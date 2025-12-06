Новини
Унгарска бизнес делегация ще посети Москва

Унгарска бизнес делегация ще посети Москва

6 Декември, 2025 19:56 650 21

Целта е да се обсъдят икономически въпроси между двете държави

Унгарска бизнес делегация ще посети Москва - 1
Снимка: ЕРА/БГНЕС
Милена Богданова Милена Богданова Автор във Fakti.bg

Делегация от унгарски предприемачи скоро ще пътува до Москва, за да обсъди бизнес връзки с руски партньори. Унгарският премиер Виктор Орбан обяви това, докато говори на среща на активисти от управляващата партия Фидес - Унгарски граждански съюз в Кечкемет.

През следващите дни голяма бизнес делегация ще пътува до Москва, за да обсъди предимно икономически въпроси“, каза правителственият глава, излъчени от телевизионния канал M1. Той не уточни какви въпроси ще бъдат обсъждани, нито кой ще бъде част от унгарската делегация.

В същото време Орбан отбеляза, че Унгария се надява да разшири икономическото сътрудничество с Русия след разрешаването на украинския конфликт. Според него, мирът в Украйна, както и споразуменията между Вашингтон и Москва, биха могли да променят ситуацията и да доведат до „интеграция на Русия в световната икономика и отмяна на санкциите".


Унгария
Оценка 4.5 от 8 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Браво на Унгария

    21 4 Отговор
    Така правят независимите държави! Следват си интересите, а не чужди нареждания и интриги.

    Коментиран от #5, #21

    19:58 06.12.2025

  • 2 Да да да

    4 7 Отговор
    Зделката в евро или в рубли ще е?

    Коментиран от #3

    19:58 06.12.2025

  • 3 Какво значи

    5 0 Отговор

    До коментар #2 от "Да да да":

    Здрлка?

    20:00 06.12.2025

  • 4 Яшар

    10 4 Отговор
    Някой от мафията -Бг се беше разказал смешки ,че Унгария и Орбан са регионална фирма и не трябва да купуват Лукойл в Бургас ...Украйна е фактор и е добре да купи рафинерията ..а Бг мафията ги е страх от Унгария

    Коментиран от #20

    20:00 06.12.2025

  • 5 Пеевски

    0 5 Отговор

    До коментар #1 от "Браво на Унгария":

    Какво е това чужди интереси?

    Коментиран от #10

    20:00 06.12.2025

  • 6 Хаха

    8 4 Отговор
    Копейка ама си гледа интереса. А нашите крадльовци само от кражби разбират, но пък са много принципни. Големи каузарчета.

    Коментиран от #12

    20:01 06.12.2025

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Швейк

    5 8 Отговор
    ЧОрбан ще посети Путан.

    20:02 06.12.2025

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Това което

    6 3 Отговор

    До коментар #5 от "Пеевски":

    ти нареждат от Козяк и нашите национални предатели изпълняват в ущърб на България. А сега и от продажните урсули.

    20:02 06.12.2025

  • 11 Благой от СОФстрой

    4 6 Отговор
    Маджарото в своята история са били винаги с xитлepизма и днес с пyтлepизма!!!

    Коментиран от #14

    20:06 06.12.2025

  • 12 Не само своя

    6 2 Отговор

    До коментар #6 от "Хаха":

    а най-вече интереса на народа си - за разлика от пуделите на Урсула.
    Интесно ми е след това, като прати същата делегация и в САЩ, ще го наречеш ли "центаджия".
    А и Тръмп го харесва!

    20:09 06.12.2025

  • 13 Браво

    5 2 Отговор
    Унгария прави сега най-разумната политика в Европа.

    Коментиран от #17

    20:14 06.12.2025

  • 14 Тъй тъй

    0 1 Отговор

    До коментар #11 от "Благой от СОФстрой":

    Само тоя им бунтарки дух за свобода и демокрация не го разбирам! Не научиха ли, че преклонена главица сабя не я сече.
    Преди СССР навлезе с армия за да ги вразуми!
    Сега и Урсула гради армия са ЕССР със същата цел.

    Виж, нашите комунисти проблем нямат и не са имали преди. Дори и постове им раздадоха сега в ЕС и западните институции. Ама акъл се иска за това!

    20:21 06.12.2025

  • 15 Кривоверен алкаш

    2 1 Отговор
    След войната никако отслабване на санкциите за Русия и Унгария да отива в БРИКС...

    20:23 06.12.2025

  • 16 Данко Харсъзина

    1 2 Отговор
    На Орбан не му пука.

    20:24 06.12.2025

  • 17 гост

    2 2 Отговор

    До коментар #13 от "Браво":

    Да напуска ЕС и да правят каквато си поискат политика...

    20:25 06.12.2025

  • 18 Крайцер

    1 1 Отговор
    Унгария потъва!

    20:28 06.12.2025

  • 19 Ужас

    1 1 Отговор
    Урсула ще роди преждевременно и скоропостижно.
    Много ѝ се събрах последно време.
    А батко Тръмп не я припознава и за слива.

    20:28 06.12.2025

  • 20 Яшар

    0 0 Отговор

    До коментар #4 от "Яшар":

    в едното изречение пише Украйна ..чете Унгария ..

    20:31 06.12.2025

  • 21 Европеец

    3 0 Отговор

    До коментар #1 от "Браво на Унгария":

    Съгласна съм с коментара ти.... А нашите дебелни боклуци ги е страх И продължават да работят срещу интереса на българския народ..... . ..

    20:32 06.12.2025

