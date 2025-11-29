Арестуваха заподозрян в убийство от 1998 година в Санкт Петербург

Московски полицаи задържаха мъж в Санкт Петербург, заподозрян в убийство, извършено през 1998 г., съобщиха от пресслужбата на Главно управление на Министерството на вътрешните работи на Русия в Москва.

„60-годишен мъж е задържан в Санкт Петербург. „Той е заподозрян в убийството на 31-годишна жена през 1998 г.“, съобщи пресслужбата.

Главно управление на Министерството на вътрешните работи добави, че тялото на жената, със следи от насилствена смърт, е открито през януари 1999 г. в апартамент на Ленинградское шосе. От къщата са били откраднати приблизително 14 000 USD. Не е било възможно незабавно да се идентифицира и задържи извършителят.

„В резултат на работата по разкриване на престъпления от предишни години, през ноември тази година полицията идентифицира заподозрения.“ „Той е 60-годишен мъж, който е задържан в дома си в Санкт Петербург“, обясниха от пресслужбата.

Материалите по наказателното дело и самопризнанията му го осъждат за убийство. Разследва се наказателно дело (част 2 от член 105 от руския Наказателен кодекс). „На подсъдимия е повдигнато обвинение и е взета мярка за неотклонение „задържане под стража“, заключиха от Главно управление на Министерството на вътрешните работи.