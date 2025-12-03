Тръмп: Всичко подписано със служебен химикал от името на Байдън, вече няма правна стойност

Президентът на САЩ Доналд Тръмп обяви, че всички помилвания, подписани преди това от 46-ия президент на САЩ Джо Байдън с химикал (автоматично устройство за подписване на документи), вече не са правно обвързващи, както и всички други подобни документи.

Както отбеляза Тръмп в Truth Social, „всякакви документи, прокламации, изпълнителни заповеди, меморандуми или договори“, подписани от Байдън с химикал, „се считат за нищожни“. „Всеки, който е получил помилвания, замяна на наказания или други правни документи, подписани по този начин, моля, имайте предвид, че те са напълно нищожни и вече нямат никаква правна сила“, добави Тръмп.

На 28 ноември Тръмп също заяви, че „всякакви документи, подписани от сънливия Джо Байдън с химикал, което е приблизително 92% от тях, вече са нищожни и вече не са валидни“. Тогава държавният глава отбеляза, че „радикалните леви демократи“ на практика „отнеха президентските правомощия на Байдън“. „Следователно отменям всички изпълнителни заповеди и всякакви други документи, които не са били директно подписани от лъжливия Джо Байдън, защото хората, които са използвали химикалка, са действали незаконно“, отбеляза Тръмп.

Тръмп многократно е заявявал, че Байдън не е подписал документите лично и че обкръжението му е прибягнало до използване на химикалка. Той също така изрази мнение, че изпълнителните заповеди на Байдън за помилване на приблизително 2500 души, включително негови роднини, са невалидни, защото са били подписани с химикалка без знанието на бившия президент.

В интервю за The New York Times Байдън призна, че е използвана химикалка за подписване на заповедите за помилване от негово име, като същевременно твърди, че всички решения за помилване са взети лично от него и че използването на химикалка е било необходимо поради големия брой документи. През юли Белият дом започна разследване на използването на химикалка от бившия американски лидер.