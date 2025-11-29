Новини
Зеленски даде секретни директиви на делегацията на мирните преговори
  Тема: Украйна

Зеленски даде секретни директиви на делегацията на мирните преговори

29 Ноември, 2025 15:27 2 035 42

Поредният кръг преговори между Украйна и САЩ ще се проведат в Маями

Зеленски даде секретни директиви на делегацията на мирните преговори - 1
Снимка: ЕРА/БГНЕС
Милена Богданова Милена Богданова Автор във Fakti.bg

Володимир Зеленски даде секретни директиви на членовете на украинската делегация на мирните преговори. Съответната заповед е публикувана на неговия уебсайт.

„Одобрявам нови директиви за украинската делегация на преговорите. Прилагам тайно“, гласи документът, озаглавен „Относно директивите на украинската делегация за участие в преговорния процес със САЩ и други международни партньори на Украйна, както и с представители на Руската федерация за постигане на справедлив и устойчив мир“.

По-рано Зеленски назначи секретаря на Съвета за национална сигурност и отбрана Рустем Умеров за ръководител на делегацията. Досега тя се ръководеше от началника на кабинета на Зеленски, Андрей Ермак, но той беше освободен предния ден след претърсвания, извършени в дома му във връзка със случай на корупция.

На 28 ноември Axios съобщи, че оставката на Ермак е подадена ден преди планираното му пътуване до САЩ за срещи със специалния пратеник на президента на САЩ Доналд Тръмп, Стивън Уиткоф, и със зетя на американския лидер, Джаред Кушнер.

Според Financial Times, разговорите ще се проведат в Маями, Флорида. Според Зеленски, в изявление, публикувано в неговия Telegram канал, „делегацията вече е на път за Съединените щати“. „Задачата е ясна - да се подготвят своевременно и смислено определения за стъпки за прекратяване на военните действия“, отбеляза Зеленски. Той очаква „резултатите от срещите в Женева да бъдат финализирани в САЩ“. Зеленски очаква „доклад от делегацията за резултатите от работата ѝ тази неделя“.


Украйна
Поставете оценка:
Оценка 2.1 от 22 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Пич

    45 6 Отговор
    Превод:
    - Зелю даде секретни директиви - Зелю раздаде презервативи и лубриканти на украинската делегация !
    Светът е голям и големи ракети дебнат отвсякъде...... украинците !

    Коментиран от #3

    15:30 29.11.2025

  • 2 хахото

    47 3 Отговор
    е па зеления като какъв се явява,понеже се знае че той е нелегитимен и компрометиран крадец

    15:31 29.11.2025

  • 3 Улав

    4 28 Отговор

    До коментар #1 от "Пич":

    Не те слуша главата

    Коментиран от #8

    15:31 29.11.2025

  • 4 Ганя Путинофила

    20 24 Отговор
    Тръмп ще предложи замяна!
    България отива към путин, а Украина влиза в ЕС и НАТО вместо България!
    Така ще е честно и справедливо!

    Коментиран от #7, #28, #41

    15:31 29.11.2025

  • 5 Нито педя земя

    33 4 Отговор
    Ще настъпваме до полската граница и дори след последния.........

    15:32 29.11.2025

  • 6 Следващия изгонен ще е Умеров

    38 5 Отговор
    Ермак беше казал, че няма да отстъпи територии и ще изгони " агресора". Пък Зелю него изгони😂🤣😂🤣

    15:32 29.11.2025

  • 7 Прав си!

    16 12 Отговор

    До коментар #4 от "Ганя Путинофила":

    Кой полезен идиот от Брюксел взе това путинофилско и корумпирано племе в ЕС и НАТО!

    15:33 29.11.2025

  • 8 Пич

    22 4 Отговор

    До коментар #3 от "Улав":

    Без Улавите светът щеше да е грозно , скучно и сиво място , което нямаше да носи радост на никого !

    Коментиран от #13

    15:34 29.11.2025

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Дежурният въпрос

    32 4 Отговор
    Защо преговорите са между покрайна и Обора? Нали Обора не е страна в конфликта? Със същия успех може после да се проведат едни преговори между покрайна и Судан, там поне има война и ще има за какво да си говорят

    15:37 29.11.2025

  • 13 Факт

    4 14 Отговор

    До коментар #8 от "Пич":

    Мислех че няма да се, припознаеш...

    Коментиран от #21

    15:38 29.11.2025

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Горски

    17 3 Отговор
    Може ли да ми обясните защо ми триете коментара след като не съдържа обиди?

