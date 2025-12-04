Путин носи морална отговорност за смъртта на британска гражданка, отровена с „Новичок“

Президентът на Русия Владимир Путин носи моралната отговорност за смъртта на британска гражданка, която беше съпътстваща жертва на отравянето с нервнопаралитичното вещество „Новичок“ на бившия руски двоен таен агент Сергей Скрипал и на неговата дъщеря Юлия. Това е заключението от независимо разследване, оповестено днес, предадоха световните агенции, цитирани от БТА.

Доун Стърджес, която беше на 44 години, беше засегната случайно от действието на „Новичок“ през 2018 г. няколко месеца след опита за отравяне на Скрипал и неговата дъщеря в Солсбъри в Англия. Жената е била отровена с веществото чрез шишенце за парфюм, което тя намерила случайно в Солсбъри.

Във връзка със заключенията на разследването британското министерство на външните работи обяви, че е извикало за обяснения руския посланик във Великобритания Андрей Келин.

"Докладът от разследването потвърди онова, което британското правителство смяташе от дълго време, а именно, че безотговорното използване от Русия на невротоксичен агент на британска територия е причинило смъртта на една британска гражданка“, се казва в изявление на британското външно министерство.

То изисква от Русия да преустанови кампанията си на враждебни дейности спрямо Обединеното кралство и НАТО.

Министерството също така обяви, че Лондон въвежда санкции срещу цялото руско военно разузнаване. Санкции са наложени и на осем представители на руското военно киберразузнаване, които са работили за руското военно разузнаване. Санкционирани са и трима офицери от руското военно разузнаване, отговорни за организирането на враждебна дейност в Украйна, пояснява Ройтерс.

Покушението срещу Скрипалови и смъртта на Доун Стърджес породиха дипломатическа криза между Лондон и Москва преди седем години и доведоха до взаимно експулсиране на дипломати, което беше безпрецедентно събитие след края на Студената война. Москва винаги е отричала да е замесена в отравянето на Скрипалови и последвалата смърт на Стърджес, коментира Франс прес.

„Доун Стърджес е невинна жертва на опит за убийство, извършен от агенти на една руска държавна организация, действали по улиците на Солсбъри“, заключи днес Антъни Хюз, председател на независимата разследваща комисия, която представи днес заключенията от разследването си.

"Отравянията в Солсбъри шокираха нацията. Изводите от днешното разследване са сериозно напомняне за пренебрежението на Кремъл към живота на невинните хора. Безполезната смърт на Доун е трагедия", заяви британският премиер Киър Стармър днес.

Поведението на агентите на руското военно разузнаване, на техните началници и на тези, които разрешиха мисията, в това число и президента Путин, е невероятно безотговорно“, заяви днес Антъни Хюз, който е бивш съдия.

"Съществува пряка връзка между действията на тези хора и смъртта на Доун Стърджес. Те касаят моралната отговорност за случилото се“, подчерта той.

На 4 март 2018 г. Сергей и Юлия Скрипал бяха открити в безсъзнание на пейка в Солсбъри. Те бяха приети в болница в тежко състояние. Четири месеца по-късно Доун Стърджес използвала шише със субстанция, за която си мислела, че е парфюм. Шишето било открито от нейния приятел в кофа за смет в Еймсбъри, на около 15 километра от Солсбъри. Той ѝ подарил находката. След това жената починала.

Руските агенти, замесени в атентата срещу Скрипалови, непредпазливо са изхвърлили шишенцето на обществено място, преди да напуснат Солсбъри. Те не са отчели риска от смърт или сериозни наранявания за известен брой невинни хора, заяви днес съдията Хюз.

Трима агенти на руското разузнаване бяха обвинени в рамките на британско разследване за смъртта на Доун Стърджес и за тях има издадена заповед за арест.

Докладът днес отчита и пропуски от страна на властите относно мерките за сигурност около Скрипал. В документа се посочва, и, че британските власти са подценили риска от убийство, тегнещ над него и над дъщеря му по онова време. Според Хюз е трябвало Скрипалови да бъдат укрити под друга самоличност и така е щяла да бъде избегната атаката.

От съображения за сигурност Скрипалови, които днес живеят под полицейска защита на тайно място, не се явиха на публичните изслушвания в хода на разследването. Но бившият двоен агент също директно обвини Путин в писмено изявление.

Роднините на Доун заявиха, че разследването е показало, че тя е напълно невинна жертва. Но близките на жената казват, че в доклада е нямало препоръки за избягването в бъдеще на подобна драма.