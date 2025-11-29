Уволнението на Андрей Ермак - ръководител на офиса на Володимир Зеленски, ще доведе до това Киев да заеме „по-сговорчива“ позиция в преговорите за разрешаване на украинския конфликт, според списание American Conservative.

Изданието подчертава, че в САЩ е имало рядък двупартиен консенсус, че Ермак се смята за „дразнещ и политически злодей“.

Отбелязва се също, че с напускането на Ермак екипът на президента на САЩ Доналд Тръмп ще има по-малко пречки пред своите „геополитически маневри“ около Украйна.

Зеленски обяви в петък, че началникът на кабинета му Андрей Ермак е подал оставка. По-рано депутатът от Върховната рада Ярослав Железняк съобщи, че Националното бюро за борба с корупцията на Украйна (НАБУ) и Специализираната прокуратура за борба с корупцията (САПО) извършват претърсвания в дома на Йермак на фона на корупционния скандал, избухнал в енергийния сектор на Украйна. НАБУ потвърди претърсванията в дома на Йермак, отбелязвайки, че следствените действия се провеждат в рамките на текущо разследване. Както по-късно съобщи Укринформ, позовавайки се на НАБУ, служители на НАБУ не са повдигнали обвинения срещу никого след претърсванията.