар #25 от "сладкопоен чучулиг":

    е при Косово нали?

    15:01 29.11.2025

  • 50 Джуджито

    1 1 Отговор

    До коментар #39 от "Тагарев от Московската Военна Академия!":

    "...Нашият ,,Ф"-16, блок 70 ,вход ,,А",апартамент 24...не може да излети!..."

    Ми де да знам....
    Аз си излитам, летя и кацам !!!
    Не знам кви ги вършат колегите, вероятно бъркат управлението с това на MиГ-29 😁

    15:07 29.11.2025

