"Не са деца" - Хегсет заплаши съюзниците на САЩ, които не допринасят достатъчно за колективната отбрана

Шефът на Пентагона Пийт Хегсет заплаши с последствия за съюзниците на САЩ, които не допринасят достатъчно за колективната отбрана.

„Нашите съюзници не са деца; тези страни са способни да направят много повече за себе си. Време е да се докажат и те го правят. Моделни съюзници като Израел, Южна Корея, Полша, Германия и балтийските държави ще получат специално отношение. Съюзниците, които не допринесат за колективната отбрана, ще се изправят пред последствия“, каза той пред Националния форум за отбрана „Роналд Рейгън“.

„Администрацията на Байдън беше по-загрижена за границите на Украйна, отколкото за нашите собствени. Те абсурдно подложиха под съмнение идеята, че граничната сигурност е равна на националната сигурност. Граничната сигурност е национална сигурност и ние я правим наш основен приоритет“, каза Хегсет.

Вашингтон работи неуморно за прекратяване на украинския конфликт, заяви военният министър на САЩ Пийт Хегсет.

„За по-малко от година президентът Тръмп осигури осем мирни споразумения, включително историческото споразумение за Газа, и все още не е приключил. Дори докато говорим, ние работим неуморно, под ръководството на президента, за разрешаване на трагичната война в Украйна, която нямаше да започне, ако той беше останал президент“, каза Хегсет.

Той каза, че президентът на САЩ Доналд Тръмп е отворен за диалог с руския президент Владимир Путин и китайския президент Си Дзинпин.

„Подобно на Рейгън, президентът Тръмп е готов да разговаря с противници, включително Владимир Путин и Си Дзинпин. Това е знак за сила, а не за слабост. Някои във Вашингтон обичат да критикуват Тръмп за това, но критиците забравят, че Роналд Рейгън направи точно същото и Америка се възползва от това“, каза Хегсет.

Съединените щати планират да модернизират ядрената си триада и да провеждат ядрени опити наравно с други държави, заяви още Хегсет.

„Както каза президентът Тръмп, ние модернизираме ядрената триада на нашата нация. Ще разработим допълнителни опции за подпомагане на възпирането и управление на ескалацията. И никога няма да позволим на тази нация да остане уязвима за ядрен изнудване“, каза той.

Хегсет подчерта, че Съединените щати са изправени пред „две други големи ядрени сили“ и ще тестват ядрени оръжия и системите за тяхната доставка „равноправно с другите“.

Съединените щати не възнамеряват да се опитват да променят статуквото по отношение на Тайван, заяви министърът на отбраната на САЩ

„Нашите интереси в Индо-Тихоокеанския регион са значителни, но също така са ограничени и разумни.“

Той добави, че САЩ не се стремят да доминират в региона. „Не искаме да доминираме над Китай, а по-скоро да гарантираме, че Пекин няма способността да доминира над нас или над нашите съюзници“, добави той.

Съединените щати не искат военна конфронтация с Китай. Това заяви секретарят на Пентагона Пит Хегсет.

„Министерството на отбраната под ръководството на Тръмп се ръководи от здравия разум. Този подход е да се сдържа Китай чрез сила, а не чрез конфронтация“, каза Хегсет.