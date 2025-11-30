Новини
Войник напусна сцената по време на речта на Макрон

Войник напусна сцената по време на речта на Макрон

30 Ноември, 2025 19:43

На 27 ноември Макрон обяви, че Франция въвежда доброволна военна служба за млади граждани

Войник напусна сцената по време на речта на Макрон - 1
Снимка: ЕРА/БГНЕС
Милена Богданова Милена Богданова Автор във Fakti.bg

Френски войник напуска сцената по време на речта на френския президент Еманюел Макрон за разширяване на въоръжените сили на страната.

Кадрите показват как войникът слуша внимателно френския лидер сред другите военнослужещи. Той диша дълбоко, преди да напусне сцената.

На 27 ноември Макрон, обръщайки се към войските във военна база в департамента Изер, обяви, че Франция въвежда доброволна военна служба за млади граждани като отговор на „бъдещи предизвикателства и заплахи“. В допълнение към професионалната служба по договор.


Поставете оценка:
Оценка 4.2 от 27 гласа.
Подобни новини


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 ????

    26 1 Отговор
    И къде е видеото?

    19:45 30.11.2025

  • 2 Лопата Орешник

    43 1 Отговор
    Барем един шамар да му беше шмугнал! Некрофила обича!

    19:45 30.11.2025

  • 3 БОЛШЕВИК

    47 1 Отговор
    Няма да има много желаещи да умират за интереса не на страната си а за богатствата на шепа извратеняци!

    Коментиран от #12

    19:46 30.11.2025

  • 4 е то бива бива ама

    23 3 Отговор
    и кво като говори някакъв си там трябва всички хора да слушат ли??? неможе да ти пролошее или да ти се доходи до тоалетна? що за глупости са това и го правите на новина?!?!?

    19:47 30.11.2025

  • 5 Тоз замаяния

    13 1 Отговор
    И него вече не моа го дишат

    19:49 30.11.2025

  • 6 пожелание

    23 1 Отговор
    Да се качва на метлата на Баба и Яга , и да заминават двамата в гората !!

    19:50 30.11.2025

  • 7 Тоя чиляк

    25 1 Отговор
    И неговите вече от доста време не моа го дишат

    19:50 30.11.2025

  • 8 здравка клинчева

    24 1 Отговор
    този мишок ,никой не го брои за жив,няма такъв смешник на тази планета,какго търпят французите

    19:51 30.11.2025

  • 9 Онзи

    26 0 Отговор
    Франция е в голяма рецесия с мас 5,5 дефицит. Ако ЕС реши да вкара пари за да намали дефицита всички държави в ЕС ще вдигнат дефицита защото щом за едно да може ще може и за други. С една дума 2рата икономика в ЕС е с доста дефицит и нещо парите на ЕС не стигат. Затова се напъват да има война искат да копират САЩ за да продават оръжия но нещо не се поличава. Ще е интересна 2026г дано не банкротира ЕС
    И мас както ни нашиха с Еврото 🤔

    Коментиран от #13

    19:51 30.11.2025

  • 10 Някой знае ли

    9 3 Отговор
    Съществото ,с което живее тоя баба му ли е или дядо му,щото май има спорове по вупроса

    19:58 30.11.2025

  • 11 редник Петров

    10 1 Отговор
    Мечтата му е френската армия да заприлича на френския национален отбор по футбол. И на там вървят нещата.

    Коментиран от #14

    20:05 30.11.2025

  • 12 Ма н аф

    9 2 Отговор

    До коментар #3 от "БОЛШЕВИК":

    Има достатъчно биологични същества които за пари продават и собствената си майка.

    20:07 30.11.2025

  • 13 икономически преглед

    3 3 Отговор

    До коментар #9 от "Онзи":

    Бюджетният дефицит и рецесията са различни понятия. Можеш да си в дефицит без да имаш рецесия и да си в рецесия без да имаш дефицит. 5.5 е безразмерно число. Поясни какво имаш предвид.

    Коментиран от #17

    20:07 30.11.2025

  • 14 МАЙОРА

    2 0 Отговор

    До коментар #11 от "редник Петров":

    Във франция разграничаването по етнос е забранено със закон. Поради това не се правят изследвания кой етнос колко процента от населението е. Исторически факт е, че населението е етнически разнообразно. Франция има много задморски територии, в които жителите също са френски граждани. Бялата част от населението се състои от нормани, бретонци, баски, оситани и многобройна германска група. Затова националният им футболен отбор е такъв.

    Коментиран от #16

    20:14 30.11.2025

  • 15 МАЙОРА

    5 1 Отговор
    Войникът е получил неразположение. Случва се някой да не издържи на напрежението.

    20:17 30.11.2025

  • 16 Хеми значи бензин

    3 0 Отговор

    До коментар #14 от "МАЙОРА":

    Откъде ги измисли тези германци въя франция не е ясно. Какво изобщо значи германско население.

    20:20 30.11.2025

  • 17 Онзи

    1 0 Отговор

    До коментар #13 от "икономически преглед":

    За 2025г Франция е с дефицит от 5,5 процента докато в ЕС уш е усмихвам ма дисциплина и се изисква да е между 3 и 3,5 процента дефицит. Кредитния рейтинг на Франция се изравни с този на Гърция даже на моменти Гръцкия бе по висок. Огромна държава е Франция и ако тръгне надолу ще има затревения в целия ЕС. Дълга на Франция мина рекор и нещата не изглеждат никак добре. Май е по добре човек да пази парите си в имот,злато и благородни метали защото ако се зададе една голяма инфлация на еврото и пак ще сме от губещите. Никой чай не знае какво ще става и какво ще прави Франция ?
    Има доста материал в интернет за сегашната и ситуация а това и нас ще ни засегне

    20:28 30.11.2025

  • 18 Артилерист

    1 0 Отговор
    Във Франция прекалено дълго се говори за демокрация, за да не може с лекота да се будалка населението. Виж туй, дето го има в България, не вярвам да носи някакви позитиви на демокрацията.

    20:33 30.11.2025

  • 19 Кой иска да стои

    0 0 Отговор
    до този нещастник?
    Ха, ха…

    20:43 30.11.2025

  • 20 Опааа

    1 0 Отговор
    И? Какво от това? Напуснал сцената…,а ако е отишъл до тоалетната??? Миленоооооо! Мисиркооооо! Защо търсиш под вола-теле???

    20:45 30.11.2025

