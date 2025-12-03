ЕС поетапно спира вноса на руски природен газ

Съветът на Европейския съюз съобщи в сряда, че заедно с Европейския парламент е постигнато предварително съгласие по нов регламент, който предвижда постепенно спиране на вноса на руски природен газ - както втечнен (LNG), така и доставян по тръбопроводи. Информацията бе разпространена от Би Би Си, предава News.bg.
Новият регламент представлява основна част от европейската стратегия за прекратяване на зависимостта от руските енергийни ресурси. В официалното прессъобщение на Съвета се посочва, че Русия е използвала доставките на газ като инструмент за натиск, което е имало сериозно отражение върху енергийния пазар в Европа.
„Това е голям успех за нас и за цяла Европа. Необходимо е да сложим край на зависимостта на ЕС от руския газ, а трайната забрана за неговия внос е важна стъпка в тази посока“, заяви датският министър на климата, енергетиката и комуналните услуги Ларс Оагор. В момента Дания е ротационен председател на Съвета на ЕС.
Съгласно договорените условия забраната за сключване на дългосрочни договори за внос на руски втечнен природен газ ще влезе в сила от 1 януари 2027 г. като част от 19-ия пакет санкции на Европейския съюз.
За дългосрочните договори за доставка на руски газ по тръбопровод мярката трябва да започне да действа от 30 септември 2027 г., при условие че бъдат изпълнени целевите нива за запълване на газовите хранилища, заложени в правилата за сигурност на снабдяването. Ако тези изисквания не бъдат покрити, забраната ще влезе в сила автоматично най-късно от 1 ноември 2027 г.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 И затова цената му
Ние сами си слагаме бариери и по-високи цени като някакви наивници.
10:55 03.12.2025
2 Нов свят
Коментиран от #8
10:56 03.12.2025
3 провинциалист
10:58 03.12.2025
4 Григор
10:58 03.12.2025
5 Атина Палада
Коментиран от #16
11:01 03.12.2025
6 Нов свят
11:03 03.12.2025
7 Ха Ха
11:03 03.12.2025
8 наблюдател
До коментар #2 от "Нов свят":до 2 пишеш че купуваме руски газ - отговори защо тогава гаспром фалира щом купуваме руски газ
Коментиран от #10, #18
11:04 03.12.2025
9 ЕСССР
11:05 03.12.2025
10 Нов свят
До коментар #8 от "наблюдател":Да почакаме да видим дали наистина е фалирал!
11:05 03.12.2025
11 Георгиев
11:07 03.12.2025
12 Ами да
11:07 03.12.2025
13 Превод
Коментиран от #19
11:08 03.12.2025
14 Хахахаха😂😂😂😂
11:08 03.12.2025
15 хахаха
11:08 03.12.2025
16 Викаш директно
До коментар #5 от "Атина Палада":Руската тръба става американска и газта магически идва от Америка.. Ай хав квесчънс към тебе
Коментиран от #23
11:09 03.12.2025
17 руснак е мръсна дума
11:09 03.12.2025
18 Лудият от портиерната
До коментар #8 от "наблюдател":Ха ха. Газпром фалира и затова продава газ на франция, нидерландия, белгия и унгария
11:10 03.12.2025
19 ха ха
До коментар #13 от "Превод":Светът ще същестуа и без кървавия руски газ!
Коментиран от #21, #22, #26, #27
11:11 03.12.2025
20 Анализ
Да не стане след време като двигателите с вътрешно горене, без тях, ама не можем без тях!!!!
11:12 03.12.2025
21 Нов свят
До коментар #19 от "ха ха":Няма да може! Съществувал е преди много години. Сега всичко е устроена така, че без въглеводороди всичко затихва. Няма какво да ги замести.
Коментиран от #25
11:13 03.12.2025
22 Ахаха
До коментар #19 от "ха ха":Да е, на ниво Африка.. Ама то, ти си си индиец, искаш си мизерията
11:16 03.12.2025
23 Атина Палада
До коментар #16 от "Викаш директно":Доставчика е САЩ и съответно се казва американска газ....Не е ли така?
11:17 03.12.2025
24 Този коментар е премахнат от модератор.
25 Братле
До коментар #21 от "Нов свят":Този индивид не знае какво е въглеводород..
11:17 03.12.2025
26 Атина Палада
До коментар #19 от "ха ха":Значи да съществува в пещерите:)
11:18 03.12.2025
27 Защо тогава
До коментар #19 от "ха ха":са тези ,, отсрочки”, а не спрат да купуват веднага?
11:19 03.12.2025
28 Василеску
11:33 03.12.2025
29 Механик
Нали беше :"Можем и без газ, но искаме без вас"???
11:37 03.12.2025
30 Ватманяк
11:38 03.12.2025