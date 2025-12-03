Новини
Свят »
Белгия »
ЕС поетапно спира вноса на руски природен газ

ЕС поетапно спира вноса на руски природен газ

3 Декември, 2025 10:52 794 30

  • русия-
  • природен газ-
  • внос-
  • газ

Новият регламент предвижда спиране на доставките на LNG и тръбопроводен газ до края на 2027 г.

ЕС поетапно спира вноса на руски природен газ - 1
Снимкa: Shutterstock
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Съветът на Европейския съюз съобщи в сряда, че заедно с Европейския парламент е постигнато предварително съгласие по нов регламент, който предвижда постепенно спиране на вноса на руски природен газ - както втечнен (LNG), така и доставян по тръбопроводи. Информацията бе разпространена от Би Би Си, предава News.bg.

Новият регламент представлява основна част от европейската стратегия за прекратяване на зависимостта от руските енергийни ресурси. В официалното прессъобщение на Съвета се посочва, че Русия е използвала доставките на газ като инструмент за натиск, което е имало сериозно отражение върху енергийния пазар в Европа.

„Това е голям успех за нас и за цяла Европа. Необходимо е да сложим край на зависимостта на ЕС от руския газ, а трайната забрана за неговия внос е важна стъпка в тази посока“, заяви датският министър на климата, енергетиката и комуналните услуги Ларс Оагор. В момента Дания е ротационен председател на Съвета на ЕС.

Съгласно договорените условия забраната за сключване на дългосрочни договори за внос на руски втечнен природен газ ще влезе в сила от 1 януари 2027 г. като част от 19-ия пакет санкции на Европейския съюз.

За дългосрочните договори за доставка на руски газ по тръбопровод мярката трябва да започне да действа от 30 септември 2027 г., при условие че бъдат изпълнени целевите нива за запълване на газовите хранилища, заложени в правилата за сигурност на снабдяването. Ако тези изисквания не бъдат покрити, забраната ще влезе в сила автоматично най-късно от 1 ноември 2027 г.


Белгия
Поставете оценка:
Оценка 3.4 от 21 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 И затова цената му

    25 2 Отговор
    се повиши със 70% от 2022 година до днес.
    Ние сами си слагаме бариери и по-високи цени като някакви наивници.

    10:55 03.12.2025

  • 2 Нов свят

    26 1 Отговор
    Пак ще е руски газа но продаван от Щатите!

    Коментиран от #8

    10:56 03.12.2025

  • 3 провинциалист

    20 0 Отговор
    Заглавието е твърде дълго. Достатъчно щеше да е и само "ЕС поетапно спира".

    10:58 03.12.2025

  • 4 Григор

    17 2 Отговор
    Това си е чисто харакири! Икономика с американски втечнен газ не се развива. Той е с 30-40% по-скъп от руския и всяко нещо произведено с него не е конкурентоспособно. Всъщност, това си е пак руски газ, но минал през няколко фирми преди да стане американски. Орбан е наясно с всички тези неща и точно по тази причина беше в Москва. Той иска евтини руски нефт и газ. Кой ще му попречи?

    10:58 03.12.2025

  • 5 Атина Палада

    4 7 Отговор
    ЕС спира руската газ а САЩ купуват северните потоци от където ще доставят американска газ на Европа!

    Коментиран от #16

    11:01 03.12.2025

  • 6 Нов свят

    13 1 Отговор
    Щатите държат с някакви компромати управляващите в ЕС и те охотно изпълняват всички искания. Целта на Щатите е ЕС да стане територия от потребители купуваща всичко от тях. Сега изобщо не желаят да свърши тази война. Гарантирано плащане на американско оръжие от европейците. Издънване на бюджета на ЕС с милиардни траншове за Украйна. Още няколкостотин милиарда и ЕС ще рухне. Тогава Путин и Тръмп ще седнат на една маса и доволно ще разговарят за успешната операция.

    11:03 03.12.2025

  • 7 Ха Ха

    11 0 Отговор
    Нещастни евроейци - заспирали са руския газ от 2013

    11:03 03.12.2025

  • 8 наблюдател

    0 9 Отговор

    До коментар #2 от "Нов свят":

    до 2 пишеш че купуваме руски газ - отговори защо тогава гаспром фалира щом купуваме руски газ

    Коментиран от #10, #18

    11:04 03.12.2025

  • 9 ЕСССР

    12 0 Отговор
    Спира постепенно и развитието на ЕСССР под вещото ръководство на Великата Санкционерка Другарката Урсула! Заводи затварят, фирми фалират връщаме се към първобитните си корени!

