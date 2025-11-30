Извънредно положение в Шри Ланка: Жертвите на наводненията вече са 153

Шри Ланка обяви извънредно положение и призова за международна помощ, след като броят на жертвите от наводненията и свлачищата, предизвикани от циклона "Дитва", нарасна до 153, още 191 души са в неизвестност. Стихията е разрушила над 20 000 домове, оставяйки без подслон повече от 100 хиляди души. Други близо 800 хиляди са евакуирани заради наводненията, съобщи Центърът за управление на бедствия на страната.

В спасителните операции участват военни и доброволци. След 24-часова операция днес военните спасиха 69 пътници от автобус, блокиран в района на Анурадхапура в северната част на Шри Ланка. Сред пътниците е имало и германски турист.

Индия първа се отзова на призива за помощ и изпрати два самолета с хуманитарни помощи и два транспортни хеликоптера с 22-ма спасители.

Властите съобщиха, че около една трета от острова е без електричество или водоснабдяване, заради разрушени електропроводи и наводнения на пречиствателни съоръжения.

Циклонът се насочи към съседна Индия, където се очакват обилни валежи и силни ветрове в следващите дни. На летището в Ченай бяха отменени 54 полета.