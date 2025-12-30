Китай с мащабни военни учения с бойни стрелби около Тайван

Мащабните китайски военни учения около Тайван продължиха и днес, като според Министерството на отбраната в Тайпе в периода от вчера до тази сутрин са били регистрирани 130 полета на китайски военни самолети около острова, предаде ДПА, цитирана от БТА.

По данни на тайванското правителство това е вторият най-голям брой за такъв период. През октомври 2024 г., по време на ученията "Съвместен меч 2024-Би" (Joint Sword 2024 B), бяха регистрирани рекордните 153 полета.

Освен това Тайван е засякъл 14 китайски военни кораба, осем други плавателни съда и един стратостат (балон, летящ в горните слоеве на атмосферата).

Министерството на отбраната в Тайпе заяви, че днес Народоосвободителната армия на Китай (НОАК) е провела учения с бойна стрелба, насочени към северната зона, като обстрелът е бил регистриран близо до прилежащата зона (24 морски мили или 44,4 километра от брега) на Тайван.

Тайванските въоръжени сили са наблюдавали и отговорили с помощта на съвместни сили и огневи системи, съобщи Тайпе.

Министърът на отбраната Уелингтън Ку заяви, че "силно провокативните и безразсъдни действия" на Народоосвободителната армия на Китай не само сериозно подкопават регионалния мир и стабилност, но и представляват значителен риск за безопасността и нарушават корабоплаването, търговията и въздушните маршрути.

Президентът на Тайван Уилям Лай заяви, че "неотдавнашното и често ескалация на военния натиск от страна на Китай по никакъв начин не е поведение на действията на една отговорна голяма сила".

"Защитата на мира в Тайванския пролив и в Индо-тихоокеанския регион е общо очакване на международната общност и ангажимент, който Тайван поддържа като отговорна регионална заинтересована страна", написа Лай в социалните мрежи. "Ще действаме отговорно - без да ескалираме конфликта и без да провокираме спорове", подчерта тайванският президент.

Вчера Китай започна мащабни военни учения около Тайван под кодовото име "Справедлива мисия 2025". Маневрите се провеждат в морските зони и въздушното пространство около Тайван и са първите китайски военни учения в близост до самоуправляващия се остров от април.

Според китайските държавни медии, акцентът е върху патрули за бойна готовност, постигане на всеобхватно превъзходство и блокиране на ключови пристанища и райони. Китайските сили провеждат почти ежедневни учения с военни кораби и военни самолети в региона. Пекин смята Тайван, който от десетилетия има демократично управление, за част от своята територия и се стреми да постави острова под свой контрол. Тайван отхвърля претенциите на Китай за суверенитет над него, като твърди, че само неговите жители могат да решават бъдещето на острова, отбелязва ДПА.

Говорител на китайското външно министерство заяви в платформата "Екс", че военните учения "са наказателна и възпираща мярка срещу сепаратистките сили, които се стремят към "независимост на Тайван" чрез укрепване на отбранителните способности, и необходима стъпка за защита на националния суверенитет и териториалната цялост на Китай". "Въпросът за Тайван е в центъра на основните интереси на Китай", подчерта той.

"Нищо няма да възпре Китай да защитава националния си суверенитет, сигурността и териториалната си цялост. Всеки, който пресече границата или направи провокации по този въпрос, ще срещне твърда реакция от страна на Китай. Всички опити да се попречи на обединението на Китай неизменно ще се провалят", написа още говорителят.

По-рано днес Китай стартира обявените вчера 10-часовите учения с бойни стрелби, във втория ден на военни маневри на Пекин около острова, целящи бързо прекъсване на достъпа на външна подкрепа до него в случай на конфликт, отбелязва Ройтерс.

Източното командване на театъра на военните действия на Народоосвободителната армия на Китай заяви, че ученията ще се провеждат до 18:00 ч. местно време (12:00 българско) в морето и въздушното пространство на пет места около острова, демонстрирайки решимостта на китайските военни да "се борят със сепаратизма и да насърчават обединението без колебание".

Военните учения започнаха 11 дни след като САЩ обявиха рекордна пратка въоръжение на стойност 11,1 милиарда долара за Тайван, което предизвика гнева на китайското министерство на отбраната и предупреждения, че военните ще "предприемат категорични мерки" в отговор.

Ученията имат за цел да отработят бързо обкръжаване на острова, за да унищожат запасите му от оръжия и да възпрепятстват усилията за снабдяване на Тайван от Япония или близки американски бази, смятат анализатори.