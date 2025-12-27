С воински ритуали почитаме паметта на българските военни, загинали в операцията за стабилизиране на Ирак

Военнослужещи от Сухопътните войски и Съвместното командване на специалните операции (СКСО) участваха днес, 27 декември, във възпоменателни церемонии в Карлово и Русе за почитане на паметта на 13-те български военнослужещи, загинали в операцията на коалиционните сили за стабилизиране и възстановяване на Ирак в периода 2003 – 2008 г.
В Карлово във възпоменателната церемония пред Паметника на загиналите в борбата срещу световния тероризъм участваха военнослужещи от 61-ва Стрямска механизирана бригада. В знак на преклонение пред паметта на загиналите те отдадоха воински почести и поднесоха венци и цветя.
В Русе военнослужещи от Съвместното командване на специалните операции (СКСО) почетоха паметта на офицерски кандидат Антон Петров, загинал преди 22 години при нападението над база „Индия“ в Кербала. Пред гроба му положиха венци и цветя и се поклониха заместник-командирът на СКСО полковник Иван Райков, роднини, приятели и бойни другари на загиналия.
На 28 декември в Крумовград командирът на Съвместното командване на специалните операции бригаден генерал Божидар Бойков и военнослужещи от специалните сили ще участват във възпоменателната церемония в памет на старши лейтенант Николай Саръев, загинал след атентата срещу база „Индия“ на 27 декември 2003 г.
На 29 декември в град Плевен военнослужещи от 5-то бригадно командване ще отдадат воински почести и ще поднесат венци и цветя пред паметната плоча в района на командването в памет на военнослужещите от 5-та Шипченска механизирана бригада, загинали в Ирак - офицерските кандидати Иван Инджов, Свилен Киров, Гърди Гърдев и Димитър Димитров. В тяхна памет ще бъде отслужена панихида.
1 Евреин от Израел
14:29 27.12.2025
2 Ами
Коментиран от #27, #34
14:30 27.12.2025
3 Мимчят
14:30 27.12.2025
4 лека им пръст на момчетата
Къде изчезна химията / демонстрирана в ОН заради която влязоха чужди войски там.
Коментиран от #17, #22
14:30 27.12.2025
5 Евреин от Израел
14:30 27.12.2025
6 Тази
Коментиран от #11
14:30 27.12.2025
7 били са
14:31 27.12.2025
8 Евреин от Израел
14:31 27.12.2025
9 Сила
14:32 27.12.2025
10 гадни същества
Я помислете хубаво.
14:32 27.12.2025
11 Евреин от Израел
До коментар #6 от "Тази":Благодарим ви, че пращате синовете си в земите на нашите врагове.
Коментиран от #12
14:32 27.12.2025
12 666
До коментар #11 от "Евреин от Израел":Благодариш им че са бавноразвиващи?
14:34 27.12.2025
13 Срам
Коментиран от #23
14:34 27.12.2025
14 На днешната
14:36 27.12.2025
15 Какъв ритуал,да не сте масони някакви
14:37 27.12.2025
16 Да бе
Коментиран от #25
14:39 27.12.2025
17 ои8уйхътгрф
До коментар #4 от "лека им пръст на момчетата":Никаква "лека пръст" не се полага на изверги убивали и изнасилвали цивилни докато са окупирали и унищожавали чужда държава... Всички изверги които са били в Ирак, Камбоджа и т.н. следва да бъдат разчекнати с волове на площада заедно с целите им семейства за да е сигурно, че семката им е унищожена
Коментиран от #18
14:41 27.12.2025
18 коментар
До коментар #17 от "ои8уйхътгрф":евроатлантизма ни кара да ползваме
НОВГОВОР.
ПО Оруел
Коментиран от #19
14:42 27.12.2025
19 какво е новговор
До коментар #18 от "коментар":от уики
Новговор (на английски: Newspeak) е изкуствен език от романа „1984“ на Джордж Оруел. Принципите на езика са дадени в приложение към книгата1. Новговор произлиза от английския език, но има силно ограничена лексика и опростена граматика. Езикът е постоянно моделиран от управляващата тоталитарна организация Партията, която цели да премахне всякакво инакомислие (на новговор: престъпмисъл) у хората чрез премахването на самите думи и фрази за свобода, бунт и т.н. На новговор английският език се нарича старговор (Oldspeak ). Очаква се старговор да бъде напълно заместен от новговор до 2050 г.
