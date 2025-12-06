Унгарска бизнес делегация ще посети Москва

Делегация от унгарски предприемачи скоро ще пътува до Москва, за да обсъди бизнес връзки с руски партньори. Унгарският премиер Виктор Орбан обяви това, докато говори на среща на активисти от управляващата партия Фидес - Унгарски граждански съюз в Кечкемет.
„През следващите дни голяма бизнес делегация ще пътува до Москва, за да обсъди предимно икономически въпроси“, каза правителственият глава, излъчени от телевизионния канал M1. Той не уточни какви въпроси ще бъдат обсъждани, нито кой ще бъде част от унгарската делегация.
В същото време Орбан отбеляза, че Унгария се надява да разшири икономическото сътрудничество с Русия след разрешаването на украинския конфликт. Според него, мирът в Украйна, както и споразуменията между Вашингтон и Москва, биха могли да променят ситуацията и да доведат до „интеграция на Русия в световната икономика и отмяна на санкциите".
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Браво на Унгария
Коментиран от #5, #21
19:58 06.12.2025
2 Да да да
Коментиран от #3
19:58 06.12.2025
3 Какво значи
До коментар #2 от "Да да да":Здрлка?
20:00 06.12.2025
4 Яшар
Коментиран от #20
20:00 06.12.2025
5 Пеевски
До коментар #1 от "Браво на Унгария":Какво е това чужди интереси?
Коментиран от #10
20:00 06.12.2025
6 Хаха
Коментиран от #12
20:01 06.12.2025
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 Швейк
20:02 06.12.2025
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 Това което
До коментар #5 от "Пеевски":ти нареждат от Козяк и нашите национални предатели изпълняват в ущърб на България. А сега и от продажните урсули.
20:02 06.12.2025
11 Благой от СОФстрой
Коментиран от #14
20:06 06.12.2025
12 Не само своя
До коментар #6 от "Хаха":а най-вече интереса на народа си - за разлика от пуделите на Урсула.
Интесно ми е след това, като прати същата делегация и в САЩ, ще го наречеш ли "центаджия".
А и Тръмп го харесва!
20:09 06.12.2025
13 Браво
Коментиран от #17
20:14 06.12.2025
14 Тъй тъй
До коментар #11 от "Благой от СОФстрой":Само тоя им бунтарки дух за свобода и демокрация не го разбирам! Не научиха ли, че преклонена главица сабя не я сече.
Преди СССР навлезе с армия за да ги вразуми!
Сега и Урсула гради армия са ЕССР със същата цел.
Виж, нашите комунисти проблем нямат и не са имали преди. Дори и постове им раздадоха сега в ЕС и западните институции. Ама акъл се иска за това!
20:21 06.12.2025
15 Кривоверен алкаш
20:23 06.12.2025
16 Данко Харсъзина
20:24 06.12.2025
17 гост
До коментар #13 от "Браво":Да напуска ЕС и да правят каквато си поискат политика...
20:25 06.12.2025
18 Крайцер
20:28 06.12.2025
19 Ужас
Много ѝ се събрах последно време.
А батко Тръмп не я припознава и за слива.
20:28 06.12.2025
20 Яшар
До коментар #4 от "Яшар":в едното изречение пише Украйна ..чете Унгария ..
20:31 06.12.2025
21 Европеец
До коментар #1 от "Браво на Унгария":Съгласна съм с коментара ти.... А нашите дебелни боклуци ги е страх И продължават да работят срещу интереса на българския народ..... . ..
20:32 06.12.2025