Новини
Свят »
Казахстан »
Токаев и Путин направиха ретроспекция на отминаващата година
  Тема: Казахстан

Токаев и Путин направиха ретроспекция на отминаващата година

30 Декември, 2025 15:43 468 6

  • казахстан-
  • русия-
  • касим - жормат токаев-
  • владимир путин-
  • президенти-
  • телефонен разговор

Двамата президенти проведоха телефонен разговор

Токаев и Путин направиха ретроспекция на отминаващата година - 1
Снимка: ЕРА/БГНЕС
Милена Богданова Милена Богданова Автор във Fakti.bg

Държавният глава Касим-Жомарт Токаев разговаря по телефона с руския президент Владимир Путин, съобщава Казинформ, позовавайки се на Акорда.

Двамата държавни глави обсъдиха текущото развитие на двустранното сътрудничество и отбелязаха, че изминалата година е била богата на събития и продуктивна за казахстанско-руските отношения.

Сред ключовите резултати те подчертаха постигането на всеобхватно стратегическо партньорство и съюз, което бележи важен етап в развитието на отношенията между двете страни.

Касим-Жомарт Токаев приветства очертаващия се напредък в преговорния процес за уреждане на конфликта в Украйна и подчерта значението на продължаващите политически и дипломатически усилия, насочени към постигане на трайни споразумения.

Същевременно държавният глава осъди опита за нападение срещу държавната резиденция на президента на Руската федерация, отбелязвайки, че подобни действия не допринасят за напредъка на мирния процес и търсенето на политическо решение на конфликта.

В заключение президентите размениха новогодишни поздравления, пожелавайки на народите на двете страни благополучие и просперитет.


Казахстан
Поставете оценка:
Оценка 1.2 от 5 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Миролюб Войнов, узкоглаз

    2 2 Отговор
    Га двама узкоглази се съберат на едно място, светлината угасва 😄👍

    15:45 30.12.2025

  • 2 На 30 декември 1916 г. е убит Распутин.

    3 1 Отговор
    Всякакви прилики са случайни! Раз-два!

    15:46 30.12.2025

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Шмид

    1 2 Отговор
    Какво благополучие, къв просперитет... Хората умират а на тия пиндираси им е през оная работа...

    Коментиран от #5

    15:47 30.12.2025

  • 5 Владимир Путин, президент

    1 1 Отговор

    До коментар #4 от "Шмид":

    Как бе, много се притесних за лятната ми дача 😁

    15:49 30.12.2025

  • 6 Танцът на смъртта!

    0 0 Отговор
    Нещо като прегръдка, в която всеки е хванал нож в едната си ръка, а с другата прегръща от немай къде другия! Путин си мисли как да прецака Казахстан и да го вкара пак в „новия“ СССР, а пък Токаев се чуди как да направи народа си боеспособен и да защити хилядите си километри граница с „приятеля“ Путин!

    16:13 30.12.2025