Уиткоф лети за Москва, среща се с Путин
  Тема: Украйна

Уиткоф лети за Москва, среща се с Путин

1 Декември, 2025 02:54, обновена 1 Декември, 2025 03:39 835 1

Рустев Умеров нарече вчерашната среща в Маями "успешна". Зеленски определи разговорът като "конструктивен"

Уиткоф лети за Москва, среща се с Путин - 1
Снимка: ЕПА/БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Специалният пратеник на президента на САЩ, Стив Уиткоф, ще отлети днес за Москва, за да се срещне с руския президент Владимир Путин.

Посещението на пратеника на Доналд Тръмп ще се състои преди пътуването на Путин до Индия, от 1 до 3 декември.

Още новини от Украйна

Снощи бе проведена среща на украинска делегация с американската страна в голф клуба на Уиткоф в Маями. Освен него, в разговорите участваха държавният секретар Марко Рубио и зетят на Тръмп, Джаред Кушнер, за да обсъдят подробностите на мирния план и да координират позициите си, преди да го обсъдят с Москва. Украинската делегация бе ръководена от секретаря на Съвета за национална сигурност и отбрана Рустем Умеров.

Умеров нарече срещата "успешна". Преди нея той отбеляза, че страните обсъждат бъдещето на Украйна, гаранциите за сигурност и предотвратяването на рецидив в конфликт. Според Axios териториалният въпрос и механизмите за сигурност остават ключови – единствените точки, по които не е постигнато съгласие по време на преговорите в Женева.

Украинският президент Володимир Зеленски заяви в Telegram, че всички въпроси са били обсъдени откровено. Той нарече разговора „конструктивен“ и „насочен към гарантиране на суверенитета и националните интереси на страната“.


САЩ
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Срещата в Маями

    1 0 Отговор
    Срещата беше много успешно хапване, пийване, с доста лаф-моабет накрая !!

    04:09 01.12.2025