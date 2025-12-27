Новини
С воински ритуали почитаме паметта на българските военни, загинали в операцията за стабилизиране на Ирак

27 Декември, 2025

В Карлово във възпоменателната церемония пред Паметника на загиналите в борбата срещу световния тероризъм участваха военнослужещи от 61-ва Стрямска механизирана бригада

С воински ритуали почитаме паметта на българските военни, загинали в операцията за стабилизиране на Ирак - 1
Снимка: БГНЕС/Архив
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Военнослужещи от Сухопътните войски и Съвместното командване на специалните операции (СКСО) участваха днес, 27 декември, във възпоменателни церемонии в Карлово и Русе за почитане на паметта на 13-те български военнослужещи, загинали в операцията на коалиционните сили за стабилизиране и възстановяване на Ирак в периода 2003 – 2008 г.

В Карлово във възпоменателната церемония пред Паметника на загиналите в борбата срещу световния тероризъм участваха военнослужещи от 61-ва Стрямска механизирана бригада. В знак на преклонение пред паметта на загиналите те отдадоха воински почести и поднесоха венци и цветя.

В Русе военнослужещи от Съвместното командване на специалните операции (СКСО) почетоха паметта на офицерски кандидат Антон Петров, загинал преди 22 години при нападението над база „Индия“ в Кербала. Пред гроба му положиха венци и цветя и се поклониха заместник-командирът на СКСО полковник Иван Райков, роднини, приятели и бойни другари на загиналия.

На 28 декември в Крумовград командирът на Съвместното командване на специалните операции бригаден генерал Божидар Бойков и военнослужещи от специалните сили ще участват във възпоменателната церемония в памет на старши лейтенант Николай Саръев, загинал след атентата срещу база „Индия“ на 27 декември 2003 г.

На 29 декември в град Плевен военнослужещи от 5-то бригадно командване ще отдадат воински почести и ще поднесат венци и цветя пред паметната плоча в района на командването в памет на военнослужещите от 5-та Шипченска механизирана бригада, загинали в Ирак - офицерските кандидати Иван Инджов, Свилен Киров, Гърди Гърдев и Димитър Димитров. В тяхна памет ще бъде отслужена панихида.


България
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Евреин от Израел

    9 21 Отговор
    Браво, братя българи че спасихте Израел от Ирак! Не загинахте напразно!

    14:29 27.12.2025

  • 2 Ами

    44 0 Отговор
    каква работа имаха там ?!

    Коментиран от #27, #34

    14:30 27.12.2025

  • 3 Мимчят

    43 0 Отговор
    Съдбата им трябва да споделят и застигне тези политици и чорбаджии,които са ги изпратили там на заколение.Какъв го дирим и ние там с нааК А н и те си гащи там....

    14:30 27.12.2025

  • 4 лека им пръст на момчетата

    35 1 Отговор
    Но не знаят защо загинаха.

    Къде изчезна химията / демонстрирана в ОН заради която влязоха чужди войски там.

    Коментиран от #17, #22

    14:30 27.12.2025

  • 5 Евреин от Израел

    7 18 Отговор
    Браво и на американците и англичаните и французите, които дадоха синовете си за силен Израел.

    14:30 27.12.2025

  • 6 Тази

    43 0 Отговор
    Операция беше по унищожаване и ограбване на Ирак а не стабилизиране . Какво стабилизираха там в Либия ,Афганистан ,Сирия , Сомалия и ред други държави . Това беше агресивна коалиция

    Коментиран от #11

    14:30 27.12.2025

  • 7 били са

    35 0 Отговор
    окупатори

    14:31 27.12.2025

  • 8 Евреин от Израел

    5 10 Отговор
    Израел винаги ще ви е признателен, че нападнахте Ирак, за да ни защитите! За дни има нас.

    14:31 27.12.2025

  • 9 Сила

    18 1 Отговор
    Не се разбра как , защо , кой ....както в Камбоджа години по рано , нашите играха комар с Червените камери , опитаха се да ги" пържат " и ония ги избиха !!! Цялата ни работа е такава , като оня кратунковец дето краде одеяла , чаршафи и лъжици в Афганистан ...

