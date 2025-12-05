Новини
Руската ПВО свали десетки украински дронове през нощта над няколко региона
  Тема: Украйна

Руската ПВО свали десетки украински дронове през нощта над няколко региона

5 Декември, 2025 08:24 612 21

Според Москва общо 41 безпилотни апарата са били унищожени над територията на Русия и още 9 над анексирания Крим

Снимкa: БГНЕС
Ели Стоянова

През изминалата нощ руските сили за противовъздушна отбрана са прехванали и унищожили 41 украински безпилотни летателни апарата над различни региони на Русия. Това съобщи руското министерство на отбраната, цитирано от агенция ТАСС, предава БТА.

По данни на военното ведомство дроновете са били неутрализирани в периода от 23:00 часа московско време на 4 декември до 07:00 часа на 5 декември. Най-голям брой апарати са свалени над Самарска област - 9. По 8 дрона са унищожени над Саратовска област, а по 7 - над Волгоградска и Ростовска област. Един безпилотен апарат е бил свален и над територията на Краснодарския край.

От Руското министерство на отбраната съобщиха още, че допълнително са били прехванати 9 дрона над Кримския полуостров, който Русия анексира през 2014 година.


Русия
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 2 Миролюб Войнов, пилот ВВС

    6 6 Отговор
    Свалила руската ПВО трънки и глогинки....

    Поредната блестящо изпълнена мисия by F-16 Block 70 дълбоко в руския тил. Задача - поразяване пристанището на Путин, пристанището Темрюк от което се товарят за Венецуела екологически опасните междуконтинентални балистични ракети Сармат UR100N - Ръката на смъртта !!! Адски кофти време, мъгла, силен щормови вятър, стелт режим, пилотаж почти на сляпо строго по уреди, спуснати заслонки на двигателите, крейсерски 900км/ч бръснещ полет ниско под хоризонта на радарите, височина 65 метра над морето, на хоризонта пристанището със стърчащи кранове и няколко стари зенитни оръдия. Внезапно сигнал за тревога. Насреща забелязвам два руски Су 35М Фланкер с криво заклепани ламарини и безобразно па pyccки стърчащи нитове. Рязък вираж, Кобрата на Пугачев и се оказвам зад тях !!! Руските льотчици напълно изненадани, пуск - две ракети Сайдуинд въздух-въздух разцепват руското небе и прихващат грохналите Сушки. Льотчиците моментално катапултират, два хлопка и Фланкерите пушейки падат към пристанището. БАМ - взрив, огън, целта поразена, гъст токсичен виолетов дим от ракетно гориво се стеле над морето. Десетина моряка с кофи се хвърлят да гасят пожара, безполезно - друг път не палете цигара на непозволено място. Вираж и пълен форсаж към България. Рапорт даден, рапорт приет - мисия изпълнена 😁👍

    Коментиран от #6, #10

    08:25 05.12.2025

  • 3 Време е

    3 5 Отговор
    за Орешник !

    Коментиран от #12

    08:27 05.12.2025

  • 5 БРАВО !!!

    5 5 Отговор
    Хайде сега и украинските хлебарки ВЪН от нашата държава ❗

    08:30 05.12.2025

  • 6 гръмовержецът

    6 3 Отговор

    До коментар #2 от "Миролюб Войнов, пилот ВВС":

    Джудж , доброго утро ! Как дела ?! Много дълги писания , бе , мой , от ранна утрин ...Споко , всичко с времето си !

    Коментиран от #8

    08:30 05.12.2025

  • 7 рано почнахте

    3 4 Отговор
    с кремълската пропаганда, ама да бяхте съобщили, че красиво горят терминалът за пропан бутан в пристанище Темрюк и рафинерияра в Сизран!

    Пореден тежък удар за Путин по най болезненото място- притокът на валута за войната в Украйна!

    08:30 05.12.2025

  • 8 Миролюб Войнов, пилот ВВС

    4 3 Отговор

    До коментар #6 от "гръмовержецът":

    "...Много дълги писания , бе .."

