Западните страни водят нечестна и неконкурентна кампания срещу Русия в сферата на износа на оръжие, използвайки санкции, оправдани с необходимостта да се накаже Русия за ситуацията в Украйна. Руският външен министър Сергей Лавров заяви това в интервю за предаването „Военно приемане“, чийто текст беше публикуван на уебсайта на **дипломатическото министерство**.
„Предизвикателствата при износа на оръжие са същите, както при износа на всякакви други наши стоки, енергийни ресурси и готови продукти. Санкции и опити да бъдат оправдани с необходимостта да се накаже Русия за нейното „поведение“ в Украйна. „Всъщност това е несправедлива и неконкурентна борба“, каза Лавров.
**По този начин, отбеляза той, Западът призна абсолютната си неспособност да преговаря, особено по въпросите на глобализацията. Западните страни, губейки конкуренцията, търсеха претекст за налагане на санкции срещу руския отбранителен сектор и го намериха в специална военна операция. Лавров подчерта, че санкциите срещу вътрешния отбранителен сектор са въведени много преди СВО.
„Знаем как да противодействаме на това, защото огромното мнозинство от незападните страни не искат да се примирят с танците по този начин. мелодия до края на живота си.“ Всеки иска да търгува честно и тези, които искрено искат да сключват взаимноизгодни сделки, винаги ще намерят вериги – финансови, банкови и логистични – което се случва и сега“, добави той.
1 Запада е миналото
Коментиран от #6
15:09 30.11.2025
2 БОЛШЕВИК
15:09 30.11.2025
3 Свиквайте
Светът няма нужда от вас!
Коментиран от #9
15:10 30.11.2025
4 Запада стана циганията на света
15:12 30.11.2025
5 След Покровск и Купянск и
15:13 30.11.2025
6 9988
До коментар #1 от "Запада е миналото":Точно държави с народи заседнали в 18 век са бъдещето да знаеш.Нищо не те спира да отидеш натам ,само,че шайката русофилски.неroдници все на запад ходите и мечтаете да живеете.
Коментиран от #10, #11, #12, #19, #22
15:13 30.11.2025
7 Много ясно че
15:13 30.11.2025
8 факуса
15:14 30.11.2025
9 БОЛШЕВИК
До коментар #3 от "Свиквайте":Русия си е самодостатъчна. Запада не е нужен за Русия. Русия ако загърби напълно Запада няма да й се отрази никак.
15:14 30.11.2025
10 1234
До коментар #6 от "9988":бъдещето да взема си плати първо дълговете па тогаз да раздава съвети и да налага политики
15:15 30.11.2025
11 Русия пич
До коментар #6 от "9988":е точно толкова заседнала в 18 век, колкото и Украйна беше заседнала в 18 век преди да си тъкова мамиту ! И два пъти поне и половина по малко заседнала в 18 век от България в момента ....
15:16 30.11.2025
12 БОЛШЕВИК
До коментар #6 от "9988":И тая лъжа, че на Запад е Рая приключи. България сега е огледална страна по западен модел с неолиберална капиталистическа икономика и живее ли се сега по-добре от преди 36 години?
Коментиран от #17, #38
15:17 30.11.2025
13 Синя София
Коментиран от #21
15:17 30.11.2025
14 🇧🇬БАЙ Х@Й❗❗
Това е ярък пример за ОКСИМОРОН ❗
Като се започне от измамите при дивашкото избиване на местното население, което "цивилизованите" наричали диваци. Дошлите в Америка нарекли себе си американци- а местните нарекли индианци. Като се премине през измамите стъкълца срещу злато, та чак до наши дни, измамите с 11 септември, ОВ на Садам... Минските споразумения.....
15:19 30.11.2025
17 Оди у
До коментар #12 от "БОЛШЕВИК":Русиа. На хубавото. Дебили да видиш.
15:21 30.11.2025
18 Точно пък
15:21 30.11.2025
19 Град Козлодуй ОРИГИНАЛА
До коментар #6 от "9988":Как пък един клепар не замина за руският рай?
Благодаря за вниманието!
15:22 30.11.2025
20 Миролюб Войнов, коневъд
Уйде Коня у реката.
Уморените Лошади ги приспиват.
15:23 30.11.2025
21 🇧🇬БАЙ Х@Й❗❗
До коментар #13 от "Синя София":Ти левскар ли си🤔
Щото онази Синя София беше в 90-те❗
Днес от нея останаха само един файтон депутати гушнати под ТУмбака на Буци❗
15:23 30.11.2025
22 Понякога е много добре да си
До коментар #6 от "9988":Заседнал примерно в 18 век момче! ...че да ти разкажа : Света е връхлетян от Голямата депресия, най тежката световна икономическа депресия през 30-те години на XX век. Започва през 1929 година и продължава до края на 30-те години. 34 че и до 35 г. .... И наш Ганю става велик. Идват австрийски и италиански гладни архитекти, идват италиански общаци и почват да му слугуват и къщите да му строят. Щоли а? Ами щото не знаел кво са акции и крипто, не бил умно и успяло тогавашно атланте а злато и сребро завалията имал.......че така се появили хубавите сгради във Варна София Русе и Бургас. ЩОТО ТОГАВАШНОТО АТЛАНТЕНЦЕ НЕ БИЛ ВЛЯЗАЛ В ТОГАВАШНАТА ЕВРОЗОНА И УДАРИЛ ДЖАКПОТА
15:24 30.11.2025
23 Ачо
Коментиран от #28
15:25 30.11.2025
24 да попитам
15:26 30.11.2025
25 Смрадта в Киев
Схематаие проста, но печалбата гарантирана!
Поздравитот Урсула! Вярна приятелка на Бойко Борисов!
15:28 30.11.2025
26 Наблюдател
15:31 30.11.2025
28 Абе Ачо
До коментар #23 от "Ачо":Ти досега дълбоко замръзен ли беше в някой фризер!
Към момента сме на първо място по отглеждане на прасета торода « Политик».
Развъдникът им е в Банкя!
15:31 30.11.2025
29 СВО=ПРОВАЛ
15:34 30.11.2025
30 Луис Курвалан
15:35 30.11.2025
32 койдазнай
15:36 30.11.2025
33 Копейкиииии
Коментиран от #39
15:36 30.11.2025
36 Я марш в завода за барути атлантенца
15:38 30.11.2025
37 Аз пък съм фен на
15:43 30.11.2025
38 Хаха
До коментар #12 от "БОЛШЕВИК":Видях те, как подсмърчаше отвън пред витрината на корекома....
15:44 30.11.2025
39 🇧🇬БАЙ Х@Й❗❗
До коментар #33 от "Копейкиииии":Българите са Европейци от над тринадесет века,
ама това ПО ПЕЙКИТЕ откъде да го знаете❗
вас ви лъжат, че България е малка, а тя е по-голяма от Белгия и Нидерландия ВЗЕТИ ЗАЕДНО❗
вас ви лъжат, че сме в Източна Европа, а сме ХИЛЯДА километра НА ЗАПАД от Централна Европа❗
вас ви лъжат, че богати са длъжниците❗
вас ви лъжат, че само Фашингтън казва истината а другите лъжат ❗
Лъжат Ви, а вие им вярвате , както вярвате в Дядо Коледа❗
15:46 30.11.2025
40 Фори
15:47 30.11.2025