Ливански депутат от „Хизбула“ заяви, че Израел и САЩ водят кампания за сплашване

Председателят на представителите на избирателен район „Баалбек–Хермел“ и депутат от парламентарната група на „Хизбула“ „Вярност към съпротивата“ Хюсеин Хадж Хасан заяви, че Ливан в момента е изправен пред силна кампания за сплашване, организирана от „ционисткия враг, високомерната американска администрация и някои европейски, арабски и ливански среди“, предаде ливанската Национална новинарска агенция (ННА), цитирана от БТА.

По време на възпоменателна церемония в комплекса „Имам ас Садик“ в квартал "Хай ас Селом" той каза, че целта е да бъдат сплашени и подложени на натиск държавните институции, официалните лица и съпротивата, за да бъдат принудени да отстъпят.

Той предупреди, че израелският враг, воден от „присъщата си жестокост и беззаконие“, може да прибегне до всякакви необмислени действия.

Хадж Хасан също критикува американската администрация, като спомена по име американския президент Доналд Тръмп и цитира американски сенатор демократ, който неотдавна го описал като „безразсъден и жесток“.

Той подчерта, че е необходима по-силно национално единство, защото вътрешните разделения са най-голямата слабост на Ливан пред външни заплахи. „Когато има агресия, разделението не трябва да е възможност“, заключи той.