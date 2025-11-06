Новини
"Хизбула" обяви, че има законното право да се съпротивлява срещу израелската окупация

6 Ноември, 2025 12:02

"Хизбула" обяви, че има законното право да се съпротивлява срещу израелската окупация - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Ливанската групировка "Хизбула" заяви днес, че има "законното право да се съпротивлява срещу (израелската) окупация" и че подкрепя ливанската армия, предаде Ройтерс, съобщи БТА.

Шиитското движение каза още, че макар и Ливан да е обвързан със сключеното примирие с Израел, страната не е длъжна да участва в политически преговори с Израел.

Миналата седмица ливанският президент Жозеф Аун нареди на армията да противодейства на всяко израелско нахлуване в Южен Ливан, след среднощна операция на военните сили на Израел, при която те навлязоха на ливанска земя и убиха представител на местната власт въпреки примирието, договорено с посредничеството на САЩ.

"Потвърждаваме нашето законно право да се съпротивляваме срещу окупацията и агресията и да стоим редом с армията и народа ни в защита на суверенитета на страната", се казва в изявление на групировката.

"Хизбула" добави, че упражнява правото си на самозащита срещу "враг, който натрапва война на страната ни, не спира нападенията си и се стреми да подчини държавата ни".

През ноември 2024 г. САЩ уредиха примирие между Израел и Ливан след над едногодишен конфликт, предизвикан от войната в Газа, но от време на време израелските сили все още нанасят удари на ливанска територия.


Ливан


