Зеленски провел "сложна дискусия" с Уиткоф и Кушнер в двучасов телефонен разговор

По време на двучасов телефонен разговор между украинския президент Володимир Зеленски и съветниците на Доналд Тръмп, Стив Уиткоф и Джаред Кушнер, двете страни са обсъдили ключови въпроси, свързани с мирното уреждане в Украйна, включително териториални въпроси.

Дискусията „е била сложна“, съобщава Axios, позовавайки се на източник.

Това се отнася особено до исканията на Москва за изтегляне на украинските войски от Донбас – САЩ се опитват „да разработят нови идеи за решаване на този въпрос“, заяви втори източник.

Друг важен въпрос са били гаранциите за сигурност на САЩ за Украйна. Един източник на Axios съобщи, че двете страни са постигнали „значителен напредък“ и са по-близо до споразумение, но предстои много работа.

„Основните трудни въпроси се отнасят до териториалния проблем и гаранциите за сигурност. Стремим се да гарантираме, че договорените решения са реалистични, справедливи и устойчиви“, каза украинският посланик във Вашингтон Олга Стефанишина.

Очаква се секретарят на Съвета за национална сигурност и отбрана на Украйна Рустем Умеров и началникът на Генералния щаб генерал Андрей Гнатов да се завърнат от Маями в Европа и да проведат брифинг, за да обсъдят предложенията на САЩ със Зеленски в Лондон в понеделник, съобщава Axios.