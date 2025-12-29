Погребението на Бриджит Бардо ще е в гробището на Сен Тропе

Френската актриса и активистка за правата на животните Бриджит Бардо ще бъде погребана в морското гробище в Сен Тропе, а не в имението си, както беше съобщено по-рано, пише Радио Ici, позовавайки се на кметството на Сен Тропе, където е живяла актрисата.

Бардо по-рано заяви, че желае да бъде погребана в имота си, а не в градското гробище, за да предотврати тълпи от фенове и туристи да повредят гробовете на родителите ѝ, които са погребани там. Според радиостанцията обаче по-късно тя е променила решението си. Префектурата Вар също така заяви, че не е получила искане за погребение на територията на Вила Мадраг, където е живяла актрисата.

Военноморското гробище в Сен Тропе се намира на морския бряг близо до центъра на града. Освен родителите на Бардо, там се почиват и останките на няколко известни личности, включително Еди Баркли и Пиер Башеле. Актрисата ще бъде погребана в крипта близо до гроба на режисьора Роже Вадим (роден като Вадим Игоревич Племянников), първият ѝ съпруг, който според актрисата „я е направил това, което е“.

Точната дата и условия на погребалната церемония все още не са определени. Тя може да се проведе следващата седмица. Въпреки че приятелите на актрисата предварително са заявили, че погребението ще бъде скромно, властите признават, че събитието може да привлече голям брой почитатели на нейната работа и активизъм за правата на животните.

Фондация „Брижит Бардо“ съобщи, че френската актриса е починала на 91-годишна възраст. Представител на фондацията не е уточнил причината за смъртта, отбелязвайки само, че нейното наследство „ще живее в действията и политиките на фондацията“, насочени към защита на животните.

На 24 ноември вестник „Вар-Матин“ съобщи, че Бардо е хоспитализирана в южния град Тулон. Според вестника актрисата е била приета в болница „Сен Жан“ приблизително 10 дни преди публикацията. Причината за хоспитализацията на актрисата не е уточнена. През октомври вестник „Ница-Матин“ също съобщи, че актрисата е прекарала няколко седмици в болница в Тулон поради „сериозно заболяване".