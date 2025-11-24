Израел обстреля Бейрут. Ще последва ли нова война?

За първи път от месеци Израел нанесе удари по цел на Хизбула в ливанската столица Бейрут. Според ливанските власти при нападението са загинали най-малко петима души, а 28 са били ранени. Сред загиналите е Али Табтабай, началник на генералния щаб на Хизбула. Още през 2018 година САЩ обявиха награда за задържането му.

Само след няколко дни Израел и Ливан трябва да отбележат годишнина от примирието, което подписаха на 27 ноември 2024 година. Но има ли риск от избухването на нова война?

Нова ескалация и опасност от сухопътна офанзива?

Израел и САЩ в последно време увеличават натиска върху Ливан да разоръжи терористичната група Хизбула. Армията на страната представи подобен план, който бе одобрен през септември и предвижда това да се случи до края на годината.

Последните удари на Израел обаче повишават опасенията в Бейрут, че може да се стигне и до нова сухопътна операция срещу позициите на Хизбула в южните части на страната. В последно време зачестяват и ударите на Израел по позиции на Хизбула.

Това ще създаде сериозни затрудения за плановете на властите, които се подготвят за посещението на папа Лъв XIV.

Ливанските власти - безсилни пред Израел и Хизбула

На 22 ноември Ливан отбеляза своя ден на независимостта, а по този повод президентът Жозеф Аун заяви, че страната отваря нова страница в развитието си. "Тази страница ще приключи едва когато постигнем пълен суверенитет и всички ливанци могат да живеят достойно в държава, която отстоява справедливостта."

Само че официалните власти в страната, която е в тежка икономическа и социална криза, изглеждат безсилни да гарантират това, както отбелязват редица коментатори. Сигурността на Ливан се дефинира от два основни фактора - Израел и Хизбула, която продължава да има огромно вътрешнополитическо влияние. Политическото крило на организацията продължава да блокира ключови решения на правителството и да контролира големи части от страната.

Ще се разоръжи ли Хизбула?

В същото време групировката трудно би водила пълномащабна война, отбелязват експерти. "Военните способности на Хизбула се изпариха през септември миналата година", отбелязва политическата анализаторка Хана Салех. "След атаките с пейджъри Хизбула беше неспособна да реагира - дори когато Израел уби нейния лидер Хасан Насрала, тя не беше в състояние да отговори."

Израел обвинява Хизбула, че отново се въоръжава, а ливанското правителство - че не предприема необходимите стъпки, за да предотврати това. "Под мое ръководство Израел няма да позволи на Хизбула да възстанови силите си и отново да представлява заплаха за държавата Израел", заяви премиерът Бенямин Нетаняху.

Ливанският му колега Жозеф Аун призова международната общност да окаже натиск върху Израел, който продължава да окупира части от Ливан, да спре атаките и да се оттегли от страната. Ливанското правителство се е ангажирало да разоръжи Хизбула, но от групировката твърдят, че няма да водят преговори в тази посока, докато Израел не прекрати атаките си, не се оттегли напълно от Ливан и не освободи ливанските затворници.