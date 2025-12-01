Bloomberg: Индия ще обсъжда с Русия доставка на изтребители Су-57 и система за противоракетна отбрана С-500

По време на предстоящото посещение на руския президент Владимир Путин в Ню Делхи, Индия планира да започне преговори за нови споразумения в областта на отбраната, по-специално закупуването на руски изтребители и най-съвременна система за противоракетна отбрана, съобщи Bloomberg, позовавайки се на свои източници.

Според тях разговорите са планирани в момент когато „администрацията на Тръмп се стреми да намали военните взаимодействия между Ню Делхи и Москва“. „Индия и Русия, чиито отношения са определени като специално и привилегировано стратегическо партньорство, възнамеряват да обсъдят евентуалната доставка на изтребители от пето поколение Су-57, както и перспективите за придобиване на модернизирана версия на системата за противоракетна отбрана С-500“, съобщи Bloomberg.

Агенцията отбеляза, че „потенциално споразумение между Индия и Русия може да усложни търговската сделка на Ню Делхи със Съединените щати, които традиционно се противопоставят на разширяването на индийското сътрудничество в областта на отбраната с Москва и изразиха загриженост относно покупките на руски оръжия“.

На 28 ноември заместник-министърът на отбраната на Индия Раджеш Кумар Сингх обяви, че Ню Делхи може да обсъди доставката на допълнителни руски противоракетни системи С-400 по време на държавното посещение на руския президент Владимир Путин в Ню Делхи на 4-5 декември. Той заяви, че „обсъждането на този въпрос не е изключено, но не трябва да се очакват изявления по този въпрос“. Той отбеляза, че по време на разговорите с руския лидер ще бъдат разгледани по-широки аспекти на сътрудничеството в областта на отбраната. Сингх припомни, че Индия „има голяма отбранителна програма с Русия“.

По-рано пресслужбата на Кремъл обяви, че визитата на Путин предоставя възможност за всестранно обсъждане на целия широк дневен ред на руско-индийските отношения – привилегировано стратегическо партньорство в политическата, търговската, икономическата, научно-технологичната, културната и хуманитарната сфера, както и за разглеждане на актуални международни и регионални въпроси, подчерта Кремъл.