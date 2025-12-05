Руската ПВО свали десетки украински дронове през нощта над няколко региона

През изминалата нощ руските сили за противовъздушна отбрана са прехванали и унищожили 41 украински безпилотни летателни апарата над различни региони на Русия. Това съобщи руското министерство на отбраната, цитирано от агенция ТАСС, предава БТА.
По данни на военното ведомство дроновете са били неутрализирани в периода от 23:00 часа московско време на 4 декември до 07:00 часа на 5 декември. Най-голям брой апарати са свалени над Самарска област - 9. По 8 дрона са унищожени над Саратовска област, а по 7 - над Волгоградска и Ростовска област. Един безпилотен апарат е бил свален и над територията на Краснодарския край.
От Руското министерство на отбраната съобщиха още, че допълнително са били прехванати 9 дрона над Кримския полуостров, който Русия анексира през 2014 година.
2 Миролюб Войнов, пилот ВВС
Поредната блестящо изпълнена мисия by F-16 Block 70 дълбоко в руския тил. Задача - поразяване пристанището на Путин, пристанището Темрюк от което се товарят за Венецуела екологически опасните междуконтинентални балистични ракети Сармат UR100N - Ръката на смъртта !!! Адски кофти време, мъгла, силен щормови вятър, стелт режим, пилотаж почти на сляпо строго по уреди, спуснати заслонки на двигателите, крейсерски 900км/ч бръснещ полет ниско под хоризонта на радарите, височина 65 метра над морето, на хоризонта пристанището със стърчащи кранове и няколко стари зенитни оръдия. Внезапно сигнал за тревога. Насреща забелязвам два руски Су 35М Фланкер с криво заклепани ламарини и безобразно па pyccки стърчащи нитове. Рязък вираж, Кобрата на Пугачев и се оказвам зад тях !!! Руските льотчици напълно изненадани, пуск - две ракети Сайдуинд въздух-въздух разцепват руското небе и прихващат грохналите Сушки. Льотчиците моментално катапултират, два хлопка и Фланкерите пушейки падат към пристанището. БАМ - взрив, огън, целта поразена, гъст токсичен виолетов дим от ракетно гориво се стеле над морето. Десетина моряка с кофи се хвърлят да гасят пожара, безполезно - друг път не палете цигара на непозволено място. Вираж и пълен форсаж към България. Рапорт даден, рапорт приет - мисия изпълнена 😁👍
Коментиран от #6, #10
08:25 05.12.2025
3 Време е
Коментиран от #12
08:27 05.12.2025
5 БРАВО !!!
08:30 05.12.2025
6 гръмовержецът
До коментар #2 от "Миролюб Войнов, пилот ВВС":Джудж , доброго утро ! Как дела ?! Много дълги писания , бе , мой , от ранна утрин ...Споко , всичко с времето си !
Коментиран от #8
08:30 05.12.2025
7 рано почнахте
Пореден тежък удар за Путин по най болезненото място- притокът на валута за войната в Украйна!
08:30 05.12.2025
8 Миролюб Войнов, пилот ВВС
До коментар #6 от "гръмовержецът":"...Много дълги писания , бе .."
Беше дълга, тежка нощ !!!
Руските льотчици ни изненадаха, но бидоха наказани.
Друг път като видат F-16 Block 70 да бегат кацат улево по живо по здраво 😁
Коментиран от #11, #14
08:35 05.12.2025
9 Дори руските канали признаха-
Успешна украинска въздушна атака има и срещу Сизранската рафинерия. Предприятието е атакувано за пореден път. Град Сизран се намира в Самарска област. Това е поредното нападение срещу тази рафинерия. Тъкмо я оправиха след последното.
Коментиран от #21
08:36 05.12.2025
10 Путин нинджата
До коментар #2 от "Миролюб Войнов, пилот ВВС":Сорос ни заповяда да станем "многоходови"
Коментиран от #13, #17
08:39 05.12.2025
11 ха-ха
До коментар #8 от "Миролюб Войнов, пилот ВВС":,,Руските льотчици ни изненадаха,,,...........Те май само това правят - все изненадани оставате пред руските льотчици !
08:40 05.12.2025
12 Путин
До коментар #3 от "Време е":Не можем с Орешник. Сорос ни заповяда да станем "многоходови"
08:40 05.12.2025
13 Суворов, генерал
До коментар #10 от "Путин нинджата":За Путин и Русия най-хорошо е моментално да се изтеглят, прегрупират, отчетат загубите и почнат всичко сначала от бял лист !!! Бих почнал от Киев с Атом да си не губя време и нерви 😁👍
08:43 05.12.2025
14 ха-ха -ха
До коментар #8 от "Миролюб Войнов, пилот ВВС":,,Руските льотчици ни изненадаха,,, .Що ви изненадват руснаците , нали сте сила , а все изненадани си оставате ?!
Коментиран от #16
08:43 05.12.2025
15 онзи
08:45 05.12.2025
16 Миролюб Войнов, пилот ВВС
До коментар #14 от "ха-ха -ха":Изненадали неизненадали, ма гори Русията, не България нали ? 😁
Коментиран от #18
08:46 05.12.2025
17 Сорос май ви е наредил и
До коментар #10 от "Путин нинджата":да сте бавн 0 ва 3 в в@щи.
08:47 05.12.2025
18 гръмовержецът
До коментар #16 от "Миролюб Войнов, пилот ВВС":А Украйна бавно и славно се смалява , солдатите - също !
Коментиран от #20
08:47 05.12.2025
19 Възраждане
08:49 05.12.2025
20 Миролюб Войнов, пилот ВВС
До коментар #18 от "гръмовержецът":Сто пъти сме обсъждали че Украйна и украинците нямат никакво значение, Те са консуматив !!! А в Рассии нет бензина, нет храна. То как и да има с такава скапана ПВО, стари самольоти и зелени неопитни льотчици за пръв път видели Кобрата на Пугачев 😁
08:56 05.12.2025
21 Всезнайко
До коментар #9 от "Дори руските канали признаха-":Друг път украйнска успешна атака.И кога укринците летят на американски самолети.Или поне командира е западен пилот.
09:01 05.12.2025