The Wall Street Journal: Тръмп призовал Мадуро да се оттегли доброволно ВИДЕО

По време на телефонен разговор с венецуелския лидер Николас Мадуро, президентът на САЩ Доналд Тръмп му казал, че Вашингтон може да прибегне до сила, ако той не напусне доброволно, съобщи The Wall Street Journal, позовавайки се на свои източници.
Според тях, Тръмп е казал на Мадуро миналата седмица, че „ако не напусне доброволно“, САЩ ще обмислят различни варианти срещу Венецуела, включително използването на сила. Изданието твърди, че двамата лидери са обсъдили по телефона и евентуална амнистия за Мадуро и неговия близък кръг.
По време на първия мандат на Тръмп, през март 2020 г., Съединените щати обвиниха Мадуро и няколко други държавни служители в наркотероризъм и предложиха награда от 15 милиона долара за информация, водеща до ареста и/или осъждането на венецуелския президент. В началото на август 2025 г. Вашингтон увеличи наградата на 50 милиона долара за информация, водеща до залавянето на Мадуро. Според Министерството на правосъдието на САЩ, венецуелският лидер „е един от най-големите наркотрафиканти в света“ и се твърди, че „представлява заплаха за националната сигурност“ на Съединените щати.
Американските медии многократно съобщават, че Съединените щати може скоро да започнат удари по венецуелска територия. Тръмп по-рано заяви, че Вашингтон „много скоро ще започне борба с наркотрафика на място“ от Венецуела, но не предостави подробности за евентуални военни операции. Американският лидер призова „въздушното пространство над и около Венецуела да се счита за напълно затворено“.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 ХААМЕРИАМСКИ ИЗ рУДИ.. СИ ГАНи
Коментиран от #7
04:59 30.11.2025
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 ЗЕЕЛСНКи СЕЕР връз РИГАТА
05:05 30.11.2025
4 побърканяк
05:05 30.11.2025
5 хихи
Във Венецуела има зелени човечета..... кой знае какво са с донесли за забавление....
С езика Чичо Дончо с езика....
05:05 30.11.2025
6 Kaлпазанин
05:11 30.11.2025
7 Да е ясно!
До коментар #1 от "ХААМЕРИАМСКИ ИЗ рУДИ.. СИ ГАНи":Разликата между Тръмп и Путлер е само в ръста... И двамата са ypoди.
Коментиран от #10
05:25 30.11.2025
8 нннн
05:30 30.11.2025
9 Калпазанин
05:47 30.11.2025
10 Последния Софиянец
До коментар #7 от "Да е ясно!":Така е, и двамата ще изгният в затвора с доживотни присъди!
05:48 30.11.2025
11 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️
05:50 30.11.2025
12 батСали
Напада само тези които не могат да му отговорят!
Що не нападне Мексико като цялата държава е само от картели които пълнят америка с дрога и бандити?
Щото го е страх!
Щото картелите могат да му направят внуците на салата!
За това човека ходи и мачка бедняци с ръждиви калашници някъде далеч.
06:15 30.11.2025
13 батСали
06:18 30.11.2025