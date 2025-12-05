Моди постла червен килим за Путин въпреки натиска от Запада

Посещението на руския лидер Владимир Путин в Индия е следено с повишен интерес от западния печат, пише БТА.

Първото посещение на руския президент в Индия от началото на войната в Украйна през февруари 2022 г., се очертава да бъде пищно, тъй като двете страни имат общи икономически интереси, пише в заглавие френският в. "Фигаро".

Още новини от Украйна

Държавната визита в Индия е едва шестото пътуване през тази година на руския президент, който преди началото на инвазията обикновено пътуваше в чужбина около 20 пъти годишно.

Путин е на държавно посещение в Индия, за да обсъди в продължение на два дни "привилегированото стратегическо партньорство", което свързва двете страни, се казва в изявление на Кремъл.

Това е достатъчно рядко събитие, което заслужава да бъде следено с повишен интерес: от началото на инвазията в Украйна списъкът на страните, с които Москва може да поддържа такива отношения, значително се е съкратил. Путин е обект на заповед за арест от Международния наказателен съд (МНС) за предполагаеми военни престъпления, което автоматично ограничава пътуванията му в чужбина. 125-те държави, които са подписали Римския статут на МНС, са длъжни да арестуват руския президент, ако той стъпи на тяхна територия, посочва "Фигаро".

Индийският премиер Нарендра Моди постла червен килим за Владимир Путин въпреки натиска от Запада, извежда в заглавие друго френско издание - в. "Монд".

След заплахите, отправени от Путин към Европа на фона на преговорите за войната в Украйна, руският президент е очакван с почести в Индия. Частна вечеря в резиденцията на индийския лидер, официален банкет, двустранни срещи и речи пред бизнес лидери – посрещането обещава да бъде пищно. Освен това стопанинът на Кремъл, срещу когото е издадена заповед за арест от МНС, няма да бъде преследван по съдебен път, тъй като Индия не е подписала Римския статут, посочва "Монд".

Това посещение, първото от началото на мащабната инвазия в Украйна през 2022 г., се осъществява в геополитически контекст, белязан от силни напрежения между Нарендра Моди и американския президент Доналд Тръмп, както и от натиск от страна на Запада Индия да поиска от Путин да сложи край на войната. През август американският президент наложи 50% мита върху индийските стоки, аргументирайки се, по-специално, с покупките на руски петрол от Делхи.

За Индия посрещането на Владимир Путин е начин да потвърди своята стратегическа автономия и да не позволява на Запада да диктува външната ѝ политика. Западните държави се опитват без успех да убедят индийския премиер да спре да се снабдява с петрол от Русия и по този начин да финансира войната на Москва срещу Украйна. Двата най-големи купувачи на руски суров петрол, Индия и Китай, позволиха на руския президент да издържи на натиска на западните санкции, отбелязва "Монд".

Путин и Моди се срещат в политически нестабилни времена за Русия и Индия, пише в аналитична статия британският в. "Гардиън".

На фона на бурната геополитическа обстановка анализаторите подчертават значението на посещението на руския президент в Индия, както като символ на трайните отношения между двете страни, така и като послание, че нито една от тях няма да се поддаде на натиска на САЩ.

Срещата на върха се осъществява в критичен момент и за двете страни. Путин пристигна в Делхи, след като отхвърли последния предложен от САЩ мирен план за Украйна, уверен, че най-новите успехи на руските сили на бойното поле са укрепили позициите му, отбелязва британското издание.

Тесните отношения между Индия и Русия датират от времето на Студената война и остават такива, като Русия е най-големият доставчик на военно оборудване за Индия. Това е съюз, който дълго време беше толериран от западните правителства, дори и след действията на Путин в Украйна, но завръщането на Тръмп в Белия дом сигнализира за значително различен подход, посочва "Гардиън".

През последните три години САЩ и Европа си затваряха очите, докато Индия се превърна в един от най-големите купувачи на евтин руски петрол, въпреки санкциите на Запада. След като обаче усилията на американския президент за установяване на мир в Украйна се провалиха по-рано тази година, Тръмп започна да обвинява Индия, че финансира руската инвазия. Той публично оказа натиск върху Делхи да спре покупките на руски петрол, което доведе до налагането на допълнителни наказателни мита от 25% върху индийските стоки.

В Индия, която, откакто става независима, следва многовекторна външна политика и реагира остро на всякаква външна намеса, опитите на Тръмп да се меси и да оказва натиск бяха посрещнати с възмущение, което доведе до най-сериозното влошаване на отношенията между Вашингтон и Делхи от години.

На пресконференция тази седмица говорителят на Кремъл Дмитрий Песков призна за "пречки" в икономическото и енергийно сътрудничество с Индия, но заяви, че то ще продължи без прекъсване. Западните санкции ще доведат само до "незначителни спадове и намаления" в количеството петрол, което Русия изнася за Индия, и то само "за много кратко време", заяви Песков и добави, че Москва разполага с механизми да заобикаля санкциите в дългосрочен план.

Когато Моди и Путин седнат на масата за преговори, споменаването на Украйна вероятно ще се ограничи до повтарящите се призиви на Индия за мир, заявиха анализатори, подчертавайки, че е малко вероятно индийският премиер да успее да повлияе на глобалните усилия за прекратяване на войната, отбелязва "Гардиън".

Русия и Индия се стремят да задълбочат връзките си в сферата на енергетиката и сигурността, които бяха подложени на изпитание от западния натиск, извежда в заглавие друго британско издание - в. "Файненшъл таймс".

Последната визита на Путин в Индия беше през декември 2021 г., точно преди да започне пълномащабната си инвазия в Украйна през февруари 2022 г. Оттогава Индия се превърна в най-големият купувач на суров петрол от Москва, като е внесла руски петрол на стойност почти 140 млрд. долара, показват данни на индийското правителство.

Индия - най-големият вносител на оръжие в света, отдавна разчита на руско оръжие, въпреки че купува и от САЩ, Израел и Франция.

Говорителят на Кремъл Песков потвърди, че ще има дискусии за придобиването от Индия на още руски противовъздушни системи С-400, които Делхи използва по време на краткия си конфликт с Пакистан тази година, и вероятно изтребители Су-57.

Индия проучва и възможността за наемане на ядрена подводница от Русия, но тази перспектива беше отложена поради войната в Украйна, отбелязва "Файненшъл таймс".

Двете страни съвместно произвеждат ракетата "БрахМос", която Делхи изстреля по време на конфликта с Исламабад тази година, и която продава на Филипините с одобрението на Москва.

Връзките в областта на отбраната между Русия и Индия изглежда ще се задълбочат. Във вторник долната камара на руския парламент ратифицира споразумение с Индия, което ще позволи разполагането на войски, военни кораби и самолети на всяка от страните на територията на другата.

Руснаците "са били наши приятели и в добри, и в лоши времена", заяви миналата седмица индийският министър на отбраната Радж Нат Сингх. "Няма да прекратяваме сътрудничеството си с тях в областта на отбраната в близко бъдеще", добави министърът.