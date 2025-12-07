Новини
Зеленски провел "сложна дискусия" с Уиткоф и Кушнер в двучасов телефонен разговор
  Тема: Украйна

Зеленски провел "сложна дискусия" с Уиткоф и Кушнер в двучасов телефонен разговор

7 Декември, 2025 02:53, обновена 7 Декември, 2025 02:59

Това се отнасяло особено до исканията на Москва за изтегляне на украинските войски от Донбас, предаде Axios

Зеленски провел "сложна дискусия" с Уиткоф и Кушнер в двучасов телефонен разговор - 1
Снимка: ЕПА/БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

По време на двучасов телефонен разговор между украинския президент Володимир Зеленски и съветниците на Доналд Тръмп, Стив Уиткоф и Джаред Кушнер, двете страни са обсъдили ключови въпроси, свързани с мирното уреждане в Украйна, включително териториални въпроси.

Дискусията „е била сложна“, съобщава Axios, позовавайки се на източник.

Още новини от Украйна

Това се отнася особено до исканията на Москва за изтегляне на украинските войски от Донбас – САЩ се опитват „да разработят нови идеи за решаване на този въпрос“, заяви втори източник.

Друг важен въпрос са били гаранциите за сигурност на САЩ за Украйна. Един източник на Axios съобщи, че двете страни са постигнали „значителен напредък“ и са по-близо до споразумение, но предстои много работа.

„Основните трудни въпроси се отнасят до териториалния проблем и гаранциите за сигурност. Стремим се да гарантираме, че договорените решения са реалистични, справедливи и устойчиви“, каза украинският посланик във Вашингтон Олга Стефанишина.

Очаква се секретарят на Съвета за национална сигурност и отбрана на Украйна Рустем Умеров и началникът на Генералния щаб генерал Андрей Гнатов да се завърнат от Маями в Европа и да проведат брифинг, за да обсъдят предложенията на САЩ със Зеленски в Лондон в понеделник, съобщава Axios.


САЩ
Поставете оценка:
Оценка 1 от 1 гласа.
  • 1 КАКВО Е ТУЙ СПРАВЕДЛИВ МИР ЗА ПОБЕДЕНИЯ?

    3 0 Отговор
    ВСИЧКО КОЕТО ИСКА ПОБЕДИТЕЛЯ Е СПРАВЕДЛИВО!!! ПОБЕДИТЕЛЯ ОПРЕДЕЛЯ УСЛОВИЯТА !!
    КОЛКО Е ПРОСТО И НЕ ПОДЛЕЖИ НА УМУВАНЕ.!!
    ПУТИН ИМ ГО КАЗВА ВЕЧЕ ЗА КОЙ ЛИ ПЪТ.
    КАТО НЕ СИ СЪГЛАСЕН , ЩЕ ЯДЕШ БОЙ ДОКАТО СЕ СЪГЛАСИШ!!!
    НО ЖАЛКО ЗА НЕВИННИТЕ ЖЕРТВИ !! НАЦИСТКОФАШИСТКИТЕ УБИЙЦИ НЕ СЕ ИНТЕРЕСУВАТ ОТ ТОВА !!!
    АКО ИМ БЕШЕ ЕНЯ , НЯМАШЕ ДА ПРЕДИЗВИКАТ ТАЗИ ВОЙНА , А КОЛКО ПЪТИ ПРОВАЛЯХА МИРНИ СПОРАЗУМЕНИЯ , ТРЪМП ИМ ГО КАЗА НЯКОЛКО ПЪТИ , НО НА ДЕБИЛА УБИЕЦ НЕ МУ ПУКА!

    03:13 07.12.2025