14:44 27.12.2025
20 или неканени заради васалите на сащ
14:45 27.12.2025
21 Т.Живков
Коментиран от #29
14:47 27.12.2025
22 Колин Пауъл
До коментар #4 от "лека им пръст на момчетата":Отиде за пране, нали беше чист Ариел, зян беше да го изхвърлим после.
14:48 27.12.2025
23 Многоцветен политик
До коментар #13 от "Срам":Ааа, не само, ако знаеш какви депа за токсични отпадъци правим из най-плодородните земи ехеее...
14:51 27.12.2025
24 Баш Майстора
14:54 27.12.2025
25 За пари
До коментар #16 от "Да бе":За пари
14:56 27.12.2025
26 Анонимен
14:59 27.12.2025
27 Европеец
До коментар #2 от "Ами":Прочетох статията, нищо особено..... На твоя въпрос мога да кажа: работа нямаха там, освен да спечелят за себе си парички..... Никакви герой не са, просто печалбари.....
15:01 27.12.2025
28 БАРС
15:03 27.12.2025
29 Европеец
До коментар #21 от "Т.Живков":Прав си..... Още си спомням онова недоразумение Паси какво говореше за дълга и какво ще спечелим като пратим български войски там.... Е спечелихме български войници тръгнали на гурбет да ги връщат в ковчези...
Коментиран от #30
15:07 27.12.2025
30 Буахахах
До коментар #29 от "Европеец":е какво да спечелиш ти? Спечели Израел.
15:08 27.12.2025
31 Паметници?
15:09 27.12.2025
32 Криси Патрашкова
15:10 27.12.2025
33 Горски
Президент и главнокомандващ - ГЕОРГИ ПЪРВАНОВ
Правителството на СИМЕОН САКСКОБУРГГОТСКИ(НДСВ в коалиция с ДПС)
Министър на отбраната НИКОЛАЙ СВИНАРОВ.
ТОВА СА УБИЙЦИТЕ НА ТЕЗИ МОМЧЕТА, А НЕ ТЕЗИ КОИТО ОБВИНЯВАТ
При тази атака загиват 5-ма български военнослужещи, а десетки са ранени. Общо по време на цялата мисия в Ирак (2003 – 2008 г.) България губи 13 войници.
И КАКВО ИСКАХА ДА ДОКАЖАТ НА ЗАПАДНИТЕ СИ ПАРТНЬОРИ? Да видяхте някъде американец, пък бил той негър или латинос? Цък, а. Но ви уведомяват, че мисията е организирана от САЩ, и нашите златотърсачи са се юрнали на далаверата. Е, сгрешили са. НАТО се е превърнало във подобие на Чуждестранния легион, Вагнер и други подобни. Само дето структурата на финансиране е по-тарикатска. За първи път в нашата многовековна история, български войници загинаха не като защитаваха Родината, а за чужди, юдео-американски интереси! Бог да ги прости!
15:11 27.12.2025
34 оня с коня
До коментар #2 от "Ами":търсили са май ка си там , намерили са я във ирак наще бу наци
15:15 27.12.2025
35 Точен
15:21 27.12.2025
36 Иван Вазов
15:22 27.12.2025
37 Евродебил
15:27 27.12.2025
38 Хохо Бохо
15:27 27.12.2025
39 50/50
Коментиран от #42
15:27 27.12.2025
40 Нашите военни са само по церемониите и т
15:27 27.12.2025
41 Боруна Лом
15:28 27.12.2025
43 Урсула от Брюксел
15:31 27.12.2025
44 Ивелин Михайлов
15:31 27.12.2025
45 Брравво
15:33 27.12.2025
46 Дедо
15:34 27.12.2025
47 Тома
15:42 27.12.2025
48 европеизиран балканец
15:46 27.12.2025