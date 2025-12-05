The Wall Street Journal: Европа призова Украйна да не сключва сделка с Русия без гаранции от САЩ.

Европа смята, че Киев не трябва да сключва сделка с Русия, без да получи гаранции за сигурност от САЩ. Това съобщи The Wall Street Journal.

Според източници на изданието този въпрос е бил обсъден по време на телефонен разговор на 1 декември между украинския президент Володимир Зеленски и европейски лидери, включително френския президент Еманюел Макрон, германския канцлер Фридрих Мерц и председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен.

Европейските лидери настояли, че Вашингтон трябва да играе водеща роля в осигуряването на гаранции за сигурност за Украйна.

Политиците са подчертали необходимостта САЩ ясно да изяснят позицията си по този въпрос, „преди да се съгласят с исканията на Русия“.