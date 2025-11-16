Новини
Свят »
Ливан »
Израелската армия е открила стрелба срещу мироопазващите сили на ООН в Ливан

Израелската армия е открила стрелба срещу мироопазващите сили на ООН в Ливан

16 Ноември, 2025 19:05 1 185 35

  • ливан-
  • юнифил-
  • израел-
  • оон-
  • хизбула

ЮНИФИЛ работи с ливанската армия за прилагане на споразумението за примирие, сключено на 27 ноември 2024 г.

Израелската армия е открила стрелба срещу мироопазващите сили на ООН в Ливан - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Временните сили на ООН в Ливан (ЮНИФИЛ) обвиниха днес израелската армия, че е открила стрелба срещу техни войници в южната част на страната, без да рани никого, и призова Израел да прекрати всички подобни атаки, предаде Франс прес, съобщи БТА.

ЮНИФИЛ работи с ливанската армия за прилагане на споразумението за примирие, сключено на 27 ноември 2024 г. след повече от една година конфликт, включително два месеца на открита война между проиранското движение „Хизбула“ и Израел.

„Тази сутрин Израелските сили за отбрана (ЦАХАЛ) стреляха срещу служители на ЮНИФИЛ от танк „Меркава“, разположен близо до израелска позиция на ливанска територия“, се казва в изявление на мисията.

Те уточниха, че срещу войниците е открит огън с тежки автоматични оръжия, но служителите на ЮНИФИЛ са успели да напуснат района безопасно веднага след като танкът се е оттеглил.

Стрелбата „представлява сериозно нарушение на Резолюция 1701 на Съвета за сигурност на ООН“, се казва в изявлението във връзка с резолюцията на ООН, с която беше сложен край на войната между Израел и „Хизбула“ през 2006 г. и която служеше за основа на споразумението за примирие през ноември миналата година.

Съгласно тази резолюция само ливанската армия и мироопазващите сили на ООН могат да бъдат разполагани в Южен Ливан, близо до израелската граница.

ЮНИФИЛ настоя „израелската армия да прекрати всякакво агресивно поведение и атаки срещу или близо до мироопазващите сили, които се борят за възстановяване на стабилността, която и Израел, и Ливан твърдят, че искат“.

Израелската армия от своя страна заяви в изявление, че е взелапо погрешка войниците на ООН за „подозрителни лица“ заради „лоши атмосферни условия“.

В резултат израелските сили са „произвели предупредителни изстрели“. След като са ги идентифицирали „е установено, че подозрителните лица са войници на ООН, патрулиращи в района.

„Израелската армия подчерта, че не е произвела умишлени изстрели срещу войници на ЮНИФИЛ“, се казва в изявлението и се добавя, че фактите по случая „се разследват“.

В края на октомври ООН и Франция обвиниха Израел, че е стрелял близо до войници на ЮНИФИЛ в Южен Ливан, а през септември силите на ООН заявиха, че израелски дронове са хвърлили четири гранати близо до техните позиции, въпреки че Израел твърди, че „не е стрелял преднамерено“ срещу тях.

Въпреки споразумението за примирие, израелската армия все още окупира пет позиции в Южен Ливан, на границата със Северен Израел и редовно извършва атаки на ливанска територия, като твърди, че мишената ѝ е „Хизбула“.


Ливан
Поставете оценка:
Оценка 4 от 4 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Кан Кубрат

    25 2 Отговор
    Хазарите са най подлото племе.

    19:08 16.11.2025

  • 2 Варна 3

    20 3 Отговор
    Оке санкции за Израел! Още!

    19:10 16.11.2025

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 стоян георгиев

    11 4 Отговор
    На тях всичко им е позволено

    19:11 16.11.2025

  • 5 Нищо

    19 3 Отговор
    Ново под слънцето. Нисичкия беше прав

    Коментиран от #15

    19:12 16.11.2025

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Пич

    27 2 Отговор
    Тука "грешка нема" , нито пък случайности !!! Юдеите показват на всички , че са над тях , по извратеното тясно "право" от техния Бог , и са си заспали в изпражненията , които са изходили преди 3000 години ! Не са мръднали оттогава , затова и тях ги оправят по старовремския начин!!!

    19:15 16.11.2025

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Спецназ

    14 2 Отговор
    х.зарите са П.ДЧОВЕЦИ- не срещу ООН- срещу майките си ще стрелят!

    ФАКТ!

    19:17 16.11.2025

  • 15 Бай той Толстой

    7 0 Отговор

    До коментар #5 от "Нищо":

    Бил е 176 см.Чърчил е бил нисичък -162см.

    19:18 16.11.2025

  • 16 Израел са гнусно

    10 2 Отговор
    Туморно образувание... лумпенизиран коптор от млади неграмотни олигофрени на средна възраст 29 години които категорично не си знаят бащите, защото майките им са заченали с тях в армията след традиционен групов секс... Не се шегувам въобще колеги ! Факт е

    Коментиран от #31

    19:19 16.11.2025

  • 17 такаааа

    6 3 Отговор
    Ех кога ще изтребят това подло племе

    19:21 16.11.2025

  • 18 Равин Сатмар Йоел Тейтелбаум:

    4 2 Отговор
    " Не е възможно една религия, толкова скрита от красота, да има такъв деформиран, туморен крайник като ционизма..." .."Ционизмът не беше част от юдаизма дори в най-смътния смисъл. Той беше паразит, който някак си се беше прикрепил към еврейския народ."  Казано от великия равин на Сатмар Йоел Тейтелбаум...

