Погребението на Бриджит Бардо ще е в гробището на Сен Тропе

Френската актриса и активистка за правата на животните Бриджит Бардо ще бъде погребана в морското гробище в Сен Тропе, а не в имението си, както беше съобщено по-рано, пише Радио Ici, позовавайки се на кметството на Сен Тропе, където е живяла актрисата.
Бардо по-рано заяви, че желае да бъде погребана в имота си, а не в градското гробище, за да предотврати тълпи от фенове и туристи да повредят гробовете на родителите ѝ, които са погребани там. Според радиостанцията обаче по-късно тя е променила решението си. Префектурата Вар също така заяви, че не е получила искане за погребение на територията на Вила Мадраг, където е живяла актрисата.
Военноморското гробище в Сен Тропе се намира на морския бряг близо до центъра на града. Освен родителите на Бардо, там се почиват и останките на няколко известни личности, включително Еди Баркли и Пиер Башеле. Актрисата ще бъде погребана в крипта близо до гроба на режисьора Роже Вадим (роден като Вадим Игоревич Племянников), първият ѝ съпруг, който според актрисата „я е направил това, което е“.
Точната дата и условия на погребалната церемония все още не са определени. Тя може да се проведе следващата седмица. Въпреки че приятелите на актрисата предварително са заявили, че погребението ще бъде скромно, властите признават, че събитието може да привлече голям брой почитатели на нейната работа и активизъм за правата на животните.
Фондация „Брижит Бардо“ съобщи, че френската актриса е починала на 91-годишна възраст. Представител на фондацията не е уточнил причината за смъртта, отбелязвайки само, че нейното наследство „ще живее в действията и политиките на фондацията“, насочени към защита на животните.
На 24 ноември вестник „Вар-Матин“ съобщи, че Бардо е хоспитализирана в южния град Тулон. Според вестника актрисата е била приета в болница „Сен Жан“ приблизително 10 дни преди публикацията. Причината за хоспитализацията на актрисата не е уточнена. През октомври вестник „Ница-Матин“ също съобщи, че актрисата е прекарала няколко седмици в болница в Тулон поради „сериозно заболяване".
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Пустиня(к)
18:58 29.12.2025
2 Соваж бейби
Коментиран от #3, #7
18:58 29.12.2025
3 Сила
До коментар #2 от "Соваж бейби":Злобна женица си , провинциална ....
Коментиран от #5
19:14 29.12.2025
4 хаха
19:20 29.12.2025
5 Соваж бейби
До коментар #3 от "Сила":Защо да съм злобна ?Всеки има мнение нали ?Това е истината моя мъж е французин не я понася ,родителите му също само баба му и дядо му от по старото поколение.Такива филми вече не се гледат или от много малко хора.От години живея тук тази специално не си спомням да са я давали по телевизията ,иначе Луи дьо Фюнес чупи рекорд всеки уикенд поне по 3 канала .Бардо само ми харесва с мнението си за мигрантите фен на Марин ,друго нищо впечатляващо.Днес нали излъчват 5 човека фенове в Сен Тропе нейни фенове в едно кафе и 3 букета с един плюш куче за нея .
Коментиран от #8
19:23 29.12.2025
6 Аз предлагам
19:37 29.12.2025
7 Само питам
До коментар #2 от "Соваж бейби":Не е ли липса на културна памет ❓ Младите българи също не са отраснали с българско и европейско кино . Дори не знаят , че е имало такива . Евроатлантическите режим в София ги зомбира само Турски и американски (натовски филми ). Руската култура разбира се е табу за гражданите на България и ЕС .
Коментиран от #9
19:39 29.12.2025
8 Сила
До коментар #5 от "Соваж бейби":Браво , че мъжа ти е французин ...а иначе от къде си , къде си родена ? И не лъжи ...знам , че не си от София !!!
Коментиран от #10
19:44 29.12.2025
9 Соваж бейби
До коментар #7 от "Само питам":Предполагам е всичко с времето си и въпрос на индивидуален избор ,но най доброто не спира да се гледа и слуша .Както тазах Луи дьо Фюнес го гледаме и моето поколение , Ален Делон го харева много свекъра също 2 месец е в болница по скоро го чакаме .... прекарахме му канал + с без .интернет заради ретро филмите гледа по цял ден но с Бардо не си спомням в листа му.Джони Холидей също никога няма да му мине модата ,после не забравяй че всяко поколение си има своите идоли и епоха .После киното е друго нещо ефекти ,артисти ,мода ,идея ,декор ..може би Междузвездни войни ще остане вечен гледан и от новите поколения .Спорен въпрос зададе нямам конкретен отговор.
19:55 29.12.2025
10 Соваж бейби
До коментар #8 от "Сила":Не съм от столицата от провицията личен въпрос не е село да предположим Балчик ,защо ?
Коментиран от #11
19:59 29.12.2025
11 Сила
До коментар #10 от "Соваж бейби":А, нищо ...просто си личи от Космоса !!! Провинциалното мислене и манталитет са завинаги ....успех в Прованс !!!
20:02 29.12.2025