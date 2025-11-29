Новини
Арестуваха заподозрян в убийство от 1998 година в Санкт Петербург

29 Ноември, 2025 20:55

  • санкт петербург-
  • русия-
  • мъж-
  • жена-
  • убийство-
  • арестуван

60-годишен мъж е задържан в Санкт Петербург по подозрение в убийство на 31-годишна жена

Арестуваха заподозрян в убийство от 1998 година в Санкт Петербург - 1
Снимка: ЕРА/БГНЕС
Милена Богданова Автор във Fakti.bg

Московски полицаи задържаха мъж в Санкт Петербург, заподозрян в убийство, извършено през 1998 г., съобщиха от пресслужбата на Главно управление на Министерството на вътрешните работи на Русия в Москва.

„60-годишен мъж е задържан в Санкт Петербург. „Той е заподозрян в убийството на 31-годишна жена през 1998 г.“, съобщи пресслужбата.

Главно управление на Министерството на вътрешните работи добави, че тялото на жената, със следи от насилствена смърт, е открито през януари 1999 г. в апартамент на Ленинградское шосе. От къщата са били откраднати приблизително 14 000 USD. Не е било възможно незабавно да се идентифицира и задържи извършителят.

„В резултат на работата по разкриване на престъпления от предишни години, през ноември тази година полицията идентифицира заподозрения.“ „Той е 60-годишен мъж, който е задържан в дома си в Санкт Петербург“, обясниха от пресслужбата.

Материалите по наказателното дело и самопризнанията му го осъждат за убийство. Разследва се наказателно дело (част 2 от член 105 от руския Наказателен кодекс). „На подсъдимия е повдигнато обвинение и е взета мярка за неотклонение „задържане под стража“, заключиха от Главно управление на Министерството на вътрешните работи.


Русия
Поставете оценка:
Оценка 3.3 от 7 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Браво

    11 0 Отговор
    За убийство няма давностен срок.

    20:58 29.11.2025

  • 2 Сатана Z

    9 2 Отговор
    А Зеленият убиец ,кога?

    21:01 29.11.2025

  • 3 Pyccкий Карлик

    5 7 Отговор
    Обичайната партенка за балъците ....
    Военните неудачи и гладни стомаси се залъгват с борба с "вътрешния враг". 140 млн руснаци всяка вечер си лягат гладни и нещастни че са се родили в Русия 😁

    Коментиран от #4, #5

    21:07 29.11.2025

  • 4 Дзън-дзън

    3 1 Отговор

    До коментар #3 от "Pyccкий Карлик":

    Повтаряй това по-често, че напоследък нещо забавяш темпото, руснако без крак!....

    21:12 29.11.2025

  • 5 Гориил

    1 0 Отговор

    До коментар #3 от "Pyccкий Карлик":

    Търсите си врагове. В Русия никой не забеляза това събитие.Дори не си струваше информационните усилия.

    21:22 29.11.2025

  • 6 Механик

    2 0 Отговор
    Абе, розАвките, кво почнахте да пускате неутрални статийки за Русия? Няма ли да обявите, че тоя убиец е бил борец срещу Путин и за това е репресиран?
    Само преди 3-4 месеца щяхте точно това да напишете, ама сега ви се налага да "вземате завоя на ръчна"- резко и категорично.
    Скоро ще викате дружно "Слава Росии" и "Путину Слава", повярвайте ми!

    21:22 29.11.2025

