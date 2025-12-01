Уиткоф лети за Москва, среща се с Путин

Специалният пратеник на президента на САЩ, Стив Уиткоф, ще отлети днес за Москва, за да се срещне с руския президент Владимир Путин.

Посещението на пратеника на Доналд Тръмп ще се състои преди пътуването на Путин до Индия, от 1 до 3 декември.

Снощи бе проведена среща на украинска делегация с американската страна в голф клуба на Уиткоф в Маями. Освен него, в разговорите участваха държавният секретар Марко Рубио и зетят на Тръмп, Джаред Кушнер, за да обсъдят подробностите на мирния план и да координират позициите си, преди да го обсъдят с Москва. Украинската делегация бе ръководена от секретаря на Съвета за национална сигурност и отбрана Рустем Умеров.

Умеров нарече срещата "успешна". Преди нея той отбеляза, че страните обсъждат бъдещето на Украйна, гаранциите за сигурност и предотвратяването на рецидив в конфликт. Според Axios териториалният въпрос и механизмите за сигурност остават ключови – единствените точки, по които не е постигнато съгласие по време на преговорите в Женева.

Украинският президент Володимир Зеленски заяви в Telegram, че всички въпроси са били обсъдени откровено. Той нарече разговора „конструктивен“ и „насочен към гарантиране на суверенитета и националните интереси на страната“.