    Коментиран от #42

    15:41 29.11.2025

  • 18 Пич

    28 4 Отговор
    А сега сериозно ! Русия и САЩ изгониха като кучета пред очите на света разни украинци , евроге йци и англичани. Съдбата на Ермак беше показно което да подскаже на английски и евроге йски агенти в Украйна , че трябва да си налягат парцалките. Зелю вероятно ще стане велик украински мъченик като Кенеди.....

    15:41 29.11.2025

  • 19 Горски

    35 3 Отговор
    Как така, Украйна, която нито е в НАТО, нито е в ЕС, нито е в Шенген, нито е в Клубът на богатите, ще трябвало цяла Европа да я възстановява, но видите ли след като открадне милиардите от Русия, а България, която е в НАТО, в ЕС, в Шенген, вече и в клубът на богатите, с всеки изминал ден все повече и повече умира и от ЕС, НАТО и АМЕРИКА все повече - повече я доят? Няма пари за деца, няма пари за пенсионери, няма пари за повишаване на заплати, но пари за Украйна има. Ще крадат руските пари, но след това ще помиришат разцъфнал Орешник и ще цъфнат. Не забравяйте, че над 150 000 българи в Одеса и областта зарязани от българската държава и правителство, чакат руската армия за да ги освободи от произвола на на самозабравилият се фашистки диктатор и неговата хунта.

    15:44 29.11.2025

  • 20 Неподписан

    4 2 Отговор
    Аферим,все още изказва се...

    15:45 29.11.2025

  • 21 Пич

    4 1 Отговор

    До коментар #13 от "Факт":

    Мислех , че няма да ме познаеш...

    15:47 29.11.2025

  • 22 Механик

    20 2 Отговор
    Абе, някой знае ли какво става "чистите украинци" Ермак, Умеров, Тимур.... и там другите с подобни имена и фамилии?

    15:47 29.11.2025

  • 23 Украйна ще победи

    4 23 Отговор
    Няма да се предавате храбри украински и други воини. Цял свят ВАС гледа как се опълчвате на една злокобна империя. И как една друга лицемерна империя се опитва да им помогне да излезнат от батака, в който ги вкара едно самозабравило се джудже. Но няма да стане, ще има възмездие и Украйна ще спечели.

    Коментиран от #25, #27, #29

    15:48 29.11.2025

  • 24 Тома

    21 2 Отговор
    Най секретни са куфарчетата с по 2 500 000 долара

    15:50 29.11.2025

  • 25 Шопо

    4 23 Отговор

    До коментар #23 от "Украйна ще победи":

    Зеленски е велик политик с помощ от ЕС и България Той ще победи Русия.
    Слава на великия Зеленски, вечна слава.

    Коментиран от #31

    15:52 29.11.2025

  • 26 Василев

    19 2 Отговор
    Докога ще ни занимавате със смешните изцепки на този човечец?

    15:53 29.11.2025

  • 27 Механик

    23 2 Отговор

    До коментар #23 от "Украйна ще победи":

    То хубаво виках да не се предават украинските воини, ама те не останаха, брат. Нема бе. Не-ма.
    Украйна си погреба мъжете и си затри генетичния фонд.
    п.п.
    Освен да почнат да събират в бусовете тия от Сл. Бряг и европейските курорти?!
    Мисля , че това е добра идея.

    15:53 29.11.2025

  • 28 А ДАНО

    4 1 Отговор

    До коментар #4 от "Ганя Путинофила":

    А ДАНО........!

    15:54 29.11.2025

  • 29 🇧🇬БАЙ Х@Й❗❗

    13 2 Отговор

    До коментар #23 от "Украйна ще победи":

    Ако ти е МАЛЪК да си играеш с него, играй си с камиончета❗
    През 2008-ма онази "лицемерната империя" направи план как да се настани в У...йна, а онази другата империя и каза НЕ❗
    И след като лицемерната империя постъпи с У...йна както техния офицер с мадам Бътерфлай в едноименната опера, сега същата се чуди как да се измъкне като САШтинска ЛЕЙДИ ПРЪДН@Л@ В ЗАЛАТА НА ОПЕРАТА с новия си
    план 2025❗

    15:59 29.11.2025

  • 30 Да де

    12 2 Отговор
    В момента тарашат при него
    И сметките му
    Няма нищо секретно- ще го разпарчетосат , нацяло

    16:02 29.11.2025

  • 31 🇧🇬БАЙ Х@Й❗❗

    11 3 Отговор

    До коментар #25 от "Шопо":

    Зеленски е КЛОУН по професия❗
    А това ЩЕ ЩЕ ЩЕ ЩЕ .....сме го слушали о-ЩЕ от 1989-та❗

    Коментиран от #32, #34

    16:02 29.11.2025

  • 32 Бандеракючек

    2 5 Отговор

    До коментар #31 от "🇧🇬БАЙ Х@Й❗❗":

    Не си БАЙ XOЙ, ами си БАЙ ПEДPO! Къде си буташ гeгата до българското знаме, neдpo? Мноо си тьn!

