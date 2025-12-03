Китай и Русия задълбочават координацията си на фона на напрежението в Азия

Китай и Русия са постигнали „широк консенсус“ по редица международни въпроси по време на посещението на китайския външен министър Ван И в Москва, съобщава „Ройтерс“, предава БТА.

Разговорите се провеждат на фона на активизирани усилия за намиране на решение на войната в Украйна и на задълбочаващия се дипломатически спор между Пекин и Токио.

В изявление на китайското външно министерство се посочва, че Ван И е призовал руския си колега Сергей Лавров Пекин и Москва да продължат тясната си координация, за да ограничат „провокативните действия“ на крайнодесни сили в Япония, които според Пекин застрашават регионалната стабилност и насърчават ремилитаризацията на страната. Напрежението между Китай и Япония рязко се изостри, след като японският премиер Санае Такаичи заяви, че евентуална китайска атака срещу Тайван би могла да доведе до реакция от страна на Токио.

По време на отделна среща с руския секретар на Съвета за сигурност Сергей Шойгу е било проведено стратегическо съгласуване по въпроси, свързани с Япония, като според Пекин е постигнато „високо ниво на съгласие“.

Визитата на Ван И в Москва съвпадна с посещението на специалния пратеник на президента Доналд Тръмп Стив Уиткоф и зетя на американския държавен глава Джаред Къшнър. Кремъл уточни, че петчасовата им среща с президента Владимир Путин не е довела до пробив по евентуално мирно споразумение за Украйна.

Китай е потвърдил намерението си да продължи да играе „конструктивна роля“ за разрешаването на украинската криза и да поддържа стратегическа комуникация с Русия. Темата за Украйна е била обсъждана и в разговорите на Ван И с европейски дипломати, както и в телефонния разговор между Доналд Тръмп и китайския президент Си Дзинпин.

По време на този разговор Си е заявил, че Пекин се надява всички страни да намалят различията си и в най-кратък срок да постигнат справедливо, трайно и обвързващо мирно споразумение. Очаква се и френският президент Еманюел Макрон да обсъди войната в Украйна с китайския лидер по време на визитата си в Китай тази седмица, след като преди дни прие украинския президент Володимир Зеленски в Париж.