    Беше дълга, тежка нощ !!!
    Руските льотчици ни изненадаха, но бидоха наказани.
    Друг път като видат F-16 Block 70 да бегат кацат улево по живо по здраво 😁

    Коментиран от #11, #14

    08:35 05.12.2025

  • 9 Дори руските канали признаха-

    4 2 Отговор
    Руският военнопропаганден телеграм канал "Два майора" пише, че атакуваният газов терминал "Мактрен-Нафта" е първият руски терминал за товарене на пропан-бутан (LPG). Терминалът е построен в пристанището Темрюк, което е свързано с Черно море чрез Керченския проток). Пропан-бутанът се товари от вагони и контейнери-цистерни на специализирани плавателни съдове. Построен през 2008 г., терминалът е проектиран да обработва 400 000 тона пропан-бутан годишно. Преди този терминал да бъде изграден, руският морски износ на пропан-бутан минаваше през Одеса, Черноморск и Керч, като малко от него се обработваше в Рига, добавя каналът

    Успешна украинска въздушна атака има и срещу Сизранската рафинерия. Предприятието е атакувано за пореден път. Град Сизран се намира в Самарска област. Това е поредното нападение срещу тази рафинерия. Тъкмо я оправиха след последното.

    Коментиран от #21

    08:36 05.12.2025

  • 10 Путин нинджата

    4 2 Отговор

    До коментар #2 от "Миролюб Войнов, пилот ВВС":

    Сорос ни заповяда да станем "многоходови"

    Коментиран от #13, #17

    08:39 05.12.2025

  • 11 ха-ха

    0 5 Отговор

    До коментар #8 от "Миролюб Войнов, пилот ВВС":

    ,,Руските льотчици ни изненадаха,,,...........Те май само това правят - все изненадани оставате пред руските льотчици !

    08:40 05.12.2025

  • 12 Путин

    3 2 Отговор

    До коментар #3 от "Време е":

    Не можем с Орешник. Сорос ни заповяда да станем "многоходови"

    08:40 05.12.2025

  • 13 Суворов, генерал

    1 4 Отговор

    До коментар #10 от "Путин нинджата":

    За Путин и Русия най-хорошо е моментално да се изтеглят, прегрупират, отчетат загубите и почнат всичко сначала от бял лист !!! Бих почнал от Киев с Атом да си не губя време и нерви 😁👍

    08:43 05.12.2025

  • 14 ха-ха -ха

    1 4 Отговор

    До коментар #8 от "Миролюб Войнов, пилот ВВС":

    ,,Руските льотчици ни изненадаха,,, .Що ви изненадват руснаците , нали сте сила , а все изненадани си оставате ?!

    Коментиран от #16

    08:43 05.12.2025

  • 15 онзи

    3 2 Отговор
    Урките само хабят парите и оръжието на натОвцете - руснаците свалят и унищожават всичко над територията си !

    08:45 05.12.2025

  • 16 Миролюб Войнов, пилот ВВС

    3 3 Отговор

    До коментар #14 от "ха-ха -ха":

    Изненадали неизненадали, ма гори Русията, не България нали ? 😁

    Коментиран от #18

    08:46 05.12.2025

  • 17 Сорос май ви е наредил и

    2 1 Отговор

    До коментар #10 от "Путин нинджата":

    да сте бавн 0 ва 3 в в@щи.

    08:47 05.12.2025

  • 18 гръмовержецът

    3 2 Отговор

    До коментар #16 от "Миролюб Войнов, пилот ВВС":

    А Украйна бавно и славно се смалява , солдатите - също !

    Коментиран от #20

    08:47 05.12.2025

  • 19 Възраждане

    4 2 Отговор
    Браво. Русия унищожи всички адски машини на бандерастите и цялото неонацистко НАТО. Скоро ще си извоюваме на площада и нашата свобода, дори и с цената на индивиди като Мирчев, Кокорчо или Найо Тицин

    08:49 05.12.2025

  • 20 Миролюб Войнов, пилот ВВС

    1 2 Отговор

    До коментар #18 от "гръмовержецът":

    Сто пъти сме обсъждали че Украйна и украинците нямат никакво значение, Те са консуматив !!! А в Рассии нет бензина, нет храна. То как и да има с такава скапана ПВО, стари самольоти и зелени неопитни льотчици за пръв път видели Кобрата на Пугачев 😁

    08:56 05.12.2025

  • 21 Всезнайко

    1 0 Отговор

    До коментар #9 от "Дори руските канали признаха-":

    Друг път украйнска успешна атака.И кога укринците летят на американски самолети.Или поне командира е западен пилот.

    09:01 05.12.2025

