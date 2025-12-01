Русия въвежда 30-дневен безвизов режим за китайските граждани

Руският президент Владимир Путин подписа указ, който предоставя на широк кръг китайски граждани право на безвизов престой в Русия до 30 дни, съобщава агенция Ройтерс, предава News.bg.
Сред категориите, обхванати от новите правила, са туристи, бизнесмени, учени, творци и спортисти.
Указът посочва, че решението отразява усилията на Китай да предостави подобен безвизов достъп за руски граждани. Новите правила ще останат в сила до 14 септември 2026 г.
Те обаче не се прилагат за китайски работници-мигранти, дългосрочни студенти или служители в транспортния и логистичния сектор.
Решението идва на фона на стратегическото партньорство между Владимир Путин и китайския президент Си Дзинпин, подписано дни преди Русия да изпрати десетки хиляди войници в Украйна през февруари 2022 г. Оттогава Москва разчита до голяма степен на вноса от Китай за преодоляване на западните санкции.
През септември Министерството на външните работи на Китай обяви, че ще предостави 30-дневно безвизово пътуване за притежатели на руски паспорти за срок от една година, считано от 15 септември 2025 г.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Копей
Коментиран от #20, #29
10:54 01.12.2025
2 Нормално
Коментиран от #9, #30
10:55 01.12.2025
3 ЗА ВСИЧКИ СТРАНИ ОТ АРАБСКИЯ
Коментиран от #18, #21, #27
10:56 01.12.2025
4 Атина Палада
10:56 01.12.2025
5 Британия
Коментиран от #26
10:57 01.12.2025
6 Асен
10:57 01.12.2025
7 Атина Палада
10:57 01.12.2025
9 явер
До коментар #2 от "Нормално":Целият Далечен Изток е напълно китайзиран. От Новосибирск на изток живеят 8млн. руснаци, а в много села китайците са повече от руснаците.
Коментиран от #34
10:58 01.12.2025
10 После
11:00 01.12.2025
11 Гообоо
11:00 01.12.2025
13 Китаец
11:01 01.12.2025
14 ха, ха, ха...
11:02 01.12.2025
15 Цон Чо
Коментиран от #19
11:02 01.12.2025
16 !!!?
11:03 01.12.2025
17 Путин
11:04 01.12.2025
18 Много лъжете
До коментар #3 от "ЗА ВСИЧКИ СТРАНИ ОТ АРАБСКИЯ":Бе копейки !Лятото бях при мой познати и в Петербург и в Москва никакви шейхове не видях ,освен африкански студенти в университет Патриса Лумумба и гастерцайтери от средна Азия узбеки, киргизи и таджики .
Руските ми приятели с тъга разказваха как рускините се женят за тях и градовете им почерняха от мигранти..Даже като си поръчваш такси питат шофьора със славянска външност или друг..
11:16 01.12.2025
19 Хаха
До коментар #15 от "Цон Чо":Плювни за късмет....
11:17 01.12.2025
20 да си го кажем
До коментар #1 от "Копей":Българи в Русия няма и не ходят.Само разни национални предатели и руски агенти като Копейкин ходят от време на време ,ама дори и те не искат и да чуят кракът им да остане в руския обор за повече от 2 дни!
11:17 01.12.2025
21 да си го кажем
До коментар #3 от "ЗА ВСИЧКИ СТРАНИ ОТ АРАБСКИЯ":С тея глупости някъде другаде.В Русия е пълно само с негоден материял.Шейхове там ще видиш ама на кукуво лято.Руснаците ходят в страните на шейховете ,а не обратното.Русия не е туристическа дестинация и никой нормален няма да стъпи там ,камо ли да си харчи парите там.Звучи абсурдно.Колкото може да видиш шейхове да си харчат парите в Кирибати,толкова и в Русия.
Коментиран от #24
11:20 01.12.2025
22 Започна се куфарната търговия
11:38 01.12.2025
23 Ясно е
11:41 01.12.2025
24 две хилки е екскурзията ИДИ
До коментар #21 от "да си го кажем":И ПОСЛЕ СЕ ИЗВИНИ...
11:45 01.12.2025
25 Не само визите ще махне
А ще насели Мускалието със
Китайци..
Руските вдовици
Трябва някой да ги Лашка.
11:53 01.12.2025
26 пишман поет
До коментар #5 от "Британия":Британия се римува с Мавритания..
11:56 01.12.2025
27 Хахахаха
До коментар #3 от "ЗА ВСИЧКИ СТРАНИ ОТ АРАБСКИЯ":Шейховете какво да правят
В блатата
Бре Рублоидиот?
А и Емирствата е пълно с Руски Труженички
Даже и за тях
Няма да си мръднат крака
Да ходят към Мускалието.
Хахахахаха
11:57 01.12.2025
28 Пет държави желаят да се обединят
11:58 01.12.2025
29 само да искаш
До коментар #1 от "Копей":И визи, и 5 пъти по-скъп газ, нови цени на горивата, и по-висока цена на водата и нов АЕЦ на тройна цена..
За братушките дунайски, ефтин газ нанайсе..
11:59 01.12.2025
30 Точно
До коментар #2 от "Нормално":А еврохейските "мъже" ще ревнуват...
12:01 01.12.2025
31 Бай Араб
12:07 01.12.2025
32 Бай Араб
12:10 01.12.2025
33 А за нас, кога?
12:18 01.12.2025
34 До сега никога
До коментар #9 от "явер":Азиатци не са вадили нож, не са прегазвали умишлено хора в Европа. А виж в Европа кво става?
Чурките вече я завладяха и вилнеят. Бих предпочел, вместо чалмити, да бяхме взели азиатци в Европа, ама вече резето хлопна... Прецакаха окончателно Европа...
12:22 01.12.2025