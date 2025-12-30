Токаев и Путин направиха ретроспекция на отминаващата година

Държавният глава Касим-Жомарт Токаев разговаря по телефона с руския президент Владимир Путин, съобщава Казинформ, позовавайки се на Акорда.

Двамата държавни глави обсъдиха текущото развитие на двустранното сътрудничество и отбелязаха, че изминалата година е била богата на събития и продуктивна за казахстанско-руските отношения.

Сред ключовите резултати те подчертаха постигането на всеобхватно стратегическо партньорство и съюз, което бележи важен етап в развитието на отношенията между двете страни.

Касим-Жомарт Токаев приветства очертаващия се напредък в преговорния процес за уреждане на конфликта в Украйна и подчерта значението на продължаващите политически и дипломатически усилия, насочени към постигане на трайни споразумения.

Същевременно държавният глава осъди опита за нападение срещу държавната резиденция на президента на Руската федерация, отбелязвайки, че подобни действия не допринасят за напредъка на мирния процес и търсенето на политическо решение на конфликта.

В заключение президентите размениха новогодишни поздравления, пожелавайки на народите на двете страни благополучие и просперитет.