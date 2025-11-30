The Wall Street Journal: Тръмп призовал Мадуро да се оттегли доброволно ВИДЕО

По време на телефонен разговор с венецуелския лидер Николас Мадуро, президентът на САЩ Доналд Тръмп му казал, че Вашингтон може да прибегне до сила, ако той не напусне доброволно, съобщи The Wall Street Journal, позовавайки се на свои източници.

Според тях, Тръмп е казал на Мадуро миналата седмица, че „ако не напусне доброволно“, САЩ ще обмислят различни варианти срещу Венецуела, включително използването на сила. Изданието твърди, че двамата лидери са обсъдили по телефона и евентуална амнистия за Мадуро и неговия близък кръг.

По време на първия мандат на Тръмп, през март 2020 г., Съединените щати обвиниха Мадуро и няколко други държавни служители в наркотероризъм и предложиха награда от 15 милиона долара за информация, водеща до ареста и/или осъждането на венецуелския президент. В началото на август 2025 г. Вашингтон увеличи наградата на 50 милиона долара за информация, водеща до залавянето на Мадуро. Според Министерството на правосъдието на САЩ, венецуелският лидер „е един от най-големите наркотрафиканти в света“ и се твърди, че „представлява заплаха за националната сигурност“ на Съединените щати.

Американските медии многократно съобщават, че Съединените щати може скоро да започнат удари по венецуелска територия. Тръмп по-рано заяви, че Вашингтон „много скоро ще започне борба с наркотрафика на място“ от Венецуела, но не предостави подробности за евентуални военни операции. Американският лидер призова „въздушното пространство над и около Венецуела да се счита за напълно затворено“.