Войник напусна сцената по време на речта на Макрон

Френски войник напуска сцената по време на речта на френския президент Еманюел Макрон за разширяване на въоръжените сили на страната.

Кадрите показват как войникът слуша внимателно френския лидер сред другите военнослужещи. Той диша дълбоко, преди да напусне сцената.

На 27 ноември Макрон, обръщайки се към войските във военна база в департамента Изер, обяви, че Франция въвежда доброволна военна служба за млади граждани като отговор на „бъдещи предизвикателства и заплахи“. В допълнение към професионалната служба по договор.