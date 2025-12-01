Новини
Вучич отхвърли обвиненията на опозицията, че Белград е развалил отношенията си с Москва

1 Декември, 2025 04:59, обновена 1 Декември, 2025 05:02 614 0

Грешно и несериозно е да се романтизират руско-сръбските отношения, заяви президентът на Сърбия

Вучич отхвърли обвиненията на опозицията, че Белград е развалил отношенията си с Москва - 1
Снимка: ЕПА/БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Сръбският президент Александър Вучич отхвърли обвиненията на опозицията, че отношенията с Русия са се влошили заради западните санкции.

„Казват, че от 1948 г. насам не сме имали по-трудна ситуация в отношенията си с Русия. И аз питам тези невежи: от Октомврийската революция през 1917 г. насам, кога сме имали добри отношения? При Хрушчов имахме кратък период на разведряване и какво беше особено хубавото в това?“, каза Вучич в интервю за TV Informer.

Той отбеляза, че е „грешно и несериозно“ опозиционните политици да романтизират руско-сръбските отношения.

Говорейки за отношението си към Русия, Вучич подчерта, че винаги е уважавал своите „руски приятели“ и техните интереси.

Той припомни, че на 2 март 2022 г. е обявил решението на Съвета за национална сигурност, според което Сърбия подкрепя четири от 13-те точки на резолюцията на ООН за Украйна – тези, които не налагат санкции срещу Русия или не предвиждат конфискация на руска собственост в Сърбия. Според него кризата в Украйна се отразява и на Сърбия, която е подложена на огромен външнополитически натиск.


Сърбия
