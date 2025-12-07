Новини
"Не са деца" - Хегсет заплаши съюзниците на САЩ, които не допринасят достатъчно за колективната отбрана

"Не са деца" - Хегсет заплаши съюзниците на САЩ, които не допринасят достатъчно за колективната отбрана

7 Декември, 2025 02:27, обновена 7 Декември, 2025 04:50

Не е признак на слабост да разговаряш с противника, Тръмп е отворен за диалог с Путин и Си Дзинпин, заяви шефът на Пентагона

Снимка: ЕПА/БГНЕС
Шефът на Пентагона Пийт Хегсет заплаши с последствия за съюзниците на САЩ, които не допринасят достатъчно за колективната отбрана.

„Нашите съюзници не са деца; тези страни са способни да направят много повече за себе си. Време е да се докажат и те го правят. Моделни съюзници като Израел, Южна Корея, Полша, Германия и балтийските държави ще получат специално отношение. Съюзниците, които не допринесат за колективната отбрана, ще се изправят пред последствия“, каза той пред Националния форум за отбрана „Роналд Рейгън“.

„Администрацията на Байдън беше по-загрижена за границите на Украйна, отколкото за нашите собствени. Те абсурдно подложиха под съмнение идеята, че граничната сигурност е равна на националната сигурност. Граничната сигурност е национална сигурност и ние я правим наш основен приоритет“, каза Хегсет.

Вашингтон работи неуморно за прекратяване на украинския конфликт, заяви военният министър на САЩ Пийт Хегсет.

„За по-малко от година президентът Тръмп осигури осем мирни споразумения, включително историческото споразумение за Газа, и все още не е приключил. Дори докато говорим, ние работим неуморно, под ръководството на президента, за разрешаване на трагичната война в Украйна, която нямаше да започне, ако той беше останал президент“, каза Хегсет.

Той каза, че президентът на САЩ Доналд Тръмп е отворен за диалог с руския президент Владимир Путин и китайския президент Си Дзинпин.

„Подобно на Рейгън, президентът Тръмп е готов да разговаря с противници, включително Владимир Путин и Си Дзинпин. Това е знак за сила, а не за слабост. Някои във Вашингтон обичат да критикуват Тръмп за това, но критиците забравят, че Роналд Рейгън направи точно същото и Америка се възползва от това“, каза Хегсет.

Съединените щати планират да модернизират ядрената си триада и да провеждат ядрени опити наравно с други държави, заяви още Хегсет.

„Както каза президентът Тръмп, ние модернизираме ядрената триада на нашата нация. Ще разработим допълнителни опции за подпомагане на възпирането и управление на ескалацията. И никога няма да позволим на тази нация да остане уязвима за ядрен изнудване“, каза той.

Хегсет подчерта, че Съединените щати са изправени пред „две други големи ядрени сили“ и ще тестват ядрени оръжия и системите за тяхната доставка „равноправно с другите“.

Съединените щати не възнамеряват да се опитват да променят статуквото по отношение на Тайван, заяви министърът на отбраната на САЩ

„Нашите интереси в Индо-Тихоокеанския регион са значителни, но също така са ограничени и разумни.“

Той добави, че САЩ не се стремят да доминират в региона. „Не искаме да доминираме над Китай, а по-скоро да гарантираме, че Пекин няма способността да доминира над нас или над нашите съюзници“, добави той.

Съединените щати не искат военна конфронтация с Китай. Това заяви секретарят на Пентагона Пит Хегсет.

„Министерството на отбраната под ръководството на Тръмп се ръководи от здравия разум. Този подход е да се сдържа Китай чрез сила, а не чрез конфронтация“, каза Хегсет.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 АМАН

    1 6 Отговор
    Еидния щеше да превзема Киев за три дни, другия щеше да спира войната за 24 часа...

    02:41 07.12.2025

  • 2 ПОКАЗНО, КАК УМНИЕ ХОРА МИСЛЯТ, БРАВО!

    5 0 Отговор
    РАЗБИРА СЕ, ДОРИ Е СИЛА ,СМЕЛОСТ И НАЙ ВЕЧЕ ДОБРОНАМЕРЕНОСТ ,ИСТИНСКО ЖЕЛАНИЕ ДА ПОСТИГНЕШ РЕШАВАНЕ НА ПРОБЛЕМА С МИРНИ СРЕДСТВА С ДИПЛОМАЦОИЯ , ДИПЛОМАЦИЯ КОЯТО ДРЪМП ДОКАЗАНО ВЕЧЕ МН ДОБРЕ ВЛАДЕЕ, ЗА РАЗЛИКА ОТ ЕВРОЛАЙНОБРТСКАТА ДЕБИЛНА ПАСМИНА !
    ТОЧНО ЗА ТОВА СВЕТА СЕ НАДЯВА НА ТРЪМ !

    03:34 07.12.2025

  • 3 АМАН

    2 1 Отговор
    А ние розовите понита го поемаме във всички дупки… Скоро, Аман ще е официална дума в… родния ни турски език, аман!

    03:37 07.12.2025

  • 4 Гориил

    1 1 Отговор
    Това касае България.Платете колкото е възможно повече и възможно най-бързо.

    05:00 07.12.2025

  • 5 Грозник

    2 0 Отговор
    Ако ви напънат Китай и рашка едновременно,кой ще ви помогне??? Сенегал,Замбия???🤔

    Коментиран от #6

    05:04 07.12.2025

  • 6 Гориил

    1 0 Отговор

    До коментар #5 от "Грозник":

    Бяхте атакувани от Еврозоната, която напълно унищожи независимостта и суверенитета на страната.

    05:21 07.12.2025