Лавров: Западът води нечестна кампания срещу Русия по отношение износа на оръжие

30 Ноември, 2025 15:07 889 40

Предизвикателствата при износа на оръжие са същите, както при износа на всякакви други наши стоки, енергийни ресурси и готови продукти, добави руският външен министър

Снимка: ЕРА/БГНЕС
Милена Богданова Милена Богданова Автор във Fakti.bg

Западните страни водят нечестна и неконкурентна кампания срещу Русия в сферата на износа на оръжие, използвайки санкции, оправдани с необходимостта да се накаже Русия за ситуацията в Украйна. Руският външен министър Сергей Лавров заяви това в интервю за предаването „Военно приемане“, чийто текст беше публикуван на уебсайта на **дипломатическото министерство**.

Предизвикателствата при износа на оръжие са същите, както при износа на всякакви други наши стоки, енергийни ресурси и готови продукти. Санкции и опити да бъдат оправдани с необходимостта да се накаже Русия за нейното „поведение“ в Украйна. „Всъщност това е несправедлива и неконкурентна борба“, каза Лавров.

**По този начин, отбеляза той, Западът призна абсолютната си неспособност да преговаря, особено по въпросите на глобализацията. Западните страни, губейки конкуренцията, търсеха претекст за налагане на санкции срещу руския отбранителен сектор и го намериха в специална военна операция. Лавров подчерта, че санкциите срещу вътрешния отбранителен сектор са въведени много преди СВО.

„Знаем как да противодействаме на това, защото огромното мнозинство от незападните страни не искат да се примирят с танците по този начин. мелодия до края на живота си.“ Всеки иска да търгува честно и тези, които искрено искат да сключват взаимноизгодни сделки, винаги ще намерят вериги – финансови, банкови и логистични – което се случва и сега“, добави той.


  • 1 Запада е миналото

    17 13 Отговор
    Изтока е бъдещето.

    Коментиран от #6

    15:09 30.11.2025

  • 2 БОЛШЕВИК

    13 12 Отговор
    Запада винаги е бил нечестен във всяко едно отношение! Диви капиталисти и честност, няма такъв филм!

    15:09 30.11.2025

  • 3 Свиквайте

    14 16 Отговор
    Още дълго време ще стоите, подсмъчайки, зад борда на Цивилизацията!
    Светът няма нужда от вас!

    Коментиран от #9

    15:10 30.11.2025

  • 4 Запада стана циганията на света

    13 15 Отговор
    Лъже, краде, прави войни, убива.

    15:12 30.11.2025

  • 5 След Покровск и Купянск и

    12 7 Отговор
    Ермак загуби каквото и да е било стратегическо значение.

    15:13 30.11.2025

  • 6 9988

    15 13 Отговор

    До коментар #1 от "Запада е миналото":

    Точно държави с народи заседнали в 18 век са бъдещето да знаеш.Нищо не те спира да отидеш натам ,само,че шайката русофилски.неroдници все на запад ходите и мечтаете да живеете.

    Коментиран от #10, #11, #12, #19, #22

    15:13 30.11.2025

  • 7 Много ясно че

    10 3 Отговор
    Всеки иска да търгува свободно и тези които искат да сключват взаимноизгодни сделки ще намерят начин да го направят. Сухият режим в САЩ дали спря търговията и консумацията на алкохол ? А?

    15:13 30.11.2025

  • 8 факуса

    6 6 Отговор
    ами кат сте меки така,що не ги поизчерпите тез ядрени арсенали,много добре знаете,че няма да спрат,вече ви трябва сталин,дипломацията не работи

    15:14 30.11.2025

  • 9 БОЛШЕВИК

    8 9 Отговор

    До коментар #3 от "Свиквайте":

    Русия си е самодостатъчна. Запада не е нужен за Русия. Русия ако загърби напълно Запада няма да й се отрази никак.

    15:14 30.11.2025

  • 10 1234

    6 2 Отговор

    До коментар #6 от "9988":

    бъдещето да взема си плати първо дълговете па тогаз да раздава съвети и да налага политики

    15:15 30.11.2025

  • 11 Русия пич

    7 9 Отговор

    До коментар #6 от "9988":

    е точно толкова заседнала в 18 век, колкото и Украйна беше заседнала в 18 век преди да си тъкова мамиту ! И два пъти поне и половина по малко заседнала в 18 век от България в момента ....

    15:16 30.11.2025

  • 12 БОЛШЕВИК

    5 12 Отговор

    До коментар #6 от "9988":

    И тая лъжа, че на Запад е Рая приключи. България сега е огледална страна по западен модел с неолиберална капиталистическа икономика и живее ли се сега по-добре от преди 36 години?

    Коментиран от #17, #38

    15:17 30.11.2025

  • 13 Синя София

    10 7 Отговор
    Руската орда от тъпи крепостни ще унищожи света,факт....

    Коментиран от #21

    15:17 30.11.2025

  • 14 🇧🇬БАЙ Х@Й❗❗

    8 8 Отговор
    Западна честност 🤔🤔🤔
    Това е ярък пример за ОКСИМОРОН ❗
    Като се започне от измамите при дивашкото избиване на местното население, което "цивилизованите" наричали диваци. Дошлите в Америка нарекли себе си американци- а местните нарекли индианци. Като се премине през измамите стъкълца срещу злато, та чак до наши дни, измамите с 11 септември, ОВ на Садам... Минските споразумения.....

    15:19 30.11.2025

  • 17 Оди у

    10 7 Отговор

    До коментар #12 от "БОЛШЕВИК":

    Русиа. На хубавото. Дебили да видиш.

