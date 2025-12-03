Новини
Китай и Русия задълбочават координацията си на фона на напрежението в Азия

3 Декември, 2025 15:54 660 10

Пекин и Москва обсъждат Украйна и Япония по време на визитата на Ван И в руската столица

Китай и Русия задълбочават координацията си на фона на напрежението в Азия - 1
Снимкa: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Китай и Русия са постигнали „широк консенсус“ по редица международни въпроси по време на посещението на китайския външен министър Ван И в Москва, съобщава „Ройтерс“, предава БТА.

Разговорите се провеждат на фона на активизирани усилия за намиране на решение на войната в Украйна и на задълбочаващия се дипломатически спор между Пекин и Токио.

В изявление на китайското външно министерство се посочва, че Ван И е призовал руския си колега Сергей Лавров Пекин и Москва да продължат тясната си координация, за да ограничат „провокативните действия“ на крайнодесни сили в Япония, които според Пекин застрашават регионалната стабилност и насърчават ремилитаризацията на страната. Напрежението между Китай и Япония рязко се изостри, след като японският премиер Санае Такаичи заяви, че евентуална китайска атака срещу Тайван би могла да доведе до реакция от страна на Токио.

По време на отделна среща с руския секретар на Съвета за сигурност Сергей Шойгу е било проведено стратегическо съгласуване по въпроси, свързани с Япония, като според Пекин е постигнато „високо ниво на съгласие“.

Визитата на Ван И в Москва съвпадна с посещението на специалния пратеник на президента Доналд Тръмп Стив Уиткоф и зетя на американския държавен глава Джаред Къшнър. Кремъл уточни, че петчасовата им среща с президента Владимир Путин не е довела до пробив по евентуално мирно споразумение за Украйна.

Китай е потвърдил намерението си да продължи да играе „конструктивна роля“ за разрешаването на украинската криза и да поддържа стратегическа комуникация с Русия. Темата за Украйна е била обсъждана и в разговорите на Ван И с европейски дипломати, както и в телефонния разговор между Доналд Тръмп и китайския президент Си Дзинпин.

По време на този разговор Си е заявил, че Пекин се надява всички страни да намалят различията си и в най-кратък срок да постигнат справедливо, трайно и обвързващо мирно споразумение. Очаква се и френският президент Еманюел Макрон да обсъди войната в Украйна с китайския лидер по време на визитата си в Китай тази седмица, след като преди дни прие украинския президент Володимир Зеленски в Париж.


Китай
  • 1 Макарони и той

    10 0 Отговор
    къде се бута при големите.

    15:57 03.12.2025

  • 2 БОЛШЕВИК

    11 1 Отговор
    Китай, Русия и КНДР са сила която нямат равна а тоя свят!

    15:58 03.12.2025

  • 3 Град Козлодуй

    3 10 Отговор
    Коня не го ли пенсионираха вече.

    Коментиран от #7

    15:58 03.12.2025

  • 4 Британия

    1 9 Отговор
    Лавров се нахилил като руски Олигофрен ,а на Китаеца му е малка пишката

    16:00 03.12.2025

  • 5 Хаха

    2 8 Отговор
    Китайците рано или късно ще си върнат Сибир и тогава да го видим този кон какво ще направи.

    16:04 03.12.2025

  • 6 Си Дзън

    1 8 Отговор
    Това трябва да се види, чуе, прочете и осмисли от всеки катър недодялан в България, който твърди, че Московия била велика сила, а Путин - велик държавник. Великите държавници не докарват държавите си до това състояние, описано от Сечин.

    Олигархът Игор Сечин, шеф на "Роснефт", заяви вчера, цитирам:
    "Русия е купичка с ориз в ръцете на Китай".

    И Сечин продължи като говореше за Началника. Но не за този в Кремъл, а за другия - пекинският, който държи купата с ориз и Сечин ("Роснефт) в ръцете си. На практика, Игор Сечин обяви Русия за суровинен придатък на Китай, като използва политкоректната версия на изразяване, описвайки я като "ресурсна база".

    Коментиран от #8

    16:10 03.12.2025

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Я пък тоя

    1 0 Отговор
    Разбраха се, щом свърши СВО, Китай ще нападне, после шишко Ун и той.
    Ще майката на запада

    16:25 03.12.2025

  • 10 Урсула АА

    3 0 Отговор
    Бална ни майка европейска

    16:32 03.12.2025