    11:05 03.12.2025

  • 10 Нов свят

    6 1 Отговор

    До коментар #8 от "наблюдател":

    Да почакаме да видим дали наистина е фалирал!

    11:05 03.12.2025

  • 11 Георгиев

    3 0 Отговор
    Всичко е точно! Тръмп купува трите тръби на СП1 и 2, купува руски газ и храни Европа през тях. САЩ слагат ръка на газова и нефтена мрежи в Окраина и блокират Англия и другите мераклии. САЩ си затварят очите за превьеман то на Одеса и черноморието от Русия, срещу право за експлоатация на коридорите там и съоръжения за карго. Всичко е договорено, според мен. Има и крайни дати. Само се чака да мине 18.12. и да се влезне в 2026 г.

    11:07 03.12.2025

  • 12 Ами да

    2 0 Отговор
    Добре, че има глобално затопляне... иначе много работа за зъболекарите..

    11:07 03.12.2025

  • 13 Превод

    6 1 Отговор
    ЕС убива бавно и умишлено икономиката си

    Коментиран от #19

    11:08 03.12.2025

  • 14 Хахахаха😂😂😂😂

    3 0 Отговор
    Етапите започнаха от 2022 и продължават и до сега! Ще продължат докато се изчерпят газовите находища в Русия.😂😂😂Много се радвам, че Владимир Владимирович ще има парички за денацификация и деНАТОвизация на "желаещите"!😂😂😂

    11:08 03.12.2025

  • 15 хахаха

    3 0 Отговор
    ес твърдо са решили да купуват руски газ от америка

    11:08 03.12.2025

  • 16 Викаш директно

    0 0 Отговор

    До коментар #5 от "Атина Палада":

    Руската тръба става американска и газта магически идва от Америка.. Ай хав квесчънс към тебе

    Коментиран от #23

    11:09 03.12.2025

  • 17 руснак е мръсна дума

    1 6 Отговор
    Адолф путин накара нормалните хора по целия свят да намразят руснаците!

    11:09 03.12.2025

  • 18 Лудият от портиерната

    4 0 Отговор

    До коментар #8 от "наблюдател":

    Ха ха. Газпром фалира и затова продава газ на франция, нидерландия, белгия и унгария

    11:10 03.12.2025

  • 19 ха ха

    1 6 Отговор

    До коментар #13 от "Превод":

    Светът ще същестуа и без кървавия руски газ!

    Коментиран от #21, #22, #26, #27

    11:11 03.12.2025

  • 20 Анализ

    3 0 Отговор
    Дания с една трета от нашата територия и населени половин България, категорично мнение дава???
    Да не стане след време като двигателите с вътрешно горене, без тях, ама не можем без тях!!!!

    11:12 03.12.2025

  • 21 Нов свят

    3 0 Отговор

    До коментар #19 от "ха ха":

    Няма да може! Съществувал е преди много години. Сега всичко е устроена така, че без въглеводороди всичко затихва. Няма какво да ги замести.

    Коментиран от #25

    11:13 03.12.2025

  • 22 Ахаха

    1 0 Отговор

    До коментар #19 от "ха ха":

    Да е, на ниво Африка.. Ама то, ти си си индиец, искаш си мизерията

    11:16 03.12.2025

  • 23 Атина Палада

    0 0 Отговор

    До коментар #16 от "Викаш директно":

    Доставчика е САЩ и съответно се казва американска газ....Не е ли така?

    11:17 03.12.2025

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 Братле

    1 0 Отговор

    До коментар #21 от "Нов свят":

    Този индивид не знае какво е въглеводород..

    11:17 03.12.2025

  • 26 Атина Палада

    0 0 Отговор

    До коментар #19 от "ха ха":

    Значи да съществува в пещерите:)

    11:18 03.12.2025

  • 27 Защо тогава

    1 0 Отговор

    До коментар #19 от "ха ха":

    са тези ,, отсрочки”, а не спрат да купуват веднага?

    11:19 03.12.2025

  • 28 Василеску

    2 0 Отговор
    То затова и в Германия и Франция всичко поскъпва. Но Чардафонката живее в Брюксел. Предстоят много интересни случки във Франция и Германия в следващите 2-3 години. Даже шеф-атлантика и либерал Стефчо Тафров го каза. Значи е сигурно. фон дер го гарантира.

    11:33 03.12.2025

  • 29 Механик

    1 0 Отговор
    Ма вие нали още през 22-ра се отказхате от тая газ??
    Нали беше :"Можем и без газ, но искаме без вас"???

    11:37 03.12.2025

  • 30 Ватманяк

    2 0 Отговор
    До № 3. Много добър хумор. Но неразбираем за Факт-ически зомбираните Фончовци.

    11:38 03.12.2025

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания