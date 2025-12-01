Тръмп: Украйна има проблеми с корупцията, но има шанс да се постигне сделка

Украйна има проблеми с корупцията, но има шанс да се постигне сделка, заяви президентът на САЩ Доналд Тръмп при завръщането си във Вашингтон от Флорида, където игра голф.

„Те имат корупционна ситуация, която не работи в тяхна полза. Но има голям шанс да постигнем сделка“, каза Тръмп.

Според него преговорите „вървят добре“. Той заяви, че не възнамерява да определя краен срок на Русия за прекратяване на украинския конфликт.

„Нямам краен срок. Моят краен срок е, когато войната свърши“, отговори Тръмп на въпрос по темата.

Той каза, че делегациите на САЩ и Украйна са постигнали "много добър напредък" на преговорите във Флорида.

Президентът заяви, че украинското споразумение не засяга особено САЩ, но би искал да „спаси много хора“.