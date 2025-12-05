Новини
The Wall Street Journal: Европа призова Украйна да не сключва сделка с Русия без гаранции от САЩ.
  Тема: Украйна

The Wall Street Journal: Европа призова Украйна да не сключва сделка с Русия без гаранции от САЩ.

5 Декември, 2025 03:36, обновена 5 Декември, 2025 03:41 524 3

  • украйна-
  • сащ-
  • русия-
  • гаранции-
  • зеленски-
  • европа

Въпрос е бил обсъден по време на телефонен разговор на 1 декември между Зеленски и европейски лидери

The Wall Street Journal: Европа призова Украйна да не сключва сделка с Русия без гаранции от САЩ. - 1
Снимка: ЕПА/БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Европа смята, че Киев не трябва да сключва сделка с Русия, без да получи гаранции за сигурност от САЩ. Това съобщи The Wall Street Journal.

Според източници на изданието този въпрос е бил обсъден по време на телефонен разговор на 1 декември между украинския президент Володимир Зеленски и европейски лидери, включително френския президент Еманюел Макрон, германския канцлер Фридрих Мерц и председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен.

Европейските лидери настояли, че Вашингтон трябва да играе водеща роля в осигуряването на гаранции за сигурност за Украйна.

Политиците са подчертали необходимостта САЩ ясно да изяснят позицията си по този въпрос, „преди да се съгласят с исканията на Русия“.


Украйна
Поставете оценка:
Оценка 1 от 1 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Хи хи

    5 0 Отговор
    урките първо трябва безусловно да предадат източните си територии на Русия и второ минералите си от западните територии на Америка, и тогава мирът ще дойде много лесно !!

    04:06 05.12.2025

  • 2 Даже ву

    0 0 Отговор
    САЩ на Тръмп,гарант на Украйна?Не!Мерси.Те веднаж гарантираха суверинитета и териториалната цялост на Украйна заедно с британците и руснаците по Будапещенския договор и виждаме какво се случва.Четвърта година война,а може да продължи и още толкова.Гаранции от ЕС,да,но от САЩ не.

    04:22 05.12.2025

  • 3 Петър

    0 0 Отговор
    Вижте до къде стигна Европа(ЕС), след като в продължение на няколко десетилетия се занимаваше предимно с глупости от сорта на размера на краставиците, по едно време от ЕС искаха да задължават фермерите които отглеждат прасета да слагат климатици в кочините, имаше и кампания на ЕС за преброяване на комарите по река Дунав, абе все важни неща.

    04:28 05.12.2025

