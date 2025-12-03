Новини
Тръмп: Всичко подписано със служебен химикал от името на Байдън, вече няма правна стойност

3 Декември, 2025 04:33

Президентът визира автоматичното устройство за подписване на документи, което сътрудниците на бившия държавен глава използвали, за да подписват голям обем документи вместо шефа си

Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Президентът на САЩ Доналд Тръмп обяви, че всички помилвания, подписани преди това от 46-ия президент на САЩ Джо Байдън с химикал (автоматично устройство за подписване на документи), вече не са правно обвързващи, както и всички други подобни документи.

Както отбеляза Тръмп в Truth Social, „всякакви документи, прокламации, изпълнителни заповеди, меморандуми или договори“, подписани от Байдън с химикал, „се считат за нищожни“. „Всеки, който е получил помилвания, замяна на наказания или други правни документи, подписани по този начин, моля, имайте предвид, че те са напълно нищожни и вече нямат никаква правна сила“, добави Тръмп.

На 28 ноември Тръмп също заяви, че „всякакви документи, подписани от сънливия Джо Байдън с химикал, което е приблизително 92% от тях, вече са нищожни и вече не са валидни“. Тогава държавният глава отбеляза, че „радикалните леви демократи“ на практика „отнеха президентските правомощия на Байдън“. „Следователно отменям всички изпълнителни заповеди и всякакви други документи, които не са били директно подписани от лъжливия Джо Байдън, защото хората, които са използвали химикалка, са действали незаконно“, отбеляза Тръмп.

Тръмп многократно е заявявал, че Байдън не е подписал документите лично и че обкръжението му е прибягнало до използване на химикалка. Той също така изрази мнение, че изпълнителните заповеди на Байдън за помилване на приблизително 2500 души, включително негови роднини, са невалидни, защото са били подписани с химикалка без знанието на бившия президент.

В интервю за The New York Times Байдън призна, че е използвана химикалка за подписване на заповедите за помилване от негово име, като същевременно твърди, че всички решения за помилване са взети лично от него и че използването на химикалка е било необходимо поради големия брой документи. През юли Белият дом започна разследване на използването на химикалка от бившия американски лидер.


САЩ
Поставете оценка:
Оценка 3.3 от 4 гласа.
  • 1 Оценка слаб 2

    3 12 Отговор
    Тръмп е арогантен , неадекватен диктатор които е дори по-нагъл и от Путлер .

    04:47 03.12.2025

  • 2 хихи

    1 1 Отговор
    След дълго и продължително управление и без да дойде в съзнание почина другарят Леонид Брежнев..

    04:49 03.12.2025

  • 3 Уса

    8 0 Отговор
    Всичко подписано от служебния химикал на Байдн беше античовешка пародия.Благодарение на Тръмп беше отложена гражданската война в САЩ

    04:49 03.12.2025

  • 4 Уса

    1 2 Отговор
    Съветвам пдрс ите да кротуват и си гледат мъжките половинки да не ядат дървото,че още не сме им забравили мрсните намерения от демократичното минало

    04:51 03.12.2025

  • 5 побърканяк

    6 0 Отговор
    Бай пън как да подписва самостоятелно каквото и да е било като се здрависваше с Митеран и Хелмут Кол.

    04:53 03.12.2025

  • 6 Тръмп е Първият Президент

    0 1 Отговор
    В САЩ На когото се прави
    КОГНИТИВЕН ТЕСТ.

    Явно по луд и изтрещял
    От него досега в Белия Дом
    Не е имало .

    Така че каквото и да говори
    Рижавия Ненормалник

    Се оказа че Байдън е в много по добро
    Състояние .

    Хахахаха хахахаха хахахаха

    05:26 03.12.2025

  • 7 Aвторе, авторе

    1 0 Отговор
    Зарежи я тая журналистика и не се мъчи повече. Виж, там по пицариите нещо за общак, ако те вземат де. С тоя превод за жуналист не ставаш. Поне хвани да прочетеш какво ти е смлял автоматичния превод. С копи пейст журналистика не се прави.

    05:31 03.12.2025