    14:32 27.12.2025

  • 10 гадни същества

    28 0 Отговор
    Само как лъжете. Нали буш младши призна че товя беше фарс т.е. се избиха стотици хиляди невинни хора и се извини. Сега хората които са трепали невинни герои ли са или терористи. Няма значение от кой държава вяра и цвят на кожа са?

    Я помислете хубаво.

    14:32 27.12.2025

  • 11 Евреин от Израел

    4 8 Отговор

    До коментар #6 от "Тази":

    Благодарим ви, че пращате синовете си в земите на нашите врагове.

    Коментиран от #12

    14:32 27.12.2025

  • 12 666

    10 0 Отговор

    До коментар #11 от "Евреин от Израел":

    Благодариш им че са бавноразвиващи?

    14:34 27.12.2025

  • 13 Срам

    20 3 Отговор
    В ирак има една пустиня и камили, но хората там умират за да защитават родината си. България е земен рай, но на всякави се подлагаме и настаняваме бази и концесионери.

    Коментиран от #23

    14:34 27.12.2025

  • 14 На днешната

    13 3 Отговор
    Дата трябва да почитаме Левски и неговото залавяне. Поклоненията на тюркян чишма и на атлантизма да ги остайм назад

    14:36 27.12.2025

  • 15 Какъв ритуал,да не сте масони някакви

    23 0 Отговор
    Какво прави българска армия някъде другаде, докато еничарин вилнее над бащино огнище!

    14:37 27.12.2025

  • 16 Да бе

    17 1 Отговор
    Жалко за момчетата, от фукарлък ходиха там и останаха завинаги, а Ирак не е стабилен и днес.

    Коментиран от #25

    14:39 27.12.2025

  • 17 ои8уйхътгрф

    7 1 Отговор

    До коментар #4 от "лека им пръст на момчетата":

    Никаква "лека пръст" не се полага на изверги убивали и изнасилвали цивилни докато са окупирали и унищожавали чужда държава... Всички изверги които са били в Ирак, Камбоджа и т.н. следва да бъдат разчекнати с волове на площада заедно с целите им семейства за да е сигурно, че семката им е унищожена

    Коментиран от #18

    14:41 27.12.2025

  • 18 коментар

    3 1 Отговор

    До коментар #17 от "ои8уйхътгрф":

    евроатлантизма ни кара да ползваме
    НОВГОВОР.

    ПО Оруел

    Коментиран от #19

    14:42 27.12.2025

  • 19 какво е новговор

    6 1 Отговор

    До коментар #18 от "коментар":

    от уики
    Новговор (на английски: Newspeak) е изкуствен език от романа „1984“ на Джордж Оруел. Принципите на езика са дадени в приложение към книгата1. Новговор произлиза от английския език, но има силно ограничена лексика и опростена граматика. Езикът е постоянно моделиран от управляващата тоталитарна организация Партията, която цели да премахне всякакво инакомислие (на новговор: престъпмисъл) у хората чрез премахването на самите думи и фрази за свобода, бунт и т.н. На новговор английският език се нарича старговор (Oldspeak ). Очаква се старговор да бъде напълно заместен от новговор до 2050 г.

    14:44 27.12.2025

  • 20 или неканени заради васалите на сащ

    11 0 Отговор
    загинали в операцията за стабилизиране на Ирак

    14:45 27.12.2025

  • 21 Т.Живков

    23 0 Отговор
    От там имахме да си вземаме 2,5 млрд. дълг. Кво стана, новите партньори дадоха ли ви го ?

    Коментиран от #29

    14:47 27.12.2025

  • 22 Колин Пауъл

    7 0 Отговор

    До коментар #4 от "лека им пръст на момчетата":

    Отиде за пране, нали беше чист Ариел, зян беше да го изхвърлим после.

    14:48 27.12.2025

  • 23 Многоцветен политик

    7 0 Отговор

    До коментар #13 от "Срам":

    Ааа, не само, ако знаеш какви депа за токсични отпадъци правим из най-плодородните земи ехеее...

    14:51 27.12.2025

  • 24 Баш Майстора

    17 0 Отговор
    "операцията за стабилизиране на Ирак".Операцията беше за дестабилизиране на Ирак.Момчетата ни умряха за чужди интереси.

