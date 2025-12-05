Новини
5 Декември, 2025 11:19

Стопанинът на Кремъл, срещу когото е издадена заповед за арест, няма да бъде преследван по съдебен път, тъй като Индия не е подписала Римския статут

Моди постла червен килим за Путин въпреки натиска от Запада - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Посещението на руския лидер Владимир Путин в Индия е следено с повишен интерес от западния печат, пише БТА.

Първото посещение на руския президент в Индия от началото на войната в Украйна през февруари 2022 г., се очертава да бъде пищно, тъй като двете страни имат общи икономически интереси, пише в заглавие френският в. "Фигаро".

Още новини от Украйна

Държавната визита в Индия е едва шестото пътуване през тази година на руския президент, който преди началото на инвазията обикновено пътуваше в чужбина около 20 пъти годишно.

Путин е на държавно посещение в Индия, за да обсъди в продължение на два дни "привилегированото стратегическо партньорство", което свързва двете страни, се казва в изявление на Кремъл.

Това е достатъчно рядко събитие, което заслужава да бъде следено с повишен интерес: от началото на инвазията в Украйна списъкът на страните, с които Москва може да поддържа такива отношения, значително се е съкратил. Путин е обект на заповед за арест от Международния наказателен съд (МНС) за предполагаеми военни престъпления, което автоматично ограничава пътуванията му в чужбина. 125-те държави, които са подписали Римския статут на МНС, са длъжни да арестуват руския президент, ако той стъпи на тяхна територия, посочва "Фигаро".

Индийският премиер Нарендра Моди постла червен килим за Владимир Путин въпреки натиска от Запада, извежда в заглавие друго френско издание - в. "Монд".

След заплахите, отправени от Путин към Европа на фона на преговорите за войната в Украйна, руският президент е очакван с почести в Индия. Частна вечеря в резиденцията на индийския лидер, официален банкет, двустранни срещи и речи пред бизнес лидери – посрещането обещава да бъде пищно. Освен това стопанинът на Кремъл, срещу когото е издадена заповед за арест от МНС, няма да бъде преследван по съдебен път, тъй като Индия не е подписала Римския статут, посочва "Монд".

Това посещение, първото от началото на мащабната инвазия в Украйна през 2022 г., се осъществява в геополитически контекст, белязан от силни напрежения между Нарендра Моди и американския президент Доналд Тръмп, както и от натиск от страна на Запада Индия да поиска от Путин да сложи край на войната. През август американският президент наложи 50% мита върху индийските стоки, аргументирайки се, по-специално, с покупките на руски петрол от Делхи.

За Индия посрещането на Владимир Путин е начин да потвърди своята стратегическа автономия и да не позволява на Запада да диктува външната ѝ политика. Западните държави се опитват без успех да убедят индийския премиер да спре да се снабдява с петрол от Русия и по този начин да финансира войната на Москва срещу Украйна. Двата най-големи купувачи на руски суров петрол, Индия и Китай, позволиха на руския президент да издържи на натиска на западните санкции, отбелязва "Монд".

Путин и Моди се срещат в политически нестабилни времена за Русия и Индия, пише в аналитична статия британският в. "Гардиън".

На фона на бурната геополитическа обстановка анализаторите подчертават значението на посещението на руския президент в Индия, както като символ на трайните отношения между двете страни, така и като послание, че нито една от тях няма да се поддаде на натиска на САЩ.

Срещата на върха се осъществява в критичен момент и за двете страни. Путин пристигна в Делхи, след като отхвърли последния предложен от САЩ мирен план за Украйна, уверен, че най-новите успехи на руските сили на бойното поле са укрепили позициите му, отбелязва британското издание.

Тесните отношения между Индия и Русия датират от времето на Студената война и остават такива, като Русия е най-големият доставчик на военно оборудване за Индия. Това е съюз, който дълго време беше толериран от западните правителства, дори и след действията на Путин в Украйна, но завръщането на Тръмп в Белия дом сигнализира за значително различен подход, посочва "Гардиън".

През последните три години САЩ и Европа си затваряха очите, докато Индия се превърна в един от най-големите купувачи на евтин руски петрол, въпреки санкциите на Запада. След като обаче усилията на американския президент за установяване на мир в Украйна се провалиха по-рано тази година, Тръмп започна да обвинява Индия, че финансира руската инвазия. Той публично оказа натиск върху Делхи да спре покупките на руски петрол, което доведе до налагането на допълнителни наказателни мита от 25% върху индийските стоки.

