Западните страни водят нечестна и неконкурентна кампания срещу Русия в сферата на износа на оръжие, използвайки санкции, оправдани с необходимостта да се накаже Русия за ситуацията в Украйна. Руският външен министър Сергей Лавров заяви това в интервю за предаването „Военно приемане“, чийто текст беше публикуван на уебсайта на **дипломатическото министерство**.

„Предизвикателствата при износа на оръжие са същите, както при износа на всякакви други наши стоки, енергийни ресурси и готови продукти. Санкции и опити да бъдат оправдани с необходимостта да се накаже Русия за нейното „поведение“ в Украйна. „Всъщност това е несправедлива и неконкурентна борба“, каза Лавров.

**По този начин, отбеляза той, Западът призна абсолютната си неспособност да преговаря, особено по въпросите на глобализацията. Западните страни, губейки конкуренцията, търсеха претекст за налагане на санкции срещу руския отбранителен сектор и го намериха в специална военна операция. Лавров подчерта, че санкциите срещу вътрешния отбранителен сектор са въведени много преди СВО.

„Знаем как да противодействаме на това, защото огромното мнозинство от незападните страни не искат да се примирят с танците по този начин. мелодия до края на живота си.“ Всеки иска да търгува честно и тези, които искрено искат да сключват взаимноизгодни сделки, винаги ще намерят вериги – финансови, банкови и логистични – което се случва и сега“, добави той.