ЕС поетапно спира вноса на руски природен газ

Съветът на Европейския съюз съобщи в сряда, че заедно с Европейския парламент е постигнато предварително съгласие по нов регламент, който предвижда постепенно спиране на вноса на руски природен газ - както втечнен (LNG), така и доставян по тръбопроводи. Информацията бе разпространена от Би Би Си, предава News.bg.

Новият регламент представлява основна част от европейската стратегия за прекратяване на зависимостта от руските енергийни ресурси. В официалното прессъобщение на Съвета се посочва, че Русия е използвала доставките на газ като инструмент за натиск, което е имало сериозно отражение върху енергийния пазар в Европа.

„Това е голям успех за нас и за цяла Европа. Необходимо е да сложим край на зависимостта на ЕС от руския газ, а трайната забрана за неговия внос е важна стъпка в тази посока“, заяви датският министър на климата, енергетиката и комуналните услуги Ларс Оагор. В момента Дания е ротационен председател на Съвета на ЕС.

Съгласно договорените условия забраната за сключване на дългосрочни договори за внос на руски втечнен природен газ ще влезе в сила от 1 януари 2027 г. като част от 19-ия пакет санкции на Европейския съюз.

За дългосрочните договори за доставка на руски газ по тръбопровод мярката трябва да започне да действа от 30 септември 2027 г., при условие че бъдат изпълнени целевите нива за запълване на газовите хранилища, заложени в правилата за сигурност на снабдяването. Ако тези изисквания не бъдат покрити, забраната ще влезе в сила автоматично най-късно от 1 ноември 2027 г.