В Индия, която, откакто става независима, следва многовекторна външна политика и реагира остро на всякаква външна намеса, опитите на Тръмп да се меси и да оказва натиск бяха посрещнати с възмущение, което доведе до най-сериозното влошаване на отношенията между Вашингтон и Делхи от години.

На пресконференция тази седмица говорителят на Кремъл Дмитрий Песков призна за "пречки" в икономическото и енергийно сътрудничество с Индия, но заяви, че то ще продължи без прекъсване. Западните санкции ще доведат само до "незначителни спадове и намаления" в количеството петрол, което Русия изнася за Индия, и то само "за много кратко време", заяви Песков и добави, че Москва разполага с механизми да заобикаля санкциите в дългосрочен план.

Когато Моди и Путин седнат на масата за преговори, споменаването на Украйна вероятно ще се ограничи до повтарящите се призиви на Индия за мир, заявиха анализатори, подчертавайки, че е малко вероятно индийският премиер да успее да повлияе на глобалните усилия за прекратяване на войната, отбелязва "Гардиън".

Русия и Индия се стремят да задълбочат връзките си в сферата на енергетиката и сигурността, които бяха подложени на изпитание от западния натиск, извежда в заглавие друго британско издание - в. "Файненшъл таймс".

Последната визита на Путин в Индия беше през декември 2021 г., точно преди да започне пълномащабната си инвазия в Украйна през февруари 2022 г. Оттогава Индия се превърна в най-големият купувач на суров петрол от Москва, като е внесла руски петрол на стойност почти 140 млрд. долара, показват данни на индийското правителство.

Индия - най-големият вносител на оръжие в света, отдавна разчита на руско оръжие, въпреки че купува и от САЩ, Израел и Франция.

Говорителят на Кремъл Песков потвърди, че ще има дискусии за придобиването от Индия на още руски противовъздушни системи С-400, които Делхи използва по време на краткия си конфликт с Пакистан тази година, и вероятно изтребители Су-57.

Индия проучва и възможността за наемане на ядрена подводница от Русия, но тази перспектива беше отложена поради войната в Украйна, отбелязва "Файненшъл таймс".

Двете страни съвместно произвеждат ракетата "БрахМос", която Делхи изстреля по време на конфликта с Исламабад тази година, и която продава на Филипините с одобрението на Москва.

Връзките в областта на отбраната между Русия и Индия изглежда ще се задълбочат. Във вторник долната камара на руския парламент ратифицира споразумение с Индия, което ще позволи разполагането на войски, военни кораби и самолети на всяка от страните на територията на другата.

Руснаците "са били наши приятели и в добри, и в лоши времена", заяви миналата седмица индийският министър на отбраната Радж Нат Сингх. "Няма да прекратяваме сътрудничеството си с тях в областта на отбраната в близко бъдеще", добави министърът.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Атина Палада

    2 46 Отговор
    Хаяско отиде да се моли-но шефа е Тръмп

    Коментиран от #27, #34

    11:20 05.12.2025

  • 2 Открийте разликите

    40 2 Отговор
    Посещението на руския президент Владимир Путин в Индия демонстрира топлите и приятелски отношения между двете страни, което е в ярък контраст с посещението на британския премиер Киър Стармър преди два месеца, според The ​​Telegraph .

    Както заяви авторът на статията, срещата на Стармър с Моди „се е ограничила до студен, протоколен разговор“, тъй като индийският премиер е честитил рождения ден на руския лидер предния ден.

    11:20 05.12.2025

  • 3 Вашето мнение

    44 1 Отговор
    Индия купува руски горива и оръжия без да се съобразява с хленча на недоРазвитите. Индия иска най-доброто за себе си.

    11:22 05.12.2025

  • 4 Всъщност

    38 1 Отговор
    Индийците уважават руснаците, но ненавиждат британците, въпреки че учат английски език от малки

    Коментиран от #6

    11:23 05.12.2025

  • 5 Никой не слуша вече запада

    36 1 Отговор
    Те станаха нищожеството на света с лъжите си срещу Русия!

    11:26 05.12.2025

  • 6 Дааааа

    19 1 Отговор

    До коментар #4 от "Всъщност":

    Учат защото острова скоро ще е индийско пакистански

    11:26 05.12.2025

  • 7 Тълкувател

    44 31 Отговор
    Моди не е искал краката на масовия убиец да сквернят земята на Индия. Затова е килима.

