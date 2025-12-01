Новини
Русия въвежда 30-дневен безвизов режим за китайските граждани

1 Декември, 2025

Туристи, бизнесмени, учени и спортисти ще могат да пътуват без виза до септември 2026 г.

Русия въвежда 30-дневен безвизов режим за китайските граждани - 1
Снимкa: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Руският президент Владимир Путин подписа указ, който предоставя на широк кръг китайски граждани право на безвизов престой в Русия до 30 дни, съобщава агенция Ройтерс, предава News.bg.

Сред категориите, обхванати от новите правила, са туристи, бизнесмени, учени, творци и спортисти.

Указът посочва, че решението отразява усилията на Китай да предостави подобен безвизов достъп за руски граждани. Новите правила ще останат в сила до 14 септември 2026 г.

Те обаче не се прилагат за китайски работници-мигранти, дългосрочни студенти или служители в транспортния и логистичния сектор.

Решението идва на фона на стратегическото партньорство между Владимир Путин и китайския президент Си Дзинпин, подписано дни преди Русия да изпрати десетки хиляди войници в Украйна през февруари 2022 г. Оттогава Москва разчита до голяма степен на вноса от Китай за преодоляване на западните санкции.

През септември Министерството на външните работи на Китай обяви, че ще предостави 30-дневно безвизово пътуване за притежатели на руски паспорти за срок от една година, считано от 15 септември 2025 г.


Русия
