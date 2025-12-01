Новини
Тръмп: Украйна има проблеми с корупцията, но има шанс да се постигне сделка
  Тема: Украйна

Тръмп: Украйна има проблеми с корупцията, но има шанс да се постигне сделка

1 Декември, 2025 03:33, обновена 1 Декември, 2025 03:35 560 1

Американският президент заяви, че не възнамерява да определя краен срок на Русия за прекратяване на украинския конфликт

Тръмп: Украйна има проблеми с корупцията, но има шанс да се постигне сделка - 1
Снимка: ЕПА/БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Украйна има проблеми с корупцията, но има шанс да се постигне сделка, заяви президентът на САЩ Доналд Тръмп при завръщането си във Вашингтон от Флорида, където игра голф.

„Те имат корупционна ситуация, която не работи в тяхна полза. Но има голям шанс да постигнем сделка“, каза Тръмп.

Още новини от Украйна

Според него преговорите „вървят добре“. Той заяви, че не възнамерява да определя краен срок на Русия за прекратяване на украинския конфликт.

„Нямам краен срок. Моят краен срок е, когато войната свърши“, отговори Тръмп на въпрос по темата.

Той каза, че делегациите на САЩ и Украйна са постигнали "много добър напредък" на преговорите във Флорида.

Президентът заяви, че украинското споразумение не засяга особено САЩ, но би искал да „спаси много хора“.


САЩ
Оценка 3.8 от 4 гласа.
Оценка 3.8 от 4 гласа.
Напиши коментар:


    1 0 Отговор
    Корумпиран глупак дрънка за "проблеми с корупцията".

    ХАХАХА

    03:57 01.12.2025