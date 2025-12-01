Новини
Ливански депутат от „Хизбула“ заяви, че Израел и САЩ водят кампания за сплашване

1 Декември, 2025 16:55 524 2

Той предупреди, че израелският враг, воден от „присъщата си жестокост и беззаконие“, може да прибегне до всякакви необмислени действия

Ливански депутат от „Хизбула“ заяви, че Израел и САЩ водят кампания за сплашване - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Председателят на представителите на избирателен район „Баалбек–Хермел“ и депутат от парламентарната група на „Хизбула“ „Вярност към съпротивата“ Хюсеин Хадж Хасан заяви, че Ливан в момента е изправен пред силна кампания за сплашване, организирана от „ционисткия враг, високомерната американска администрация и някои европейски, арабски и ливански среди“, предаде ливанската Национална новинарска агенция (ННА), цитирана от БТА.

По време на възпоменателна церемония в комплекса „Имам ас Садик“ в квартал "Хай ас Селом" той каза, че целта е да бъдат сплашени и подложени на натиск държавните институции, официалните лица и съпротивата, за да бъдат принудени да отстъпят.

Той предупреди, че израелският враг, воден от „присъщата си жестокост и беззаконие“, може да прибегне до всякакви необмислени действия.

Хадж Хасан също критикува американската администрация, като спомена по име американския президент Доналд Тръмп и цитира американски сенатор демократ, който неотдавна го описал като „безразсъден и жесток“.

Той подчерта, че е необходима по-силно национално единство, защото вътрешните разделения са най-голямата слабост на Ливан пред външни заплахи. „Когато има агресия, разделението не трябва да е възможност“, заключи той.


Ливан
Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
  • 1 си дзън

    2 0 Отговор
    И на Хизбула щели да раздават пейджъри.

    16:57 01.12.2025

  • 2 Талибани говорят за сплашване 🤣

    1 0 Отговор
    Тоя свят така се обърна, че тия които нападат са миротворци 🤣🤣🤣
    Хизбула, Русия, САЩ............
    Ужас 🤣🤣🤣🤣
    Добре дошли в света на абсурдите

    17:02 01.12.2025