    14:54 27.12.2025

  • 25 За пари

    10 0 Отговор

    До коментар #16 от "Да бе":

    За пари

    14:56 27.12.2025

  • 26 Анонимен

    15 0 Отговор
    Загинаха в пълномащабна та, агресивна и с нищо непредизвикана война на англосаксонците срещу напълно суверенна държава.

    14:59 27.12.2025

  • 27 Европеец

    13 1 Отговор

    До коментар #2 от "Ами":

    Прочетох статията, нищо особено..... На твоя въпрос мога да кажа: работа нямаха там, освен да спечелят за себе си парички..... Никакви герой не са, просто печалбари.....

    15:01 27.12.2025

  • 28 БАРС

    10 1 Отговор
    ТЕЗИ НА КОИТО ПАЗЕХА ТАМ ИНТЕРЕСА ТЕ ТРЯБВА ДА ПОЧИТАТ ,А ТЕ ДАЖЕ ИМ ПРЕЗ СЕЩАТЕ СЕ.ДА НЕ ГОВОРИМ 3 МИЛИАРДА ДОЛАРА ОТ ИРАК КОИТО БЯХА ДЛЪЖНИ НА БЪЛГАРИЯ ТАКА И ЦЕНТ НЕ ПОЛУЧИХМЕ .САЩ И АНГЛИЯ ПОКАЗАХА ДЪЛГИЯТ ПАЛЕЦ.ИНТЕРЕСТНО ПРИ ДОБРО РАЗЛЕДВАНА ДАЛИ НЯМА ДА СЕ ОКАЖЕ НА КОГО САЩ БУТНАХА В ДЖОБА ОТ НАШИТЕ ТА ДА ГИ ИЗПРАТЯТ ТАМ.ДА НЕ ГОВОРИМ ,ЧЕ РАБОТАТА Е ГЮКЬОР ФИШЕК НЯМАЛОЕ НИКАКАО ОРЪЖИЕ ЗА МАСОВО УНИЩОЖЕНИЕ И ТОНИ БЛЕАР СИ ПРИЗНА ЧЕ СА ЗНАЕЛИ ЗА ТОВА САМО И САМО ДА ОБЕСЯТ САДАМ ЗАЩОТО ТОЙ ПРЕД ЦЕЛИЯТ СВЯТ КАЗА ЧЕ ИМАТ ОЩЕ 8 МЕСЕЦА И ЕМБАРГОТО ПАДА И ЧЕ ЩЕ СВАЛИ ЦЕНАТА НА 20 ДОЛАРА ЗА БАРЕЛ ТА И ЗАТОВА ГО УДАРИХА.ИСТОРИЯТА СЕ ПОВТАРЯ С РАША КОЯТО ОСТАВАШЕ 1 МЕСЕЦ ДА ПУСНЕ ГАСТА

    15:03 27.12.2025

  • 29 Европеец

    16 0 Отговор

    До коментар #21 от "Т.Живков":

    Прав си..... Още си спомням онова недоразумение Паси какво говореше за дълга и какво ще спечелим като пратим български войски там.... Е спечелихме български войници тръгнали на гурбет да ги връщат в ковчези...

    Коментиран от #30

    15:07 27.12.2025

  • 30 Буахахах

    4 1 Отговор

    До коментар #29 от "Европеец":

    е какво да спечелиш ти? Спечели Израел.

    15:08 27.12.2025

  • 31 Паметници?

    13 0 Отговор
    Терористи са били нашите момчета за иракчаните, те са се натресли в чужда страна за пари, жалко за наивността им, "награда" за алчността.

    15:09 27.12.2025

  • 32 Криси Патрашкова

    5 0 Отговор
    Не че нещо ,ама каква работа имаха българските военни в Ирак ?Някой по в час би ли ме открехнал ?

