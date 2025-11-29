Арестуваха заподозрян в убийство от 1998 година в Санкт Петербург

Московски полицаи задържаха мъж в Санкт Петербург, заподозрян в убийство, извършено през 1998 г., съобщиха от пресслужбата на Главно управление на Министерството на вътрешните работи на Русия в Москва.
„60-годишен мъж е задържан в Санкт Петербург. „Той е заподозрян в убийството на 31-годишна жена през 1998 г.“, съобщи пресслужбата.
Главно управление на Министерството на вътрешните работи добави, че тялото на жената, със следи от насилствена смърт, е открито през януари 1999 г. в апартамент на Ленинградское шосе. От къщата са били откраднати приблизително 14 000 USD. Не е било възможно незабавно да се идентифицира и задържи извършителят.
„В резултат на работата по разкриване на престъпления от предишни години, през ноември тази година полицията идентифицира заподозрения.“ „Той е 60-годишен мъж, който е задържан в дома си в Санкт Петербург“, обясниха от пресслужбата.
Материалите по наказателното дело и самопризнанията му го осъждат за убийство. Разследва се наказателно дело (част 2 от член 105 от руския Наказателен кодекс). „На подсъдимия е повдигнато обвинение и е взета мярка за неотклонение „задържане под стража“, заключиха от Главно управление на Министерството на вътрешните работи.
1 Браво
20:58 29.11.2025
2 Сатана Z
21:01 29.11.2025
3 Pyccкий Карлик
Военните неудачи и гладни стомаси се залъгват с борба с "вътрешния враг". 140 млн руснаци всяка вечер си лягат гладни и нещастни че са се родили в Русия 😁
Коментиран от #4, #5
21:07 29.11.2025
4 Дзън-дзън
До коментар #3 от "Pyccкий Карлик":Повтаряй това по-често, че напоследък нещо забавяш темпото, руснако без крак!....
21:12 29.11.2025
5 Гориил
До коментар #3 от "Pyccкий Карлик":Търсите си врагове. В Русия никой не забеляза това събитие.Дори не си струваше информационните усилия.
21:22 29.11.2025
6 Механик
Само преди 3-4 месеца щяхте точно това да напишете, ама сега ви се налага да "вземате завоя на ръчна"- резко и категорично.
Скоро ще викате дружно "Слава Росии" и "Путину Слава", повярвайте ми!
21:22 29.11.2025