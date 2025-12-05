Новини
Моди пред Путин: Индия не е неутрална – Индия има позиция и тази позиция е за мир
  Тема: Украйна

5 Декември, 2025 12:05 451 9

Очаква се двете страни да обявят редица споразумения в края на официалните преговори

Моди пред Путин: Индия не е неутрална – Индия има позиция и тази позиция е за мир - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Руският президент Владимир Путин и индийският премиер Нарендра Моди стартираха днес преговорите си в Делхи, предаде Ройтерс, съобщи БТА.

Агенцията отбелязва, че индийските домакини посрещнаха с почести руския лидер, а индийският министър-председател му каза, че Индия подкрепя мирните усилия за Украйна, предаде Ройтерс.

Още новини от Украйна

Путин е на първа визита в Индия от четири години, чиято цел е да се засили търговията с водещия купувач на руско оръжие и суров петрол, след като западните санкции засегнаха десетилетните връзки между Москва и Делхи.

Посещението идва в момент, когато Делхи преговаря със САЩ за търговски сделка за премахване на наложените от американския президент Доналд Тръмп наказателни мита върху индийските стоки заради покупките от Индия на руски петрол.

Москва е най-големият доставчик на оръжие за Индия от десетилетия и заяви, че иска да внася повече индийски стоки в опит да увеличи до 100 милиарда долара до 2030 година двустранната търговия, чийто баланс досега беше в нейна полза поради вноса на енергийни суровини от Делхи.

След като европейските страни намалиха зависимостта си от руските енергийни източници след нахлуването на Русия в Украйна преди почти четири години, Индия увеличи покупките си на руски суров петрол на занижени цени, но ги ограничи под натиска на американските мита и санкции през тази година.

"Индия не е неутрална – Индия има позиция и тази позиция е за мир", заяви Моди пред Путин в началото на преговорите и добави: "Подкрепяме всички усилия за мир и заставаме рамо до рамо с всяка инициатива, предприета за мир".

В отговор Путин благодари на Моди за вниманието и усилията му, насочени към уреждане на конфликта в Украйна.

"Имахме възможност – и вие ми дадохте тази възможност – да говорим подробно за това, което се случва в Украйна, и за стъпките, които предприемаме съвместно с някои други партньори, включително със САЩ, за възможно мирно разрешаване на тази криза", каза Путин.

"С растежа на нашите страни и икономики се разширяват възможностите за сътрудничество", каза руският президент и добави: "Появяват се нови области на сътрудничество – високи технологии, съвместна работа в авиацията, космоса и изкуствения интелект. Имаме много доверителни отношения в областта на военно-техническото сътрудничество и възнамеряваме да продължим напред във всички тези области".

Путин пристигна вчера в Делхи, където беше топло посрещнат от Моди, който го прегърна на пистата на летището. След това двамата лидери отпътуваха заедно в една кола за частна вечеря, организирана от Моди.

Тази сутрин Путин беше посрещнат тържествено пред президентския дворец с 21 топовни салюта, докато кортежът му влизаше в двора.

Очаква се двете страни да обявят редица споразумения в края на официалните преговори, посочва Ройтерс.

Индийски фирми се очаква да подпишат споразумение с групата "Уралхим" - най-големият производител на калиев карбонат и амониев нитрат в Русия, за съвместно създаване на завод за урея в Русия.

Руските банки "Газпромбанк" и "Алфа Банк" са поискали одобрение да започнат дейност в Индия, за да помогнат на Москва да увеличи търговията си с Делхи, посочва Ройтерс.

Очаква се Моди и Путин да обсъдят и теми като труда и ядрена енергетика за граждански цели.

Путин е придружаван от голяма делегация от бизнесмени и официални представители, включително от министъра на отбраната Андрей Белоусов, който вчера проведе разговори с индийския си колега Радж Нат Сингх.


Индия
Поставете оценка:
Оценка 5 от 1 гласа.
  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Атина Палада

    3 6 Отговор
    Путин моли Моди да му купува петрола-но шефа е Тръмп

    Коментиран от #8

    12:06 05.12.2025

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Архимандрисандрит Бибиян

    3 2 Отговор
    Само пиенците и фатмашките наведенаци са за движухата и гойдата на Путйо,нормалните човеци сме за мир!

    12:10 05.12.2025

  • 5 Владимир Путин офишъл

    2 1 Отговор
    И.6@л съм та ква позиция имаш

    Коментиран от #9

    12:11 05.12.2025

  • 6 Кривоверен алкаш

    2 0 Отговор
    Така е Моди...МИР а не КАПИТУЛАЦИЯ...

    12:11 05.12.2025

  • 7 БАНко

    1 1 Отговор
    НАТООВЦЕ , ,,ИЗОЛИРАН" ОТ СВЕТА ПРЕЗИДЕНТ ПУТИН С ЕДИН ПОЛЕТ НА СВОЯ САМОЛЕТ ПОСЕТИ ЕДНА ЧЕТВЪРТ ОТ СВЕТА !!! СКОРО БЕШЕ И В ДРУГА ЧЕТВЪРТ - КИТАЙ !!!

    12:12 05.12.2025

  • 8 Хляб и зрелища

    1 1 Отговор

    До коментар #2 от "Атина Палада":

    Добре, че бяха руснаците,,че да се изхранят тези сигани...станаха повече от китайците.

    12:13 05.12.2025

  • 9 Улав

    1 0 Отговор

    До коментар #5 от "Владимир Путин офишъл":

    И тебе и тебе

    12:14 05.12.2025