    15:10 27.12.2025

  • 33 Горски

    5 0 Отговор
    Нека си припомним кои бяха на власт тогава и никога да не забравяме.
    Президент и главнокомандващ - ГЕОРГИ ПЪРВАНОВ
    Правителството на СИМЕОН САКСКОБУРГГОТСКИ(НДСВ в коалиция с ДПС)
    Министър на отбраната НИКОЛАЙ СВИНАРОВ.
    ТОВА СА УБИЙЦИТЕ НА ТЕЗИ МОМЧЕТА, А НЕ ТЕЗИ КОИТО ОБВИНЯВАТ
    При тази атака загиват 5-ма български военнослужещи, а десетки са ранени. Общо по време на цялата мисия в Ирак (2003 – 2008 г.) България губи 13 войници.
    И КАКВО ИСКАХА ДА ДОКАЖАТ НА ЗАПАДНИТЕ СИ ПАРТНЬОРИ? Да видяхте някъде американец, пък бил той негър или латинос? Цък, а. Но ви уведомяват, че мисията е организирана от САЩ, и нашите златотърсачи са се юрнали на далаверата. Е, сгрешили са. НАТО се е превърнало във подобие на Чуждестранния легион, Вагнер и други подобни. Само дето структурата на финансиране е по-тарикатска. За първи път в нашата многовековна история, български войници загинаха не като защитаваха Родината, а за чужди, юдео-американски интереси! Бог да ги прости!

    15:11 27.12.2025

  • 34 оня с коня

    5 0 Отговор

    До коментар #2 от "Ами":

    търсили са май ка си там , намерили са я във ирак наще бу наци

    15:15 27.12.2025

  • 35 Точен

    7 0 Отговор
    НАТО и демокрацията са убийците на България.

    15:21 27.12.2025

  • 36 Иван Вазов

    3 0 Отговор
    Щом са пазили база ИНДИЯ, кой ли ще си кръсти базата ИНДИЯ

    15:22 27.12.2025

  • 37 Евродебил

    2 0 Отговор
    А милярдите дето опростихме(загубихме) там кога ще почетем?Ами "плана" на нашите изедници(пардон,партньори) в който български фирми щяха да възстановяват порутения от аверите ни Ирак няма ли да почитаме?А топлите и преференциални икономически връзки със Ирак по времето на Садам не са ли също за почит?Наемниците ликвидирани в Ирак са ми на мен последна грижа.Получили са това което са заслужили в служба срещу интересите на собствения си народ.

    15:27 27.12.2025

  • 38 Хохо Бохо

    4 0 Отговор
    Нека никога не забравяме КОЙ прати българската армия да избива чужд народ, на чужда зема. Нека никога не забравяме кой уби тези момчета - Първанов, Царчето СВИНАРов, ПАсито, АзаБъ, атлантическият клуб....Те убиха тези момчета

    15:27 27.12.2025

  • 39 50/50

    6 0 Отговор
    Според иновативната политология и съвременната историческа наука, тези наши батальони са били там - окупатори!

    Коментиран от #42

    15:27 27.12.2025

  • 40 Нашите военни са само по церемониите и т

    4 0 Отговор
    Днес България е окупирана както Ирак, чужди самолети летят в небето, чужди бази с чужди войски са разположени в тях. Какво ли щеше да прави днес Левски?

    15:27 27.12.2025

  • 41 Боруна Лом

    3 0 Отговор
    А ПАСИТО. ЩЕ ИЗНЕСЕ ЛИ РЕЧ? ЗАРАДИ НЕГО ЗАГИНАХА!

    15:28 27.12.2025

  • 42 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 43 Урсула от Брюксел

    0 0 Отговор
    От обикновенните български хора освен ругатнии попържане тия платени еничари друга почит няма да получат.Форума го показва.Жалко,че целия ни контингент не бе изклан в Ирак.

    15:31 27.12.2025

  • 44 Ивелин Михайлов

    2 0 Отговор
    Загинали за американски петролни компании 😝

    15:31 27.12.2025

  • 45 Брравво

    2 0 Отговор
    Много хубаво го стабилизирахте. Светът още не може да се отърве от Ислямска държава.

    15:33 27.12.2025

  • 46 Дедо

    2 0 Отговор
    Ай стига ,че загинаха момчетата за една лъжа , една голяма лъжа изфабрикувана .

    15:34 27.12.2025

  • 47 Тома

    1 0 Отговор
    Така стабилизираха Ирак че мине не мине време гръмнат някоя бомба на пазар и избият жени и деца

    15:42 27.12.2025

  • 48 европеизиран балканец

    0 0 Отговор
    A Сюлейман Напасания защо още не е умрял за евроатлантическия идеал?

    15:46 27.12.2025

