Новини
Свят »
Великобритания »
Путин носи морална отговорност за смъртта на британска гражданка, отровена с „Новичок“

Путин носи морална отговорност за смъртта на британска гражданка, отровена с „Новичок“

4 Декември, 2025 20:00 869 32

  • сергей скрипал-
  • новичок-
  • великобритания-
  • владимир путин-
  • солсбъри

Британското министерство на външните работи обяви, че е извикало за обяснения руския посланик във Великобритания Андрей Келин

Путин носи морална отговорност за смъртта на британска гражданка, отровена с „Новичок“ - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Президентът на Русия Владимир Путин носи моралната отговорност за смъртта на британска гражданка, която беше съпътстваща жертва на отравянето с нервнопаралитичното вещество „Новичок“ на бившия руски двоен таен агент Сергей Скрипал и на неговата дъщеря Юлия. Това е заключението от независимо разследване, оповестено днес, предадоха световните агенции, цитирани от БТА.

Доун Стърджес, която беше на 44 години, беше засегната случайно от действието на „Новичок“ през 2018 г. няколко месеца след опита за отравяне на Скрипал и неговата дъщеря в Солсбъри в Англия. Жената е била отровена с веществото чрез шишенце за парфюм, което тя намерила случайно в Солсбъри.

Във връзка със заключенията на разследването британското министерство на външните работи обяви, че е извикало за обяснения руския посланик във Великобритания Андрей Келин.

"Докладът от разследването потвърди онова, което британското правителство смяташе от дълго време, а именно, че безотговорното използване от Русия на невротоксичен агент на британска територия е причинило смъртта на една британска гражданка“, се казва в изявление на британското външно министерство.

То изисква от Русия да преустанови кампанията си на враждебни дейности спрямо Обединеното кралство и НАТО.

Министерството също така обяви, че Лондон въвежда санкции срещу цялото руско военно разузнаване. Санкции са наложени и на осем представители на руското военно киберразузнаване, които са работили за руското военно разузнаване. Санкционирани са и трима офицери от руското военно разузнаване, отговорни за организирането на враждебна дейност в Украйна, пояснява Ройтерс.

Покушението срещу Скрипалови и смъртта на Доун Стърджес породиха дипломатическа криза между Лондон и Москва преди седем години и доведоха до взаимно експулсиране на дипломати, което беше безпрецедентно събитие след края на Студената война. Москва винаги е отричала да е замесена в отравянето на Скрипалови и последвалата смърт на Стърджес, коментира Франс прес.

„Доун Стърджес е невинна жертва на опит за убийство, извършен от агенти на една руска държавна организация, действали по улиците на Солсбъри“, заключи днес Антъни Хюз, председател на независимата разследваща комисия, която представи днес заключенията от разследването си.

"Отравянията в Солсбъри шокираха нацията. Изводите от днешното разследване са сериозно напомняне за пренебрежението на Кремъл към живота на невинните хора. Безполезната смърт на Доун е трагедия", заяви британският премиер Киър Стармър днес.

Поведението на агентите на руското военно разузнаване, на техните началници и на тези, които разрешиха мисията, в това число и президента Путин, е невероятно безотговорно“, заяви днес Антъни Хюз, който е бивш съдия.

"Съществува пряка връзка между действията на тези хора и смъртта на Доун Стърджес. Те касаят моралната отговорност за случилото се“, подчерта той.

На 4 март 2018 г. Сергей и Юлия Скрипал бяха открити в безсъзнание на пейка в Солсбъри. Те бяха приети в болница в тежко състояние. Четири месеца по-късно Доун Стърджес използвала шише със субстанция, за която си мислела, че е парфюм. Шишето било открито от нейния приятел в кофа за смет в Еймсбъри, на около 15 километра от Солсбъри. Той ѝ подарил находката. След това жената починала.

Руските агенти, замесени в атентата срещу Скрипалови, непредпазливо са изхвърлили шишенцето на обществено място, преди да напуснат Солсбъри. Те не са отчели риска от смърт или сериозни наранявания за известен брой невинни хора, заяви днес съдията Хюз.

Трима агенти на руското разузнаване бяха обвинени в рамките на британско разследване за смъртта на Доун Стърджес и за тях има издадена заповед за арест.

Докладът днес отчита и пропуски от страна на властите относно мерките за сигурност около Скрипал. В документа се посочва, и, че британските власти са подценили риска от убийство, тегнещ над него и над дъщеря му по онова време. Според Хюз е трябвало Скрипалови да бъдат укрити под друга самоличност и така е щяла да бъде избегната атаката.

От съображения за сигурност Скрипалови, които днес живеят под полицейска защита на тайно място, не се явиха на публичните изслушвания в хода на разследването. Но бившият двоен агент също директно обвини Путин в писмено изявление.

Роднините на Доун заявиха, че разследването е показало, че тя е напълно невинна жертва. Но близките на жената казват, че в доклада е нямало препоръки за избягването в бъдеще на подобна драма.


Великобритания
Поставете оценка:
Оценка 1.6 от 13 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Путин носи и морална отговорност

    31 4 Отговор
    за отравянето на Хитлер.

    20:02 04.12.2025

  • 2 БОЛШЕВИК

    31 3 Отговор
    Англосаксите не спят и постоянно мислят какви грехове да предпишат на Путин и Русия!

    Коментиран от #6

    20:02 04.12.2025

  • 3 звездите ми говорят

    19 2 Отговор
    Осъзнавайси моралната отговорност за отравянията, се се зарекъл три пъти да се покае и да обещае, че повече няма да прави така.

