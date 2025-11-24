Израел обстреля Бейрут. Ще последва ли нова война?

За първи път от месеци Израел нанесе удари по цел на Хизбула в ливанската столица Бейрут. Според ливанските власти при нападението са загинали най-малко петима души, а 28 са били ранени. Сред загиналите е Али Табтабай, началник на генералния щаб на Хизбула. Още през 2018 година САЩ обявиха награда за задържането му.
Само след няколко дни Израел и Ливан трябва да отбележат годишнина от примирието, което подписаха на 27 ноември 2024 година. Но има ли риск от избухването на нова война?
Нова ескалация и опасност от сухопътна офанзива?
Израел и САЩ в последно време увеличават натиска върху Ливан да разоръжи терористичната група Хизбула. Армията на страната представи подобен план, който бе одобрен през септември и предвижда това да се случи до края на годината.
Последните удари на Израел обаче повишават опасенията в Бейрут, че може да се стигне и до нова сухопътна операция срещу позициите на Хизбула в южните части на страната. В последно време зачестяват и ударите на Израел по позиции на Хизбула.
Това ще създаде сериозни затрудения за плановете на властите, които се подготвят за посещението на папа Лъв XIV.
Ливанските власти - безсилни пред Израел и Хизбула
На 22 ноември Ливан отбеляза своя ден на независимостта, а по този повод президентът Жозеф Аун заяви, че страната отваря нова страница в развитието си. "Тази страница ще приключи едва когато постигнем пълен суверенитет и всички ливанци могат да живеят достойно в държава, която отстоява справедливостта."
Само че официалните власти в страната, която е в тежка икономическа и социална криза, изглеждат безсилни да гарантират това, както отбелязват редица коментатори. Сигурността на Ливан се дефинира от два основни фактора - Израел и Хизбула, която продължава да има огромно вътрешнополитическо влияние. Политическото крило на организацията продължава да блокира ключови решения на правителството и да контролира големи части от страната.
Ще се разоръжи ли Хизбула?
В същото време групировката трудно би водила пълномащабна война, отбелязват експерти. "Военните способности на Хизбула се изпариха през септември миналата година", отбелязва политическата анализаторка Хана Салех. "След атаките с пейджъри Хизбула беше неспособна да реагира - дори когато Израел уби нейния лидер Хасан Насрала, тя не беше в състояние да отговори."
Израел обвинява Хизбула, че отново се въоръжава, а ливанското правителство - че не предприема необходимите стъпки, за да предотврати това. "Под мое ръководство Израел няма да позволи на Хизбула да възстанови силите си и отново да представлява заплаха за държавата Израел", заяви премиерът Бенямин Нетаняху.
Ливанският му колега Жозеф Аун призова международната общност да окаже натиск върху Израел, който продължава да окупира части от Ливан, да спре атаките и да се оттегли от страната. Ливанското правителство се е ангажирало да разоръжи Хизбула, но от групировката твърдят, че няма да водят преговори в тази посока, докато Израел не прекрати атаките си, не се оттегли напълно от Ливан и не освободи ливанските затворници.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Цвете
18:54 24.11.2025
2 урсула
Тия нападнаха 6 страни и няма и едно пакетче е така от срам де
Викат му демокрация на това
И пригответе паричките че златните тоалетни чакат своите купувачи
Коментиран от #4
18:55 24.11.2025
3 честен ционист
Коментиран от #20
18:55 24.11.2025
4 честен ционист
До коментар #2 от "урсула":До изворът на Ефрат, можеш ли да броиш, още колко страни има за нападане?
18:56 24.11.2025
5 Нацистите от Израел ме е гнус да
Гърция ще изпрати бронирани машини и бронетранспортьори в Ливан през следващите дни. Това ново споразумение между Атина и Бейрут беше обявено в четвъртък от гръцкия министър на отбраната Никос Дендиас след среща с ливанския му колега Мишел Менаса, който също така потвърди тясното сътрудничество между двете страни в защитата на религиозните малцинства в Ливан.
Коментиран от #9
18:57 24.11.2025
6 Гост
18:58 24.11.2025
7 Чист пример за фейк !
19:00 24.11.2025
9 честен ционист
До коментар #5 от "Нацистите от Израел ме е гнус да":Тези бронирани машини стават за бой в градски условия, или срещу цивилни.
19:00 24.11.2025
11 Бейрут
19:01 24.11.2025
13 А бащата на някаква Саяна
19:02 24.11.2025
17 Оитане
19:04 24.11.2025
19 А бе
До коментар #12 от "Обстреляйте":Аз заради тоя спрях да гледам телевизия.
19:06 24.11.2025
20 Ганчо
До коментар #3 от "честен ционист":Все цигани са в него район, най-мракобесмите са в Ерусалим. От теб ще стане много хубава Nivea.
Коментиран от #24
19:06 24.11.2025
21 Бейрут е в Ливан
Коментиран от #23
19:10 24.11.2025
22 Няма да последва нова война
23:18 24.11.2025
23 Ако не си забелязал
До коментар #21 от "Бейрут е в Ливан":Израел не напада Ливан, а конкретно Хизбула в Ливан. Ако не си спомняш главна точка в примирието между Ливан и Израел е ливанската армия да обезоръжи Хизбула. Това никак не се получава.
23:20 24.11.2025
24 Анонимен
До коментар #20 от "Ганчо":А от теб нищо не става.
00:37 25.11.2025