Делегация от унгарски предприемачи скоро ще пътува до Москва, за да обсъди бизнес връзки с руски партньори. Унгарският премиер Виктор Орбан обяви това, докато говори на среща на активисти от управляващата партия Фидес - Унгарски граждански съюз в Кечкемет.

„През следващите дни голяма бизнес делегация ще пътува до Москва, за да обсъди предимно икономически въпроси“, каза правителственият глава, излъчени от телевизионния канал M1. Той не уточни какви въпроси ще бъдат обсъждани, нито кой ще бъде част от унгарската делегация.

В същото време Орбан отбеляза, че Унгария се надява да разшири икономическото сътрудничество с Русия след разрешаването на украинския конфликт. Според него, мирът в Украйна, както и споразуменията между Вашингтон и Москва, биха могли да променят ситуацията и да доведат до „интеграция на Русия в световната икономика и отмяна на санкциите".