Руската ПВО свали десетки украински дронове през нощта над няколко региона

През изминалата нощ руските сили за противовъздушна отбрана са прехванали и унищожили 41 украински безпилотни летателни апарата над различни региони на Русия. Това съобщи руското министерство на отбраната, цитирано от агенция ТАСС, предава БТА.

По данни на военното ведомство дроновете са били неутрализирани в периода от 23:00 часа московско време на 4 декември до 07:00 часа на 5 декември. Най-голям брой апарати са свалени над Самарска област - 9. По 8 дрона са унищожени над Саратовска област, а по 7 - над Волгоградска и Ростовска област. Един безпилотен апарат е бил свален и над територията на Краснодарския край.

Още новини от Украйна

От Руското министерство на отбраната съобщиха още, че допълнително са били прехванати 9 дрона над Кримския полуостров, който Русия анексира през 2014 година.