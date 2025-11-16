Израелската армия е открила стрелба срещу мироопазващите сили на ООН в Ливан

Временните сили на ООН в Ливан (ЮНИФИЛ) обвиниха днес израелската армия, че е открила стрелба срещу техни войници в южната част на страната, без да рани никого, и призова Израел да прекрати всички подобни атаки, предаде Франс прес, съобщи БТА.

ЮНИФИЛ работи с ливанската армия за прилагане на споразумението за примирие, сключено на 27 ноември 2024 г. след повече от една година конфликт, включително два месеца на открита война между проиранското движение „Хизбула“ и Израел.

„Тази сутрин Израелските сили за отбрана (ЦАХАЛ) стреляха срещу служители на ЮНИФИЛ от танк „Меркава“, разположен близо до израелска позиция на ливанска територия“, се казва в изявление на мисията.

Те уточниха, че срещу войниците е открит огън с тежки автоматични оръжия, но служителите на ЮНИФИЛ са успели да напуснат района безопасно веднага след като танкът се е оттеглил.

Стрелбата „представлява сериозно нарушение на Резолюция 1701 на Съвета за сигурност на ООН“, се казва в изявлението във връзка с резолюцията на ООН, с която беше сложен край на войната между Израел и „Хизбула“ през 2006 г. и която служеше за основа на споразумението за примирие през ноември миналата година.

Съгласно тази резолюция само ливанската армия и мироопазващите сили на ООН могат да бъдат разполагани в Южен Ливан, близо до израелската граница.

ЮНИФИЛ настоя „израелската армия да прекрати всякакво агресивно поведение и атаки срещу или близо до мироопазващите сили, които се борят за възстановяване на стабилността, която и Израел, и Ливан твърдят, че искат“.

Израелската армия от своя страна заяви в изявление, че е взелапо погрешка войниците на ООН за „подозрителни лица“ заради „лоши атмосферни условия“.

В резултат израелските сили са „произвели предупредителни изстрели“. След като са ги идентифицирали „е установено, че подозрителните лица са войници на ООН, патрулиращи в района.

„Израелската армия подчерта, че не е произвела умишлени изстрели срещу войници на ЮНИФИЛ“, се казва в изявлението и се добавя, че фактите по случая „се разследват“.

В края на октомври ООН и Франция обвиниха Израел, че е стрелял близо до войници на ЮНИФИЛ в Южен Ливан, а през септември силите на ООН заявиха, че израелски дронове са хвърлили четири гранати близо до техните позиции, въпреки че Израел твърди, че „не е стрелял преднамерено“ срещу тях.

Въпреки споразумението за примирие, израелската армия все още окупира пет позиции в Южен Ливан, на границата със Северен Израел и редовно извършва атаки на ливанска територия, като твърди, че мишената ѝ е „Хизбула“.