    15:21 30.11.2025

  • 18 Точно пък

    3 0 Отговор
    Във сферата на износа на оръжие, ембаргото никога не е постигал реален резултат. Точно в тази сфера е абсолютно невъзможно ако участниците в сделката са единодушни за сделката. Посредници абсолютно винаги ще се намерят

    15:21 30.11.2025

  • 19 Град Козлодуй ОРИГИНАЛА

    11 3 Отговор

    До коментар #6 от "9988":

    Как пък един клепар не замина за руският рай?


    Благодаря за вниманието!

    15:22 30.11.2025

  • 20 Миролюб Войнов, коневъд

    8 1 Отговор
    Последни конвулсии и издихания на Лошад !!!
    Уйде Коня у реката.
    Уморените Лошади ги приспиват.

    15:23 30.11.2025

  • 21 🇧🇬БАЙ Х@Й❗❗

    2 5 Отговор

    До коментар #13 от "Синя София":

    Ти левскар ли си🤔
    Щото онази Синя София беше в 90-те❗
    Днес от нея останаха само един файтон депутати гушнати под ТУмбака на Буци❗

    15:23 30.11.2025

  • 22 Понякога е много добре да си

    2 5 Отговор

    До коментар #6 от "9988":

    Заседнал примерно в 18 век момче! ...че да ти разкажа : Света е връхлетян от Голямата депресия, най тежката световна икономическа депресия през 30-те години на XX век. Започва през 1929 година и продължава до края на 30-те години. 34 че и до 35 г. .... И наш Ганю става велик. Идват австрийски и италиански гладни архитекти, идват италиански общаци и почват да му слугуват и къщите да му строят. Щоли а? Ами щото не знаел кво са акции и крипто, не бил умно и успяло тогавашно атланте а злато и сребро завалията имал.......че така се появили хубавите сгради във Варна София Русе и Бургас. ЩОТО ТОГАВАШНОТО АТЛАНТЕНЦЕ НЕ БИЛ ВЛЯЗАЛ В ТОГАВАШНАТА ЕВРОЗОНА И УДАРИЛ ДЖАКПОТА

    15:24 30.11.2025

  • 23 Ачо

    6 3 Отговор
    Руснаците живеят в 18 век. Като прасетата. Копат ги общо.

    Коментиран от #28

    15:25 30.11.2025

  • 24 да попитам

    6 0 Отговор
    Лавров, какво става? Всичко наред ли е?

    15:26 30.11.2025

  • 25 Смрадта в Киев

    2 6 Отговор
    Ще довее и до тук. А тука каква корупция се шири с оръжията и помощите, както и теглените заеми е главозамайваща! Но Борисов и Пеевски ще повлекат и западните си « дружки»
    Схематаие проста, но печалбата гарантирана!
    Поздравитот Урсула! Вярна приятелка на Бойко Борисов!

    15:28 30.11.2025

  • 26 Наблюдател

    8 1 Отговор
    Кончето се обади от коневръза

    15:31 30.11.2025

  • 28 Абе Ачо

    2 2 Отговор

    До коментар #23 от "Ачо":

    Ти досега дълбоко замръзен ли беше в някой фризер!
    Към момента сме на първо място по отглеждане на прасета торода « Политик».
    Развъдникът им е в Банкя!

    15:31 30.11.2025

  • 29 СВО=ПРОВАЛ

    3 0 Отговор
    Конят да свиква.

    15:34 30.11.2025

  • 30 Луис Курвалан

    1 0 Отговор
    Коньо ща ти изправим рогите

    15:35 30.11.2025

  • 32 койдазнай

    3 0 Отговор
    Зашадът оказава помощ на Украйна, в борбата и с нацисткия захватчик! Точно както го е правил преди 85 години.

    15:36 30.11.2025

  • 33 Копейкиииии

    2 0 Отговор
    След един месец ставате €вропейци,или палите подметките към Краснонасранск.

    Коментиран от #39

    15:36 30.11.2025

  • 36 Я марш в завода за барути атлантенца

    1 0 Отговор
    Че дефицита да запълните. Кво умувате а?

    15:38 30.11.2025

  • 37 Аз пък съм фен на

    1 0 Отговор
    Турският SAR9 SC Gen3 .... Най добрият в САЩ и Европа. Преди бях на руско а сега на турско. Професионалист съм и знам какво говоря

    15:43 30.11.2025

  • 38 Хаха

    0 0 Отговор

    До коментар #12 от "БОЛШЕВИК":

    Видях те, как подсмърчаше отвън пред витрината на корекома....

    15:44 30.11.2025

  • 39 🇧🇬БАЙ Х@Й❗❗

    0 0 Отговор

    До коментар #33 от "Копейкиииии":

    Българите са Европейци от над тринадесет века,
    ама това ПО ПЕЙКИТЕ откъде да го знаете❗
    вас ви лъжат, че България е малка, а тя е по-голяма от Белгия и Нидерландия ВЗЕТИ ЗАЕДНО❗
    вас ви лъжат, че сме в Източна Европа, а сме ХИЛЯДА километра НА ЗАПАД от Централна Европа❗
    вас ви лъжат, че богати са длъжниците❗
    вас ви лъжат, че само Фашингтън казва истината а другите лъжат ❗
    Лъжат Ви, а вие им вярвате , както вярвате в Дядо Коледа❗

    15:46 30.11.2025

  • 40 Фори

    0 0 Отговор
    Само далечни страни може да търгуват и да не се чувстват застрашени от Русия. Латинска америка Африка. Всички близки и всичките Европейски страни който са имали някакви отношения с Русия не искат да имат такива. Защо? Руснаците трябва да се запитат!

    15:47 30.11.2025