    19:23 16.11.2025

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Имаше статия за Хитлер но

    5 0 Отговор
    Не мога да я открия....че : Равин Михоел Бер Вайсмандел, светена памет, словашки равин, който почти сам спасява хиляди евреи по време на Холокоста, пише писмо през 1942 г.(?) до Еврейската агенция в Швейцария, в което моли за пари за спиране на транспортирането на чешки евреи към газовите камери в Аушвиц. Натан Швалб, тогава представител на агенцията в Цюрих, казва следното:

    „Що се отнася до вика, който идва от вашата страна, трябва да сме наясно, че всички народи на съюзниците проливат много кръв и ако не принесем жертви, с какво ще постигнем правото да седнем на масата, когато те правят разпределението на народите и териториите след войната? И затова би било глупаво и нахално от наша страна да искаме разрешение от народите, чиято кръв се пролива, да изпращат пари в земята на враговете си, за да защитят нашата собствена кръв. Защото само чрез кръв земята ще бъде наша. Що се отнася до вас - членовете на групата - вие ще се измъкнете и за тази цел ние ви предоставяме средства чрез този куриер.“..... че така относно холокоста колеги !

    19:27 16.11.2025

  • 22 Имаше статия за Хитлер но

    3 2 Отговор
    Енцо Серени, виден италиански ционист от времето на Втората световна война и съосновател на кибуц Гиват Бренер.
    „Нямаме от какво да се срамуваме от факта, че използвахме преследването на евреите в Германия за изграждане на Палестина.“
    (Zionism Today)...Храмът на ционизма изисква „жертвоприношения“ да бъдат принасяни на олтара му.

    19:28 16.11.2025

  • 23 Имаше статия за Хитлер но

    5 1 Отговор
    " Села са били сривани с булдозери, а цели групи са били разселвани, за да се направи път на „новия евреин“ на ционисткото въображение. Очевидно това са правили евреите в Палестина. Има причина толкова много евреи да имат анти-израелски възглед. Държавата „Израел“ обижда чувството им за елементарно благоприличие. Определено вярвам, че действията на „Израел“ възпират много евреи да изследват юдаизма по-нататък.“ Много евреи не са ционисти, а много неевреи са. Ционизмът е политическо движение, а не раса (или религия). Да се ​​каже, че ционизмът е на еврейския народ, е все едно да се каже, че Демократическата партия е на американския народ. Еврейският народ, който се противопоставя на ционизма, обаче е изправен пред много трудни времена.“
    Дейвид Айк
    „Подценяване.“
    Истински евреи, спазващи Тората...

    19:34 16.11.2025

  • 24 дядо поп

    11 0 Отговор
    Ни санкции , ни вопъл , ни стон! За израелците , Газа , Палестина , Сирия , Йемен , Иран няма значение навсякъде виждат бойци на Хисбула. Какво ли ще стане ако руснаците стрелят по цивилни в която и да е европейска държава под предлог , че са украински бойци?

    Коментиран от #25

    19:34 16.11.2025

  • 25 Путин

    0 5 Отговор

    До коментар #24 от "дядо поп":

    Евреите не са многоходови.

    19:38 16.11.2025

  • 26 Имаше статия за Хитлер но

    3 1 Отговор
     ....„докато италианците са развили култура – ​​език, литература, политическа традиция, интелектуално наследство – която е отразявала националното им съзнание векове преди най-накрая да създадат своя собствена държава, националното съзнание на евреите е имало само юдаизма като споделена основа и основателите на държавата открито са му се противопоставяли.“ Джей Й. Гонен, в своята психоистория на ционизма, твърди, че пълното прекъсване на връзката с Бога, което ционизмът предполага, елиминира единствената отличителна черта на евреите. Тогава е необходима замяна. Оттук и националната обсебеност на „Израел“ от сигурността. Превръщането на сигурността в свещена имаше и допълнителното предимство да потуши дисидентските гласове като „предатели“, които „излагат други евреи на опасност“. Пропити с власт, открадната от юдаизма, и лишило много евреи от автентичното определение за „еврейски“, ционисткото ръководство сега можеше да етикетира всички, които поставяха под въпрос, като застрашаващи самото съществуване на еврейския народ, нещо което е не само абсурдно но и малоумно ....

    19:40 16.11.2025

  • 27 Кажи му ционист

    5 0 Отговор
    И го заплюй. Така правят и истинските евреи които спазват Тората

    19:48 16.11.2025

  • 28 Ний ша Ва упрайм

    4 0 Отговор
    ако не е американското лоби до сега да са им видели сметката

    20:05 16.11.2025

  • 29 Лумпен

    4 0 Отговор
    Ами да бяха отвърнали !
    Да утрепят някой и друг евреин!
    Нямаше да е голяма загуба!
    Май са много вече..?

    20:07 16.11.2025

  • 30 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 31 И много миришат тея

    3 0 Отговор

    До коментар #16 от "Израел са гнусно":

    Една гадна сладникава миризма. Отвратително е

    20:21 16.11.2025

  • 32 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 33 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 34 Голямо споразумение, голямо примирие

    0 0 Отговор
    Нали? ...(Въпреки споразумението за примирие, израелската армия окупира още пет позиции в Южен Ливан) ...

    20:30 16.11.2025

  • 35 Този коментар е премахнат от модератор.