    Коментиран от #11, #12

    11:27 05.12.2025

  • 8 наблюдател

    34 48 Отговор
    Като гледам как посрещат Путин в Индия - население 1.460 милиарда души, преди това Китай - 1.416 милиарда, неотдавна в Аляска, САЩ - 347 милиона, да не говорим за по-малките страни през последната година, се питам кое дава основание на медиите да твърдят, че Русия е в изолация?
    Някой може ли да ми посочи някъде по този начин да са посрещали Урсула фон дер Лейен? Или пък президента на някоя европейска страна?
    Май в изолация са европейците и най-вече еврокомисионерите. Завчера бившата еврокомисарка даже са я изолирали в ареста. А, дано скоро и текущите....

    Коментиран от #14, #15, #21, #40

    11:28 05.12.2025

  • 9 Боруна Лом

    12 2 Отговор
    БРАВО МОДИ, ЗАТОВА, ЧЕ ПУТИН ИМА МУДИ!

    11:30 05.12.2025

  • 10 Майко мила

    26 2 Отговор
    ..Въпреки " натиска" на Европа? Алооо, чихуахуа, вие сте никой,пионки на шахматната дъска.БРИКС ще ви помете от икономическо- финансовата система до няколко години.Приключи ли Кремъл с клоуна,а Поднебесната с Тайпе, от водещата Европа в цял свят през 70-80 години на миналия век,ставате треторазрядна ,регионална общност.

    11:30 05.12.2025

  • 11 Боруна Лом

    10 7 Отговор

    До коментар #7 от "Тълкувател":

    ПОСЛЕДНА ДУПКА 🪏🪏🪏 СИ!

    11:32 05.12.2025

  • 12 Тълковен речник

    4 8 Отговор

    До коментар #7 от "Тълкувател":

    Същото е, кокато в добър съратни и съмишленик в евроатлантическите модерни идеи постави на копача си предпазни срдстеа за да не оскверни вашата света градинка, докато я копае от обратната страна на вашият двор

    11:33 05.12.2025

  • 13 Механик

    20 4 Отговор
    За путин постлаха червен килим, в Саудитска Арабия го ескортираха изтребители и бе посрещнат като император.
    А Зели малко остана да го бият в белия дом. Делегацията му е посрещнаха на голф игрище.
    За Урсулите, Беброците, Сурикатите Макароните дори няма да говорим. Накои от тях стояха прави и наказани в ъгъла, други се върнха с товарния влак.

    11:37 05.12.2025

  • 14 кая калас

    14 4 Отговор

    До коментар #8 от "наблюдател":

    Отишла каката на посещение в Китай.
    Сяда тя на разговор с техния министър на външните работи (Wang Yi) и без да спазва предварително договорената програма, изважда един списък с над 30 оплаквания и почва да му казва какво Китай трябва да прави.
    Wang Yi я изслушва вежливо и започва да и обяснява точка по точка защо Китай няма да го направи. Тя се ядосва и започва да го заплашва със санкции и мерки (както обича да казва главната гинеколожка и шефкиня на Калас - "ние имаме механизми").
    Wang Yi започва по памет да и цитира Мастрихтския договор и да и обяснява, че нейните правомощия не включват да взима такива решения. Тя се вбесява и разлива кафето си и по нея и по него. Сменя темата и го заплашва, че ако Китай продължава да поддържа икономически отношения с Русия, на държавата (демек на най-голямата икономика в света) ще и се случват случки.
    Wang Yi вече с леден глас и обяснява, че Китай ще е другарче с който си иска. Тя полудява, и заплашва, че ЕС ще разнебити целия BRICS (демек 400 милиона срещу 4 милиарда, и срещу 40% от световния БВП).
    Wang Yi става и учтиво и показва вратата.
    ---
    След няколко дни външния министър на Германия - Johann Wandephul (или както го наричат - Wendepudel) - отива набързо в Китай да замазва положението.

    11:39 05.12.2025

  • 15 Населението няма нищо общо

    15 1 Отговор

    До коментар #8 от "наблюдател":

    с политиката на управлението. Навсякъде е така...

    Коментиран от #24

    11:41 05.12.2025

  • 16 Надупване

    9 1 Отговор
    се прави на килимче!

