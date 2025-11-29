Зеленски даде секретни директиви на делегацията на мирните преговори

Володимир Зеленски даде секретни директиви на членовете на украинската делегация на мирните преговори. Съответната заповед е публикувана на неговия уебсайт.
„Одобрявам нови директиви за украинската делегация на преговорите. Прилагам тайно“, гласи документът, озаглавен „Относно директивите на украинската делегация за участие в преговорния процес със САЩ и други международни партньори на Украйна, както и с представители на Руската федерация за постигане на справедлив и устойчив мир“.
По-рано Зеленски назначи секретаря на Съвета за национална сигурност и отбрана Рустем Умеров за ръководител на делегацията. Досега тя се ръководеше от началника на кабинета на Зеленски, Андрей Ермак, но той беше освободен предния ден след претърсвания, извършени в дома му във връзка със случай на корупция.
На 28 ноември Axios съобщи, че оставката на Ермак е подадена ден преди планираното му пътуване до САЩ за срещи със специалния пратеник на президента на САЩ Доналд Тръмп, Стивън Уиткоф, и със зетя на американския лидер, Джаред Кушнер.
Според Financial Times, разговорите ще се проведат в Маями, Флорида. Според Зеленски, в изявление, публикувано в неговия Telegram канал, „делегацията вече е на път за Съединените щати“. „Задачата е ясна - да се подготвят своевременно и смислено определения за стъпки за прекратяване на военните действия“, отбеляза Зеленски. Той очаква „резултатите от срещите в Женева да бъдат финализирани в САЩ“. Зеленски очаква „доклад от делегацията за резултатите от работата ѝ тази неделя“.
