Войник напусна сцената по време на речта на Макрон

Френски войник напуска сцената по време на речта на френския президент Еманюел Макрон за разширяване на въоръжените сили на страната.
Кадрите показват как войникът слуша внимателно френския лидер сред другите военнослужещи. Той диша дълбоко, преди да напусне сцената.
На 27 ноември Макрон, обръщайки се към войските във военна база в департамента Изер, обяви, че Франция въвежда доброволна военна служба за млади граждани като отговор на „бъдещи предизвикателства и заплахи“. В допълнение към професионалната служба по договор.
1 ????
19:45 30.11.2025
2 Лопата Орешник
19:45 30.11.2025
3 БОЛШЕВИК
Коментиран от #12
19:46 30.11.2025
4 е то бива бива ама
19:47 30.11.2025
5 Тоз замаяния
19:49 30.11.2025
6 пожелание
19:50 30.11.2025
7 Тоя чиляк
19:50 30.11.2025
8 здравка клинчева
19:51 30.11.2025
9 Онзи
И мас както ни нашиха с Еврото 🤔
Коментиран от #13
19:51 30.11.2025
10 Някой знае ли
19:58 30.11.2025
11 редник Петров
Коментиран от #14
20:05 30.11.2025
12 Ма н аф
До коментар #3 от "БОЛШЕВИК":Има достатъчно биологични същества които за пари продават и собствената си майка.
20:07 30.11.2025
13 икономически преглед
До коментар #9 от "Онзи":Бюджетният дефицит и рецесията са различни понятия. Можеш да си в дефицит без да имаш рецесия и да си в рецесия без да имаш дефицит. 5.5 е безразмерно число. Поясни какво имаш предвид.
Коментиран от #17
20:07 30.11.2025
14 МАЙОРА
До коментар #11 от "редник Петров":Във франция разграничаването по етнос е забранено със закон. Поради това не се правят изследвания кой етнос колко процента от населението е. Исторически факт е, че населението е етнически разнообразно. Франция има много задморски територии, в които жителите също са френски граждани. Бялата част от населението се състои от нормани, бретонци, баски, оситани и многобройна германска група. Затова националният им футболен отбор е такъв.
Коментиран от #16
20:14 30.11.2025
15 МАЙОРА
20:17 30.11.2025
16 Хеми значи бензин
До коментар #14 от "МАЙОРА":Откъде ги измисли тези германци въя франция не е ясно. Какво изобщо значи германско население.
20:20 30.11.2025
17 Онзи
До коментар #13 от "икономически преглед":За 2025г Франция е с дефицит от 5,5 процента докато в ЕС уш е усмихвам ма дисциплина и се изисква да е между 3 и 3,5 процента дефицит. Кредитния рейтинг на Франция се изравни с този на Гърция даже на моменти Гръцкия бе по висок. Огромна държава е Франция и ако тръгне надолу ще има затревения в целия ЕС. Дълга на Франция мина рекор и нещата не изглеждат никак добре. Май е по добре човек да пази парите си в имот,злато и благородни метали защото ако се зададе една голяма инфлация на еврото и пак ще сме от губещите. Никой чай не знае какво ще става и какво ще прави Франция ?
Има доста материал в интернет за сегашната и ситуация а това и нас ще ни засегне
20:28 30.11.2025
18 Артилерист
20:33 30.11.2025
19 Кой иска да стои
Ха, ха…
20:43 30.11.2025
20 Опааа
20:45 30.11.2025