    11:42 05.12.2025

  • 17 Запознат

    8 8 Отговор
    "въпреки натиска от Запада"

    Ха ха ха вече никой не се интересува от "Запада" и никой не се съобразява с "великото" НАТО - Путин разгроми цялото НАТО и ги превърна в третокласен играч с който може изобщо да не се съобразяваш. Та това е резултата от "бавното" напредване на руснаците в Украйна и четирите години война в която според нашите козячета НАТО "не участвало".

    Защо се получи така бе

    Коментиран от #35

    11:42 05.12.2025

  • 18 Договорено

    1 6 Отговор
    Ще подписват за милион индуси,работна ръка и пушечно месо!

    Коментиран от #38

    11:44 05.12.2025

  • 23 Фори

    2 8 Отговор
    Да ходи на крака да се моли на индииците да купуват суровини не е признак на велика държава.Друго е да има опашка пред кремъл като пред белия дом. И всички да се подмазват като на бай Доналд.

    Коментиран от #30, #32

    11:47 05.12.2025

  • 24 Зевзек

    8 10 Отговор

    До коментар #15 от "Населението няма нищо общо":

    "с политиката на управлението"

    Е друго си е такива многомилиардни държави като балтийските пудели начело с Кая да се опълчат на Китай и Индия нали?

    11:47 05.12.2025

  • 26 Моди

    2 4 Отговор
    има ли куран за цункане?

    11:49 05.12.2025

  • 27 Ха ХаХа

    6 1 Отговор

    До коментар #1 от "Атина Палада":

    Тръмп е шеф от киремидите нагоре.
    Путин му тегли майните пред зет му

    11:49 05.12.2025

  • 30 Антитрол

    5 1 Отговор

    До коментар #23 от "Фори":

    "Друго е да има опашка пред кремъл като пред белия дом. И всички да се подмазват като на бай Доналд"

    Аз друга опашка пред белия дом освен от укропросяците и евро подлогите не виждам. Само че само Индия е с по-голямо население от всичките взети заедно а какво става като сложиш и Китай.

    11:51 05.12.2025

  • 31 Бaй Киро

    6 0 Отговор
    Урсула даже в поробена България прескачаше през едни вади,тръни и храсталаци за да влезе във воения завод,че от пред я чакше раята да я поздрави.....На това мракобеси ЕССР ,лакайте и слугите му трябва да се гилотинира.

    11:53 05.12.2025

  • 32 Зевзек

    3 2 Отговор

    До коментар #23 от "Фори":

    "Да ходи на крака да се моли на индииците да купуват суровини не е признак на велика държава"

    Обаче зеления като ходи на крака да се моли за пари и оръжия и като няма какво да предложи продава държавата си и живота на украинците е "велик" държавник нали?

    Коментиран от #36

    11:55 05.12.2025

  • 33 Коментар

    4 1 Отговор
    Западната нацистка пропаганда много е ядосана ,защото никой не обръща внимание на срутилият се ЕС

    11:58 05.12.2025

  • 34 Учуден

    2 1 Отговор

    До коментар #1 от "Атина Палада":

    "но шефа е Тръмп"

    Ха ха ха ужким шеф пък никой не се съобразява с него - нали "шефът" нареди Моди да не приемал Путин - май е шеф само на неговите подлоги.

    11:59 05.12.2025

  • 37 УдоМача

    1 0 Отговор
    Браво!

    12:01 05.12.2025

  • 38 Антитрол

    3 0 Отговор

    До коментар #18 от "Договорено":

    "работна ръка и пушечно месо"

    Ха ха ха ти се притеснявай за зеления от къде ще вземат пушечно месо че Сирски реве че руснаците имали числено превъзходство въпреки че ловът по улиците на Украйна не е преставал.

    12:02 05.12.2025

  • 39 Чупката

    0 0 Отговор
    Вместо да се занимават с Вова, джендерята защо не коментират военнопрестъпника Нетаняху!?

    12:11 05.12.2025

  • 40 Знаеш ли коя група от хуманоиди

    4 0 Отговор

    До коментар #8 от "наблюдател":

    в България се идентифицира с Индия? 🤣

    Коментиран от #43

    12:12 05.12.2025

  • 41 Индия

    0 0 Отговор
    Наема подводница руска за 2 млрд.д. наем

    12:14 05.12.2025

  • 43 Ха ХаХа

    0 0 Отговор

    До коментар #40 от "Знаеш ли коя група от хуманоиди":

    Твоята

    12:15 05.12.2025