    20:03 04.12.2025

  • 4 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    4 19 Отговор
    джуджето може да е всякакъв , но не е отровител..той нещо като богатир го играе-гол до кръста на пони..и всички копеи са влюбени в него

    20:03 04.12.2025

  • 5 1488

    4 16 Отговор
    като дори руската салата не е руска, а френска тогава какво остава за руската наука, изкуство, литература и т.н ??

    20:04 04.12.2025

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Град Козлодуй

    7 9 Отговор
    Британското министерство на външните работи да обяви война на Русия и да се приключва с Путин.

    Коментиран от #13

    20:05 04.12.2025

  • 8 Фейк на часа

    26 3 Отговор
    Путин носи морална отговорност за опростачването на България, което се изразява главно в статиите на "Факти" и коментарите на впиянчените русофоби.

    Коментиран от #10

    20:05 04.12.2025

  • 9 Като се бърка

    21 0 Отговор
    Там, където не й е работа, Новичок!
    Това е справедливо!
    Разкарайте се с тия простотии!

    20:05 04.12.2025

  • 10 На теб

    3 13 Отговор

    До коментар #8 от "Фейк на часа":

    Ще ти се присъди тиквен медал!

    20:07 04.12.2025

  • 11 ха-ха

    19 1 Отговор
    Както е тръгнало - Путин ще е виновен и за изригването на Килиманджаро .

    20:07 04.12.2025

  • 12 Пич

    18 1 Отговор
    Какво срамно безсилие на британците !!! Дайте нещо за Маргарет Тачър ! Нямате ли ? И жалките кръвосмесители не успяха да докажат нищо ! Но обичат да хвърлят спекулации !

    20:07 04.12.2025

  • 13 онзи

    14 1 Отговор

    До коментар #7 от "Град Козлодуй":

    че да се посмеем малко на натОвцете !

    20:09 04.12.2025

  • 14 ?????

    15 1 Отговор
    Ха ха.
    Хайли лайкли така да се каже претоплената манджа и кучетата не я щат.
    Ама щом на вас ви харесва яжте си я.

    20:10 04.12.2025

  • 15 Пич

    11 1 Отговор
    Путин:
    - Обещавам на Камила и на Коня , че повече няма да правя така !
    Направо ще ги изтрепам всичките с Посейдона !

    20:11 04.12.2025

  • 16 Ами

    12 1 Отговор
    Отровителството е запазена марка на западия свят.
    То се използва във всякакви случай.
    Дори и в любовта. Например "Ромео и Жулиета" :)

    20:12 04.12.2025

  • 17 вен серемос

    11 1 Отговор
    Факти,пълни глупости публикувате.Скрипал, някаква си тъпа англичанка ,умряла от препиване и хоп Путин и Русия са виновни.Такива лъ жи Факти ,непрекъснато публикуват.Безмозъчни са всичски моератори ,воглаве със собствениците.Нещастници!

    20:13 04.12.2025

  • 18 Убедихте ме окончателно

    14 1 Отговор
    ДЕЗИНФОРМАЦИЯТА И ХИБРИДИЯТА НИ ЗАПАДНАТА Е МНОГО ПО ЯКА ОТ ХИБРИДИЯТА МУ НА ПУТИН!!!!

    20:13 04.12.2025

  • 19 Пак ли Путин

    11 1 Отговор
    Жалката фашистка сган лее лъжи срещу Русия и Путин, а Путин мачка фашистите и те газ пикаят.

    20:16 04.12.2025

  • 20 Файърфлай

    7 1 Отговор
    Короната не носи никаква отговорност за милионите избити през вековете и то не на нейна територия,а на хиляди километри от Лондон,защото тяхната империя е велика.Ама ще им се наложи да подвивият опашки..

    20:17 04.12.2025

  • 21 Алм 13

    5 0 Отговор
    Тия руски агенти защо са се мога ли във Великобритания няколко месеца, или там изхвърлят сметта два-три пъти в годината?

    Коментиран от #26

    20:17 04.12.2025

  • 22 Посетител

    5 0 Отговор
    Я стига глупости...

    20:18 04.12.2025

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 така, така

    8 0 Отговор
    Ма как, той Путин и изнасилванията на белите жени от имигранти е виновен, за все по-закъсващата икономика на британците, за болестите в кралското семейство, за лошото време , абе за всичко!

    Някой въобще съмнява ли се?!

    20:20 04.12.2025

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 Алм 13

    0 0 Отговор

    До коментар #21 от "Алм 13":

    мотали

    20:22 04.12.2025

  • 27 666

    2 0 Отговор
    Виновен е и за смъртта на хан Аспарух,хан Крум още да си беха живи ама новичока ги довърши.

    20:30 04.12.2025

  • 28 Да,бе

    1 0 Отговор
    Вековната практика да си едновременно баща,брат и чичо на децата си води до тотално объркване на моралният компас...

    20:31 04.12.2025

  • 29 Анализатор

    1 3 Отговор
    Путлер е международен престъпник, терарист, убиец на милиони, детеубиец, фашист и педофил!
    Той по нищо не се различава от Хитлер, Сталин, Пол Пот и Йенг Сари, единствено че е джудже от КГБ.

    Коментиран от #31

    20:35 04.12.2025

  • 30 Иди му прави хладно

    2 0 Отговор
    На ПУТИН! Смешни сте вече.За всичко РУСИЯ И ПУТИН са ви виновни,жалки розови понита

    20:37 04.12.2025

  • 31 Лъжевш

    1 0 Отговор

    До коментар #29 от "Анализатор":

    като шарлатаните от ПП и ДБ и крадеца от Банкя взети заедно. А като се има предвид, че са отпадъци.

    20:40 04.12.2025

  • 32 604

    2 0 Отговор
    Шутен е давал подкупи на урсулникъ, тоя немъ морал , как може?

    20:41 04.12.2025

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания