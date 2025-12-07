Новини
Орбан: Решено е - лидерите на ЕС се готвят за война с Русия

7 Декември, 2025 03:19, обновена 7 Декември, 2025 03:24 412 6

Официалната позиция е, че трябва да сме готови за това до 2030 г., заяви унгарският премиер

Орбан: Решено е - лидерите на ЕС се готвят за война с Русия - 1
Снимка: ЕПА/БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Унгарският премиер Виктор Орбан заяви, че лидерите на ЕС се готвят за война с Русия и са си поставили за цел да постигнат пълна готовност до 2030 г.

„Европейските лидери решиха, че Европа ще влезе във война. Има решение по този въпрос. Официалната позиция е, че трябва да сме готови за това до 2030 г.“, каза политикът по време на реч на среща на активисти на управляващата партия Фидес - Унгарски граждански съюз в Кечкемет.

Орбан отбеляза, че преходът към военен конфликт обикновено преминава през четири етапа: прекъсване на дипломатическите отношения, налагане на санкции, прекратяване на икономическото сътрудничество и в крайна сметка пряка конфронтация.

Задачата на Унгария в това отношение е да „пази Европа от война“, подчерта политикът.

Според Орбан Европейският съюз вече започва прехода към военна икономика и европейските страни се стремят да преориентират своите транспортни компании към производство на оръжие.

На 2 декември унгарският външен министър Петер Сиярто предупреди, че Европа се готви за война с Русия и основният въпрос в близко бъдеще ще бъде дали конфликтът може да бъде избегнат напълно. Според него стратегическите документи на ЕС предвиждат постигане на пълна бойна готовност до 2029 г., което прави възможна войната с Русия от 2030 г.

Русия също забелязва засилване на конфликтната реторика. Заместник-министърът на външните работи Александър Грушко заяви на 4 декември, че Европа „умишлено“ се готви за въоръжен конфликт с Русия и „маниакално“ приписва на Москва намерение за атака.

„Икономиката, обществото и военните се подготвят умишлено за неизбежен въоръжен сблъсък с Русия, която е определена като дългосрочна заплаха и на която маниакално се приписват абсурдни намерения за атака“, отбеляза той.

Заместник-председателят на Съвета на федерацията Константин Косачев нарече изявленията, идващи от Европа, за евентуална война "изключително опасни".

„Изключително тревожно е, че много политици в Европа, самият източник на две световни войни, започнаха да смятат нова война за почти неизбежна. Не можем да позволим подобни безотговорни изявления да се превърнат в сбъдващи се пророчества“, подчерта сенаторът.

Според анкета на Cluster17, 51% от жителите на ЕС смятат риска от война между Европейския съюз и Русия за висок. Други 46% го оценяват като нисък или несъществуващ.

Държавите показват широк диапазон от мнения. В Полша 77% от анкетираните виждат висок риск, докато в Италия 65% от анкетираните смятат заплахата за минимална или изобщо не я виждат.


Унгария