    16:13 29.11.2025

  • 33 Реалност

    3 2 Отговор
    Тодор Живков е управлявал България в продължение на 35 години и въпреки това накрая го свалят от власт, без той да има дори най-малък шанс да противодейства.
    Ахмед Доган бе считан за най-силния човек в държавата, но Шиши го изрита от ДПС и Сараите му, все едно никога не са били негови.
    Бойко Борисов управлява страната години наред, хвалейки се колко е влиятелен и уважаван в Европа, а в момента се е превърнал в послушно и добре дресирано кученце в краката на Шиши.
    Това е повече от ясен показател, че тези хора всъщност никога не са имали реална власт. Те са просто кукли на конци. Някой друг решава, а те са само изпълнители на чужда воля. Силата, която някога е дала цялата власт в ръцете на Живков, Доган, Борисов, а сега и на Пеевски, е същата, която нашепва и в ухото на Тръмп.
    Зеленски е първият, който се изправи срещу тази сила и отказа да ѝ се подчини. Целият свят трябва да го подкрепи, за да се справи с нея, а след това да разчисти метастазите и в собствените си редици.
    Туморът се лекува само по един начин — изрязва се до здрава тъкан. Няма друго лечение!

    Коментиран от #38, #40

    16:23 29.11.2025

  • 34 Коронен номер

    4 1 Отговор

    До коментар #31 от "🇧🇬БАЙ Х@Й❗❗":

    Зеленски е имал коронен номер да свири на пиано с оная си работа. Който не ми вярва може да го намери в Гугъл.

    16:27 29.11.2025

  • 35 Ох миличкия той още за Женева

    3 0 Отговор
    си мисли. Бива ли такива работи, воювай си и това е. В Женева се видяхте хапнахте и нищо не направихте, Русия заяви, че дори не иска и да знае какво решение е взето. Който какво е решил да си го изпълнява. А и междо другото Зеленски да види откъде ще връща едни 48 млрд долара и те това е.

    16:28 29.11.2025

  • 36 Ако Киев не заеме „по-сговорчива“

    2 0 Отговор
    позиция в преговорите за разрешаване на украинския конфликт, ще изгори още някой бушон и така докато малкия разбере, че трябва да слуша големия брат. Нищо ново под слънцето.

    16:33 29.11.2025

  • 37 Зевзек

    1 0 Отговор
    "Рустем Умеров за ръководител на делегацията"

    Значи да очакваме той да следващия когото ще са претърсили от НАБУ "във връзка със случай на корупция" ако и той се изкаже че няма да се съгласява с плана на Тръмп.

    16:43 29.11.2025

  • 38 Антитрол

    1 0 Отговор

    До коментар #33 от "Реалност":

    "Зеленски е първият, който се изправи срещу тази сила и отказа да ѝ се подчини"

    Не си разбрал - зеления наркоман се подчинява на една друга сила която организира преврата и сложи хунтата на власт - само едно подшушване и той скъса договора от Истамбул и затри цяло поколение украинци като загуби и 4 области. Та тази друга сила е същата която е купила повечето "евроатлантици" в ЕС и която редовно превежда грантове на нашите козячета.

    16:49 29.11.2025

  • 39 Смешник

    2 0 Отговор
    Какъв Зеленски какви пет лева Всичко е решено между Тръмп и Путин и Зеления пор отече в канала

    16:51 29.11.2025

  • 40 Доктора

    1 0 Отговор

    До коментар #33 от "Реалност":

    "Туморът се лекува само по един начин — изрязва се до здрава тъкан"

    Е така де, трябва цялата киевска хунта да се изреже в едно със най-канцерогенния елемент зеления клоун - той Дончо почна лечението.

    16:54 29.11.2025

  • 41 Пампаец

    0 0 Отговор

    До коментар #4 от "Ганя Путинофила":

    Ганьо , май само ти още не си разбрал , че вместо Украйна ще има само Малорусия и Новорусия. :-)))

    16:54 29.11.2025

  • 42 Знае

    0 0 Отговор

    До коментар #17 от "Горски":

    Трият те защото са соросоидни помияри .

    16:57 29.11.2025

